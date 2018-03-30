Факты о потопе. Часть 18
11:36. 30 марта 2018 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Предыдущая часть
Очередная подборка прямых и косвенных фактов на данную тему.
Древняя стена в Дагестане
В 2014 году в Дагестане было сделано открытие. Было обнаружено основание каменной стены шириной в 4 метра перекрытое селевыми, аллювиальными отложениями реки Рубас.
Участник русского посольства в Персию (1745-1747 гг.) немецкий врач Иоганн Лерх опубликовал в своем дневнике описание огромной стены стоявшей вдоль реки Рубас в нынешнем южном Дагестане. По его мнению, эта стена могла доходить до 20 саженей высоты (40 метров) и тянулась на 80 верст.
На данный момент не очень понятно, что конкретно обнаружили дагестанские археологи. Хотя несомненно, это настоящая сенсация, так как, это, действительно, очень крупный, а главное ранее неизвестный древний фортификационные объект.
Любое даже очень крупное строение подвергается значительному риску разрушения, если находится в зоне русла реки подобной Рубасу. Несомненно, что любая горная река может в любой момент превратиться в сель, сокрушающий все на своем пути.
Возможно, эту стену разрушил селевой поток, наводнение, наподобие наводнению в Крымске в 2012г., Но такие случая крайне редкие даже по современным статистическим подсчетам. Судя по толщине отложений глины и удаленности от реки – возможно, выпало огромное количество осадков или прорвало запруженную обвалом реку. Хотя, не исключаю версию выходов воды из недр – по версии из моей статьи
Источник
***
Гравитационная форма Земли как последствие столкновения с астероидом?
Гравиметрическая модель Земли. Как видно, в районе Индийского океана или вмятина (впадина), либо породы имеют низкую плотность.
Версия, что в это место упал метеорит Беркла (вернее астероид), вызвавший потоп.
Источник
***
Кликабельно. Срез лиственницы, появившейся на свет в 1465 году. 1595-й год – рубежный. Наблюдается резкое уменьшение толщины колец после этого года вкруговую, а не в одном месте. 1595-й год выделен красным цветом. В конце 16-го века произошло скачкообразное изменение климата. Климатологи относят такие факты к извержениям вулканов. Но что стало причиной масштабного пробуждения, что даже в Сибири это отразилось на росте деревьев?
Изменения температуры в мире
Источник
***
Два десятка метров глины на берегу Калифорнии. Подмывает город Пасифика.
Точно такой же глиняный обрыв и подмывы в Приазовье, и местами в Крыму, и местами в Болгарии.
Интересен вопрос образования такого берега. Что, если не увеличивающееся по уровню море начало размывать берег? Или оно это делало постоянно и берег, разрушаясь подошел до строений?
В любом лучае, грунт похож на отложения селевых масс потопа, некогда стекающих в море. Эта глина отложилась катастрофично быстро и сейчас легко размывается океаном.
Или уровень океана все же поднялся и стал подмывать глиняные берега?
***
Мнение о болотных трупах
***
Комментарий в статье Дубы под глиной
Сертификат радиоуглеродного анализа дерева, которое извлекли ребята на вышеуказанных фото
Ссылка. Радиоуглеродная дата: 1270 +-50 лет
***
В Великобритании ураган раскидал песок, под которым скрывался доисторический лес. Окаменевший лес, росший семь тысяч лет назад, находится у портового города Хартлпул в графстве Норт-Йоркшир на севере страны. После урагана пни и срубленные бревна оказались отчетливо видны на клочке земли площадью примерно 400 квадратных метров. Доисторический лес в Хартлпуле был обнаружен в 1871 году. Помимо окаменевших деревьев, там найдены кости оленей и кабанов, а также древние приспособления для охоты.
Источник
Подобное уже случалось в 2014г.:
Подробнее
***
Необычное изображение Крыма. Атлас историко-географический, 1829-31 гг.
Судя по этой карте, уровень Черного моря был значительно выше.
Источник
Этому есть подтверждения в геологии полуострова, а именно вот такие склоны и обрывы:
Море во время потопа было около обрыва и подмывало его
Такие обрывистые берега сделал прибой, когда воды моря была гораздо выше современного уровня. Откуда столько воды? Об этом я писал в этих сериях статей
Конечно, многие читатели помнят мою версию, что подобные вертикальные обрывы я относил к древней добыче известняка. Пусть это останется как версия. Т.к. мест с выработками в Крыму множество.
Пещерные города в Крыму – это временные убежища тех, кто спасался от большой воды.
Вода уходила и помещения тоже устраивали все ниже и ниже
Думаю, порода была мягкая, либо пластичная и выдолбить в ней помещение – было дело не сложное.
Пещерный город Эски-Кермен в Крыму.
***
Остатки древнего леса на о.Новая земля
Можно подумать, что у русского путешественника Матвея Матвеевича Геденштрома галлюцинации, но этот факт подтверждает и Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Матвей Матвеевич же в своих путевых заметках от 1808-11 гг уточняет:
««Деревянные горы на Новой Сибири представляют столь же неизъяснимую загадку, как и льдистоземельные слои. На южном берегу сего острова стоит утесом гора, составленная из горизонтальных толстых пластов песчаника и бревен лоснящегося смолистого дерева (lignum bituminosum) один другого покрывающих до самого верха. Всходя на гору, повсюду попадаются в камень отвердевшие угли по виду сосновые, покрытые местами как будто тонкой пепельною пленкою. Вид сей столь обманчив, что в первый раз покушаешься сдуть приставший пепел, но он уступает едва ножу. На вершине новая странность. На самой гриве горы выходят из камня в один ряд концы бревен смолистого дерева, расщепленные, вышиною в четверть и более, и плотно друг к другу примкнутые. Здесь бревна в отвесном положении, а в утесе той же горы – в горизонтальном! Сии явления столь непостижимы, что никакие умозаключения, кажется, не могут иметь места. В 1809 году открыл я сей остров и проехал по его южному берегу с лишком 200 верст».
Прошу обратить внимание на «в камень отвердевшие угли». Их наличие среди свежих бревен в пух разметает всю теорию образования каменного угля. Но зато объясняет многочисленные находки самых неимоверных предметов в пластах каменного угля. Уголь образуется не миллионы лет, а значительно быстрее.
Источник
Барон Эдуард Толль, другой знаменитый исследователь Арктики, впоследствии исследовавший разрез Деревянных гор после Геденштрома, сделал вывод, что древесина не принесена извне, а, прежде чем оказаться на поверхности склонов Деревянных гор, была заключена внутри толщи. Толль установил, что древесные остатки относятся к третичному возрасту, следовательно, в третичный период, предшествовавший современному, климат на территории нынешних Новосибирских островов был таким теплым, что здесь произрастали не только сосны, но и секвойи. Э. Толль уточнил масштабы Деревянных гор: «…Высота гор от 15 до 30 сажень (32 – 64 м) и тянутся по берегу острова на протяжении 25 верст (26,7 км)»
Изучая Новосибирские острова, полярный исследователь барон Эдуард фон Толль обнаружил останки “саблезубого тигра и фруктового дерева высотой 27 метров. Дерево хорошо сохранилось в вечной мерзлоте, с корнями и семенами. На ветвях все еще держались зеленые листья и плоды … В настоящее время единственным представителем древесной растительности на островах является ива высотой в дюйм”.
***
Ученые обнаружили в Бразилии останки древней рептилии. Как видно, животное погибло в слоях глины, в селевых потоках или в турбидитах (про них было в предыдущих частях).
Источник
Очередная подборка прямых и косвенных фактов на данную тему.
Древняя стена в Дагестане
В 2014 году в Дагестане было сделано открытие. Было обнаружено основание каменной стены шириной в 4 метра перекрытое селевыми, аллювиальными отложениями реки Рубас.
Участник русского посольства в Персию (1745-1747 гг.) немецкий врач Иоганн Лерх опубликовал в своем дневнике описание огромной стены стоявшей вдоль реки Рубас в нынешнем южном Дагестане. По его мнению, эта стена могла доходить до 20 саженей высоты (40 метров) и тянулась на 80 верст.
На данный момент не очень понятно, что конкретно обнаружили дагестанские археологи. Хотя несомненно, это настоящая сенсация, так как, это, действительно, очень крупный, а главное ранее неизвестный древний фортификационные объект.
Любое даже очень крупное строение подвергается значительному риску разрушения, если находится в зоне русла реки подобной Рубасу. Несомненно, что любая горная река может в любой момент превратиться в сель, сокрушающий все на своем пути.
Возможно, эту стену разрушил селевой поток, наводнение, наподобие наводнению в Крымске в 2012г., Но такие случая крайне редкие даже по современным статистическим подсчетам. Судя по толщине отложений глины и удаленности от реки – возможно, выпало огромное количество осадков или прорвало запруженную обвалом реку. Хотя, не исключаю версию выходов воды из недр – по версии из моей статьи
Источник
***
Гравитационная форма Земли как последствие столкновения с астероидом?
Гравиметрическая модель Земли. Как видно, в районе Индийского океана или вмятина (впадина), либо породы имеют низкую плотность.
Версия, что в это место упал метеорит Беркла (вернее астероид), вызвавший потоп.
Источник
***
Кликабельно. Срез лиственницы, появившейся на свет в 1465 году. 1595-й год – рубежный. Наблюдается резкое уменьшение толщины колец после этого года вкруговую, а не в одном месте. 1595-й год выделен красным цветом. В конце 16-го века произошло скачкообразное изменение климата. Климатологи относят такие факты к извержениям вулканов. Но что стало причиной масштабного пробуждения, что даже в Сибири это отразилось на росте деревьев?
Изменения температуры в мире
Источник
***
Два десятка метров глины на берегу Калифорнии. Подмывает город Пасифика.
Точно такой же глиняный обрыв и подмывы в Приазовье, и местами в Крыму, и местами в Болгарии.
Интересен вопрос образования такого берега. Что, если не увеличивающееся по уровню море начало размывать берег? Или оно это делало постоянно и берег, разрушаясь подошел до строений?
В любом лучае, грунт похож на отложения селевых масс потопа, некогда стекающих в море. Эта глина отложилась катастрофично быстро и сейчас легко размывается океаном.
Или уровень океана все же поднялся и стал подмывать глиняные берега?
***
Мнение о болотных трупах
***
Комментарий в статье Дубы под глиной
Сертификат радиоуглеродного анализа дерева, которое извлекли ребята на вышеуказанных фото
Ссылка. Радиоуглеродная дата: 1270 +-50 лет
***
В Великобритании ураган раскидал песок, под которым скрывался доисторический лес. Окаменевший лес, росший семь тысяч лет назад, находится у портового города Хартлпул в графстве Норт-Йоркшир на севере страны. После урагана пни и срубленные бревна оказались отчетливо видны на клочке земли площадью примерно 400 квадратных метров. Доисторический лес в Хартлпуле был обнаружен в 1871 году. Помимо окаменевших деревьев, там найдены кости оленей и кабанов, а также древние приспособления для охоты.
Источник
Подобное уже случалось в 2014г.:
Подробнее
***
Необычное изображение Крыма. Атлас историко-географический, 1829-31 гг.
Судя по этой карте, уровень Черного моря был значительно выше.
Источник
Этому есть подтверждения в геологии полуострова, а именно вот такие склоны и обрывы:
Море во время потопа было около обрыва и подмывало его
Такие обрывистые берега сделал прибой, когда воды моря была гораздо выше современного уровня. Откуда столько воды? Об этом я писал в этих сериях статей
Конечно, многие читатели помнят мою версию, что подобные вертикальные обрывы я относил к древней добыче известняка. Пусть это останется как версия. Т.к. мест с выработками в Крыму множество.
Пещерные города в Крыму – это временные убежища тех, кто спасался от большой воды.
Вода уходила и помещения тоже устраивали все ниже и ниже
Думаю, порода была мягкая, либо пластичная и выдолбить в ней помещение – было дело не сложное.
Пещерный город Эски-Кермен в Крыму.
***
Остатки древнего леса на о.Новая земля
Можно подумать, что у русского путешественника Матвея Матвеевича Геденштрома галлюцинации, но этот факт подтверждает и Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Матвей Матвеевич же в своих путевых заметках от 1808-11 гг уточняет:
««Деревянные горы на Новой Сибири представляют столь же неизъяснимую загадку, как и льдистоземельные слои. На южном берегу сего острова стоит утесом гора, составленная из горизонтальных толстых пластов песчаника и бревен лоснящегося смолистого дерева (lignum bituminosum) один другого покрывающих до самого верха. Всходя на гору, повсюду попадаются в камень отвердевшие угли по виду сосновые, покрытые местами как будто тонкой пепельною пленкою. Вид сей столь обманчив, что в первый раз покушаешься сдуть приставший пепел, но он уступает едва ножу. На вершине новая странность. На самой гриве горы выходят из камня в один ряд концы бревен смолистого дерева, расщепленные, вышиною в четверть и более, и плотно друг к другу примкнутые. Здесь бревна в отвесном положении, а в утесе той же горы – в горизонтальном! Сии явления столь непостижимы, что никакие умозаключения, кажется, не могут иметь места. В 1809 году открыл я сей остров и проехал по его южному берегу с лишком 200 верст».
Прошу обратить внимание на «в камень отвердевшие угли». Их наличие среди свежих бревен в пух разметает всю теорию образования каменного угля. Но зато объясняет многочисленные находки самых неимоверных предметов в пластах каменного угля. Уголь образуется не миллионы лет, а значительно быстрее.
Источник
Барон Эдуард Толль, другой знаменитый исследователь Арктики, впоследствии исследовавший разрез Деревянных гор после Геденштрома, сделал вывод, что древесина не принесена извне, а, прежде чем оказаться на поверхности склонов Деревянных гор, была заключена внутри толщи. Толль установил, что древесные остатки относятся к третичному возрасту, следовательно, в третичный период, предшествовавший современному, климат на территории нынешних Новосибирских островов был таким теплым, что здесь произрастали не только сосны, но и секвойи. Э. Толль уточнил масштабы Деревянных гор: «…Высота гор от 15 до 30 сажень (32 – 64 м) и тянутся по берегу острова на протяжении 25 верст (26,7 км)»
Изучая Новосибирские острова, полярный исследователь барон Эдуард фон Толль обнаружил останки “саблезубого тигра и фруктового дерева высотой 27 метров. Дерево хорошо сохранилось в вечной мерзлоте, с корнями и семенами. На ветвях все еще держались зеленые листья и плоды … В настоящее время единственным представителем древесной растительности на островах является ива высотой в дюйм”.
***
Ученые обнаружили в Бразилии останки древней рептилии. Как видно, животное погибло в слоях глины, в селевых потоках или в турбидитах (про них было в предыдущих частях).
Источник
Источник: sibved.livejournal.com