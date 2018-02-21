Вдогонку к материалу «Необъявленная капитуляция»

СМИ встрепенулись по случаю аренды участка земли королевой Великобритании Елизаветой II под ее офисом в центре Киева.

https://cont.ws/@contemplator/859897

https://ria.ru/world/20180221/1515031534.html

Зачем же ей понадобился офис в центре Киева, когда все нормальные богатые люди на постсоветском пространстве планируют переехать в Лондон? Пока все ломают головы, предложу свою версию: она там откроет трибунал для расхитителей советской социалистической собственности. А эшафот построит рядом – на Майдане, там иностранных корреспондентов удобно размещать в соседних зданиях.

Что натолкнуло меня на такие предположения? Я получила много писем с примерами беспардонного расхищения общенародной собственности, где у королевы имеется вполне законная ее доля 15%.

Вот свежий пример: правительство РФ устами человека, похожего на Д. А. Медведева, внезапно объявило, что планирует новую волну приватизации компаний с госучастием, видимо, запамятовав, что торговая компания «Российская Федерация» с 01.01.2017 года функционировало в стадии ликвидации юридического лица, а с 01.01.2018 года у него закрыты бюджет и баланс, с 01.04.2018 торговая компания «правительство РФ» будет закрыта окончательно. Продавать они ничего не могут, и, как законопослушные люди, они этого и не делают… Кто же тогда торгует имуществом прекратившей свою деятельность эРэФии…thatisthequestion… Пусть прокурор, а потом и суд ее величества разбираются…

Имущество решили по-быстрому распродать создатели липовой оккупационной администрации РФ, зарегистрированной на Дельнем Востоке… Почему липовой? Потому что создана незаконно, а так называемую капитуляцию СССР Японии от имени новой дальневосточной РФ подписывали два человека — человек, похожий на Владимира Владимировича и человек, похожий на Синдзо Абе. Если место нахождение ВВП на момент подписания капитуляции я точно указать не могу, то оригинал Синдзо Абе находился в психиатрическом стационаре. Синдзо Абе вообще идеальный глава кабинета министров, — в психушке лечится с 2006 года. Кстати, только таким способом удалось прервать старинную японскую традицию, когда правительства там менялись каждые год-полтора и почти каждый раз с большим скандалом. Исключение эпохи Хэнсэй составил ярый сторонник возвращения Курильских островов, отправки японского контингента в Ирак и лоббист приватизации государственной почтовой службы (она же — крупнейшее кредитное учреждение Японии) Дзюнъитиро Коидзуми, удержавшийся с 2001 по 2006 годы, а остальные — смотрите годы правления: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_премьер-министров_Японии

Кстати, тогда его на год (26.09.2006-26.09.2007) сменил Синдзо Абе, который в свое «второе пришествие» 26.12.2012 г. сидит на своем посту уже более пяти лет и все ему нипочем…

Думаю, до сентября 2018 его не уволят, в надежде завершить аферу века.

Итак, что же собрались под шумок олимпиады и президентских выборов толкнуть налево наши непоименованные приватизаторы?

https://cont.ws/@arhimedros/860012

Медведевское правительство продолжает настаивать на “идеологической” распродаже госсобственности. Несмотря на лежащие в “кубышке” без дела нефтегазовые сверхдоходы, вовсе не отходит на задний план вопрос приватизации многочисленных ликвидных активов. При этом, судя по всему, аппетит приходит во время еды и в дополнение к и без того весьма масштабной программе приватизации Минэкономразвития намерено предложить поправки, которые оцениваются в 800 млрд руб. Таким образом, министерство предлагает грандиознейшую распродажу госсобственности на 1 трлн руб. Согласно данным, озвученным ИА “Финмаркет” со ссылкой на источник в Минэкономразвития, в первоначальный план по распродаже госсобственности входили 5,66% акций “Роснефти” (148 млрд руб.), 15-18% акций ВТБ (до 100 млрд руб.), до 14% акций ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” (33-39 млрд руб.), 7% акций алмазного гиганта ОАО “АЛРОСА” (14 млрд руб.), плюс такую же долю готово продать правительство Якутии, 20% акций ОАО “Новороссийский морской торговый порт” (12 млрд руб.), 25% ОАО “Совкомфлот” (10,6 млрд руб.). Любопытно, что стоимость этих активов постоянно корректируется, и довольно серьезно, например, еще прошлым летом стоимость пакета акций “Совкомфлота” оценивалась в 22-27 млрд руб., а по мнению экспертов, при благоприятной конъюнктуре в течение ближайших лет стоимость компании может достичь $5 млрд. К этим объектам экономическое ведомство предлагает следующие поправки: 19,5% акций “Роснефти” (500-550 млрд руб.), завершить полную приватизацию “Сбербанка” и ВТБ (капитализация “Сбербанка” превышает 2,3 трлн руб.), более 50% акций ОАО “Ростелеком” (150-200 млрд руб.), 2,3% акций ОАО “Аэрофлот” (1 млрд руб., в собственности государства остается 50% +1 акция), 26,7% ОАО “Объединенная зерновая компания” (2-3 млрд руб.), 83,4% акций ОАО “Международный аэропорт Шереметьево” (35 млрд руб.). “Финмаркет” уже писал о плане Минфина, его главная цель – увеличить сборы некоторых налогов и “выжать” из налогоплательщиков побольше средств, в том числе за счет введения новых наказаний. Но есть не столь непопуляный у населения и бизнеса способ пополнения казны – приватизация. Многие экономисты указывают и на “нефискальный” плюс большой приватизации – масштабный выход государства из целых отраслей может дать сигнал инвесторам о том, что деловой климат и условия конкуренции в стране улучшились.

Я, в отличие от многих экономистов, считаю, что государство, распродавая наиболее прибыльные свои корпорации, дает сигнал не о том, что «деловой климат в стране улучшился», а о том, что наши чиновники живут по принципу хватай мешки, вокзал отходит.

Покупатели наскоро «приватизируемой» госсобственности, которых потом кинут, пусть не обижаются. Надо было у продавца документы проверять — не просроченные ли? Не фейковая-ли РФ торгует госсобственностью направо и налево?

Отберут эту собственность в международных судах на раз-два. Для подтверждения подлинности этого «акта о капитуляции» и, как следствие, полномочий оккупационной администрации, придется помимо почерковедческой экспертизы делать еще и генетическую, и тут-то выяснится, что и подписи не совпадают, и под подписи людей предъявить стороны не могут… Поэтому «акт о капитуляции» в ООН пока, на всякий случай, не предъявили…

Так на каком основании уже собственность распродают? И не только собственность: пока еще никто не проверял законность списания счетов 777 в MitsubishiBank… Кстати, деньги, якобы, направленные на выплаты «репараций и контрибуций» фактически украдены и присвоены.

Ну, это уже аудиторов забота…

На что же жулики рассчитывают? Они ждут определенных религиозных действий от иезуитов. (Об этом в следующей публикации.)

И, вишенкой на торте, некоторые детали подготовительной работы «акта о капитуляции» от читателя:

Могу лишь добавить, что операторами той возни в те времена были агенты администрации губернатора Хабаровского края В.И. Ишаева, так как есть свидетели систематических полётов агентов Ишаева в Японию, в Сан-Франциско и в Вашингттон. Тогда была временно открыта трасса для чартерных рейсов Хабаровск-Сиэтл и Хабаровск-Анкоридж, откуда потом транзитом долетали до вышеназванных городов в США. Это наши лётчики, которые тогда осуществляли интенсивные полёты туда и обратно.

Потом в дело вступили военные летчики военно-транспортной авиации для перевозок платины, золота и прочих редкоземельных металлов в те же пункты назначения. На Дальнем Востоке очень много незарегистрированных таёжных и лесных аэродромов, как к примеру Уоргалан, где загружают добытую платину, Херпучи и ряд других аэродромов-призраков, которые я все хорошо знаю ввиду своей специальности.

Транзит осуществляли до ближайшего аэропорта международного класса, как Петропавловск, Южно-Сахалинск и военный аэродром “Хабаровск”. А когда вышли на большие объёмы, то в дело пошли морские перевозки и Ж/Д.

Тут баржи с золотом пропадают каждый год, что бы вам легче было понять объёмы перевозок. А действующие агенты сегодня это бывшие и настоящие работники МВД в лице полковников и генералом севших на должности ещё при Ишаеве, как Баланёв и т.п. Они же осуществляют сегодня контроль производства и сбыта наркотиков. Весь Сихоте-Алинь сегодня это огромная хорошо разветвлённая сеть наркокартелей. В прошлом году случайно вырвались из их лап люди, кто попал туда в рабство по производству и сбору в ЕАО.

Это я к чему все вспомнила. Флажком-то, скорее всего, не размахивать нашим олимпийцам на церемонии закрытия, – такие бабки спёрли на капитуляции, что всем не до сантиментов.

https://www.sovsport.ru/olympic_games/news/1033615-insajdery-v-mok-ban-s-rossii-ne-snimut?utm_source=smi2

Инсайдеры в МОК: Бан с России не снимут Телеграм-каналы сообщают, что настроения в МОК в отношении перспектив снять дисквалификацию с российской сборной ухудшаются.

И ровно по этой причине проведение выборов президента будет под угрозой их отмены до самого последнего дня. На вопрос, президента какой структуры мы все выбираем, вразумительно ответить никто не может.

В качестве причины для отмены выборов, рассматривается договорная война на Украине, потому что наступление ИГИЛ на южных рубежах отложено на неопределенный срок в связи с внезапным исчезновением всего руководства группировки вместе с выделенным на операцию баблом… (Слухи ходят разные, кто-то говорит, что «разбился самолет», кто-то говорит, что «разбился вертолет», подтвержденный факт пока один — синхронно пропали командиры, снабженцы и бабло, выделенное на войну с Россией…)

Чем больше смотрю со стороны на всю эту движуху, тем больше склоняюсь к мнению, что англичанка разместит в своем новом офисе либо суд, либо прокуратуру, впрочем, я не настаиваю, предлагайте свои версии…

Может, вывеску повесит «политкорректную», например, «Дом дружбы с вороватыми руководителями несостоявшихся государств».