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Жизнь настоящего князя Дракулы

13:59. 26 февраля 2018 Просмотров - 317 2 коммент. Опубликовал:

В 1431 году родился один из самых свирепых правителей всех времён- Влад III Дракула. Его чрезвычайная набожность как-то очень странно сочеталась с немыслимой жестокостью. Отец его был рыцарем ордена дракона,который был учрежден в 1408 году королём Венгрии - Сигизмундом I.Все рыцари носили медальон с свернувшимся в кольцо драконом.Дракул (в переводе с румынского - дракон). Государство его отца сохраняло свою независимость пока выплачивало дань серебром и лесом. Когда Дракуле исполнилось 14-16 лет, его и брата Раду,которому было 5-6 лет ,отправили в Турцию как "залог" мира, после спланированного Яношем Хуньяди (политический деятель и венгерский полководец) крестового похода против турок,который естественно был проигран.Там по мнению историков и зародилось "зерно ненависти"

 

После нескольких лет прибывания в Турции,постоянных нападок и угроз турок,дабы он отрёкся от своей веры и принял ислам,да еще к тому же известие о перевороте в его стране и гибели отца и брата,он возвращается домой совсем другим человеком.Он узнаёт о заговорщиках и приглашает их на пир,дабы потом наказать их. Этими людьми были 10 бояр. Они были казнены.

После череды войн и междоусобиц начинается его кровавая бойня.Он начинает вести политику очищения своего народа от всяких ненужных,"противоречащих ему элементов".За любое неповиновение,представителя любого класса и сословия,ждала страшная казнь.

Влад III не любил цыган,воров,врагов страны да и всех тех кто пытался иметь что-то против его власти.

Однажды к нему в страну приехал рыцарь,сказал что-то против и был посажен на очень большой кол ("по Фрейду"?).

К нему прибыли послы из Турции и он приказал им снять тюрбаны.Те ответили отказом, ссылаясь на то ,что это противоречит их религии и Дракула приказал прибить гвоздями эти тюрбаны к их головам.

Как гласит легенда, после огромных рек крови, Влад поставил в центре города статую и осыпал золотом и драгоценностями.В результате ни одной монетки и камешка не пропало.Как то один раз он узнал о нескольких торговцах,которые начали торговать с турками вопреки запретам ...в конечном итоге были насажены на огромные колья (?) на центральной площади. князь любил (?) наблюдать за агонией и стонами казнимых и зачастую устраивал себе обед,смотря на происходящее. Затем он узнав о попытках торговли с турками в Трансильвании,вводит туда войска и всех выживших сажает на кол (?).

 

Его зверства были известны в Европе и вскоре его заключат под стражу на 12 лет. Король Венгрии освободит его и попытается вернуть ему престол ...но сопровождение Дракулы будет убито и сам князь погибнет при невыясненных обстоятельствах. Прозвище Цепеш - "кол" или "колосажатель" (це-ж Европа)  Влад III получит только через 30 лет после смерти.

Метки: дракула, история, Цепеш
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2 коммент.»

  • 3185 2360
    любопытный 26 февраля 2018 в 14:52 Ссылка Пометить
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    Наверно в 15в. в Турции был такой же ислам, как у нас христианство, и байку про кровавого Дракулу то же придумали.
    Если христиане говорят, что он плохой, значит он им в чём то насолил, и он нормальный человек :-)

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    Мирослава 26 февраля 2018 в 17:16 Ссылка Пометить
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    Обычный садист .При чем здесь “Его чрезвычайная набожность как-то очень странно сочеталась с немыслимой жестокостью”. Можно подумать христиане такие овечки, сначала боевые маги истребляли всех последователей язычества, жгли на кострах “ведьм ” и колдунов, и к вере христианской приводили “огнем и мечом”.

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