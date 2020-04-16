Природа российского хамства

Автор: Игорь Гарин

Писатель, доктор физико-математических наук

С ним свыкнуться нельзя, а если оно и есть государственная политика, то вряд ли найдет отклик у других и прибавит друзей

Хамство как образ жизни — это нарочито демонстрируемое, агрессивное состояние сознания россиян, направленное на унижение чести и достоинства личности другого человека, чаще всего не способного дать адекватный отпор агрессору или троллю. Именно в России хамство приняло масштабы национального бедствия, когда агрессия и хамство не просто поощряются сверху, а прямо-таки пропагандируются на всех уровнях частым употреблением, начиная с руководства страны.

Российское хамство — категория историческая, его не понять и не объяснить вне длящихся много столетий непотребств и народных нравов. Оттого, видимо, в русском языке столь огромное количество синонимов хама, неведомых иным народам: хамло, нахал, наглец, невежа, мерзавец, подлец, холуй, мужлан, варвар, солдафон, плебей, животное, ватник и т.д.

Читая лекции в Корнельском университете американским славистам, Владимир Набоков предпринимал огромные усилия, дабы разъяснить им суть непереводимых русских понятий — «интеллигенция», «пошлость», «мещанство» и «хамство». С первыми словами особых проблем не возникало, но вот растолковать американцам, что в России означает слово «хамство», писатель так и не смог. Обращение к синонимам не помогло: понятные американцам слова insolence (наглость), rudeness (грубость) и impudence («нахальство») сущность «русского хамства» не отражают. Да, там тоже травмируют окружающих, но все же оставляют им какой-то шанс справиться с этим злом и что-то ему противопоставить. Российское хамство тем и отличается от грубости, наглости и нахальства, что с ним практически невозможно бороться. Перед ним можно только отступить.

Хамством и наглостью подменили творческую мысль

Почему русские писатели столкнулись с проблемой непереводимости понятия «хамства» на английский? Сергей Довлатов писал: «Я живу в Америке, причем не просто в Америке, а в безумном, дивном, ужасающем Нью-Йорке, и все поражаюсь отсутствию хамства. Все, что угодно, может произойти здесь с вами, а хамства все-таки нет. Здесь есть люди грубые, наглые, нахальные, но хамства, вот такого настоящего, самоупоенного, заведомо безнаказанного, — в Нью-Йорке практически нет…Здесь вас могут ограбить, но дверью перед вашей физиономией не хлопнут, а это немаловажно…»

Кстати, эмигрировавший из страны актер Алексей Серебряков, назвавший русской национальной идеей силу, наглость и хамство, заявил, что герой «Левиафана» сдается власти, потому что он русский: «Американец берет и делает, потому что там психология другая — психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении. Я знаю, что я делаю, я несу ответственность за свою жизнь», — подчеркнул он.

В наше время социальные сети только умножили и развили массовое хамство за счет все той же абсолютной безнаказанности, поставленного на поток троллинга, анонимности, простоты и легкости унижения чужого достоинства. Хамство стало составляющей российской пропаганды, ответом на «вражеские происки и измышления». По словам профессора Олега Панфилова, большевики придумали сказку про «светлое будущее», а когда довольно быстро поняли, что у них ничего не выходит, хамством и наглостью подменили творческую мысль.

В начале ХХ века социальная несправедливость, противостояние непомерного богатства и вопиющей нищеты, отсутствие среднего класса, низкий процент образованного населения, негативное влияние церкви на необразованные народные массы, позволявшее власти выдавливать последние соки из народа, — все это в совокупности порождало хамство как способ самозащиты и выживания. Напомню, что у российской знати издавна сложилась традиция презрительно называть «хамами» представителей низших слоев общества (холоп, лакей, половой, хам), поскольку бояре и дворяне считали их лишенными человеческого достоинства. Даже в «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля «хам» — бранное прозвище слуг.

«Сегодня… и низы, и верхи говорят на одном языке — хамском. Депутаты оскорбляют избирателей, учителя — учеников, врачи — пациентов, продавцы — покупателей. Дошло до того, что этот язык начали использовать дипломаты на внешнеполитическом уровне, — замечает кандидат психологических наук Юрий Левченко. — Раньше существовали социальные лифты. Государственными служащими становились люди с определенным набором качеств. Они придерживались каких-то норм. Сохраняли достоинство. В XXI веке нет лифтов, есть черные чердачные лестницы, по которым беспринципные и наглые карабкаются наверх и тянут за собой себе подобных. И будущее не зависит от кодексов этики».

Доцент кафедры теории коммуникации факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета Н. Казаринова считает, что чувство безнаказанности возникает у хама потому, что его оппонент или жертва не в состоянии переступить через установленные в обществе правила поведения. Будучи неспособным вызвать к себе положительные чувства приемлемыми способами, хам пытается по собственному сценарию наладить коммуникацию с другой стороной при помощи агрессии и оскорблений.

По мнению социолога Алексея Левинсона, российскому хамству во многом способствовало массовое переселение забитого и невежественного крестьянства в города, где все — чужие. Это вызывало у вчерашних крепостных, не приученных к уважительному и даже просто нормальному человечному отношению, оборонительную реакцию в виде агрессии: «Моделей поведения, как отыгрывать подобные ситуации, «новые горожане» не имели. И агрессия (а словесная агрессия и есть хамство), как простейшая, почти зоологическая реакция, стала этой моделью».

Историческое запаздывание России порождало хамство и чувство человеческой неполноценности с такой же необходимостью, как культура, честь и достоинство развивались в цивилизованных государствах. Хамство — выкидыш бесправия, невозможности законной самозащиты и защиты персональных интересов. Все это переходит в состояние бессильной и немотивированной злобы, повсеместно разлитой внутренней агрессии, тотальной и всепроникающей дедовщины. Люди издеваются именно потому, что над ними издевались, и хамят потому, что им хамили.

Психотерпаевт Анна Варга считает, что когда неадекватная власть враждебна народу, и фактически осуществляет оккупацию страны, народ теряет представление о том, кто враг, кто свой: «Вот все и огрызаются и кусаются». «Хамят потому, что люди думают, что каждый из них заслуживает намного большего, а получает намного меньшее».

Кое-кто считает хамство неизлечимой болезнью, которая как червь подтачивает атавизмы совести и чести, разрушая логику и порядочность. За хамством ничего нет, кроме агрессии и позора, который когда-то Федор Тютчев уместил в несколько строк известного стихотворения. К хамству привыкнуть нельзя, а если оно и есть государственная политика, то вряд ли она найдет отклик у других и прибавит друзей.

Источник: https://nashdom.us/home/public/publikatsii/priroda-rossijskogo-khamstva