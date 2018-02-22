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Даже Алиса знает, что такое МСУ и Земство! А Ты?

11:33. 22 февраля 2018 Просмотров - 217 2 коммент. Опубликовал:

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Источник: www.youtube.com

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2 коммент.»

  • 4634 2320
    Maleos 22 февраля 2018 в 12:46 Ссылка Пометить
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    А чьё это “родное видение”?.. Вот этих жыдовских рож видение?!.. И если долбойобы отдают этой жыдовской лавочке свои кровные, то они таки долбойобы…

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  • 7070 5364
    Павел 22 февраля 2018 в 17:27 Ссылка Пометить
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    Не знаю “алису” и знать не желаю:)

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