Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 февраля 2018

Вторым Алеппо станет каждый регион Сирии

Сильное выступление постоянного представителя Сирии про ООН на тему "сердобольных стервятников".Постоянный представитель САР при ООН Башшар Аль-Джафари назвал неприемлемой угрозу жизни восьми миллионов жителей Дамаска с целью защиты террористов в Восточной Гуте. Тот факт, что при подготовке документа, касающегося Сирии, авторы проекта резолюции (Швеция и Кувейт) не сочли нужным проконсультироваться с ее правительством, является позором.На экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии Аль-Джафари указал, что в тот момент, когда идет заседание, на Дамаск обрушиваются сотни минометных и ракетных снарядов. В результате обстрелов погибли сотни человек, в том числе двое детей, ранения получили 37 человек, шестеро из них дети.Аль-Джафари подчеркнул, чтоПохоже, заметил дипломат, эта информация не дошла до заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Локока, поскольку, которые знакомы с международным гуманитарным правом; также Локок не принял точку зрения САР, которая выражалась в сотнях посланий Совбезу.Аль-Джафари отметил, чтоДипломат выразил благодарность постоянному представительству Российской Федерации при ООН за созыв открытого заседания, чтобы Сирия вновь смогла представить правду, рассказать о страданиях своих мирных граждан, которые становятся мишенью вооруженных террористических организаций, сеющих смерть и разрушения, использующих жителей в качестве живых щитов, а больницы и школы — в качестве своих центров управления. Постпред подчеркнул, что нынешнее заседание особенно важно, посколькПо словам Аль-Джафари, кое-кто в Совбезе, а именноАль-Джафари указал, что весьОн также на мгновение представил, что сотни террористов выбрали бы для своих обстрелов Гайд-Парк в Лондоне с целью ежедневного обстрела гражданского населения десятками ракет. Аль-Джафари спросил:По словам Аль-Джафари, сказанное им — просто предположение, далекое от реальности, которая на самом деле является трагедией для жителей Дамаска и других городов Сирии в результате неправильных подходов Организации Объединенных Наций и позиций некоторых ее государств-членов.Он указал, что сегодня в Дамаске проживают 8 миллионов человек, в том числе сотни тысяч тех, кто покинул саму Восточную Гуту из-за терроризма, совершаемого вооруженными группировками, вторгшимися в их населенные пункты.Аль-Джафари считает, чтоСейчас, сказал дипломат, не время перечислять все хитроумные фразы и термины, созданные на основе сомнительных отчетов.Аль-Джафари отметил, что и другие«Несмотря на то, что Сирия направила сотни посланий об этом генсеку всемирной организации, председателю Совета Безопасности, структурам ООН по борьбе с терроризмом, Организации по запрещению химического оружия, тем не менее,, — сказал постпред.Он отметил, что распространяемое некоторыми международными источниками утверждение о якобы ужесточающейся осаде Восточной Гуты отрицается реальными фактами. Не прекращалось движение транспорта, правительство САР способствовало доставке гуманитарной помощи находящимся там гражданам, недавно было проведено несколько медицинских эвакуаций в государственные больницы Дамаска.Аль-Джафари задался вопросом:, — подчеркнул дипломат.Аль-Джафари заявил, чтоОтличная во всех отношениях речь, подчеркивающая как лицемерие ООН, так как и проявляющееся беспокойство спонсоров международного терроризма неудачным развитием событий в Сирии для подконтрольных боевиков.

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ВАЖНО: Боевики атаковали Дамаск тактической ракетой: мощнейший взрыв, большие разрушения и жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

23 февраля боевики атаковали Дамаск мощной ракетой, вызвав значительные разрушения в столице Сирии. Об этом репортаж корреспондента «Русской Весны» с места событий. «Самодельная тактическая ракета типа „Кассам“ взорвалась в районе Рукн Эд-Дин. По имеющимся данным, 2 мирных жителя убиты, 36 человек ранены — они получили медицинскую помощь в учреждениях Министерства здравоохранения САР», — передаёт Пётр Кириллов. «Взрыв нанёс значительный ущерб инфраструктуре города и частной собственности граждан. Он вызвал пожары, разрушения зданий и уничтожение множества автомобилей», — добавляет спецкор РВ. На место обстрела прибыли экстренные службы и строительная техника, ликвидирующая последствия ракетной атаки. Читайте также: Пентагон прокомментировал прибытие российских «царей неба» Т-50 в Сирию (ФОТО, ВИДЕО)

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Трамп обвинил Россию и Иран за операцию в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что США находятся в Сирии с одной целью — «избавиться от ИГИЛ*», после чего они «уйдут домой». Он также назвал «позором» то, что Россия и Иран сделали в Сирии. «То, что Россия и Иран и что Сирия сделали недавно — это гуманитарное безобразие. Мы там с единственной целью — избавиться от ИГИЛ и уйти домой. Мы не находимся там ни по одной другой причине. И в основном мы выполнили нашу цель. Но то, что эти три страны сделали людям за короткий промежуток времени — это позор», — сказал Трамп на пресс-конференции с австралийским премьер-министром. Читайте также: Ещё 2 российских новейших истребителя Т-50 переброшены в Сирию (ФОТО) * запрещенная в РФ террористическая организация

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СРОЧНО: Ещё 2 российских новейших истребителя Т-50 переброшены в Сирию (ФОТО)

попали в объектив камеры во время своего первого полёта в небе Сирии.Этой ночью стало известно, что два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 попали в объектив камеры во время своего первого полёта в небе Сирии. Перспективные многофункциональные истребители проекта Т-50 «ПАК ФА» впервые прилетели на авиабазу ВКС России Хмеймим в составе группы военных самолётов, вместе с ними в Латакию прибыли 4 истребителя Су-35С, 4 штурмовика Су-25 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Об этом сообщают сирийские медиа-активисты из города Джебла, записавшие видео.

Источник: http://rusvesna.su/news/1519256408 Источник: http://rusvesna.su/news/1519256408 Этой ночью стало известно, что два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 попали в объектив камеры во время своего первого полёта в небе Сирии. Перспективные многофункциональные истребители проекта Т-50 «ПАК ФА» впервые прилетели на авиабазу ВКС России Хмеймим в составе группы военных самолётов, вместе с ними в Латакию прибыли 4 истребителя Су-35С, 4 штурмовика Су-25 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Об этом сообщают сирийские медиа-активисты из города Джебла, записавшие видео.

Источник: http://rusvesna.su/news/1519256408 Источник: http://rusvesna.su/news/1519256408 Этой ночью стало известно, что два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 попали в объектив камеры во время своего первого полёта в небе Сирии. Перспективные многофункциональные истребители проекта Т-50 «ПАК ФА» впервые прилетели на авиабазу ВКС России Хмеймим в составе группы военных самолётов, вместе с ними в Латакию прибыли 4 истребителя Су-35С, 4 штурмовика Су-25 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Об этом сообщают сирийские медиа-активисты из города Джебла, записавшие видео.

Источник: http://rusvesna.su/news/1519256408Этой ночью стало известно, что два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 попали в объектив камеры во время своего первого полёта в небе Сирии. Источник: http://rusvesna.su/news/1519256408 Вечером в пятницу стало известно, что ещё два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 прилетели на авиабазу ВКС РФ Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Новая пара перспективных многофункциональных истребителей проекта Т-50 «ПАК ФА» прибыла на российскую авиабазу в сопровождении истребителя Су-30СМ. Об этом рассказали сирийские медиа-активисты из города Джебла, сфотографировавшие момент приземления «сушек». Также 23 февраля опубликовано фото посадки отечественного самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У №41 красный. Как сообщала «Русская Весна», двое суток назад стало известно, что два новейших российских истребителя 5-го поколения Су-57 впервые были замечены в небе Сирийской Арабской Республики. Напомним, что боевые самолёты были переброшены в Сирию в рамках программы испытания современных высокоточных систем вооружения. Прибытие суперсовременных Т-50 в Латакию вызвало бурную дискуссию в иностранных медиа и среди западных военных экспертов. Известно, что Су-57 (Т-50 «ПАК ФА») является «самолётами-невидимками», они производятся с применением эффективных технологий снижения заметности крылатых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях, спектрах, что затрудняет работу вражеских средств обнаружения. Новейшие истребители-бомбардировщики также обладают сверхвысокой маневренностью и живучестью, кроме того, они способны летать со сверхзвуковой скоростью без включения форсажа. Смотрите также: ВКС РФ и 10000 бойцов САА начинают крупнейшую операцию в Дамаске, уничтожены важные объекты банд (ФОТО)

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