Обвиняемые в хищениях на космодроме «Восточный» получили немалые сроки в колонии

Все фигуранты дела о хищениях на космодроме Восточный получили реальные сроки заключения.

Бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман осужден на 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов получил шесть лет колонии. Сын Хризмана Михаил — пять с половиной лет колонии. Главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин осужден на семь лет колонии.

С Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина суд постановил взыскать 5,16 миллиарда рублей по иску «Роскосмоса».

Их адвокаты намерены обжаловать приговор в Верховном суде. Защитник Ашихмина заявил, что у осужденных нет таких денег. По его словам, даже если продать все их имущество, нужная сумма не наберется.

Подсудимых обвинили в злоупотреблении полномочиями при использовании авансов по 11 госконтрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома. Это повлекло причинение государству ущерба на сумму в 5,2 миллиарда рублей.

Хищения на Восточном

Строительство космодрома сопровождалось рядом уголовных дел. Так, в декабре суд принял решение об аресте руководителя одного из подрядчиков. Его обвиняют в получении взятки в миллион рублей.

Неоднократно возбуждались уголовные дела в отношении подрядчиков и субподрядчиков «Спецстроя». Глава одной из подрядных фирм Вадим Митряков получил четыре года колонии за хищение 1,3 миллиарда рублей на строительстве объектов транспортного хозяйства.

Другой коммерсант, Анатолий Рязанов, тоже получил четыре года колонии. Вместе с сообщниками он украл свыше 1,1 миллиарда рублей на поставках металлоконструкций.

Гендиректор проектного института «Ипромашпром» Сергей Островский, по мнению следствия, похитил почти половину из 143 миллионов рублей, выделенных из бюджета на строительство административного комплекса космодрома.

К началу 2018 года по уголовным делам, возбужденным после прокурорских проверок строительства, осудили уже 13 человек.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее — поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.

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