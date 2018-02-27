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Новый верхний класс. Андрей Фурсов

19:21. 27 февраля 2018 Просмотров - 231 Нет комментариев Опубликовал:

Как менялись американцы за последние 50 лет?

Историк Андрей Фурсов рассказывает о том, как менялся верхний класс Америки в последние пятьдесят лет. К чему привела победа финансового капитализма, который полностью оторван от производства и реальной жизни. Кто такие «бобо». Почему новый высший класс занимает подчинённое положение по отношению к представителям старого капитала. Каких основных умений не хватает у основной массы учеников американских школ, чтобы поступить в элитарный университет. С чем связана остановка социальных лифтов в США, почему верхние 2% – это закрытая каста.

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Андрей Фурсов

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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