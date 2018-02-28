Что следует после „началось”? Понятное дело – „продолжение”.

Все международные спортивные федерации с 1 апреля 2018 года лишатся права отдавать России любые соревнования различного уровня.

Это произойдет после вступления в силу "Международного стандарта соответствия кодексу WADA", который был опубликован в конце декабря на официальном сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Документ предусматривает запрет на проведение любых международных соревнований на территории России с 1 апреля 2018 года. В организации решили, что Россия не соответствует стандартам антидопингового кодекса.

Как отмечает Championat.com, с российской стороны подпись под документом ставили представители РУСАДА, однако деятельность этой организации была приостановлена в ноябре 2015 года. Таким образом, ни одна международная спортивная федерация с 1 апреля не сможет предложить России провести соревнования.

Такие меры будут в силе до тех пор, пока WADA не восстановит в правах РУСАДА.

Решение WADA не коснется уже одобренных заявок – в частности, Россия сможет принять ЧМ-2018 по футболу