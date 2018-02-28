Западу нужно радоваться, что у власти Путин, — немецкий историк

Владимир Путин — прагматик, а не авантюрист, заявил в интервью T-Online немецкий историк Йорг Баберовски. По его словам, глава Кремля предсказуем и «играет» только тогда, когда может выиграть, и ради одной миссии свою страну «на кон не поставит». На Западе просто не хотят понять, что при всех альтернативах россияне проголосуют за стабильность, убеждён профессор Берлинского университета имени Гумбольдта Йорг Баберовски.

Даже если президентские выборы в России и будут «абсолютно свободными», россияне всё равно вновь проголосуют за Владимира Путина, заявил в интервью новостному порталу T-Online немецкий историк, профессор Берлинского университета имени Гумбольдта Йорг Баберовски.

«Вообще-то, мы должны радоваться, что Путин у власти. Политики на Западе считают, что россияне выбрали бы либералов или зелёных, если бы им позволили. Это представление совершенно ошибочно. В случае свободных выборов большинство голосов получили бы неофашисты и коммунисты. Тот, кто послушает, как Алексей Навальный отзывается о людях из Центральной Азии и с Кавказа, пожалуй, задастся вопросом, а не будет ли Путин лучшим вариантом», — отметил Баберовски.

По словам немецкого историка, на Западе не понимают, что «и без свободных выборов можно жить счастливо и в довольстве». «Поэтому-то многие россияне и разочарованы в европейцах, которые не желают признавать, что в России многое изменилось к лучшему», — пояснил Йорг Баберовски.

«Авторитарное устройство — это цена, которую необходимо заплатить за стабильность политического строя. Просто вспомните, что именно эта стабильность и является условием для возникновения общественно-гражданских и демократических структур, которые сейчас также формируются в Российской Федерации.

Не всё ошибочно, что происходит в России при Путине. Почему нам так сложно это понять?» — выразил своё негодование профессор берлинского университета.

Кроме того, глава Кремля Владимир Путин «гораздо более предсказуем», чем президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, подчеркнул Йорг Баберовски.

«Путин — прагматик и был сотрудником спецслужб. Он играет только тогда, когда может выиграть. Он не авантюрист и не поставит Россию на кон только ради того, чтобы выполнить одну миссию. Он не хочет менять Россию так, как это делает Эрдоган с Турцией.

Он заинтересован в стабильности и безопасности внутреннего устройства страны, а также в увеличении влияния России на международной арене. Таковы его цели, и они предсказуемы. Положиться на это может каждый. С этой точки зрения Путин — надёжный партнёр», — констатировал немецкий историк.

Читайте также: На Украине ответили писательнице-русофобке, возмутившейся количеству русскоязычных в Киеве