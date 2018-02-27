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Русская курочка стала опаснее «ножек Буша»

15:16. 27 февраля 2018 Просмотров - 321 12 коммент. Опубликовал:

В наших бройлерах можно найти всю таблицу Менделеева.

Русская курочка стала опаснее «ножек Буша»
 

Пестициды, гормоны, антибиотики… Все это сегодня обнаруживается в сыром мясе и мясных полуфабрикатах, которые продаются в магазинах даже под самыми известными брендами. Но еще большую опасность таят микробы: в окорочках и шашлыке вас «поджидают» сальмонеллы, листерии, синегнойная и кишечная палочки.

В меню — антибиотики на любой вкус

Эксперты национального исследовательского центра «Росконтроль» проверили качество курятины, которую продают в магазинах. Для этого взяли замороженные куриные сердца, которые продаются под известными брендами. И практически в каждом обнаружили либо опасные микроорганизмы, либо антибиотики.

Микробы и противомикробные препараты, кстати, эксперты «Росконтроля» находят практически во всех мясных продуктах, которые они брали для исследований. Начиная от полуфабрикатов (сосисок, мясного фарша, котлет, шашлыка) и заканчивая сырым мясом (куриным филе, окорочками и целыми тушками бройлеров).

Очень часто производители «химичат» даже с массой мяса: чтобы искусственно ее увеличить, вкалывают специальный рассол, который содержит влагоудерживающие компоненты. Это каррагинан, камедь, крахмал, растительные и коллагеновые животные белки, а порой даже фосфаты (последние, к слову, входят в состав стирального порошка). Хотя некоторые производители на упаковке даже крупно указывают: «Без инъекций». Врут!

В мясных продуктах обнаруживаются и гормоны, и антибиотики (самые распространенные — это бацитрацин, тетрациклин, левомицетин). Их дают животным во время выращивания, чтобы ускорить рост и предотвратить заболевания. Но в готовом продукте на прилавке их, разумеется, быть не должно. Если же они есть, значит, исходная доза антибиотиков была запредельной.

Антибиотики, которые поступают человеку вместе с пищей, вызывают тяжелейшие аллергические реакции, угнетают собственную микрофлору человека. А главное — повышают устойчивость болезнетворных бактерий к антибиотикам, которые назначает врач. То есть когда человек заболеет, то лечение может оказаться просто неэффективным.

На гарнир — сальмонеллы и листерии

В куриных сердцах, которые исследовали эксперты «Росконтроля», они обнаружили вредоносные микроорганизмы. Те самые, с которыми на заводах борются с помощью антибиотиков. Видимо, плохо борются! Тем более, что ранее «Росконтроль» обнаруживал опасные микробы и во многих других мясных продуктах.

Один из главных показателей, которой позволяет косвенно судить о безопасности продуктов, — КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов). Их еще называют санитарно-показательные микроорганизмы, самый известный из которых — это кишечная палочка. Многие ее штаммы (виды) могут вызывать кишечные инфекции.

Кишечные палочки обитают в кишечнике человека и животных. Откуда же они могут появиться в готовом мясе? Значит, были нарушены санитарные правила и технология изготовления, а также сроки и температурные режимы хранения, транспортирования и реализации пищевых продуктов.

Еще один вредоносный «гарнир» к куриному мясу — это сальмонеллы, палочковидные бактерии, которые также вызывают кишечную инфекцию.

После тяжелых форм заболевания возможен инфекционно-токсический шок, печеночная и сердечная недостаточность, инфекции желчевыводящих и мочевыводящих путей. Но даже если болезнь проходила в легкой форме, организму все равно требуется некоторое время для восстановления водно-солевого обмена, нормального усвоения питательных веществ и укрепления иммунитета.

Оберегай себя сам?

Но даже не сальмонеллы так опасны, как другой «гость» на птицефермах — листерии. Палочковидные бактерии, которые являются возбудителями заболеваний животных и человека.

 

Листерии длительно сохраняются в почве, воде, кормах, трупах павших животных. Источником инфекции может быть крупный рогатый скот, копытные и дикие животные. Но все же основной переносчик листерий — это грызуны (мыши и крысы), и если они есть в мясе — значит, на предприятии грубейшим образом нарушали санитарно-противоэпидемические нормы.

Причем листерии длительно сохраняются даже в пищевых продуктах, в том числе, упакованных в барьерные (вакуумные) пленки. Учитывая, что они могут попасть в пищевой продукт на любом этапе производства, то инфекция покупателю почти гарантирована!

Особенно опасны листерии для маленьких детей, людей со сниженным иммунитетом, пожилых и беременных (могут вызвать патологии у плода и выкидыш).

Сальмонеллы и листерии отлично переживают замораживание — морозилка им не страшна! Бороться с ними помогают только высокие температуры. Причем мясо ни в коем случае не должно соприкасаться с продуктами, которые не подвергаются воздействию температуры. Скажем, если вы резали ножом сырую курицу, зараженную сальмонеллой, а потом тем же ножом нашинковали овощи, то крайне высока вероятность заболеть.

Профессор Еделев: в птицеводческой отрасли — системный кризис

Почему сегодня в России мясные продукты стало опасно покупать? Об этом «Свободная пресса» поговорила с нашим постоянным экспертом, профессором Дмитрием Еделевым, одним из руководителей Центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ.

— Такого количества нарушений, какое было выявлено «Росконтролем» в случае с куриными субпродуктами — сердцами — одновременно видеть мне приходится редко.

Нарушение требований безопасности в двух из трех образцов по микробиологическим показателям: наличие L. monocytogenes (листерии), сальмонелл, присутствие бактерий группы кишечной палочки, превышение допустимого уровня по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов и общей бактериальной обсемененности, антимикробных химиотерапевтических средств (а по народному — антибиотиков) наличие околосердечных сумок, сгустков крови в упаковке, расхождение с маркировкой по содержанию жира и белка.

Такое большое количество нарушений, опасных для здоровья, а нередко для жизни настораживает. Тем более что субпродукты цыплят-бройлеров — это недорогой и универсальный полуфабрикат. Из него можно сварить суп, пожарить, потушить ну и, наконец, запечь. Рецептов множество и цена не кусается.

К сожалению, это не первый тест с подобными результатами. Хочу напомнить, что в январе 2018 года «Росконтроль» проверял полуфабрикаты из курицы — охлажденное бедро цыплят-бройлеров с кожей. При этом опасными были признаны и забракованы почти половина образцов, а нарушение в маркировке было выявлено в 12 из 13 образцов.

Массовые нарушения, выявленные «Росконтролем» могут свидетельствовать о системном кризисе в отрасли, несоблюдении технологии выращивания птицы, нарушениях санитарных правил и технологии производства полуфабрикатов, сроков и температурных режимов транспортировки, хранения и реализации пищевых продуктов.

Исправление системных нарушений — видимо, процесс долгий и нами малопрогнозируемый. Поэтому, тем, кто потребляет птицу и не готов отказаться от диетического мяса, могу посоветовать: избегать контакта сырого мяса с готовой пищей, после разделки курицы тщательно вымыть с моющими и дезинфицирующими растворами все, с чем она соприкасалась — руки, разделочную доску, ножи.

Птицу тщательно термически обработать, ведь сальмонеллы погибают при температуре 75 градусов (внутри продукта) в течение 10−15 минут. Поэтому от шашлыков придется отказаться. И последнее, наибольшей опасности от употребления некачественных субпродуктов из птицы подвергаются пожилые люди, больные и дети.

 

 

http://svpressa.ru/economy/article/194074/

 

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12 коммент.»

  • 2401 1747
    Sergeev 27 февраля 2018 в 16:22 Ссылка Пометить
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    Опять статья ни о чем! Почему не названы производители в продукции которых найдены сальмонеллы, и потом не факт что продукция заражена на птицефабрике, а не в пунктах реализации.

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      Борис Sergeev 27 февраля 2018 в 16:47 Ссылка Пометить
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      Я так полагаю, что следующей будет статья о том как зловреды специально травят людей специально загрязнённым воздухом …

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    • 5770 3374
      serjoza Sergeev 27 февраля 2018 в 17:12 Ссылка Пометить
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      да почти все.Уважаемый..вот и не названы.Государство создало такие условия,зажала налогами и поборами..отменило госты плюс политика на удешевление продукции,мол это эффективность.Отсутствие у населения денег-это как раз и есть причина удешевление продукции,но не в банкротство же уходить и не в минус себе работать же.Спасибо путину за майские указы..лучше бы их наверное не делал, ********.

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      • 2404 1746
        Sergeev serjoza 27 февраля 2018 в 17:47 Ссылка Пометить
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        Вот и беда в том, что всех производителей под одну гребёнку подогнали, не разбирая кто честный а кто не гнушается обманом.

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  • 608 442
    Мефодий 27 февраля 2018 в 16:35 Ссылка Пометить
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    пока в правительстве будут заседать обрезанные чоузаны,кошерного мяса в магазинах не будет.

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  • 2057 1432
    София 27 февраля 2018 в 16:50 Ссылка Пометить
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    Надо выращивать натуральную птицу, а не ГМОшных бройлеров! И не покупать “ножки Буша”, которые опять разрешены к импорту в Россию!

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    • 5770 3374
      serjoza София 27 февраля 2018 в 17:14 Ссылка Пометить
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      денег нет чтобы купить.Поэтому и покупают всякое ******.Как вы думаете почему в РОССИИ нет производства своего автомобиля..потому что за 10 тыс евро нельзя его построить сейчас.А за 50тыс евро -население не купит.Нет денег,но население держиться.

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        Sergeev serjoza 27 февраля 2018 в 17:38 Ссылка Пометить
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        Вот такое впечатление что вы не в России живёте, какой Вам автомобиль то надо, “Порш Кайен”? Делают в России автомобили, кстати хорошие и не за 50 тысяч евро, да возможно комплектующие не все Российские, ну так ни один производитель не делает все комплектующие.

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      serjoza София 27 февраля 2018 в 17:16 Ссылка Пометить
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      денег нет чтобы купить.Поэтому и покупают всякое де рь мо.Как вы думаете почему в РОССИИ нет производства своего автомобиля..потому что за 10 тыс евро нельзя его построить сейчас.А за 50тыс евро -население не купит.Нет денег,но население держится.

      Ответить
    • 2404 1746
      Sergeev София 27 февраля 2018 в 17:42 Ссылка Пометить
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      Насчёт натуральной птицы, правильно. Раньше в каждом дворе пяток куриц как правило было, и сейчас никто не запрещает. Вот Вы призываете выращивать натуральную птицу, а вы сами когда нибудь это делали?

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  • 9233 7827
    Вячеслав 27 февраля 2018 в 17:50 Ссылка Пометить
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    Те, кто издаёт законы, разрешающие пичкать продукты всякой отравой, разрешающие замену качественного продовольствия на всякие заменители сомнительного происхождения, гораздо опаснее “ножек” и “окорочков”…

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