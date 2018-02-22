О русской силе, наглости и хамстве
Лицедей Серебряков заявил, что национальная идея России — это сила, хамство и наглость. Сначала хотела возмущённо возразить, но потом…
Сила русская, сила богатырская… Ох, сколько раз она спасала нашу землю. Скольким бОрзым да самонадеянным шею сворачивала. Скольких на ближних подступах останавливала. Сила — это наше национальное достояние. Причём, не только та, которая в руках, но которая в нашей голове и в правде.
Хамство… Это он наверняка о нашей «дикости», «грубости» и «неотёсанности». О привелегии говорить всё, что думаем. О быстроте и резкости ответной реакции. О неучтивости в отношении тех, кто хочет подмять нас под себя и навязать свои правила…
Наглость… Здесь всё просто. Отстаивание своего мнения, непримиримость в отношении лжи, несгибаемость в принципиальных вопросах. Смелость бросить вызов всему миру, если он будет против России.
Безусловно, всему этому есть другие определения. Но он не захотел или не смог их найти. Почему? Может быть, так ему легче оправдать свой отъезд и не казаться в собственных глазах мелким перебежчиком, при первых же столкновениях с трудностями усвистевшим туда, где лучше кормят.
Не знаю. Судить его не стану.
Просто скажу. Русские люди — они с точки зрения всей этой желейно/пудинговой «интеллигенции» действительно кажутся пугающе наглыми, сильными хамами. И не надо их за это осуждать. Фруктовый кефир по определению — приторно/муторный. И нельзя ждать от него чего-то, сравнимого со вкусом ядрёного кваса.
Да, я «наглая, сильная хамка». А рядом — такой же «наглый и сильный хам». И это прекрасно. Хотя бы потому, что это даёт колоссальные шансы выжить и не пропасть нам и нашим детям. На том и стоим. Причём, веками)
И мне было бы гораздо тревожнее, если бы все эти деятели культуры с тонкой душевной организацией внезапно увидели в нас родственную душу)))
А так — можно спать спокойно.
С такой характеристикой в ближайшее время нам ничего не угрожает)
P.S.
Радоваться надо, что мы с такими, как он — в разных песочницах на противоположных концах вселенной)))
Источник: voicesevas.ru
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Волк он какой? Или медведь? Правильно добрый! Но справедливый! А не как сейчас.
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Vasya ты это только волку или медведю не говори! НЕ НАДО!!!
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Я когда в СССР жил, думал, почему для нас такие условия создают? Сейчас такие условия не создают, вопросов к власти нет.
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Разногласия с народом у этого актёра началась с кино “шедевра” штрафбат, где он сыграл главного героя, прекрасно зная что штрафник не мог быть комбатом штрафной роты. как не могли офицеры, рядовые и зеки быть в одном и том же. Есть официальные данные, в открытом доступе. Ну вот ветераны уставшие от лжи и фентези возмутились. Ну тут актёра и понесло! Как одного из героев Двенадцать Стульев, ” Тогда из-за мусорного ящика выскочил истомившийся Виктор Михайлович.
Аудитория зашумела.
– Хам! – закричал Виктор Михайлович вслед шествию. – Хам! Я тебе по-
кажу! Мерзавец!” Короче очередной Слесарь-интеллигент со средним образованием Полесов В.М.
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Как начал сниматься Серебряков в “ФАНАТЕ” в виде подленького “табаки” у трех кавказских “дедов”(по сюжету он по их команде бил свои же русских сослуживцев), так и далее продолжил в том же стиле – в “антикиллере-3″ вообще снялся в роли “гордого” чеченского бандита. В общем его приоритеы понятны – лизать сапоги более сильному (с его точки зрения ), а свой народ оплевывать, ну что же это удел всех “власовцев”. При всем его преклонении перед кавказцами он не научился у них самому главному – уважать и отстаивать свой народ.
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Серебряков имелл ввиду власть РОССИИ.
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читать научись! и прочти его интервью!
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Да это с детства навязывали: силу, наглость и хамство. Так ведь навязывали. Пусть это остаётся, может до поры до времени, не дай бог, конечно. Но эти зверинные качества зачем использовать в гражданском обществе? Понятно, что если ты боксёр или получил закалку в военном училище или в других местах аналогичных, то на гражданке у тебя будет преимущество и ты сможешь пройти по головам или всех распихать для достижения своей гнусной цели. В гражданском обществе должно быть по честному: наверху должен быть, кто умнее на самом деле, кто добрее, справедливее и что-то там ещё о чём говорил Христос. Зачем в гражданском обществе использовать для достижения своих целей силу, наглость и хамство? Это не честно (как мы говорили в детстве).
P.S. Обманывать и воровать тоже не по-честному. Это очень нехорошо.
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Да, эти качества не привлекают и не они характерны для русских. Дурная статья, подыгрывает отщепенцу Серебрякову.
Сила, добродушие, смекалка – вот более похожие характеристики русского.
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Русские – это созидатели, а не разрушители. Кто против, пусть захлебнётся желчью.
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Полностью согласна!
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мне нравится его игра ,всегда нервная,держит внимание зрителя.Не знаю кто он ,но не один раз читала ,что пренебрежительно относится к России и русским.Что за черт,жрут здесь,содержат своих “сверхгениальных” деток где-нибудь в тихой стране и плюют нам в лицо.Кто из актеров сегодняшних так не думает-Дюжев,Фоменко ,Литвинова,Ярмольник,вот как к ним теперь относиться ,почему они не становятся нерукопожатными в их культурном сообществе.?Я половину из этого ряда лицедеев не смотрю,ибо раздражают,кто позволил им озолотиться и возомнить ,что они сливки,всеони плохие копии Запада-тряпки,губы.Вот к этому привело отсуствие всякой идеологии ,религия перестала быть сдерживающим фактором ,да и было ли это.Но если основной идеал деньги любой ценой -идите в бизнес говрит Медведев учителю-то результат налицо.
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В США и ЕС какое общество? Так о чём это вы сударь тут рассуждаете? Хам это еврейское имя между прочим и прежде чем рассуждать тут о Христе, которого распяли именно за хамство. определитесь что это такое! Ага это оказывается офицеры вас распихали ущербных. а я то думал откуда в России столько убогих типа Явлинского или Собчак. во всем оказывается боксёры офицеры виноваты. Ну давайте расскажите мне об интеллектуале Бушем младшем или о сверх интеллекте Обамы! Да не оскудела земля Русская такими как вы!
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Не ваше ирбиское дело, шутка, но …
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Если ты заговорил про армию, то моральное её разложение началось ещё в советское время. А потом эта мораль шла в гражданское общество. С ебя начни, а не стрелки переводи, стрелочник.
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Если ты заговорил про армию, то моральное её разложение началось ещё в советское время. А потом эта мораль шла в гражданское общество. С себя начни, а не стрелки переводи, стрелочник.
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Большинство понимает так, как сказано.. А что взять с алкаша-комедианта, покинувшего свою родину? Не давали, видать ролей, каких он хотел, озлобился, стал поддавать, послал всех подальше и сам свалил… У русских одна идея – освободиться из-под влияния пархатых, с их животными инстинктами, и начать жизнь по заветам своих Богов…
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“Евгений Сухов.
Я – вор в законе”
Покупал эти книжки-сериал и читал запоем в 90-х.
Путин один в один там описан.
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Вся проблема в словестных структурах разных языков, перевод не отражает все оттенки речи, потому то нам кажется что иноязычец хам или наглец. Ну а силу дает природа не только физическую но и моральную, и это не зависит от места рождения.
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Статья не понравилась! Критикан – это когда человек критикует, а сам предложить ничего не может – ума не хватает. Национальная идея в стране отсутствует. Серебряков озвучил своё видение вопроса, очередь за государством сформулировать национальную идею. Лично у меня это не получается, поэтому критиканством не занимаюсь. Пока.
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Согласна с Зиминым, Серебряков только озвуЧил то, Что создали лицедеи сионисты во властных структурах, отсутсутствие ОБРАЗ-ования достойного и нравственности упала до животного уровня. Я думаю Что надо объединятся, а не ссорится, есть идея Алексея БАРАНОВА програмиста из Сургута через электронную систему копного права (https://vk.com/kopnik_org) поднять систему образования и создать ДЕРЖАВУ СВЕТА (https://vk.com/derzavasveta), и преобразовывать темные государственные структуры. Ролик прикладываю В.В. Путин и копное право. https://www.youtube.com/watch?v=D_uX-rjdA1U&t=6s.
А нынешняя ситуация со стороны Космоса с субтитрами очень плачевная, если не понять что происходит https://www.youtube.com/watch?time_continue=1854&v=xgRnEeeke-4