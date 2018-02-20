Необъявленная капитуляция

Олимпийские игры в Пхенчхане вышли на финишную прямую, но надежды некоторых международных финансовых аферистов пока не оправдали: межкорейскую гражданскую войну развязать накануне игр не получилось, а теперь мудрость руководства двух стран отодвигает возможность военного конфликта все дальше…

В январе 2018 г. Корейскому полуострову крупно повезло: «ложная» воздушная тревога на Гавайях не стала поводом для развязывания войны. Руководители двух стран договорились о визите северо-корейских болельщиков, точнее, болельщиц в Южную Корею, выставили на соревнования объединенную женскую хоккейную команду, – теперь внешним силам почти невозможно будет спровоцировать гражданскую войну на полуострове. Под «внешними силами» я не подразумеваю руководство какой-то одной страны, – круг международных финансовых аферистов не привязан сегодня к какому-либо определенному государству.

Чем жуликам не угодили корейцы? Все просто: корейцы, как аудиторы всей международной финансовой системы, урегулировав мирным путем внутренние противоречия, проведут аудит и представят отчет куда следует. Внесут, так сказать, момент истины в текущие события.

Не обойтись без пары слов и о самой Олимпиаде, а не только о принимающей стране и ее роли в международной финансовой системе: МОК с маниакальным упорством продолжает оказывать давление на российских спортсменов. Новый виток допингового скандала с мельдонием, обнаруженным в допинг-пробах российского керлингиста Александра Крушельницкого, прозвучал, как контрольный выстрел от профессионального киллера в голову жертве. В конце-концов, для сборной «олимпийских атлетов из России» — скандалом больше, скандалом меньше, уже не имеет значения. Россия и так лишена гимна, флага и 2/3 сильнейших своих спортсменов, в 2018 году не просто не входит в десятку в неофициальном командном медальном зачете, но скоро может выпасть и из двадцатки. Чего ж им еще? Не позволить «покрасоваться» с флагом на церемонии закрытия? Сначала мне казалось, что эта цель выглядит мелковато для МОК, но тут, что называется, снизу постучали: глава НОК Германии сказал, что российские спортсмены заслужили «олимпиаду без золота»…

Как верно заметил советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Иванович Тихонов, (https://www.sovsport.ru/olympic_games/news/1033153-aleksandr-tihonov-nas-prosto-pinajut-iz-ugla-v-ugol-so-storony-rossii-reakcii-nikakoj-net?utm_source=smi2) кто содержит МОК, тот и заказывает музыку, и справедливо указал на США. Теперь возникает вопрос, а в чем тут выгода для США, делят-то какие-то медальки, меряются, кто круче, побеждают пока вообще норвежцы… Кому помешает российский флаг на церемонии закрытия?

И тут мы подошли к самому интересному! И это, как ни странно, оказался не хоккей, и даже не фигурное катание! Причиной давления на российскую команду оказались финансовые интересы, (сразу оговорюсь, не имеющие никакого отношения к распределению доходов спонсоров и устроителей олимпиады в Пхенчхане). Территория, которая пока еще называется «Российская Федерация» (но это уже не точно), слишком лакомый кусок, чтобы позволить нам всем спокойно наблюдать за спортивными состязаниями.

Говорят, ВВП с засевшим во власти еврейским лобби, втихаря от «дорогих россиян» ничего более умного не придумали, как попытаться нахлабучить нас, советских граждан и подписать с Японией « тайное» возобновление военных действий с 1945 года, а дальше -тайную капитуляцию перед Японией, по которой вся Россия, кроме Калининграда, отошли де-юре к Японии, которая, в свою очередь, с 2017 года образовала временное оккупационное правительство по адресу Администрации Президента РФ. К стати, Медвед здесь не причём, просто никто другой территорию от СССР представлять не может, вот и записали его Директором этой конторы. ВВП (или светлый образ его) и его компания, тайно подписали отдать всю территорию, все активы и авуары РФ в качестве репараций и контрибуций Японии, которая в свою очередь, через ЦБ Японии 9 трл. Долларов, в виде депозитного сертификата переправили Трампу, на поддержку банкрота США, но UCC и Елизавета II, как гарант СССР и Завещательной Воли Р.Граветта, не признали правомерность сего «финта ушами» и заблокировали операцию, от чего дела у США стали просто шваш, что и стало настоящей причиной отмены визита Д. Трампа в Лондон. Еще болтают, что «наши» юридически сняли права и отказались от статуса терр. вод и эконом. Зоны вокруг Курил. островов в пользу Японии. Еще говорят, теперь у РФ в ICOкод 622, а это, вроде как дополнительный код валюты японской йены, как говорится, делайте выводы сами. Далее, ЦБ РФ начал получать авизо и подтверждения в иенах через Банк Японии, которые легендируют через китайский юань. “Банда” чтобы любым способом удержать и вернуть власть, решила даже свергнуть Императора Японии, а далее заняться бабушкой Елизаветой, которую охраняют «советские», распуская слухи о её смерти, вот такой у них получился ответ на ультиматум Королевы, направленный через Б. Джонсона, во время его визита в РФ! Не лишне напомнить, что с 2018 года РФ ликвидирована и «граждан россии»- нет! Вообще-то, это все дела ватиканские и иезуитские, именно они манипулируют нашей верхушкой. Ну и про Японию следует упомянуть, что с 1883 года, она тайный Израиль, которым правят иезуиты из «Общества Друзей», вот такое болтают злые языки.

Кстати, в свете этого ультиматума с 1-го апреля 2018 года РФ, после окончательной ликвидации, не сможет использовать SWIFT, поэтому и планируется через «новый» ЦБ РФ, зарегистрированный в марте 2016 в Китае Гераклом и Игорем Ивановичем, подключиться к китайской платежной системе CIPSи использовать её для работы российских банков

Все сказочки про коварный Запад, который перекроет нам SWIFT и коварного Путина, который выйдет из системы SWIFT громко хлопнув дверью, рассчитаны на непосвященных, то есть, на нас с вами. В силу сложившейся ситуации следует знать, что раз ликвидировано юр. лицо - РФ, – значит незаконно и взимание любых налогов!

Сделав первый шаг, «наши» жулики теперь ждут встречных действий от королевы и других заинтересованных лиц. Затаились… Проканало, или как? Ни Елизавета, ни другие заинтересованные лица, естественно, никакую капитуляцию СССР Японии не признали.

Передачу активов СССР в качестве контрибуции Японии не признают и корейцы, как аудиторы мировой финансовой системы…

Из РФ была предпринята попытка оказать давление на аудиторов, затребовав у Кореи возврата 3 трлн. $ внесенных еще И. Сталиным на их баланс как мировых аудиторов. Может, конечно, истребовали не с целью давления, а кто-то из «наших» финансистов пытался очередной раз украсть то, что, по его мнению, плохо лежало…

Бешенство у жуликов и вызывает флаг РФ! Флаг РФ подвергает сомнению правомочность жуликов на подписание капитуляции СССР… А так же сигнализирует всем заинтересованным сторонам, что ситуацию на территории РФ они не контролируют.

Нам не следует удивляться «помощи» ОКР, деятельность которого можно охарактеризовать в диапазоне от безразличного до враждебного. Понятно, почему Япония была главным запевалой в хоре шакалов, предлагавших срочно напасть на КНДР, – жулики контролеров не любят.

Пока еще этот масштабный «фокус – покус» (ватиканский/иезуитский/хазарский) надлежащим образом не завершен. Но тут тоже не все просто, трон императора Японии, фактически находится под контролем корейской династической линии, а нынешний император Японии вообще близок к хазарам! В общем, запасаемся попкорном, нас ждут веселые времена и непредсказуемые последствия тайной «сатанинской» дипломатии, хотя можно быть уверенными, что время правления «сил тьмы» – закончилось и им ничего не поможет!