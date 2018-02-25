Русское оружие будущего. Сделано под контролем ГУВ

Это – один из самых необычных выпусков «Военной приемки». Он посвящен ГУВ – Главному управлению вооружения Министерства обороны. Подразделения, которое планирует, каким будет русское оружие будущего на десятки лет вперед. Съемочная группа «Военной приемки» посетит все закрытые и засекреченные научно-исследовательские институты армии, в которых собирается информация о внешних угрозах, чтобы придумать для них адекватный ответ.





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Источник: www.youtube.com