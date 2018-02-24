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Погибшая цивилизация Южной РУСИ. Затонувшие города Чёрного моря

00:27. 24 февраля 2018 Просмотров - 193 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: археология, история, катастрофа, наука, Русь, Тартария, цивилизация, язык
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