Рожденные в «голодомор» свидетельствуют…

По версии сторонников «голодомора» – пострадавших от голода – миллионы.

Илья Эринбург в своей статье «Ложь» 1941 году писал:

«Есть народная испанская песенка: – «Одни поют, что знают. Другие знают, что поют».

Гитлер знает, что он поет. Придя к власти, он стал истреблять правду. Он заявлял:

«Путем умной и неустанной пропаганды можно заставить народ верить во что угодно, в то, что небо – ад, или в то, что самое несчастное существование – райское». И

«Чем проще вздор, которым мы наполняем наш обман, чем больше он рассчитан

на примитивные чувства, тем успешнее результаты». Именно немецкое «министерство пропаганды» начало распространять в западной прессе информацию о «страшном голоде в СССР».

Эта ложь была рассчитана на немецкую нацию, чтобы подтянули животы и все силы приложили к строительству «великого рейха».

Немецкий ефрейтор Штампе записал в дневнике: « Сегодня передавали по радио, что три миллиона русских окружены, и, мы их через неделю перебьем. Может быть – вранье, но во всяком случае приятно слушать»…

Так что немецкая пропаганда знала что пела, ненавистники Советской власти – просто поют, ибо невежество толкает их к продолжению держаться этой лжи, боязнь признать, что он одурачен.

Молодая Советская республика сразу привлекла внимание всего мира своим новым устройством народного управления и самостоятельной жизнью. Феномен «пятилетки» с 1928 г. создал ореол уникальности нового государства. При общемировом спаде производства, когда миллионы рабочих Запада остались без работы, страна Советов начала гигантское строительство фабрик, заводов, прокладывать железные дороги.

Тысячи корреспондентов, сотни представителей общественных объединений хлынули в СССР для ознакомления с действительностью. Это побудило Советское правительство создать сферу обслуживания для иностранных гостей, в 1929 г. было открыто АО «Интурист».

После празднества 15-й годовщины Октябрьской революции, гостья из Франции рассказывает в «L’Humanite»:

«Больше всего меня поразило в СССР то, что сделано для женщин и детей. В Ленинграде мы посетили большую родильную клинику. Какая чистота н гигиена!

Чувствуется, что здесь все действительно находится в руках у рабочего класса. Я расскажу все это на собраниях французских рабочих и работниц, так как мы должны готовиться и последовать примеру наших русских товарищей».

Достижения трудящихся СССР в деле воспитания здоровей смены, заботы советской власти о детях не могут замолчать даже буржуазные газеты. Корреспондент крупнейшего американского буржуазного органа «New York Times» Вальтер Дюранти пишет:

«Можно с уверенностью сказать, что во всем мире не найдется страны, где дети выглядели бы здоровее и счастливее, чем в Советском Союзе. Вы редко встретите здесь оборванного или плохо одетого ребенка. Беспризорные исчезли, – об этом позаботились детские дома. Медицинские отчеты, живая статистика говорят о хорошем состоянии здоровья детей в СССР. Детская смертность значительно понизилась по сравнению с довоенным временем.

В Европе и Америке наступление холодов приносит с собой детям лишения и страдания, а здесь, в СССР зима приносит детям веселый лыжный и конькобежный спорт».

После многовековой отсталости (искусственной!) в области здравохранения и образования, с приходом Советской власти, начинается новая эра в разработке теоретических и практических вопросов детского здравоохранения. Создаются научные институты, мобилизуется весь актив общественных врачей в деревне на дело профилактики, в частности — профилактики детского возраста.

К середине 20-х годов остановлены детские эпидемические заболевания, особые педагогические и медицинские мероприятия привели к положительной величине рождаемости. Профилактические мероприятия на производстве и в быту позволили перевернуть общую смертность к отрицательной величине.

Если в 1913 году в царской России детская смертность была самой высокой в мире – 272 на 1000 рождений, общая и 356 на 1000 рождений в городах, продолжительность жизни для мужчин – 31,4, для женщин 33,4 (по данным переписи 1897 г.). При новой, Советской власти: детская смертность снизилась более чем вдвое, продолжительность жизни увеличилась у мужчин на 10,5 лет, у женщин на 13,4 года (по данным переписи 1926 года.

Молодое поколение уже начало отличаться более высоким ростом и развитым телосложением, что позволило власти снизить призывной возраст до 19 лет. («Здоровье нации»).

Средне – годовой прирост населения СССР за период с 1926 – 39 гг. составлял – 1,23%, во Франции – 0,08%, в Англии – 0,36%, в Германии – 0,62%, в США – 0,67%. Это увеличение прироста в СССР происходил за счет падения смертности при одновременном быстром увеличении рождаемости. У немцев Советского Поволжья прирост в 1936 был в 4 раза выше, чем в современной Германии.

СССР по уровню рождаемости занимает первое место среди европейских стран. В стране социализма дети пользуются особым вниманием и любовью партии и правительства; советские матери – счастливые матери. Советская Конституция закрепила незыблемые права трудящихся СССР на труд, отдых, образование, бесплатную мед. помощь, материальное обеспечение в случае болезни, старости и особые права женщин в области охраны их здоровья и материального благополучия во время беременности и материнства.

К началу 1936 г. СССР насчитывалось 164081 школ всеобщего обучения, 1797 школ фабрично-заводского ученичества, 2572 техникума, 716 рабфаков, 595 высших учебных заведений. Число учащихся во всех учебных заведениях достигло 27 303 тыс. В дошкольных учреждениях находилось около 6 млн. детей.

Если более внимательно присмотреться к некоторым цифрам из жизни бывшей нашей родной страны, то «мертвые, безмолвные» цифры оживут и заговорят, громко заговорят о некоторых теперешних заблуждениях и даже могут посветить «заблудшим», в лабиринтах лжи и фальсификаций.

Почти двадцать пять веков тому назад «первый философ» учил, что «вселенной управляют числа». Нельзя не заметить, что эта глубочайшая мысль Пифагора лежит в основе всех современных наук, всякая отдельная естественная наука твердо покоится на принципе, что весь круг явлений, ею изучаемых, подчинен неизменным «законам природы», из которых почти каждый можно выразить в математических числовых соотношениях.

Рожденные до первой пятилетки т.е. до 1928 года, которым исполнилось 18 лет, были включены в списки избирателей в выборах Верховного Совета СССР 10.02. 1946 года.

В выборах 1946 года приняло участие 101 717 686 человек.

В выборах 1950 года приняло участие 110 964 172 человек.

В списки избирателей выборов 1950 года уже были включены лица рожденные от 1928 года по март 1932 года.

В списки избирателей выборов 1954 года уже участвовали лица рожденные от 1932 года по март 1936 года. Число избирателей - 120 727 826 человек.

Во избежание возражений сразу вычтем из приведенных цифр народонаселение присоединенных территорий в 1939 году, это западная Украина, прибалтика:

Часть Бесарабии – 8 000 000 человек (восемь млн), ноябрь 1939 г.

Северная Буковина – 1 500 000 человек (полтора млн), июнь 1940 г.

Закарпатская Украина – 725 000 человек июнь 1945 г.

Западная Белоруссия – 3 500 000

Литва – 3 000 000 человек

Латвия – 1 950 000 человек

Эстония – 1 117 300 человек

Общее число населения на присоединенных территориях равно – 19 792 300 человек, к 1946 году как безвозвратные потери связанные с войной, примем 10%, (самое минимальное число) состоящие:

1. Эмиграция в США и Скандинавские страны,

2. Эмиграция в Германию, по призыву Гитлера, лица немецкой национальности,

3. Убыль от тяжелых условий жизни,

4. Уничтожены по национальному признаку или за нахождение в рядах сопротивления,

5. Вывезено насильно для трудовых работ в Германию.

Ввиду отсутствия официальных данных, по этим пунктам, по последним трем пунктам, можно применить сравнительный метод по официальным данным, по Белоруссии общие потери – 800 000 человек, вывезено в Германию – 300 000 человек.

По Украине общие потери, как Украинской ССР так и присоединенных территорий: убито по национальному признаку, так и в рядах сопротивления – 2 500 000 человек, убыль от тяжелых условий жизни, – 1 500 000 человек, вывезено на работы в Германию – 3 млн чел.

Так что общие потери по каждой из двух республик – это свыше 12%, мы же принимаем 10% и к 1946 году количество населения на присоединенных территориях – 17 813 070 человек, из которых 30% лиц до 18 лет, это 5 343 921 человек, число лиц имеющих избирательное право – 12 469 149 человек.

Чтобы узнать прирост этого населения к 1950 и к 1954 гг. приведем официальные данные по рождаемости на 1000 человек, по годам:

Зап. Украина и Зап. Белоруссия – прирост населения избирательного возраста с 1946 по 1950 гг. т.е рожденных с 1928 – 1932 годов. – 1 703 272 человека,

Литва соответственно – 329 100 человек,

Латвия соответственно – 176 280 человек.

Эстония соответственно – 77 428 человек.

Итого к 1950 году – 14 755 229 человек избирательного возраста.

Аналогично для лиц, рожденных в период с 1932 – 1936 гг.

Запад. Украина и Белоруссия – 1 479 555 чел

Литва – 295 200

Латвия – 139 425

Эстония – 71 842

Итого к 1954 году – 16 741 251 человек.

По цифрам числа избирателей выборов в Верховный совет СССР 1946, 1950 и 1954 годов с вычетом населения присоединенных территорий определяем прирост населения с 1928 года по 1936 год.

Выборы 1946: 101 717 686 – 12 469 149 = 89 248 537

Выборы 1950 : 110 964 172 – 14 755 229 = 96 208 943

Выборы 1954 : 120 727 826 – 16 741 251 = 103 986 575

Прирост населения СССР с 1928 по 1932 год составил 6 960 406 человек, или ежегодный прирост – 1 740 101 человек, прирост с 1932 года по 1936 7 777 632, или ежегодный прирос – 1 842 254 человека, что полностью соответствует статистическим данным – 1,23% ежегодного прироста населения СССР.

В этот период времени отсутствует спад рождаемости или смертности, так как любой спад автоматически вызвал бы удвоенный всплеск, в другие года, что вряд ли дотошные статистики или журналисты упустили бы из виду. Так что миф о «Голодоморе» не соответствует историческим реалиям!!!

О достоверности печати сталинской эпохи подтверждает и такая заметка в газете «Красный Север» № 19 за 1927 год:

«Мы вступаем в такую полосу времени, когда, вследствие слабой рождаемости в годы войны и революции и необычайно сильной смертности за эти годы, количество подрастающих детей из года в год уменьшается.

Вот какое уменьшение детей школьного возраста в нашей Вологодской губернии предполагается по ориентировочному плану губернского отдела народного образования:

В 1921 году детей школьного возраста было 90 тыс. человек, в 1925 г., лишь 80 тысяч, в 1926 году – 71 тыс. в 1927 г. будет 66 тыс., в 1928 году – 65 тыс. человек.

И только лишь с 1929 года предполагается увеличение количества детей школьного возраста до 66 тыс. человек; лишь к 1933 году это количество увеличится до 90 тыс. человек, т. е. до уровня 1924 года». Газета «Красный север» № 19

Любителям дотошных цифр здесь предоставлены все данные для интерполяции, чтобы убедиться в честности и непредвзятости сталинской печати.

«За последние 12 лет, за время между перепи¬сями 1926 и 1939, население СССР увеличилось с 143 млн. до 170,5 млн., т. е. на 23,5 млн. чел., или на 15,9% (не считая населения западных областей УССР и БССР, Латвийской, Эстонской, Литовской ССР, Бессарабии и Сев. Буковины), а в капиталистич. странах Европы—только на 8,7%».

(Большая советская энциклопедия)