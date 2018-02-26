Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 февраля 2018

Как днём в воскресенье сообщала «Русская Весна», главари незаконных вооруженных формирований в пригороде Дамаска Восточная Гута начали подготовку провокации с применением боевых отравляющих веществ, чтобы обвинить правительство Асада в использовании химоружия.

Вечером 25 февраля об этом также заявил генерал-майор Юрий Евтушенко, выступая на брифинге Центра по примирению враждующих сторон в САР.

«По имеющимся данным, лидеры вооруженных формирований в Восточной Гуте готовят провокацию с применением отравляющих веществ с целью обвинить правительственные силы в использовании химического оружия против мирного населения», — рассказал представитель ЦПВС Минобороны России.

Кроме того, военный рассказал, что террористы «Армии Ислама» и «Джебхат Ан-Нусры»* продолжают удерживать в тюрьмах сотни заложников, в том числе женщин и детей.

Затем пропагандисты бандформирований действительно начали провокацию, о которой предупреждал генерал-майор Евтушенко.

Медиа-ресурсы НВФ опубликовали стандартные кадры с людьми, якобы доставленные в больницы с приступами удушья.

«Фотографии некоторых случаев удушья детей в результате нападения на город Шифония в Восточной Гуте, они поступили с отравлением газообразным хлором, примененным ополченцами Асада», — пишут СМИ банд.

«Сообщают, что в одну из больниц SAMS в Гуте поступили 6 детей, 4 женщины и 6 мужчин, которые были доставлены из Шифонии в этот вечер с симптомами, указывающими на отравление хлором. Один из детей скончался, а другие прибыли в умеренном состоянии», — написал штатный пропагандист Амер Аль Мохибани.

Этот «журналист»-исламист тесно связан с радикальной джихадистской группировкой «Джейш аль-Ислам», известной своими зверствами в отношении мирного населения. Так, главари этой банды размещали клетки с пленными детьми, женщинами и стариками на крышах и улицах Восточной Гуты, заявляя, что так они защищаются от авиаударов.

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На части фото с якобы пострадавшими от химатаки виден логотип SAMS — сирийско-американское медицинское общество, финансируемая Западом некоммерческая организация по оказанию медицинской помощи, которая работает в подконтрольных бандформированиям районах Сирии и соседних стран.

Подчеркнем, что такие кадры можно снять буквально за 10 минут без какой-либо особой подготовки, просто надев на «жертв» кислородные маски и накрыв их одеялами.

Любопытно, что на всех фото дети и взрослые на переднем плане прячут глаза, а именно по воспалению слизистой и слезоточению можно определить отравление хлором.

Цель всего этого действа очевидна — дать руководству западных стран основания для обвинения законного правительства Сирии в военных преступлениях против собственного народа.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация