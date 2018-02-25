Особый отдел ВЧК против польской разведки
12:00. 25 февраля 2018 Просмотров - 212 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Особый отдел ВЧК против польской разведки
Вчера дочитал весьма интересную книгу "Особый отдел ВЧК против польской разведки", анонс которой уже давал некоторое время назад https://colonelcassad.livejournal.com/4005213.html.
Сразу бросается в глаза, что одним из авторов книги был небезызвестный товарищ Мозохин, чья работа в "нулевых" похоронила немало мифов о ГУЛАГе и ВЧК-ОГПУ-НКВД. Важную роль в этом сыграла демографическая статистика по ГУЛАГу http://istmat.info/node/255, которая при некоторых неточностях показала реальные цифры заключенных, деятельно разрушив пошлый миф "пол страны сидело, пол страны охраняло".
Мозохин смог получить доступ в архивы органов государственной безопасности, на основе которых он и написал целую серию книг http://mozohin.ru/photos/r-9.html о "Кровавой Гэбне"построенных на сугубо архивных источниках. На сегодня он очевидно один из наиболее толковых авторов по теме органов госбезопасности первой половины XX века и его наличие в авторах книги являет собой определенный знак качества
Ну и тут мы подходим к теме взаимотношения Польши и чекистов.
Книга стартует с краткого экскурса в предысторию вопроса, который, как мне показалось, излишне комплиментарен к Польше. Некоторые сентенции про свободолюбивых поляков без указания на то, что поляки сами активно порабощали соседние народы, выглядели прямо скажем тенденциозно.
Но в дальнейшем, когда начинается рассказ о противоборстве советских и польских спецслужб, все становится интереснее. Авторам удалось показать, как возникшие практически одновременно советские и польские спецслужбы, вступили в напряженную борьбу, преодолевая собственные болезни роста. С учетом того, что помимо некоторого процента старых кадров, личный состав разведки и контрразведки не имел достаточно большого опыта, стороны фактически учились в процессе в рамках идущего противоборства. Польская разведка по сути выросла из кадров ПОВ, а советская контрразведка вобрала в себя наиболее подготовленные большевистские кадры. По сути, бывшие деятели польской и большевистской подпольной организаций, были объективно вынуждены выстраивать разведывательный и контрразведывательный аппарат, который был полностью разрушен на территориях бывшей Российской Империи.
С точки зрения отечественной истории, получилась достаточно характерная картина организационного роста ВЧК, из которой за считанные месяцы был выкован карающий меч революции. Вопреки расхожим заблуждениям, ВЧК занималась не только борьбой с внутренними врагами революции, но и боролась с врагами внешними, в частности с польской разведкой, которая в условиях гражданской войны пыталась проводить активную агентурную работу на территории бывшей Российской Империи в интересах увеличения территории Польши за счет территорий Украины и Белоруссии. По ходу дела, эта борьба стала логичным дополнением полноценной войны между Польшей и Советской Россией. Что хорошо удается книге, так это показать, что Польша отнюдь не была "мирной белой овечкой" на которую без причины напали "орды большевиков". Польша Пилсудского являла собой агрессивное государство, которые пыталось использовать хаос завершающего периода первой мировой войны и распада Российской и Германской Империй для увеличения территории Польши, что там тот период полякам удалось сделать, отторгнув у Германии Силезию, а у Советской России Западную Белоруссию и Западную Украину (за что через 18 лет наступила жестокая расплата).
В этом отношении эта книга очень органично сочетается с книгой Какурина "Война с белополяками" http://militera.lib.ru/h/kakurin_melikov/pre.html (также известна как "Советско-польская война"), когда боевые действия на фронтах советско-польской войны можно сопоставлять с тайной войной за линией фронта, что создает более цельную картину противоборства Польши и Советской России, где именно Польша являлась инициатором войны.
Сама борьба спецслужб проявлялась как в тонкой агентурной работе, так и в спецоперациях на уничтожение, вроде вот этой:
Артузов прервал совещание, и Сосновский рассказал ему и Карину, о планах польских партизан взорвать железнодорожный мост на перегоне Минск-Борисов, когда по нему будет двигаться поезд со штабом Западного фронта во главе с командующим М.Н.Тухачевским. Затем он сообщил о прибытии к Витковским двух офицеров-разведчиков из Польши.
Понимая серьезную опасность, нависшую над командованием фронта, Артузов совместно с Сосновским немедленно пошел к начальнику Особого отдела Западного фронта И.А.Апетеру. Апетер сразу попросил аудиенции у Тухачевского. Выслушав начальника ОО, Михаил Николаевич пригласил к себе члена Реввоенсовета фронта И.С.Уншлихта. На оперативном совещании у Тухачевского было принято решение об уничтожении отряда поручика Соболевского, а также ликвидации в Минске всех ячеек ПОВ, находившихся под наблюдением и в разработке Особого отдела Западного фронта. Для ликвидации польских партизан Тухачевский выделил два лучших батальона.
Как было договорено с командирами батальонов, до лагеря поляков Сосновского и Юнону сопровождали на расстоянии ста метров трое войсковых разведчиков, переодетых под местных жителей. Еще один разведчик сидел у них за возницу на бричке, взятой напрокат у одного из минских подпольных воротил. Другую группу батальонных разведчиков в составе двух женщин и пожилого мужчины, ехавших на неказистой подводе, они обогнали при въезде в Комаровский лес. Теперь многое зависело от командиров батальонов, смогут ли их бойцы бесшумно окружить лагерь польских повстанцев в лесу, координаты которого несколько раз уточнял с ними Сосновский. Они должны были ударить по польскому отряду на рассвете.
В польском отряде Сосновский появился с ящиком динамита и двумя огромными бутылями спирта. Поручик Соболевский очень обрадовался динамиту, а спирту радовался весь штаб вместе с командирами рот, вестовыми и ординарцами. По словам Соболевского, поход под Борисов состоится завтра. К середине ночи все начальники перепились и к началу нового дня спали мертвецким сном.
В это время бойцы Тухачевского, тихо окружившие поляков, ударили по лагерю из пулеметов и винтовок. Сопротивлялись поляки недолго. Перепившиеся командиры были все перебиты. Погиб сразу и поручик Ян Соболевский. Рядовые, бросая оружие, разбежались по лесу, но вскоре почти все были пойманы красноармейцами. В ходе следствия у многих из них были язъяты справки Богуша, заверенные печатью Московского отделения 2-го отдела Польского Генштаба, котороые подтверждали их участие в польском повстанческом движении.
В 1920-1921 годах рассматривался вопрос о награждении И.И.Добржинского (Сосновского) орденом Красного Знамени. Ф.Э.Дзержинский об этом писал: "Поддерживаю ходатайство о награждении т. Добржинского постановлением РВСР орденом Красного Знамени за проявление героийской самоотверженности в деле борьбы за коммунизм".
Сама борьба спецслужб показана через призму различных документов о внутреннем устройстве советских и польских спецслужб, об отдельных операциях (некоторые из которых представляют из себя готовые сюжеты шпионских фильмов), о известных деятелеях развдеки и менее известных агентах, чья роль была на тот момент не менее важна. Относительно Польши, это помогает понять реальный уровень работы польской агентуры в советском тылу. В период репрессий в 30х годах, когда следователи в добавок к другим обвинениям любили приписывать и шпионаж (в том числе в пользу Польши), образовалось большое кол-во формальных "польских шпионов". Позднее, когда период репрессий начали огульно мешать с грязью (всех репрессировали ни за что, раз приписывали, значт никаких польских шпионов не было), это использовалось в качестве доказательства паранойи Сталина, который придумал польский шпионаж. Книга хорошо показывает реальный польских шпионаж и польскую подрывную деятельность начала 20х годов, которые были отнюдь не мифом, а к 30-м годам стали лишь изощреннее, по мере роста организационных и кадровых возможностей польской разведки. При этом можно оценить реальный уровень этой деятельности и ее направленность, дабы понять природу последующей борьбы с польской агентурой в предвоенный период со всеми объективными перехлестами.
ВЧК показана как организация, которая эволюционирует прямо походу книги. Если в 1918 году она ведет борьбу с отдельными польскими агентами, предателями и перебежчиками, то в 1921 году работа ВЧК приводит к полному разгрому Польской Организации Войсковой на территории советской Белоруссии и советской Украины. В деятельности чекистов можно увидеть характерные методы и приемы, которые позднее легли в основу легендарных операций по борьбе с иностранными спецслужбами и противоборства с спецслужбами Третьего Рейха в ходе Великой Отечественной Войны. Оперативные игры, внедрение глубоко законспирированных агентов, структурная дезорганизация агентурных сетей противника, скармливание стратегической дезинформации и т.д. и т.п. По мере развития шахматной партии спецслужб, скилл советских чекистов возрастал и начиная примерно в одно время с поляками, советские чекисты довольно быстро обогнали их по качеству работу и профессиональному мастерству.
Но разумеется, не все было так гладко – помимо проблем, которые создавали поляки, ВЧК сталкивалась с различными детскими болезнями роста, как то – революционный анархизм, карьеризм и стяжательство отдельных работников, нехватка профессиональных кадров и специалистов и т.д. и т.п. Все это преодолевали уже в процессе, что отражено в многочисленных документах о внутренней структуре ВЧК, где мы видим фактурные образы Дзержинского, Менжинского, Ягоды, Агранова, Артузова и целого ряда других известных чекистов 20-30х годов за их реальной организационной и оперативной работой, которая может сказать о людях больше, нежели стандартные бронзовые образы.
Сама книга, несмотря на обширные цитаты из документов, написана доступным языком,
В целом, отличная работа, которую смело можно рекомендовать интересующимся темами польско-советской войны и борьбы советских и польских спецслужб в начале 20х годов.
Заказать книгу можно на сайте издательства http://www.veche.ru/books/show/7211/
Источник: colonelcassad.livejournal.com