Даже Алиса знает, что такое МСУ и Земство! А Ты?

Родное Видение создано как просветительский проект Самого НаРода – для Самого Себя. У “РВ” нет спонсоров – Кроме как Сам НаРод! Если Ты считаешь, что Родное Видение должно существовать и развиваться для тебя самого – поддержи его финансово или прими прямое участие в таковом своим Талантом, Знаниями или Трудом!

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Источник: www.youtube.com