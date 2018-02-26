1595-й год. Скачкообразное изменение климата.

На просьбу сфотографировать в Центральном музее железнодорожного транспорта срез лиственницы, появившейся на свет в 1465 году (его выставляли в Париже на выставке) отозвалось несколько человек.

Всем большое человеческое спасибо! И тем, кто собирался: “Бог, – как известно, – и намерение целует!”

Посетил музей, сделал снимки и выслал фотографии автор

- Евгений. Ещё раз благодарю Евгения за помощь!

Сразу же просмотрел срез и убедился, что 1595-й год действительно рубежный. Наблюдается резкое уменьшение толщины колец после этого года вкруговую, а не в одном месте. 1595-й год

выделен красным цветом.

Кликабельно

В конце 16-го века произошло скачкообразное изменение климата. Это важнейший репер в абсолютном хронологическом исчислении.

Источник: nashaplaneta.su