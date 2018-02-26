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1595-й год. Скачкообразное изменение климата.

12:47. 26 февраля 2018 Просмотров - 867 4 коммент. Опубликовал:


На просьбу сфотографировать в Центральном музее железнодорожного транспорта срез лиственницы, появившейся на свет в 1465 году (его выставляли в Париже на выставке) отозвалось несколько человек.


Всем большое человеческое спасибо! И тем, кто собирался: “Бог, – как известно, – и намерение целует!”
Посетил музей, сделал снимки и выслал фотографии автор журнала “3427″ - Евгений. Ещё раз благодарю Евгения за помощь!

Сразу же просмотрел срез и убедился, что 1595-й год действительно рубежный. Наблюдается резкое уменьшение толщины колец после этого года вкруговую, а не в одном месте. 1595-й год выделен красным цветом.
Кликабельно


В конце 16-го века произошло скачкообразное изменение климата. Это важнейший репер в абсолютном хронологическом исчислении.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: гипотезы и версии
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4 коммент.»

  • 1678 1274
    Валерий 26 февраля 2018 в 12:52 Ссылка Пометить
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    Катаклизм. Первый. Второй 1824 – 1864

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  • 5 3
    Геннадий 26 февраля 2018 в 13:24 Ссылка Пометить
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    В результате периодического сдвига коры земного шара на 60 градусов дерево “переехало” в район с более холодным климатом. Подробнее см. на сайте http://www.memocode.asia

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  • 17304 11448
    Вьеха 26 февраля 2018 в 14:15 Ссылка Пометить
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    Зачем так грубо закрасили весь слой? Не рассмотреть. Сравнивать, очевидно, надо внешние и внутренние слои? внутри они шире, снаружи – уже, следовательно, климат похолодал.

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