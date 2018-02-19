Современный человек физически сильно деградировал
Как гласят научные данные, первобытные люди появились около 4 миллионов лет назад. В течение многих тысячелетий они эволюционировали, то есть совершенствовались не только в плане развития первобытного общества, но и внешне. Историческая антропология подразделяет первобытных людей на несколько видов, которые последовательно сменяли друг друга. В чём состоят анатомические особенности каждого вида первобытных людей, и в какой период времени они существовали? Обо всём этом читайте далее.
Первобытные люди – кто они?
Самые древние люди обитали на территории Африки больше чем 2 миллиона лет назад. Это подтверждают многочисленные археологические находки. Однако доподлинно известно, что впервые человекоподобные существа, уверенно передвигающиеся на задних конечностях (а именно этот признак является самым важным в определении первобытного человека), появились намного раньше – 4 миллиона лет назад. Такая характеристика древних людей, как прямохождение, была впервые выявлена у существ, которым учёные дали название «австралопитеки».
В результате многовековой эволюции их заменил более совершенный Homo habilis, известный также как «человек умелый». Ему на смену пришли человекообразные существа, представители которых именовались Homo erectus, что в переводе с латыни означает «человек прямоходящий». И лишь спустя почти полтора миллиона лет появился более совершенный вид первобытного человека, который больше всего напоминал современное разумное население Земли - Homo sapiens или «человек разумный». Как видно из всего вышеизложенного, первобытные люди медленно, но в то же время очень эффективно развивались, осваивая новые возможности. Рассмотрим более подробно, что же представляли собой все эти предки человека, в чём заключалась их деятельность и как они выглядели.
Уровень мышления у кроманьонцев был значительно выше предшественников. Это позволило им создавать сплочённые социальные группы. На смену стадному принципу существования пришёл родовой строй и создание зачатков социально-экономических законов.
По сравнению с древними людьми современный человек физически сильно деградировал
Даже самые тренированные и заслуженные спортсмены современности, не идут ни в какое сравнение с древними людьми. Да, современный человек более высок в росте, но гораздо слабее физически.
На соревнованиях древние охотники легко бы победили сегодняшних мировых и олимпийских чемпионов. Переход от собирательства к земледелию тысячи лет назад привёл человека к тому, что он имеет сейчас - ожирение, остеопороз и минимальная двигательная активность. Задачи мужчин и женщин разделились, общая двигательная активность понизилась, и, как результат, физическая выносливость стала падать с каждым поколением.
В основном изменения коснулись мужчин - они перестали бегать на длинные расстояния, перестали таскать на плечах тяжёлую добычу. Ежедневные физические упражнения стали на порядок легче, плотность и объём костей скелета стала меньше, и объём мышечной ткани, также, соответственно уменьшился.
Зависимость между объёмом костей и весом человека установил ещё в 1964 году советский антрополог Георгий Дебец. Выяснилось, что если сложить объёмы трёх костей конечностей - большой берцовой, бедренной и плечевой, - то получится величина, из которой математически легко вычислить средний вес живых людей данной группы. Для того, чтобы сделать этот вывод, учёный собрал и обработал данные о народах, населяющих разные уголки земного шара, начиная от мезолитического времени и заканчивая Средними веками.
В общей сложности Дебец произвёл вычисления для 2855 индивидуумов - жителей Карелии и Сибири, Моравии и Греции, Дании и Памира, Норвегии и Африки.
Оказывается, человек, обитавший на Алтае в бронзовом веке, по своему физическому типу приближался, по словам Дебеца, к штангистам среднего веса, а неолитические жители надпорожья Днепра - к современным легкоатлетам.
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http://fb.ru/article/169628/pervobyitnyie-lyudi-drevneyshiy-chelovek-rost-vneshnost-osnovnyie-navyiki-i-zanyatiya
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Да, они сильные были, но жили мало. Да и ещё, выживали сильнейшие, с лучшим набором генов, потому и создалось мнение что они были сильнее нас.