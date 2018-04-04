Раздельное обучение мальчиков и девочек внедрят в 60-ти школах ЛНР

Концептуал СМИ Обучение по системе российского ученого Базарного позволит воспитать взаимное уважение между мальчиками и девочками

Около 60 учебных учреждений ЛНР планируют внедрить раздельно-параллельное обучение мальчиков и девочек. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила заместитель председателя Республиканского родительского совета при Министерстве образования и науки ЛНР Татьяна Онищенко.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», первые классы с раздельным обучением мальчиков и девочек по системе российского ученого, врача, педагога-новатора Владимира Базарного в луганских общеобразовательных школах №17 и №30 открылись 1 сентября 2017 года.

- В ЛНР 591 образовательная организация, в 297 используют инновационные методики – это 50,3% от всех учреждений. Количество образовательных учреждений, которые планируют использовать методику Владимира Филипповича Базарного – 60 учреждений, – рассказала Онищенко.

Владимир Филиппович Базарный (родился 4 мая 1942 года) – российский ученый, врач и педагог-новатор. Более 30 лет посвятил решению демографической проблемы путем сохранения и укрепления здоровья подрастающих поколений. В своих исследованиях вскрыл корни и причины процесса деградации и угасания жизнеспособности народа, показав, что существующая система воспитания и обучения детей в детских садах и школах ориентирована против природы ребёнка.

В чем же особенность системы Базарного? Вот ее элементы:

- учить в движении. За партами и конторками ученик может и сидеть, и стоять. Карточки с заданиями и вариантами ответов по воле учителя могут оказаться в любой точке класса, а специальные держалки для дидактического материала позволяют переключать зрение детей с ближнего на дальнее;

- развивать творчество. Для этого нужен “Экологический букварь” – картина-панно на одной из стен класса. Специальные манекены и карточки позволяют создать на панно сюжет для любого урока. Это дает возможность практически “бескнижного” обучения в детском саду и в начальной школе;

- разделить мальчиков и девочек. Мальчики и девочки занимаются в разных группах или классах, но имеют возможность общаться в перерывах, совместных играх;

- оценивать состояние здоровья детей. По мнению Базарного, школа должны нести ответственность за детское здоровье и отчитываться перед родителями.

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