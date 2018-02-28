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Новые “майские указы” – хорошо забытые старые?

16:29. 28 февраля 2018 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:

В Кремле активно обсуждаются новые поручения президента

“Майские указы 2.0″ разрабатываются под руководством помощника главы государства Андрея Белоусова, помимо него в обсуждениях конфигурации экономической программы принимают участие видные представители либерального блока: министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Кроме того, участвует в подготовке и глава АП Антон Вайно.

Пока предполагается, что основной упор будет делаться на борьбу с бедностью. Так, Минфин предложил реформировать систему социальной поддержки и перейти на адресную соцпомощь, учитывая критерии нуждаемости при предоставлении пособий, льгот, денежных выплат, материальной помощи. Настораживает, что в “команде мечты” ярый сторонник таких методов – Алексей Кудрин. Почему в Кремле решили вновь пообещать населению “борьбу с бедностью”, в интервью Накануне.RU рассказал экономист, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

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Накануне.RU

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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