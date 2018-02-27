Вопрос Медведеву : «Где деньги, Зин?»

С телеэкранов и страниц газет каждому человеку непрестанно внушается, что работа должна быть официальной, а зарплата — белой, потому что только в этом случае он может получить достойную пенсию по старости и доступ к качественному медицинскому обслуживанию. При этом нередко справочно сообщается, что российская система здравоохранения отличная, пенсии выше, чем в других странах СНГ, а подоходный налог чуть ли не самый низкий в мире. Так ли это?

В двух наиболее популярных отечественных соцсетях в последнее время солидное количество перепостов и лайков набирает созданный от первого лица текст, неустановленный автор которого пытается на пальцах доказать, что действующая в нашей стране система налогообложения и механизмы социальной поддержки, образно выражаясь, не совсем хороши. Приведем его с незначительными купюрами, опустив повторения и эмоциональные эвфемизмы, но сохранив орфографию оригинала.

«Где-то год назад я начал управлять бизнесом. Принимая на работу сотрудников, я гарантировал им официальное трудоустройство. Чтобы заплатить сотруднику на руки 40 000 рублей, я должен заложить в его зарплату 59 862 рубля. Он получает на руки 40 000 рублей, а в документах видит, что его оклад 45 977 рублей, из которых 5 977 — это 13% подоходного налога. Также работодатель обязан заплатить:

22% - в Пенсионный Фонд РФ;

2,9% - в Фонд Социального Страхования;

5,1% - в Федеральный Фонд Обязательного медицинского страхования;

0,2% - Взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Всё вместе 30,2%.

Пользуясь пенсионным калькулятором, мы получаем, что при стаже в 35 лет со средним окладом в 46 000 рублей вы имеете право рассчитывать на пенсию в 23 800 рублей. При такой зарплате каждый месяц в пенсионный фонд уходит 10 120 рублей, 121 440 рублей в год. Предположим, что такие же деньги вы каждый месяц отдаете в банк, а не в ПФРФ.

Средний процент по вкладам со свободным управлением, возможностью ежемесячного пополнения и капитализацией процентов — 8% годовых. Если каждый месяц вносить на такой вклад по 10 000 рублей, через 35 лет на вашем счету будет: 23 091 750 рублей. Следовательно, если при достижении пенсионного возраста вы перестанете вносить деньги на счет и будете пользоваться только процентами, в месяц вы сможете тратить 153 945 рублей, при этом на вашем счету всегда будут 23 миллиона!

Банковские проценты — это минимум, который можно заработать, вложив куда-то деньги. Если инвестировать, например, покупать акции перспективных компаний, то процент будет порядка 20% годовых. Вопрос, к властям — каким образом 23 000 000 превращаются в 23 000 рублей на протяжении, дай бог, 10 лет? То есть вы даете государству деньги на менее выгодных условиях, чем давали бы банку.

5,1% от 46 тысяч — это 2350 рублей. Такие деньги с вашей зарплаты каждый месяц идут в фонд ОМС. 28 200 рублей в год вы тратите на «бесплатную» медицину. При этом вы прекрасно знаете, что за услуги зубного всегда приходится доплачивать. Доплачивать нужно и за нормальное место в больнице, чтобы вас в коридоре не положили, за работающий наркоз на операции, за операцию, когда она нужна, а не тогда, когда подойдёт очередь, за получение анализов, когда они нужны, а не через неделю — список можно продолжать бесконечно.

При этом полный полис ДМС (добровольного медицинского страхования — авт.) стоит 30 тысяч рублей. В него входит поликлиническая, экстренная, стоматологическая медицинская помощь и вызов врача на дом. Все услуги можно заказать по телефону или через интернет, никаких тебе очередей, отдельные палаты с телевизором в больнице, лучшие материалы и наркоз в стоматологическом кабинете, срочные и результативные операции, скорая помощь, укомплектованная всеми необходимыми лекарствами. И всё это за эквивалентную обязательному страхованию сумму.

Лично меня шокирует такая ситуация с налогами. Я не призываю уклоняться от их уплаты, но почему-то распоряжаться самому своими деньгами — гораздо выгоднее. Надеюсь, что небольшой ликбез поможет повысить уровень гражданской сознательности и уровень требований граждан к государству".

Что ж, пожалуй, в логике неизвестному автору отказать трудно. Особенно если вспомнить, что сравнительно недавно президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский, в частности, говорил, что рядовые граждане у чиновников от медицины априори выходят кругом виноватыми, растрачивая государственные деньги. Хотя, между прочим, уже заранее, по большому счету, оплатили все расходы:

— Годовой совокупный бюджет сферы здравоохранения на всех уровнях составляет 3,2 триллиона рублей, — уточнил эксперт. — Еще порядка шести триллионов ежегодно платят в мошну системы рядовые граждане в виде налогов и взносов. Между тем, затраты на зарплату врачей, младший обслуживающий персонал составляют за этот же период всего лишь полтора триллиона. Куда идут остальные деньги? Вразрез с Конституцией России государственному сектору разрешили по умолчанию оказывать платные услуги. Зачем вообще нужно было сваливать все в такую кашу? В итоге частный сектор продолжает расти, государственный — падать. Количество платных услуг увеличивается, по разным данным, от 8 до 25% в год, а граждане продолжают платить из своего кармана за то, что у нас вроде бы должно быть бесплатным.

Генеральный директор негосударственного пенсионного фонда «Лукойл-Гарант» Денис Рудоманенко, рассуждая о действующей в России пенсионной системе, утверждал, что она не сбалансирована.

— Расходы пенсионного фонда не обеспечены входящим потоком, который формируется за счет страховых взносов, выплачиваемых работодателями, — заявлял он. — Поэтому правительство, скажем так, рассматривает все возможные способы восполнения этого дефицита. Минфин еще в прошлом году выдвинул на рассмотрение Минтруда и Госдумы несколько основных пунктов дальнейшего развития ситуации: повышение пенсионного возраста, уход от накопительной системы, отказ от индексаций пенсии, а также полный или частичный отказ от выплат работающим пенсионерам.

«СП» поинтересовалась у руководителя Центра экономической политики и бизнеса, автора «Новой экономической энциклопедии», эксперта по вопросам коррупции, доктора экономических наук Елены Румянцевой, насколько справедливы приведенные в «народном» тексте расчеты и прикидки, и действительно ли гражданин, распоряжаясь самостоятельно своей зарплатой, окажется в более выгодных условиях?

— В данных расчетах, — пояснила она, — человек, который отдает живые, а не виртуальные деньги, хочет понимать, на что они идут, если он не может получить их затем в виде общественных благ, в которых он остро нуждается. И цена этих денег для предпринимателя высока, особенно сейчас — в условиях падения доходов большинства населения. С другой стороны, мы не можем в нравственном плане поддерживать призывы не помогать лицам, например, с ограниченными возможностями здоровья, будущим матерям, семьям с детьми, ведь если не платить отчисления на зарплату и налоги, то исчезнут источники их скромного содержания, помощи со стороны всего общества. Возможно, некоторые из них никогда не создадут доход, который автор предлагает (чисто гипотетически) тратить только на его владельца, а не отчислять во внебюджетные фонды и налоговые органы.

Сейчас все чаще можно услышать, что нами управляют миллионеры, которым давно уже абсолютно безразлично, как живут люди, за счет налогов которых они быстро разбогатели. Они хотели бы преумножать исключительно личные доходы, а не думать интересами людей, у которых они отбирают материальное благополучие на основе продавливания серьезной дифференциации по доходам. Мнение бедного человека, которого обобрали (недосчитали, недоплатили, отобрали), с мнением того, кто привел его к обеднению, разбогател, продолжает формировать свой доход за счет этого, никогда не совпадет! Интерес, конечно, представляют и нравственные ценности, и рациональные мнения, и решения, которые были бы направлены на согласование интересов разных сторон, а не ущемление прав хотя бы одной из них.

«СП»: — А что мешает в существующих условиях обеспечить в России достойное обеспечение пенсионеров и бесплатное медицинское обслуживание?

— На мой взгляд, главная сегодняшняя проблема России — несоблюдение интересов многих людей действующей системой управления обществом, следствием которого является непредсказуемость ухудшения жизни большинства населения. Его можно было бы избежать, если бы оценка значимости оказания государственных и бюджетных услуг опиралась на мнение их потребителей, а не на самооценки тех, кто данные услуги оказывает и продавливает затем свою позицию в обществе как единственную. И от качества оказания или неоказания конкретной помощи отдельным гражданам можно подниматься к уровню обобщения реальной эффективности работы той или иной организации и тех, кто организует данную работу. Не столько плохо самообследование (оно тоже возможно, но не как единственное), сколько обман людей, который происходит в результате искажения реальных данных.

«СП»: — Можете привести пример?

— Например, недобросовестный врач-формалист в условиях, когда дипломы любых специалистов стали предметом нелегальной купли-продажи, сам учтет свою работу, описав на приеме показатели диагностики пациента, которую он не проводил (вес, рост, температуру, артериальное давление и так далее), а пациенту никак не поможет. Скажет, например, что все его болезни от плохой генетики или от неблагоприятной экологии. И такой недобросовестный специалист может так обойтись не с одним пациентом, а с целым потоком больных, которых он формально примет, но помощи им никакой не окажет, ничего не подскажет. И это связано не только с его личным отношением к общественно значимому труду, но во многом с действующими показателями оценки эффективности его работы, ориентированными не на значимость оказания помощи пациентам, их излечение, а на учет малосодержательных количественных характеристик текущей деятельности. По мнению врачей, эту систему навязали страховщики, создающие свои доходы в этом бизнесе, — на страданиях граждан как количественных потоков людей.

Другой, типичный, кстати, для многих систем управления в России, пример — российские полицейские, которым установлены для оценки их эффективности показатели сокращения преступности в стране. Если преступность на самом деле растет, особенно в управленческой сфере всех уровней, то формально сократить ее можно, только все меньше реагируя на обращения граждан, отказывая им в возбуждении уголовных дел или ориентируясь в своей работе на дела с быстрым результатом в ущерб проведению более длительных расследований. И этот механизм формальной оценки работы должностных лиц, работающих с населением, к сожалению, только возрос в своей масштабности, уводя тем самым всех нас от доступных для ежедневного разрешения проблем и вопросов.

«СП»: — Какие же шаги необходимо предпринять государству, чтобы граждане, наконец, почувствовали себя действительно защищенными?

— Смена механизма оценки эффективности работы должностных лиц сразу помогла бы выявлять коррупционеров и заменять их по мере выявления на компетентных и порядочных граждан, специалистов, а не членов одной мафии, выстраивать связи на принципах эффективного управления в социальном и правовом государстве, основанном на соблюдении нравственных ценностей. Этот управленческий подход нашел бы и деньги на многие значимые нужды общества, обсуждаемые, в том числе и в рамках данного анонимного комментария, и устранил бы произвол недобросовестно работающих должностных лиц, наносящих своими действиями ощутимый ущерб всем нам.