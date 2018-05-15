Где деньги СССР и кто ими распоряжается в настоящий момент?

По утверждению Шашурина который несколько раз был депутатом Государственной думы России, все деньги СССР поступающих из республик СССР которые вводили свою валюту, были переведены на счета его организации АСЭР ТАН. Результатом стало то, что эти деньги были конвертированы в валюту и разворованы с этих счетов группой не установленных лиц. В настоящий момент Шашурин пытается восстановить картину событий. Большое интервью с Шашуриным записано летом 2012 года. Шашурин фактически является владельцем огромных золото-валютных активов принадлежащих всему народу СССР и который в настоящий момент ведёт борьбу за вступление в права на эти средства которые заблокированы на Западе ввиду того, что лица которые вносили их в банки по доверенностям от организаций Шашурина на свои имена в настоящий момент не могут доказать их происхождение.

Президенту Российской Федерации

Путину В.В.

от Депутата Государственной Думы

Российской Федерации Шашурина С.П.

ОБРАЩЕНИЕ

Поводом для обращения послужила встреча с председателем Поволжского Арбитражного Суда Глазовым Юрием Владимировичем, которая состоялась в городе Казани 28 июня 2016 г. в 11 час.

После предъявления мною постановления кассационной инстанции Арбитражного Суда Поволжского Округа № А65-3877/98-С1-11к от 15 июня 1999 г., где моя организация ООО «СЭР «ТАН» восстанавливалась и обжалованию не подлежит. Эта организация является правопреемником АСЭР «ТАН», которая взяла на себя активы бывшего СССР. Затем активы были привязаны к ресурсам, земле, недвижимости в валютном эквиваленте на то время за моей подписью. Все это отражено в документах ЦБ РФ, правопреемнике ЦБ СССР. Документальные доказательства находятся в уголовном деле № 141695, а баланс отражен в деле № 1-62/2005 от 10 августа 2005 г.

Председатель суда не смог ответить на вопрос, где находятся активы и что с ними произошло.

Выяснено, что решением ниже стоящего Арбитражного Суда Республики Татарстан, активы до настоящего времени находятся в конкурсном управлении судов Республики Татарстан.Получается, что судебная система России, без моего ведома, как владельца «ТАН» служит прикрытием использования народных и государственных средств стран бывшего СССР и СЭВ, находящиеся в банке «ТАН».

Будучи депутатом Государственной Думы 2-3 созыва я неоднократно встречался с председателем Верховного Суда РФ Лебедевым, Прокурорами РФ Устиновым, Чайкой, заместителями Генерального прокурора Колмогоровым, Бирюковым, Колесниковым, Председателем ФСБ Ковалевым, Министрами Внутренних Дел Куликовым, Грызловым и по телефону с Нургалиевым. Я лично знакомил каждого с материалами.

В Государственной думе 3-го созыва я был в группе «Народный депутат», которую возглавлял Райков Геннадий Иванович. Не лишив меня Депутатской неприкосновенности меня сняли с выборов в 2003 году, арестовали и по чужому паспорту с другой датой рождения осудили на 7 лет с отбыванием в местах лишения свободы.

Все происходило с нарушениями конституции, гарантом которой Вы являетесь. Через 4 года, из которых 2 года меня продержали в маломестной камере, Вы, осознав, что творите беззаконие, меня, как и Руцкова и Хасбулатова, выпустили из Лефортовской тюрьмы и отправили в Казань, где 1 год и 9 месяцев держали, пока меня не избрали депутатом Госсовета Республики Татарстан.

После выхода из заключения я 4 года добивался, чтобы мне выдали настоящий паспорт, который получил только в 2012 году. Получив паспорт, я практически сразу обратился в Арбитражный Суд Республики Татарстан затем в Поволжский Арбитражный Суд, где по непонятным причинам 3 года не давали ответ на неисполнение Постановления от 15 мая 1999 г.

О наличии активов может подтвердить Говорухин Станислав Сергеевич, который в 1995 году был моим общественным защитником в уголовном деле № 141695. На суде речь шла о 5 млрд. долларах США по курсу 1991 года. Однако на счету АСЭР «ТАТ» фактически находились активы СССР в сумме 5 триллионов рублей, что подтверждено материалами уголовного дела. Три года назад Говорухин, при встрече со мной в Государственной Думе, сказал, что он не понимает вопрос о 5 триллионах советских рублей в ценах 1991 года. Я попросил его, чтобы он пригласил своего помощника по экономическим вопросам. Пригласили Медведева из Архангельска. Я ему все объяснил, он все понял.

В настоящее время дети всех членов Совета Безопасности РФ вдруг стали банкирами и коммерсантами именно в тех банках, где размещены похищенные с моих счетов активы. Каждая проводка фиксируется в ЦБ РФ. Пока не будут введены санкции, активы будут управляться подставными лицами. В настоящее время стоит вопрос об аресте юридических и физических лиц по всему миру, т.к. это преступное сообщество носит международный характер.

Прошу Вашего содействия выяснить, каким образом произошла накачка военных фондов Турции. ФондЭрдогана в Стамбуле получил 48 млрд. долларов США, в Женеве- 380 млрд. долларов США, в Цурихе - 365 млрд. долларов США, такая же картина наблюдается и в других городах разных стран. Вместо материализации под контролем ФРС США и других ведомств все мои активы без моего ведома были выведены за рубеж

Такие же фонды находятся в Сеуле, Токио, Дюссельдорфе, Гонконге, а также в городахАвстралии, Китая, Малайзии, Германиии других государствах и в оффшорных зонах по всему миру.

Все активы, находящиеся в США, ЕС, Азии, Латинской Америке привязаны к доллару США, Евро и другим валютам направлялись на материализацию в разных странах. Инициативу захватили коррупционерыстран и стали использовать в вооруженных конфликтах, терроризме, наркотрафиках, бандитизме. Спецслужбы России в этой ситуации оказались в эпицентре событий и, безусловно, приняли сторону сохранения средств, также поступает и судебная система.

Прошу Вас выяснить использование 2,2 млрд. долларов США Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в лице дочери Дариги и бывшего мужа дочери, который покончил с жизнью в тюрьме в Австрии. Все это связано с банком «ТАН», владельцем которого я был и являюсь до сих пор. Через Павла Бородина выделялись также 8млрд. долларов США и Президенту Республики Беларусь Лукашенко. Все эти действия, если они имели место, должны быть предметом обсуждения и гласности перед населением этих стран.

В случае, если происходят попытки использования похищенных активов в странах ШОС, нужно немедленно легализовать и скоординировать эти активы с мировой финансовой системой.

Мы познакомились с Вами, когда Государственная Дума утвердила вас на пост премьер-министра. Я подошел к Вам дал в руки«депутатский запрос» в котором говорилось об убийствах Холодова и Листьева. Говорилось, кто поджег КАМАЗ и, зачем подожгли. Вы прочитали и не дали ответа. Также Вы не дали ответа на вопрос уничтожения 21 тонны гексогена, который, возможно, ибыл причастен к серии терактов и взрывов домов в России. Занимая такую должность и не принять меры по раскрытию преступлений это практически косвенно «СОУЧАСТИЕ» в этих преступлениях.

В России есть поговорка «Повинную голову меч не сечет». Может еще появится шанс очистить свою совесть перед людьми.

Необходимо все вернуть, как бы трудно Вам не было, может все и обойдется. Высылаю фото нашего знакомства.

С уважением, С.П. Шашурин

+798727..........., spshashurin@gmail.com

01.07.2016 г.