Вдогонку к материалу «Необъявленная капитуляция»
СМИ встрепенулись по случаю аренды участка земли королевой Великобритании Елизаветой II под ее офисом в центре Киева.
https://cont.ws/@contemplator/859897
https://ria.ru/world/20180221/1515031534.html
Зачем же ей понадобился офис в центре Киева, когда все нормальные богатые люди на постсоветском пространстве планируют переехать в Лондон? Пока все ломают головы, предложу свою версию: она там откроет трибунал для расхитителей советской социалистической собственности. А эшафот построит рядом – на Майдане, там иностранных корреспондентов удобно размещать в соседних зданиях.
Что натолкнуло меня на такие предположения? Я получила много писем с примерами беспардонного расхищения общенародной собственности, где у королевы имеется вполне законная ее доля 15%.
Вот свежий пример: правительство РФ устами человека, похожего на Д. А. Медведева, внезапно объявило, что планирует новую волну приватизации компаний с госучастием, видимо, запамятовав, что торговая компания «Российская Федерация» с 01.01.2017 года функционировало в стадии ликвидации юридического лица, а с 01.01.2018 года у него закрыты бюджет и баланс, с 01.04.2018 торговая компания «правительство РФ» будет закрыта окончательно. Продавать они ничего не могут, и, как законопослушные люди, они этого и не делают… Кто же тогда торгует имуществом прекратившей свою деятельность эРэФии…thatisthequestion… Пусть прокурор, а потом и суд ее величества разбираются…
Имущество решили по-быстрому распродать создатели липовой оккупационной администрации РФ, зарегистрированной на Дельнем Востоке… Почему липовой? Потому что создана незаконно, а так называемую капитуляцию СССР Японии от имени новой дальневосточной РФ подписывали два человека — человек, похожий на Владимира Владимировича и человек, похожий на Синдзо Абе. Если место нахождение ВВП на момент подписания капитуляции я точно указать не могу, то оригинал Синдзо Абе находился в психиатрическом стационаре. Синдзо Абе вообще идеальный глава кабинета министров, — в психушке лечится с 2006 года. Кстати, только таким способом удалось прервать старинную японскую традицию, когда правительства там менялись каждые год-полтора и почти каждый раз с большим скандалом. Исключение эпохи Хэнсэй составил ярый сторонник возвращения Курильских островов, отправки японского контингента в Ирак и лоббист приватизации государственной почтовой службы (она же — крупнейшее кредитное учреждение Японии) Дзюнъитиро Коидзуми, удержавшийся с 2001 по 2006 годы, а остальные — смотрите годы правления: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_премьер-министров_Японии
Кстати, тогда его на год (26.09.2006-26.09.2007) сменил Синдзо Абе, который в свое «второе пришествие» 26.12.2012 г. сидит на своем посту уже более пяти лет и все ему нипочем…
Думаю, до сентября 2018 его не уволят, в надежде завершить аферу века.
Итак, что же собрались под шумок олимпиады и президентских выборов толкнуть налево наши непоименованные приватизаторы?
https://cont.ws/@arhimedros/860012
Медведевское правительство продолжает настаивать на “идеологической” распродаже госсобственности. Несмотря на лежащие в “кубышке” без дела нефтегазовые сверхдоходы, вовсе не отходит на задний план вопрос приватизации многочисленных ликвидных активов. При этом, судя по всему, аппетит приходит во время еды и в дополнение к и без того весьма масштабной программе приватизации Минэкономразвития намерено предложить поправки, которые оцениваются в 800 млрд руб. Таким образом, министерство предлагает грандиознейшую распродажу госсобственности на 1 трлн руб.
Согласно данным, озвученным ИА “Финмаркет” со ссылкой на источник в Минэкономразвития, в первоначальный план по распродаже госсобственности входили 5,66% акций “Роснефти” (148 млрд руб.), 15-18% акций ВТБ (до 100 млрд руб.), до 14% акций ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” (33-39 млрд руб.), 7% акций алмазного гиганта ОАО “АЛРОСА” (14 млрд руб.), плюс такую же долю готово продать правительство Якутии, 20% акций ОАО “Новороссийский морской торговый порт” (12 млрд руб.), 25% ОАО “Совкомфлот” (10,6 млрд руб.). Любопытно, что стоимость этих активов постоянно корректируется, и довольно серьезно, например, еще прошлым летом стоимость пакета акций “Совкомфлота” оценивалась в 22-27 млрд руб., а по мнению экспертов, при благоприятной конъюнктуре в течение ближайших лет стоимость компании может достичь $5 млрд.
К этим объектам экономическое ведомство предлагает следующие поправки: 19,5% акций “Роснефти” (500-550 млрд руб.), завершить полную приватизацию “Сбербанка” и ВТБ (капитализация “Сбербанка” превышает 2,3 трлн руб.), более 50% акций ОАО “Ростелеком” (150-200 млрд руб.), 2,3% акций ОАО “Аэрофлот” (1 млрд руб., в собственности государства остается 50% +1 акция), 26,7% ОАО “Объединенная зерновая компания” (2-3 млрд руб.), 83,4% акций ОАО “Международный аэропорт Шереметьево” (35 млрд руб.).
“Финмаркет” уже писал о плане Минфина, его главная цель – увеличить сборы некоторых налогов и “выжать” из налогоплательщиков побольше средств, в том числе за счет введения новых наказаний.
Но есть не столь непопуляный у населения и бизнеса способ пополнения казны – приватизация. Многие экономисты указывают и на “нефискальный” плюс большой приватизации – масштабный выход государства из целых отраслей может дать сигнал инвесторам о том, что деловой климат и условия конкуренции в стране улучшились.
Я, в отличие от многих экономистов, считаю, что государство, распродавая наиболее прибыльные свои корпорации, дает сигнал не о том, что «деловой климат в стране улучшился», а о том, что наши чиновники живут по принципу хватай мешки, вокзал отходит.
Покупатели наскоро «приватизируемой» госсобственности, которых потом кинут, пусть не обижаются. Надо было у продавца документы проверять — не просроченные ли? Не фейковая-ли РФ торгует госсобственностью направо и налево?
Отберут эту собственность в международных судах на раз-два. Для подтверждения подлинности этого «акта о капитуляции» и, как следствие, полномочий оккупационной администрации, придется помимо почерковедческой экспертизы делать еще и генетическую, и тут-то выяснится, что и подписи не совпадают, и под подписи людей предъявить стороны не могут… Поэтому «акт о капитуляции» в ООН пока, на всякий случай, не предъявили…
Так на каком основании уже собственность распродают? И не только собственность: пока еще никто не проверял законность списания счетов 777 в MitsubishiBank… Кстати, деньги, якобы, направленные на выплаты «репараций и контрибуций» фактически украдены и присвоены.
Ну, это уже аудиторов забота…
На что же жулики рассчитывают? Они ждут определенных религиозных действий от иезуитов. (Об этом в следующей публикации.)
И, вишенкой на торте, некоторые детали подготовительной работы «акта о капитуляции» от читателя:
Могу лишь добавить, что операторами той возни в те времена были агенты администрации губернатора Хабаровского края В.И. Ишаева, так как есть свидетели систематических полётов агентов Ишаева в Японию, в Сан-Франциско и в Вашингттон. Тогда была временно открыта трасса для чартерных рейсов Хабаровск-Сиэтл и Хабаровск-Анкоридж, откуда потом транзитом долетали до вышеназванных городов в США. Это наши лётчики, которые тогда осуществляли интенсивные полёты туда и обратно.
Потом в дело вступили военные летчики военно-транспортной авиации для перевозок платины, золота и прочих редкоземельных металлов в те же пункты назначения. На Дальнем Востоке очень много незарегистрированных таёжных и лесных аэродромов, как к примеру Уоргалан, где загружают добытую платину, Херпучи и ряд других аэродромов-призраков, которые я все хорошо знаю ввиду своей специальности.
Транзит осуществляли до ближайшего аэропорта международного класса, как Петропавловск, Южно-Сахалинск и военный аэродром “Хабаровск”. А когда вышли на большие объёмы, то в дело пошли морские перевозки и Ж/Д.
Тут баржи с золотом пропадают каждый год, что бы вам легче было понять объёмы перевозок. А действующие агенты сегодня это бывшие и настоящие работники МВД в лице полковников и генералом севших на должности ещё при Ишаеве, как Баланёв и т.п. Они же осуществляют сегодня контроль производства и сбыта наркотиков. Весь Сихоте-Алинь сегодня это огромная хорошо разветвлённая сеть наркокартелей. В прошлом году случайно вырвались из их лап люди, кто попал туда в рабство по производству и сбору в ЕАО.
Это я к чему все вспомнила. Флажком-то, скорее всего, не размахивать нашим олимпийцам на церемонии закрытия, – такие бабки спёрли на капитуляции, что всем не до сантиментов.
https://www.sovsport.ru/olympic_games/news/1033615-insajdery-v-mok-ban-s-rossii-ne-snimut?utm_source=smi2
Инсайдеры в МОК: Бан с России не снимут
Телеграм-каналы сообщают, что настроения в МОК в отношении перспектив снять дисквалификацию с российской сборной ухудшаются.
И ровно по этой причине проведение выборов президента будет под угрозой их отмены до самого последнего дня. На вопрос, президента какой структуры мы все выбираем, вразумительно ответить никто не может.
В качестве причины для отмены выборов, рассматривается договорная война на Украине, потому что наступление ИГИЛ на южных рубежах отложено на неопределенный срок в связи с внезапным исчезновением всего руководства группировки вместе с выделенным на операцию баблом… (Слухи ходят разные, кто-то говорит, что «разбился самолет», кто-то говорит, что «разбился вертолет», подтвержденный факт пока один — синхронно пропали командиры, снабженцы и бабло, выделенное на войну с Россией…)
Чем больше смотрю со стороны на всю эту движуху, тем больше склоняюсь к мнению, что англичанка разместит в своем новом офисе либо суд, либо прокуратуру, впрочем, я не настаиваю, предлагайте свои версии…
Может, вывеску повесит «политкорректную», например, «Дом дружбы с вороватыми руководителями несостоявшихся государств».
Источник: pravosudija.net
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СССР воевал под красным знаменем. Флаг ФРГ — чёрно-красно-жёлтый. Спустя 60 лет после Победы вдруг Некто впихивает жёлто-чёрные ленточки под брендом «Георгиевских». Георгий Победносец не воевал во ВМ!!! И найдите на его иконах такое сочетание цветов!!! НЕТУ! Совершенно очевидно, что рулящие тут немцы вбросили цвета своего флага, и кто носит «георгиевскую ленту» — энергетически работает на немецкий реванш!!! Ленты Победы — алые, красные. В золоте. ВСЁ. Государство должно фильтровать такие моменты!!! И не пропускать без разбору. Сейчас же любому врагу стоит выступить под маской патриотизма — и все его вбросы проходят без проблем! Государственные фильтры отсутствуют системно.
Нынешние германские колорадские ленты надо сменить на русские ало-золотистые ленты Победы! Это не мелочь.
Повторяю – СССР воевал под красным стягом! ЗНАМЯ ПОБЕДЫ – КРАСНОЕ ЗНАМЯ!!! так какого лешего нам внедрили эти жёлто-чёрные немецкие полоски!!! Пиплы!!! вы совсем о.фигели??? Кто внедрил жёлто-чёрные цвета – тварь! Это цвета врага! Которого победили наши деды!!! Кто на них повёлся – лох! Безмозглый. и ПОП – прах отцов предавший.
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Ну я понимаю, что в 1991 они взяли реванш. и СНГ народ перевёл, как Сбылись Надежды Гитлера.
Но вам что, мозг чем-то вынули? Если зомбоящик скажет, что германские полоски стали “георгиевскими лентами” – этого уже достаточно?
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“Братан”, ты че-то берега попутал. Базару нет – флаг победы красный с серпом и молотом , НО , “братан” так же нельзя подставляться – ведь любой “лох” знает , что “георгиевскую ленту” имели ордена Славы трех степеней, а этот , так называемый “солдатский орден” считали за честь иметь генералы. И да, этот орден стал прямым преемником царского “георгиевского креста” четырех степеней. Так что, как-то ты лажанулся нижее “лохов”. Физкульт привет.
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учи Настоящую историю.
в 1613 те, кто убил всю русскую династию Рюриков, тут поставили немецкую династию. Которая и имела немецкий флаг. Флаг Руси до Петра был красный.
шо монархисты кланятся немецкому флагу, считая “романовский” флаг русским – так это от недоумия. Понятно, что у “романовых” и ордена были такие же.
Ты же не в курсе, что “романовы” – это те, кто первую мировую проиграл проигравшей стороне. Соотвественно, и не тебе определять, кто тут лоханулся.
Так что у вас в аргументах – только чужие фейки.
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http://igor-grek.ucoz.ru/index/e_2/0-19
Реальная история Российской империи становится предельно ясной, логичной и легко понимаемой, если рассматривать её с правильной точки зрения, с Балтики.
1. Начинаем с общеизвестных фактов: столицей Российской империи был Петербург, правящая династия – Романовы.
2. “Романовы” – это местный псевдоним Голштейн-Готторпской ветви династии Ольденбургов, хозяйничавших на Балтийском море. Уютная Ютландия (римская империя германской нации в картинках)
3. Петербург избран Ольденбургами aka “Романовы” в качестве столицы как наиболее удобный плацдарм для проникновения с Балтийского моря в изолированный от всех морей бассейн Волги с целью расширения сферы своего экономического влияния (см. подробнее ч.1 мотивировочная Петербург бестолковый + ч.2 базовая Петербург незаменимый”)
4. Главный вектор завоевания и освоения Романовыми территорий России направлен от Петербурга (Балтийского моря) внутрь континента, к бассейну Волги по водным путям. Эта часть истории поэтапных завоеваний Романовых была замаскирована под разные “внутренние” события для создания иллюзии давности владения.
5. Одновременно дополнительные векторы действий Романовых были направлены туда же, в бассейн Волги, из Черного и Азовского морей. Эта часть истории хорошо известна как непрерывные войны Романовых с Турцией.
События периода 1762-1801 гг. (правление Екатерины-2 + Павла-1) систематизируются на этой индексной странице.
Период правления Александра-1 с 1801 по 1814 гг. (подготовка к войне и сама война) на следующей странице “Фокусы войн 1812 г.”, послевоенный период на индексной странице “После войны 1812 года”
Для расширения сферы своего экономического влияния Романовым-Ольденбургам нужно было создать прямые водные пути из Балтики в бассейн Волги, что и было сделано примерно за 15 лет до начала вторжения, известного как “война 1812 года в России”.
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http://igor-grek.ucoz.ru/publ/hronos/oldenburg/8-1-0-999
В подготовке путей вторжения в войне 1812 года (водных систем Березинской, Тихвинской, Мариинской и Вышневолоцкой) ключевой фигурой оказался неизвестный широким массам подлинный герой войны 1812 года принц Георгий Петрович Ольденбургский, но прежде всего надо дать некоторое представление о вездессущей Ольденбургской династии. Как следует из названия, родовое гнездо у них Ольденбург, нормальная такая монархия в Германии, просуществовавшая будто 900 лет вплоть до 1918 года.
Почему-то всегда казалось, будто короли и прочие монархи как правило появляются обычным брачным и наследственным половым путем, по принципу где родился, там и пригодился. Но оказалось гораздо интереснее – они практикуют вегетативное размножение путем “прививки на дичок” – клонируются и расползаются на новые полянки, а там мимикрируют под своих, используют псевдонимы на местный лад, учат язык и всячески ассимилируются так, что без бутылки не разберешься что всё это одна семья, клан, мафия. Ну ведь джентльменам принято верить на слово? Они и размножаются словами-псевдонимами.
Нет бы гордиться: “мы – старинная династия Ольденбургов”, но они использовали конспирацию, имена-явки-пароли-псевдонимы, чтобы народ думал будто им правят исконные местные цари и царицы, они ведь носят местные имена:
- Ольденбургские были королями Дании под местными именами Кнуд, Свен, Эрик, Вальдемар, Кристиан, Фредерик.
- Ольденбургские были королями Норвегии под именами Хокон, Улаф, Харальд.
- Ольденбургские были королями Швеции, используя имена Карл, Адольф, Фредрик, Густав.
- Ольденбургские были королями Греции с 1863 по 1974 год под именами на греческий манер Георгиос, Константинос, Павлос, Александрос.
- Ольденбургские связаны и с нынешней Британской Виндзорской династией, переименованной в 1917 году для конспирации из бывшей Саксен-Кобург-Готской (али Ганноверской, запутаться можно в их именах-явках-паролях).
- Ольденбургские были императорами и императрицами Российской империи под привычными русским псевдонимами Петр, Павел, Александр, Николай, Екатерина, Мария.
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так что, товарищи лохи и нелохи, немцы уже завоёвывали Русь века назад. Поэтому у “Романовых” ноль русской крови и немецкие цвета на флаге.
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Ух сколько кругов на навозе разошлось! ;-) Не ожидал, скажу честно – видимо достал тебя за “живое” мягкое брюшко. Главного ты не ущучил – нам насрать и на всю эту немецкую “романовскую” нечисть и на всю еврейскую “троцкистскую” нечисть. Ведь красная звезда также масонский каббалистический знак, а на Руси вся вражеская символика по херу делается(она меняет свое смысловое содержание) – и наши отцы и деды не за “зезду” и не за “ленту” на смерть шли, а ЗА РОДИНУ.
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ну так не мажьте германскую ленту на русскую бронетехнику в День Победы!!
а то пока тока балаболить умеете. На диване тут сиильно крутые особи, а потом на параде натовские войска маршируют в Москве.
А пятиконечная звезда – символ гуманоидной расы. Алый цвет – цвет человеческой крови. у голубокровных врагов – цвет соответствующий. Так что Сталин знал, что делал, когда красные звёзды ставил над Кремлём. в отличии от населения.
масонские – это серп и молот, и им нечего делать на флаге.
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обсуждать факты – не по твоим мозгам, значит. Твой уровень – считать навозные круги. Сгинь, нечистый.
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“Ликвидатор” – включи самоликвидатор ;-))))) У тебя сегодня тяжелый день и он не “твой”.)) Про “пентаграмму” – по твоему “символ гуманоидной расы” , вот подобным себе “гуманоидам” и “причесывай”. )) И не злись, а то давление повысится. Но в любом случае на Кавказе тебя уже любят и ценят твой эпистолярный талант, причем есть уже несколько ценителей ))),и продолжай радовать своим мозгом. ;-).
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“романовы”:
https://edwardjournal.livejournal.com/2720882.html
ни одного русского. Поэтому и лицензия выдана править на Руси. Ну ничего нового под Луной. Совсем ничего.
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Чем лента виновата? Либеральные СМИ называют её георгиевской, чтобы нам лапшу на уши навесить, на самом деле ленточка ГВАРДЕЙСКАЯ. Данная ленточка стала использоваться после ВОВ при оформлении колодки для ордена славы и медали «За победу над Германией». Отличие, георгия – черные с желтой полосой, гвардейская – черная с оранжевой.
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-Уважаемый Ликвидатор, то что ныне называем георгиевской лентой, действительно к Святому Георгию-Победоносцу не имеет никакого отношения. Но и к Германии она тоже не имеет никакого отношения.
-Правильное название черно-оранжевой ленточки-”гвардейская ленточка”. Она называется гвардейской, потому что черно-оранжевую ленточку прикрепляли к своей одежде воины- гвардейцы, как опознавательный знак принадлежности к гвардии (гвардия- это войсковая элита, воины которой шли в бой презирая смерть).
-Позже черно-оранжевую ленточку стали называть георгиевской, потому, что орден св.Георгия был прикреплен к колодке, обтянутой черно-оранжевой лентой.
-Сочетание мрачного/черного и золотого/оранжевого цветов это символ смерти, или точнее сказать символ Египетского Бога смерти Анубиса/Инпу http://www.factruz.ru/civilizations-2/god-of-egypt-anubis.htm.
-Настоящая георгиевская лента, это сочетание серебряных и золотых полос.
П.С.
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/4/3/10821343.jpg
-Обратите внимание на саблю императора (на ней прикреплена гвардейская ленточка).
-Также обратите внимание на пояс императора (это и есть лента св.Георгия-победоносца).
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Вот в таких перепалках и страну прошляпили, а это похоже на пар из чайника, спустят пар такой информацией и дальше люди живут. Потому и учебники разные и информация разная, что бы главному ни мешали
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тут непонятно, что будет со страной.
Население явно не осознаёт, что Российская Империя и СССР ликвидированы. и рф – следующая в очереди.
И явно забыли, скока немцев уничтожены в 1945 и русских после 1917. Что снова готовятся миллионы убийств. Десятки миллионов. Вот о чём речь.
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Будет империя РПЦ, а под каким соусом ни знаю. В каждом предложении по тв говорят, что мы “православные” христиане и за “православием” будущее. А монархия это будет или нет, скорее да, под предводительством короны Великобритании, может оттуда кого пришлют
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Ну вы, батенька, даёте! Зачем русскому человеку второй раз наступать на те же грабли? Какая Великобритания? какие Романовы? какие инопланетяне? Своего правителя надо выбирать и объявлять его самодержцем земли русской без права передачи власти по наследству. Свои правила устанавливать с учётом прошлых ошибок, чтобы второй раз не попасть как кур в ощип.