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Современный человек физически сильно деградировал

00:34. 19 февраля 2018 Просмотров - 168 Один комментарий Опубликовал:

Как гласят научные данные, первобытные люди появились около 4 миллионов лет назад. В течение многих тысячелетий они эволюционировали, то есть совершенствовались не только в плане развития первобытного общества, но и внешне. Историческая антропология подразделяет первобытных людей на несколько видов, которые последовательно сменяли друг друга. В чём состоят анатомические особенности каждого вида первобытных людей, и в какой период времени они существовали? Обо всём этом читайте далее.

 

Первобытные люди – кто они?

Самые древние люди обитали на территории Африки больше чем 2 миллиона лет назад. Это подтверждают многочисленные археологические находки. Однако доподлинно известно, что впервые человекоподобные существа, уверенно передвигающиеся на задних конечностях (а именно этот признак является самым важным в определении первобытного человека), появились намного раньше – 4 миллиона лет назад. Такая характеристика древних людей, как прямохождение, была впервые выявлена у существ, которым учёные дали название «австралопитеки».

древнейший человек рост

В результате многовековой эволюции их заменил более совершенный Homo habilis, известный также как «человек умелый». Ему на смену пришли человекообразные существа, представители которых именовались Homo erectus, что в переводе с латыни означает «человек прямоходящий». И лишь спустя почти полтора миллиона лет появился более совершенный вид первобытного человека, который больше всего напоминал современное разумное население Земли - Homo sapiens или «человек разумный». Как видно из всего вышеизложенного, первобытные люди медленно, но в то же время очень эффективно развивались, осваивая новые возможности. Рассмотрим более подробно, что же представляли собой все эти предки человека, в чём заключалась их деятельность и как они выглядели.

 
Австралопитеки: внешние особенности и образ жизни
 
Историческая антропология относит австралопитека к самым первым обезьянам, передвигающимся на задних конечностях. Зарождение этого рода первобытных людей началось на территории Восточной Африки более 4-х миллионов лет назад. На протяжении почти 2-х миллионов лет эти существа распространялись по континенту. Древнейший человек, рост которого составлял в среднем 135 см, имел вес не более 55 кг. В отличие от обезьян, австралопитеки обладали более выраженным половым диморфизмом, однако строение клыков у мужских и женских особей было практически одинаковым. Черепная коробка этого вида была относительно небольшой и имела объём не более 600 см3. Основная деятельность австралопитека практически ничем не отличалась от той, которой занимаются современные обезьяны, и сводилась к добыче пищи и защите от естественных врагов.

первобытные люди

 

 

Человек умелый: особенности анатомии и образа жизни
 
Homo habilis (в переводе с латыни «человек умелый») как отдельный самостоятельный вид человекообразных появился 2 миллиона лет назад на Африканском континенте. Этот древнейший человек, рост которого нередко достигал 160 см, имел более развитый, чем у австралопитека, мозг – около 700 см3. Зубы и пальцы верхних конечностей у Homo habilis имели практически полное сходство с человеческими, однако большие надбровные дуги и челюсти делали его похожим на обезьян. Помимо собирательства человек умелый занимался охотой с применением каменных глыб, а для разделки туш животных умел использовать обработанную кальку. Это говорит о том, что Homo habilis является первым человекоподобным существом, имеющим трудовые навыки.

историческая антропология

 

 

Человек прямоходящий: внешний вид
 
Анатомическая характеристика древних людей, известных как Homo erectus, заключается в выраженном увеличении объёма черепа, что позволило учёным утверждать, что их мозг сравним по размерам с мозгом современного человека. Надбровные дуги и челюсти человека умелого оставались массивными, но были не так ярко выражены, как у их предшественников. Телосложение было практически таким же, как у современного человека. Судя по археологическим находкам, Homo erectus вёл оседлый образ жизни и умел добывать огонь. Проживали представители данного вида достаточно крупными группами в пещерах. Основным занятием человека умелого было собирательство (в основном у женщин и детей), охота и рыбная ловля, изготовление одежды. Homo erectus одним из первых начал осознавать потребность в создании запасов пищи.
 
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Неандерталец: описание внешнего вида и образа жизни
 
Неандертальцы появились намного позже своих предшественников – около 250 тысячелетий назад. Что же представлял собой этот древнейший человек? Рост его доходил до 170 см, а объём черепа - 1200 см3. Помимо Африки и Азии эти предки человека расселились и на территории Европы. Максимальное количество неандертальцев в одной группе достигало 100 человек. В отличие от своих предшественников они имели зачаточные формы речи, что позволяло соплеменникам обмениваться информацией и более слаженно взаимодействовать друг с другом. Основным занятием этого предка человека являлась охота. Успех в добыче пищи им обеспечивали разнообразные орудия: копья, остроконечные длинные осколки камней, которыми пользовались как ножами, и ловушки, вырытые в земле с помощью кольев. Полученные материалы (шкуры, кожи) неандертальцы использовали для изготовления одежды и обуви.

характеристика древних людей

 

 

Кроманьонцы: завершающий этап эволюции первобытного человека
 
Кроманьонец или человек разумный (Homo Sapiens) – это последний известный науке древнейший человек, рост которого достигал уже 170-190 см. Внешнее сходство этого вида первобытных людей с обезьянами было практически незаметно, так как уменьшились надбровные дуги, а нижняя челюсть уже не выдавалась вперёд. Орудия труда кроманьонцы изготавливали не только из камня, но также из дерева и кости. Помимо охоты эти предки человека занимались земледелием и начальными формами животноводства (приручали диких зверей).

Уровень мышления у кроманьонцев был значительно выше предшественников. Это позволило им создавать сплочённые социальные группы. На смену стадному принципу существования пришёл родовой строй и создание зачатков социально-экономических законов.

 

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По сравнению с древними людьми современный человек физически сильно деградировал

Даже самые тренированные и заслуженные спортсмены современности, не идут ни в какое сравнение с древними людьми.  Да, современный человек более высок в росте,  но гораздо слабее физически. 

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На соревнованиях древние охотники легко бы победили сегодняшних мировых и олимпийских чемпионов. Переход от собирательства к земледелию тысячи лет назад привёл человека к тому, что он имеет сейчас - ожирение, остеопороз и минимальная двигательная активность. Задачи мужчин и женщин разделились, общая двигательная активность понизилась, и, как результат, физическая выносливость стала падать с каждым поколением.  

В основном изменения коснулись мужчин - они перестали бегать на длинные расстояния, перестали таскать на плечах тяжёлую добычу. Ежедневные физические упражнения стали на порядок легче, плотность и объём костей скелета стала меньше, и объём мышечной ткани, также, соответственно уменьшился.

Зависимость между объёмом костей и весом человека установил ещё в 1964 году советский антрополог Георгий Дебец. Выяснилось, что если сложить объёмы трёх костей конечностей - большой берцовой, бедренной и плечевой, - то получится величина, из которой математически легко вычислить средний вес живых людей данной группы. Для того, чтобы сделать этот вывод, учёный собрал и обработал данные о народах, населяющих разные уголки земного шара, начиная от мезолитического времени и заканчивая Средними веками.

В общей сложности Дебец произвёл вычисления для 2855 индивидуумов - жителей Карелии и Сибири, Моравии и Греции, Дании и Памира, Норвегии и Африки.

Оказывается, человек, обитавший на Алтае в бронзовом веке, по своему физическому типу приближался, по словам Дебеца, к штангистам среднего веса, а неолитические жители надпорожья Днепра - к современным легкоатлетам. 

 

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http://fb.ru/article/169628/pervobyitnyie-lyudi-drevneyshiy-chelovek-rost-vneshnost-osnovnyie-navyiki-i-zanyatiya

Метки: история, неолит, образование, эволюция человека, эпохи
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Один комментарий»

  • 1765 1279
    Sergeev 19 февраля 2018 в 0:41 Ссылка Пометить
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    Да, они сильные были, но жили мало. Да и ещё, выживали сильнейшие, с лучшим набором генов, потому и создалось мнение что они были сильнее нас.

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