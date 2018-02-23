Школа и раздельное обучение – аргументы и факты

До 18 года обучение детей было раздельным. 31 мая 1918 года выходит постановление “О введении обязательного совместного обучения”, подписанное комиссаром просвещения Луначарским.

В 30-е годы многим, в том числе и новой власти во главе со Сталиным, стали видны негативные последствия “бесполого” обучения. Уже в те годы стал заметен дефицит сильных духом, мужественных и волевых юношей при призыве в армию. И это при том, что тогда на самом высоком уровне было и физическое, и трудовое, и патриотическое воспитание. Молодежь сдавала нормы ГТО, воспитывалась под лозунгом “Быстрее! Выше! Сильнее!” и т. д.

- И Сталин попытался вернуть школу к прежней модели… Сегодня многими это рассматривается как ошибка «тирана», чудачество… В раздельных школах дети стали лучше развиваться, особенно мальчики. У них постепенно стали исчезать черты, характерные для противоположного пола. Казалось бы, истина восторжествовала. Однако такой порядок обучения существовал лишь до тех пор, пока был жив Сталин. В 1954 году мальчиков и девочек вновь смешали в общие классы по календарному возрасту.

Для генетически менее зрелых мальчиков представительницы «слабого пола» становятся духовно-эмоциональным примером поведения и образцом (“героем”) для подражания.

Качества этого “образца” — прилежность, послушание, усидчивость, стремление услужить, понравиться, отсутствие протестных установок и т. д.

Такая модель поведения стала активно поощряться учителями-женщинами. Постепенно из школьной жизни и чувств мальчиков исчезли ценности мужского характера. Исчезла мужская героика, былинный мужской эпос, мужская символика. Мальчики оказались погруженными в сугубо женскую духовно-сигнальную среду с ее смыслами и ценностями. Более того, духовно более зрелые девочки сами стали прививать менее зрелым мальчикам свои сугубо женские символы, пристрастия, игры, эмоции, мечты, фантазии, привычки, мотивы, смыслы жизни, страхи. В итоге на протяжении нескольких поколений из учебных заведений, где проходит большая часть жизни детей, исчезла поло-личностная самоидентификация молодых людей и особенно мальчиков.

В конечном счете, присущие только мальчикам природные задатки — страсть к риску, испытаниям на волю и силу духа, жажда быть смелым и мужественным — стали заглушаться и нейтрализоваться. Учитывая, что эмоции непременно имеют четкую и определенную гормональную активацию (а гормоны, как известно, вещества прямого генетического действия), речь идет о подавлении и нейтрализации мужских задатков и на генетическом уровне.

Кроме того, природа мужского начала такова, что самое унизительное, позорное, буквально саморазрушительное переживание для мальчиков – быть слабее девочек.

На этот счет имеются многочисленные сообщения в зарубежной, а в последние годы и в отечественной научной литературе: женоподобные мужчины стали все больше и больше заполнять пространство социальной жизни.

Пожалуй, это объясняет и бурное развитие на Западе феминистского движения и борьбы за «женскую самодостаточность». В конце концов, любовь к жизни начинается с любви к противоположному полу. А если его полноценные представители становятся редкостью, «диковинкой», женщинам приходится пускаться во все тяжкие…

Все чаще даже у внешне женственных особ при выяснении причин бесплодия врачи вдруг стали находить вместо женской “Х” хромосомы мужскую “Y”.

Наконец, это угасание не только репродукции женского молока, но и материнского чувства.

Мы в ХХ веке провели над собой трагический эксперимент – игнорировали поло-ролевое воспитание и активно внедряли бесполую педагогику. Вот результат… В условиях, когда до основания разрушена народная воспитательная культура, когда до основания разрушено семейно-родовое воспитание, наша школа, нацеленная на некую сумму знаний (без воспитания чувств!) есть величайшее преступление перед народом.

Стоит только представить себе: встречаются по внешнему виду юноша и девушка. При этом у женственных юношей и омужествленных девушек высшей ценностью давно стала внешняя смазливость и привлекательность. Женятся. А по духу-то они оба – полуженщина-полумужчина! И когда они это открывают, кроме взаимного отчуждения и ненависти уже более ничего не испытывают. И в эту бойню часто, очень часто оказываются вовлеченными их дети.

Обсуждать вопрос о раздельном обучении в школах начали примерно четверть века назад. Среди педагогов-новаторов Амонашвили, Шаталова, Щетинин занял свое место и Владимир Базарный. В то время он создал в подмосковном Сергиевом Посаде лабораторию физиолого-здравоохранительных проблем образования. Проведя многочисленные социологические исследования, Базарный пришел к однозначному выводу: главный враг здоровья детей – современная школа в том виде, в каком она сейчас существует.

Один из китов, на котором стоит методика педагога: разделение классов по половому признаку. “Смешение мальчиков и девочек в детсадах и школах по календарному возрасту – вещь непростительная”, считает Владимир Базарный. – Девочки в начале обучения на 2-3 года духовно и физически опережают по своему развитию мальчиков. Исследования выявили, что если мальчики оказываются окруженными более сильными девочками, то у одних мальчиков формируются женские черты характера, у других складывается комплекс невротического неудачника”.

Последователи методики академика Базарного убедились в том, что высоких результатов позволяет достигать именно программа раздельного обучения. К примеру, в одной из школ Красноярского края, перешедшей на раздельное обучение, более 60% учеников – отличники, 90% выпускников с первой попытки поступают в вузы.

В приложении к воспитанию эта истина выражается в том, что мальчики и девочки рождены для совершенно разных жизненных реализаций, поэтому обучать их нужно не одному набору наук (как это делается у нас в школах), а по совершенно разным программам и в разной манере…

Образование девочки, например, включало в себя освоение 108 женских искусств (в том числе умение вести хозяйство, оказывать врачебную помощь, умение красиво одеваться, красиво двигаться и говорить, петь, писать стихи и тому подобное). У девочек родители стремились воспитать такие качества как: нежность, женственность, целомудрие, верность, трудолюбие, готовность стать невестой, матерью.

Мальчика обучали в духе той варны, к которой он принадлежал (переводя на современный язык, – в соответствии с его врожденной природой). Кто-то рожден, чтобы просто трудиться, кто-то – чтобы преумножать богатства, кто-то – чтобы защищать и руководить, кто-то – чтобы наставлять и советовать. Воспитывались смелость, воля, сила духа, способность быть лидером и брать на себя ответственность, готовность защищать более слабых, готовность стать главой семьи, встать на защиту Отечества и т. Народы еще в древности осознали: мужское в мальчике изначально закрепощено и само по себе не раскроется. Так появились испытания, направленные на преодоление страха, развитие силы, ловкости, смелости, выносливости и т.д.

«Беда ожидает тот народ, ту цивилизацию, которая перестанет воспитывать мужество у своих мальчиков. В среде этого народа поселяется страх, парализуется воля, растет хаос в духовной сфере.» Владимир Базарный

В современном обществе почти повсеместно девочек учат так же, как мальчиков. Таким образом прививают им неверное видение своей жизненной роли – отсюда несчастливые в личной жизни женщины. Мальчиков же не ориентируют на соответствующую им социальную деятельность – отсюда профессионально потерянные мужчины (те, кто не доволен своей работой, своим положением и достижениями).

Учителям рекомендуют, например, осторожно проводить в «девчоночьих» классах соревнования, потому что эмоциональные девочки иногда очень остро реагируют на неудачу, если проигрывают. А мальчишек, наоборот, соперничество может подстегнуть, заставить быстрее думать, искать правильный ответ. Речь не идёт о двух учебных программах. Просто одну и ту же дисциплину дети изучают разными темпами, часто по-другому строится и сам урок. Девочкам нужно подробно объяснить тему, привести примеры, а после этого проверить, как они усвоили материал, предложив решить задачку. Мальчикам свойственно искать новые пути, быть первооткрывателями. Им лучше предложить сначала справиться с заданием самостоятельно, а уже потом обобщить, рассказать, как и почему надо было действовать.

Следует учитывать и такую особенность – мальчиков необходимо включать в поисковую деятельность, их надо подталкивать к нахождению принципа решения, они лучше работают тогда, когда характер вопросов – открытый, когда нужно самому додуматься, сообразить, а не просто повторить за учителем и запомнить информацию. Их нужно натолкнуть, чтобы они сами открыли закономерность, тогда они будут в тонусе в течение урока, тогда они запомнят и усвоят материал. То есть, им больше подходит обучение через самостоятельное разрешение проблемной ситуации. Мальчики лучше работают «от противного»: сначала – результат, потом – как мы к этому пришли. От общего – к частному. Почти все учителя говорят, что в классе мальчиков работать сложнее, но интереснее. Если же им предлагают действовать по шаблону, они в такой ситуации стараются уйти из-под контроля взрослого, не подчиниться ему, не выполнить несвойственные им виды деятельности

Никто, в том числе и в стане противников раздельного обучения, не спорит: в “сегрегированных” классах и успеваемость выше, и дисциплина лучше, и усвоение знаний быстрее, и физически ребята крепче.

Минусы

Выпускники школ 40-х-50-х годов прошлого века вспоминают, что дружеской атмосферы в “однополом” классе, как правило, не было. О сплоченном коллективе не было и речи. Девочки всячески стремились показать свое превосходство. В “мужских” школах процветал культ силы, педагоги жаловались на многочисленные хулиганские выходки учащихся. Однако в наши дни в школах, создаваемых по новой модели, мальчики и девочки занимаются “через стенку”, встречаясь и на переменках, и на внеклассных мероприятиях.

Наиболее строгие критики этого метода обучения говорят о принципиальной недопустимости воспитания в детях привычки делить людей на “таких же, как я” и “других”. Поделив учеников сначала по гендерному признаку, говорят оппоненты, возникает соблазн продолжить делить их по расовому, религиозному, физическому, интеллектуальному признакам. Некоторые критики считают, что в мужском классе будет процветать дедовщина. Встречаются даже мнения, что класс, где нет девочек, – хорошая среда для воспитания будущих… маньяков.

Аргумент, что в раздельных классах дети ограждены от сомнительных прелестей полового созревания, тоже не выдерживает критики. У нас сейчас слишком большое влияние имеют средства массовой информации, где детям рассказывается обо всех прелестях половой жизни, в том числе и добрачной.

Помимо споров вокруг собственно метода, существует проблема совсем другого рода – педагогические кадры. В регионах, где проводится эксперимент, на роль классного руководителя в мужской класс ищут, как правило, мужчину. На деле выяснилось, что это почти нереально.

И все же гендерная педагогика набирает обороты. Учитывая предыдущий педагогический опыт и современные исследования, все больше учителей стараются возродить эту неоспоримо эффективную методику обучения. Все больше родителей ищут школы или классы с раздельным обучением. Эксперты в педагогическом сообществе обращают внимание на то, что большинство “разделенных” школ – гимназии, лицеи, образовательные учреждения с углубленным изучением ряда предметов. Там, где есть математические и гуманитарные классы, отчего бы не быть “мальчиковым” и “девчачьим”. Кроме того, учиться не в такой школе, как все, престижно .

Опытные площадки открылись уже на 35 территориях Российской Федерации – всего получилось 62 класса. Мониторинг здоровья, проведенный медиками после четырех лет обучения по новой системе, показал, что дети стали реже болеть. Раздельные уроки физкультуры дали поразительный эффект: ребята стали сильнее и выше ростом, чем их сверстники из других школ.

В Украине раздельное обучение также становится популярным и набирает обороты: 16 кадетских лицеев, кадетская школа под Киевом, 3 кадетских класса, 1 кадетский клуб.

Заметим, что возвращение в Россию школ раздельного обучения приветствует также и Русская православная церковь.

Если обратиться к современному опыту западных стран, то в немецких государственных школах разделение по половому признаку категорически запрещено. Исключение составляют только несколько особо престижных, очень дорогих частных гимназий.

Американский департамент образования недавно ввел новые правила, облегчающие организацию раздельного школьного обучения. Начиная с 1998 года количество школ в США, предлагающих раздельное обучение мальчиков и девочек, возросло с 4 до 223. Школы, имеющие хотя бы несколько “однополых” классов, есть в 32 штатах.

По статьям Тимофея Шадрина и Владимира Базарного.