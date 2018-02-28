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Что следует после „началось”? Понятное дело – „продолжение”

11:05. 28 февраля 2018 Просмотров - 258 2 коммент. Опубликовал:

Что следует после „началось”? Понятное дело – „продолжение”.

Напомним, что под „началось” имелся в виду отказ одной американской спортивной федерации участвовать в очередном этапе кубка Мира, который должен пройти в России. Причина отказа также была указана: российский спорт – „грязный”, ибо спортсмены постоянно употребляют допинг.

И вот вполне логичное продолжение:

Все международные спортивные федерации с 1 апреля 2018 года лишатся права отдавать России любые соревнования различного уровня.

Это произойдет после вступления в силу "Международного стандарта соответствия кодексу WADA", который был опубликован в конце декабря на официальном сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Документ предусматривает запрет на проведение любых международных соревнований на территории России с 1 апреля 2018 года. В организации решили, что Россия не соответствует стандартам антидопингового кодекса.

Как отмечает Championat.com, с российской стороны подпись под документом ставили представители РУСАДА, однако деятельность этой организации была приостановлена в ноябре 2015 года. Таким образом, ни одна международная спортивная федерация с 1 апреля не сможет предложить России провести соревнования.

Такие меры будут в силе до тех пор, пока WADA не восстановит в правах РУСАДА.

Решение WADA не коснется уже одобренных заявок – в частности, Россия сможет принять ЧМ-2018 по футболу


Впрочем, самое начало – это согласие олимпийцев из России выступать на ОИ без гимна и флага страны. Вместо организованного коллективного сопротивления спортсменов и курирующих их чиновников – добровольное вставание на колени каждого по отдельности перед англо-саксонскими чиновниками международных олимпийских инстанций.

Итог подобной разобщённости известен: части олимпийцам вообще запретили выступать, многих лишили завоёванных ранее медалей, авторитет страны сильно затронут, обретение Россией суверенитета отодвинулось по срокам.

Зато кто-то из получивших свои серебрянники задорно спел российский гимн, стоя под белым флагом…

Теперь ждём продолжение „продолжения”.


С.Ю. Сальников

***

Источник: ss69100.livejournal.com

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2 коммент.»

  • 9286 7834
    Вячеслав 28 февраля 2018 в 11:36 Ссылка Пометить
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    То ли ещё будет…

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  • 2944 2316
    step 28 февраля 2018 в 11:41 Ссылка Пометить
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    Хозяин, можно мне выступить на соревнованиях? Ты из России? Я – ДА…. А ты знаешь, что Россия-матушка это твоя мать? Знаю хозяин. Тогда ты должен в письменном виде отказаться от своей матери, пройти на церемонии под белым флагом и не исполнять гимна своей страны при награждении. Я согласен, хозяин. Вот дурак хозяин, гимн то я все равно спою где-ни будь в сортире с фигой в кармане, он и не услышит, а я останусь патриотом……

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