1595-й год. Скачкообразное изменение климата.
12:47. 26 февраля 2018 Просмотров - 867 4 коммент. Опубликовал: brahman
На просьбу сфотографировать в Центральном музее железнодорожного транспорта срез лиственницы, появившейся на свет в 1465 году (его выставляли в Париже на выставке) отозвалось несколько человек.
Всем большое человеческое спасибо! И тем, кто собирался: “Бог, – как известно, – и намерение целует!”
Посетил музей, сделал снимки и выслал фотографии автор журнала “3427″ - Евгений. Ещё раз благодарю Евгения за помощь!
Сразу же просмотрел срез и убедился, что 1595-й год действительно рубежный. Наблюдается резкое уменьшение толщины колец после этого года вкруговую, а не в одном месте. 1595-й год выделен красным цветом.
Кликабельно
В конце 16-го века произошло скачкообразное изменение климата. Это важнейший репер в абсолютном хронологическом исчислении.
Источник: nashaplaneta.su
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Катаклизм. Первый. Второй 1824 – 1864
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Я бы сказал не 1824, а более ранний год (лето). Примерно 1810 – начало процессов, а первые ласточки были в 1812.
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В результате периодического сдвига коры земного шара на 60 градусов дерево “переехало” в район с более холодным климатом. Подробнее см. на сайте http://www.memocode.asia
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Зачем так грубо закрасили весь слой? Не рассмотреть. Сравнивать, очевидно, надо внешние и внутренние слои? внутри они шире, снаружи – уже, следовательно, климат похолодал.