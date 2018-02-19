Липецкая прокуратура проверит причину болезни восьмерых первоклашек

В Липецке 8 учащихся первых классов школы №18 обратились за медицинской помощью со схожими симптомами. По случаю массового заболевания ведется проверка.

Родители пострадавших предположили, что причиной плохого самочувствия может быть отравление в школьной столовой. Однако Роспотребнадзор на данный момент такого факта не подтверждает. Директор школы Денис Шведун сообщает, что, по словам родителей одного из учеников, у ребенка диагностировали энтеровирус. Руководитель учреждения заверяет, что отравление не могло быть причиной недомогания, так как те же самые блюда подавали всем ученикам 2-4 классов, поэтому дети только из одного класса отравиться не могли бы. Более вероятно, что они заразились друг от друга какой-то инфекцией. «Скорее всего, у детей банальный энтеровирус или ОРВИ», – комментирует директор школы. Тем не менее прокуратура Октябрьского района проводит проверку организации питания в школьной столовой.

По данным на конец прошлой недели, в Липецке полностью закрыты на карантин 2 школы, еще в 27 школах занятия приостановлены частично. Основная причина санитарных мер – наличие признаков распространения гриппа или ОРВИ. Рост заболеваемости отмечен сразу в нескольких российских регионах: в Балакове, Энгельсе, Брянской и Смоленской областях, Пермском крае и Ханты-Мансийске. В Саратовской области эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу превышен почти в полтора раза. ОРВИ имеет схожие симптомы с кишечными инфекциями (ротавирус и норовирус): повышенная температура, слабость, обезвоживание. В свою очередь, кишечные инфекции часто путают с отравлением за такие симптомы как боль в животе, тошнота и рвота.

В столице России эпидемиологический порог пока не превышен, однако есть сведения о случаях массовых заболеваний. Так, московский детский сад № 2248 «Дельфиненок» был закрыт на карантин до 26 февраля в связи с низкой посещаемостью. Версия одного из родителей об отравлении около 80 воспитанников детского сада не подтвердилась, по данным руководителя учреждения в медицинские учреждения обратились 35 детей. Точная причина недомогания дошкольников пока не установлена, специалистами Роспотребнадзора ведется проверка образцов суточных проб еды и питьевой воды. Организована горячая линия для дополнительных консультаций. Врачи инфекционной больницы, куда обратились пострадавшие, подозревают, что имела место вспышка энтеровируса.

Напомним, что в ноябре прошлого года в Липецкой области зафиксировали ухудшение самочувствия учащихся 8 класса школы №35 села Ссёлки. Экстренно госпитализировали 28 детей, но уже на следующий день 26 из них покинули стены детской областной больницы. Специалисты рассматривали пять версий произошедшего: от отравления едой и действия наркотических средств до воздействия на детей ультразвука из мобильного приложения, которое скачали несколько учеников. Однако ни одна из версий не подтвердилась, возможно, симптомы были симулированы детьми.

Специалисты рекомендуют в период эпидемии внимательно следить за режимом ребенка, соблюдать гигиену, отказаться от поездок и посещения многолюдных мест.