Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 февраля 2018
- 08:34 Вторым Алеппо станет каждый регион Сирии.
- 05:30 ВАЖНО: Боевики атаковали Дамаск тактической ракетой: мощнейший взрыв, большие разрушения и жертвы (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:09 Трамп обвинил Россию и Иран за операцию в Сирии.
- Вчера 22:02 СРОЧНО: Ещё 2 российских новейших истребителя Т-50 переброшены в Сирию (ФОТО).
Вторым Алеппо станет каждый регион Сирии
Сильное выступление постоянного представителя Сирии про ООН на тему "сердобольных стервятников".
Постоянный представитель САР при ООН Башшар Аль-Джафари назвал неприемлемой угрозу жизни восьми миллионов жителей Дамаска с целью защиты террористов в Восточной Гуте. Тот факт, что при подготовке документа, касающегося Сирии, авторы проекта резолюции (Швеция и Кувейт) не сочли нужным проконсультироваться с ее правительством, является позором.
«Постыдно, что те, кто называет себя кураторами (темы гуманитарной ситуации в Сирии), а именно делегации Кувейта и Швеции, которые утверждают, что работают над резолюцией по положению в Восточной Гуте, не консультировались с сирийской делегацией или правительством, работая над чем-то, имеющим отношение к Сирии», — сказал постпред, подчеркнув, что этот факт показывает, «насколько ущербно две эти делегации ведут работу».
На экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии Аль-Джафари указал, что в тот момент, когда идет заседание, на Дамаск обрушиваются сотни минометных и ракетных снарядов. В результате обстрелов погибли сотни человек, в том числе двое детей, ранения получили 37 человек, шестеро из них дети.
Аль-Джафари подчеркнул, что каждый раз, когда Совет Безопасности собирается для обсуждения сирийского вопроса, в городах Сирии происходят массовые убийства, обстрелы, террористические атаки. За последние семь лет эти массовые преступления совершались десятки и даже сотни раз.
Похоже, заметил дипломат, эта информация не дошла до заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Локока, поскольку в своих заявлениях он называет тех, кто ведет обстрелы, сотрудниками гуманитарных организаций в Восточной Гуте, которые знакомы с международным гуманитарным правом; также Локок не принял точку зрения САР, которая выражалась в сотнях посланий Совбезу.Аль-Джафари отметил, что тот, кто использовал на нынешнем заседании слово «режим» в отношении сирийского руководства, не обладает беспристрастностью, объективностью и раскрывает соучастие его страны в том, что происходит в Сирии, в том числе в террористическом кризисе.
Дипломат выразил благодарность постоянному представительству Российской Федерации при ООН за созыв открытого заседания, чтобы Сирия вновь смогла представить правду, рассказать о страданиях своих мирных граждан, которые становятся мишенью вооруженных террористических организаций, сеющих смерть и разрушения, использующих жителей в качестве живых щитов, а больницы и школы — в качестве своих центров управления. Постпред подчеркнул, что нынешнее заседание особенно важно, поскольку некоторые стороны, прежде всего Соединенные Штаты и так называемая «международная коалиция», перешли от непрямой агрессии путем поддержки террористов к отрытому вмешательству — военному, политическому и информационному, чтобы получить то, чего не смогли добиться их инструменты.По словам Аль-Джафари, кое-кто в Совбезе, а именно США, Великобритания и Франция, хотел бы лишить правительство САР его конституционного права, гарантированного Уставом ООН, защищать свою территорию и граждан.
Аль-Джафари указал, что весь этот откровенный террор, в том числе обстрелы Дамаска, постоянный представитель Франции назвал «сопротивлением».
«Представьте себе на мгновение, что сотни террористов были вывезены из прекрасного леса на окраине Парижа, чтобы ежедневно обстреливать десятками ракет гражданское население в Париже. Могли бы мы увидеть проекты резолюций, призывающие к гуманитарному перемирию, чтобы дать возможность этой умеренной французской вооруженной оппозиции восстановить свою силу и обрушит шквал снарядов на Париж? Можем ли хоть на мгновение представить, чтобы сотни террористов, прибывших из Центрального парка в Нью-Йорке, обстреливали мирных жителей в Манхэттене десятками ракет ежедневно? Увидим ли мы проекты резолюций, требующих медицинской эвакуации этих умеренных американских боевиков?» Он также на мгновение представил, что сотни террористов выбрали бы для своих обстрелов Гайд-Парк в Лондоне с целью ежедневного обстрела гражданского населения десятками ракет. Аль-Джафари спросил: «Видели бы мы проекты резолюций, требующие гуманитарной паузы для британских диссидентов, и будем ли мы слушать заявления от высокопоставленных должностных лиц Секретариата, таких как Локок, призывающих прекратить борьбу с этими вооруженными группировками и называющих их «вооруженной оппозицией», как названы террористы некоторыми странами в документах ООН?»
По словам Аль-Джафари, сказанное им — просто предположение, далекое от реальности, которая на самом деле является трагедией для жителей Дамаска и других городов Сирии в результате неправильных подходов Организации Объединенных Наций и позиций некоторых ее государств-членов.
Он указал, что сегодня в Дамаске проживают 8 миллионов человек, в том числе сотни тысяч тех, кто покинул саму Восточную Гуту из-за терроризма, совершаемого вооруженными группировками, вторгшимися в их населенные пункты.
Аль-Джафари считает, что в настоящее время Организация Объединенных Наций переживает немыслимый кризис морали и профессионализма. По его словам, секретариат ООН, представленный высшими должностными лицами, поддерживает позиции правительств некоторых стран, содействующих терроризму в Сирии путем прямого участия в фальсификации событий и манипулировании цифрами. Сейчас, сказал дипломат, не время перечислять все хитроумные фразы и термины, созданные на основе сомнительных отчетов. Он напомнил об одном из докладов миссии ОЗХО, опубликованном в документе S/1510/2017, в котором среди источников информации фигурировал британский врач Шагуль Ислам — иностранный террорист, воюющий в рядах «Джебхат Ан-Нусры» в Идлебе, ранее осужденный в Великобритании и лишенный права заниматься там врачебной практикой из-за участия в преступлениях террористического характера, в частности в похищении британского журналиста Джона Кэнтли. Это лишь один из примеров дезинформации, которая практикуется в докладах секретариата.
Аль-Джафари отметил, что и другие органы ООН также продолжают игнорировать опасную информацию, которую Сирия незамедлительно передает о террористических группировках, готовящихся к «большому представлению» о якобы применении правительством САР токсичных химических веществ в Гуте против гражданского населения. Эти группировки фабрикуют свои «доказательства», готовя мнимых «жертв» химатак, которые должны быть сфотографированы для распространения известными медиахолдингами с целью обвинения сирийского правительства.
«Несмотря на то, что Сирия направила сотни посланий об этом генсеку всемирной организации, председателю Совета Безопасности, структурам ООН по борьбе с терроризмом, Организации по запрещению химического оружия, тем не менее, кое-кто в ООН продолжает поддерживать эти вымыслы вооруженных группировок и обвиняет в этом исключительно сирийское правительство, потому что некоторые влиятельные стороны в этой организации принуждают их к шантажу Сирийской Арабской Республики и ее союзников, которые борются с терроризмом за всех вас», — сказал постпред.
Он отметил, что распространяемое некоторыми международными источниками утверждение о якобы ужесточающейся осаде Восточной Гуты отрицается реальными фактами. Не прекращалось движение транспорта, правительство САР способствовало доставке гуманитарной помощи находящимся там гражданам, недавно было проведено несколько медицинских эвакуаций в государственные больницы Дамаска. Высшим должностным лицам секретариата известно, что террористические группировки контролируют доставку в Восточную Гуту гуманитарной помощи, которая распределяется между ними, но не попадает гражданскому населению. Другой факт, который игнорирует секретариат, это то, что мирные жители в Гуте выходят на массовые протесты против действий боевиков.
Аль-Джафари задался вопросом: «Почему секретариат игнорирует информацию и отчеты правительства САР о тысячах похищенных и заложников террористических группировок, находящихся в тюрьме «Ат-Тоуба» в Восточной Гуте, которые нуждаются в экстренной медицинской эвакуации?» Он напомнил о женщинах и детях, помещенных террористами в металлические клетки на улицах, что напоминает об эпохе рабства.
«В ответ на опасения того, что Восточная Гута станет вторым Алеппо, мы приглашаем посетить сегодня Алеппо и посмотреть, как миллионы людей ведут нормальную жизнь после его освобождения от терроризма… Да, Восточная Гута будет вторым Алеппо, Идлеб тоже станет вторым Алеппо. И так вторым Алеппо станет каждый регион Сирии, страдающий от террористических группировок. Мы не позволим себя шантажировать теми, кто поддерживает терроризм в Сирии, и не позволим реализоваться планам правительств пяти стран, встретившихся в Вашингтоне в прошлом месяце для раздела Сирии, срыва Конгресса национального диалога в Сочи и политического процесса», — подчеркнул дипломат.
Аль-Джафари заявил, что история вскоре признает, что Сирия и ее союзники вели войну за весь мир против терроризма, поддерживаемого правительствами, которые в ближайшее время будут наказаны за свое политическое лицемерие.
https://www.sana.sy/ru/?p=136257 – цинк
Отличная во всех отношениях речь, подчеркивающая как лицемерие ООН, так как и проявляющееся беспокойство спонсоров международного терроризма неудачным развитием событий в Сирии для подконтрольных боевиков.
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ВАЖНО: Боевики атаковали Дамаск тактической ракетой: мощнейший взрыв, большие разрушения и жертвы (ФОТО, ВИДЕО)
23 февраля боевики атаковали Дамаск мощной ракетой, вызвав значительные разрушения в столице Сирии.
Об этом репортаж корреспондента «Русской Весны» с места событий.
«Самодельная тактическая ракета типа „Кассам“ взорвалась в районе Рукн Эд-Дин.
По имеющимся данным, 2 мирных жителя убиты, 36 человек ранены — они получили медицинскую помощь в учреждениях Министерства здравоохранения САР», — передаёт Пётр Кириллов.
«Взрыв нанёс значительный ущерб инфраструктуре города и частной собственности граждан. Он вызвал пожары, разрушения зданий и уничтожение множества автомобилей», — добавляет спецкор РВ.
На место обстрела прибыли экстренные службы и строительная техника, ликвидирующая последствия ракетной атаки.
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Трамп обвинил Россию и Иран за операцию в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что США находятся в Сирии с одной целью — «избавиться от ИГИЛ*», после чего они «уйдут домой». Он также назвал «позором» то, что Россия и Иран сделали в Сирии.
«То, что Россия и Иран и что Сирия сделали недавно — это гуманитарное безобразие. Мы там с единственной целью — избавиться от ИГИЛ и уйти домой. Мы не находимся там ни по одной другой причине. И в основном мы выполнили нашу цель. Но то, что эти три страны сделали людям за короткий промежуток времени — это позор», — сказал Трамп на пресс-конференции с австралийским премьер-министром.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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СРОЧНО: Ещё 2 российских новейших истребителя Т-50 переброшены в Сирию (ФОТО)
Вечером в пятницу стало известно, что ещё два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 прилетели на авиабазу ВКС РФ Хмеймим в сирийской провинции Латакия.
Новая пара перспективных многофункциональных истребителей проекта Т-50 «ПАК ФА» прибыла на российскую авиабазу в сопровождении истребителя Су-30СМ. Об этом рассказали сирийские медиа-активисты из города Джебла, сфотографировавшие момент приземления «сушек».
Также 23 февраля опубликовано фото посадки отечественного самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У №41 красный.
Как сообщала «Русская Весна», двое суток назад стало известно, что два новейших российских истребителя 5-го поколения Су-57 впервые были замечены в небе Сирийской Арабской Республики.
Напомним, что боевые самолёты были переброшены в Сирию в рамках программы испытания современных высокоточных систем вооружения.
Прибытие суперсовременных Т-50 в Латакию вызвало бурную дискуссию в иностранных медиа и среди западных военных экспертов.
Известно, что Су-57 (Т-50 «ПАК ФА») является «самолётами-невидимками», они производятся с применением эффективных технологий снижения заметности крылатых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях, спектрах, что затрудняет работу вражеских средств обнаружения.
Новейшие истребители-бомбардировщики также обладают сверхвысокой маневренностью и живучестью, кроме того, они способны летать со сверхзвуковой скоростью без включения форсажа.
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