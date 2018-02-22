Даже Алиса знает, что такое МСУ и Земство! А Ты?
Родное Видение создано как просветительский проект Самого НаРода – для Самого Себя. У “РВ” нет спонсоров – Кроме как Сам НаРод! Если Ты считаешь, что Родное Видение должно существовать и развиваться для тебя самого – поддержи его финансово или прими прямое участие в таковом своим Талантом, Знаниями или Трудом!
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Источник: www.youtube.com
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А чьё это “родное видение”?.. Вот этих жыдовских рож видение?!.. И если долбойобы отдают этой жыдовской лавочке свои кровные, то они таки долбойобы…
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Не знаю “алису” и знать не желаю:)