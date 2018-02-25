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Пора поставить точку по поводу выдуманных «северных территорий»

19:28. 25 февраля 2018 Просмотров - 261 2 коммент. Опубликовал:

Источник: regnum.ru

Достойно ли избегать посещения Курил из опасения окриков из Токио?

Издание Asia Times не исключает, что в ходе предвыборной поездки на российский Дальний Восток президент РФ Владимир Путин может посетить и Курильские острова. При этом высказывается мнение, что «в ходе поездки будет затронут вопрос о размещении на островах новой военно-морской базы». Правда, не уточняется, о какой базе идет речь — о базе ВМФ РФ на острове Матуа или какой-то другой.

Не обходит издание и вопрос о том, что речь идет о произвольно называемых в Японии «северными территориями» законно принадлежащих России островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи. В связи с этим в статье озвучивается мнение о том, что «главной целью поездки Путина является желание вновь указать на принадлежность Курильских островов России».

Вместе с тем Asia Times отмечает, что сегодня обе страны выступают за диалог по урегулированию спора, напоминая, что в декабре 2016 года Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали соглашение о начале совместных консультаций по этому вопросу, которое предполагает укрепление отношений в области энергетики, бизнеса и индустриализации Дальнего Востока. А в январе 2018 года появились сообщения о подготовке новых переговоров. Среди прочего они должны затронуть вопрос о возможности совместной экономической деятельности двух стран на южных островах гряды.

Можно ожидать, что поездка президента РФ на входящие в состав нашего государства острова будут негативно воспринята официальным Токио, который присвоил себе право «запрещать» российским руководителям появляться на Курилах. Достаточно вспомнить «волну возмущения», поднятую японским правительством при посещении южных Курил президентом РФ Дмитрием Медведевым. Дело дошло до беспрецедентного в послевоенной истории отношений двух стран шага — отзыва посла, что бывает лишь при крайнем обострении ситуации. Правые силы Японии заполняли СМИ антироссийскими публикациями, активизировались ультраправые организации. Журналисты, кстати, бывшие корреспонденты в Москве, правонационалистической газеты «Санкэй симбун» быстро состряпали книжонку под наглым названием «Кто позволил незаконный въезд в нашу страну Медведеву?».

Однако тогда российское руководство, включая МИД РФ, сохраняло спокойствие и не пошло на поводу у японских провокаторов, ожидавших ответные меры и, как следствие, дальнейшее обострение отношений двух соседних государств.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин получил приглашение посетить Курилы в ходе избирательной кампании от руководства Сахалинского отделения Русского географического общества, в котором выражена убежденность, что встреча лидера страны с курильчанами будет весьма полезна во всех отношениях. От себя добавим, что уже сам факт прибытия президента на Курилы, которые не только в Японии, но и кое-кто в нашей стране, не имея на то права и основания, именуют «спорными», будет достойным ответом тем силам, которые упорно распространяют в СМИ утверждения о якобы «проведении Путиным со своим «другом Синдзо» тайных переговоров за спиной российского народа о сдаче Курильских островов». Давно пора конкретными заявлениями и действиями дать ответ распространителям подобных слухов. И лучше всего это сделать на Курилах.

Автор: Анатолий Кошкин

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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2 коммент.»

  • 531 361
    KOCMOHABT 25 февраля 2018 в 20:41 Ссылка Пометить
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    Тогда может нам подумать о “южных территориях”? Мы, вроде как, собирались высаживаться на Хоккайдо в своё время.

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    • 1920 1727
      strelez KOCMOHABT 25 февраля 2018 в 21:56 Ссылка Пометить
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      У наших военных было желание в 1945 году дойти до Атлантики. Жаль, И.В.Сталин не разрешил. Если бы знал, со временем будет Гейропа с мусульманским населением, то отдал бы приказ “вперёд”.
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