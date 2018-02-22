О русской силе, наглости и хамстве

Лицедей Серебряков заявил, что национальная идея России — это сила, хамство и наглость. Сначала хотела возмущённо возразить, но потом…

Сила русская, сила богатырская… Ох, сколько раз она спасала нашу землю. Скольким бОрзым да самонадеянным шею сворачивала. Скольких на ближних подступах останавливала. Сила — это наше национальное достояние. Причём, не только та, которая в руках, но которая в нашей голове и в правде.

Хамство… Это он наверняка о нашей «дикости», «грубости» и «неотёсанности». О привелегии говорить всё, что думаем. О быстроте и резкости ответной реакции. О неучтивости в отношении тех, кто хочет подмять нас под себя и навязать свои правила…

Наглость… Здесь всё просто. Отстаивание своего мнения, непримиримость в отношении лжи, несгибаемость в принципиальных вопросах. Смелость бросить вызов всему миру, если он будет против России.

Безусловно, всему этому есть другие определения. Но он не захотел или не смог их найти. Почему? Может быть, так ему легче оправдать свой отъезд и не казаться в собственных глазах мелким перебежчиком, при первых же столкновениях с трудностями усвистевшим туда, где лучше кормят.

Не знаю. Судить его не стану.

Просто скажу. Русские люди — они с точки зрения всей этой желейно/пудинговой «интеллигенции» действительно кажутся пугающе наглыми, сильными хамами. И не надо их за это осуждать. Фруктовый кефир по определению — приторно/муторный. И нельзя ждать от него чего-то, сравнимого со вкусом ядрёного кваса.

Да, я «наглая, сильная хамка». А рядом — такой же «наглый и сильный хам». И это прекрасно. Хотя бы потому, что это даёт колоссальные шансы выжить и не пропасть нам и нашим детям. На том и стоим. Причём, веками)

И мне было бы гораздо тревожнее, если бы все эти деятели культуры с тонкой душевной организацией внезапно увидели в нас родственную душу)))

А так — можно спать спокойно.

С такой характеристикой в ближайшее время нам ничего не угрожает)

P.S.

Радоваться надо, что мы с такими, как он — в разных песочницах на противоположных концах вселенной)))

Юлия Витязева

Источник: voicesevas.ru