Главная » Здоровье, Родителям и детям

Липецкая прокуратура проверит причину болезни восьмерых первоклашек

17:35. 19 февраля 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В Липецке 8 учащихся первых классов школы №18 обратились за медицинской помощью со схожими симптомами. По случаю массового заболевания ведется проверка.

34b360b6b1de72a434ec43055d2a4d4a.JPG

Родители пострадавших предположили, что причиной плохого самочувствия может быть отравление в школьной столовой. Однако Роспотребнадзор на данный момент такого факта не подтверждает. Директор школы Денис Шведун сообщает, что, по словам родителей одного из учеников, у ребенка диагностировали энтеровирус. Руководитель учреждения заверяет, что отравление не могло быть причиной недомогания, так как те же самые блюда подавали всем ученикам 2-4 классов, поэтому дети только из одного класса отравиться не могли бы. Более вероятно, что они заразились друг от друга какой-то инфекцией. «Скорее всего, у детей банальный энтеровирус или ОРВИ», – комментирует директор школы. Тем не менее прокуратура Октябрьского района проводит проверку организации питания в школьной столовой.

По данным на конец прошлой недели, в Липецке полностью закрыты на карантин 2 школы, еще в 27 школах занятия приостановлены частично. Основная причина санитарных мер – наличие признаков распространения гриппа или ОРВИ. Рост заболеваемости отмечен сразу в нескольких российских регионах: в Балакове, Энгельсе, Брянской и Смоленской областях, Пермском крае и Ханты-Мансийске. В Саратовской области эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу превышен почти в полтора раза. ОРВИ имеет схожие симптомы с кишечными инфекциями (ротавирус и норовирус): повышенная температура, слабость, обезвоживание. В свою очередь, кишечные инфекции часто путают с отравлением за такие симптомы как боль в животе, тошнота и рвота.

В столице России эпидемиологический порог пока не превышен, однако есть сведения о случаях массовых заболеваний. Так, московский детский сад № 2248 «Дельфиненок» был закрыт на карантин до 26 февраля в связи с низкой посещаемостью. Версия одного из родителей об отравлении около 80 воспитанников детского сада не подтвердилась, по данным руководителя учреждения в медицинские учреждения обратились 35 детей. Точная причина недомогания дошкольников пока не установлена, специалистами Роспотребнадзора ведется проверка образцов суточных проб еды и питьевой воды. Организована горячая линия для дополнительных консультаций. Врачи инфекционной больницы, куда обратились пострадавшие, подозревают, что имела место вспышка энтеровируса.

5852ae6065553-picturepicture-99556156138Напомним, что в ноябре прошлого года в Липецкой области зафиксировали ухудшение самочувствия учащихся 8 класса школы №35 села Ссёлки. Экстренно госпитализировали 28 детей, но уже на следующий день 26 из них покинули стены детской областной больницы. Специалисты рассматривали пять версий произошедшего: от отравления едой и действия наркотических средств до воздействия на детей ультразвука из мобильного приложения, которое скачали несколько учеников. Однако ни одна из версий не подтвердилась, возможно, симптомы были симулированы детьми.

Специалисты рекомендуют в период эпидемии внимательно следить за режимом ребенка, соблюдать гигиену, отказаться от поездок и посещения многолюдных мест.

Метки: дети, здоровье, липецк, прокуратура
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 20 мая 2015
...валюты. В настоящее время работники прокуратуры проверяют причастность к делу и районного...помощи российского народа. Жителям Ельца, Липецка, Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибирска ...увеличилась на рекордные 215%! Основной причиной этого факта, по мнению ...
Новости Украины и Новороссии 21 марта 2016
... ДРГшников арестовала генеральная прокуратура ЛНР).Неужели у ... ВНЕОЧЕРЕДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ДООУСВА, ПРОВЕРИТЬ ФИНАНСОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАСТАВИТЬ...что также может стать причиной для эскалации насилия. ... в Липецке Петр Порошенко ищет покупателей Липецкой фабрики ...
Новости Украины — сегодня 24 ноября 2014
...ополченцы установили блокпосты, проверяют и обыскивают каждую ...Заработают суды, заработает прокуратура. Правоохранительные органы уже...процедуру увольнения сотрудников Липецкий филиал украинской ...), занимающийся расследованием причин авиакатастрофы. Состав из...
Новости Украины и Новороссии 03 июня 2015
.... «По разным причинам обесточены 37 трансформаторных подстанций...news-front.info Белоруссия проверит государственную границу с Украиной... устроить самосожжение в Липецке Беженцы работали строителями... написали обращения в прокуратуру и миграционную службу ...
Новости Украины и Новороссии 14 февраля 2017
... что военные решили проверить лагерь крымских татар на... формирования крымскотатарских экстремистов причиняют большие неудобства и .... По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела. ...групп. «Порошенко, закрывший липецкую фабрику, лишается активов в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>