ВП СССР: Об этике и её роли в жизни. Пояснительная записка (3.2)

… Даже если получающие образование в зарубежных вузах не будут завербованы тамошними спецслужбами, то статистически сработает закономерность: социолого-экономические теории, вошедшие в систему образования, формируют менталитет управленческого корпуса в государственном управлении и бизнесе, и этот менталитет программирует их управленческие реакции на поток событий (и сама Э.С. Набиуллина — яркое тому подтверждение: она получила некое дополнительное образование в Йельском университете).



При этом необходимость выработки адекватного научно-методологического обеспечения управления в государственном аппарате и в бизнесе3 — вообще не осознаётся ни политическим, ни научным официозом: политики погрязли в демагогии, спецслужбы — в верноподданности демагогам, а такая же верноподданная наука погрязла в графоманстве, «онаучивая» всю дурь и возводя злодейства политиков в ранг благодеяний — «споспешествующей милости Божией» (по умолчанию, поскольку изрядная доля учёных — атеисты).

Именно в таких условиях средствами «гибридной войны» решается главная задача внешнего управления утратившей суверенитет Россией — политическая: её суть в стратегии дерусификации страны.



Дерусификация предполагает как уничтожение русских всех национальностей разными способами, так и отказ самих выживших русских в последующих поколениях от цивилизационных идеалов многонациональной Русской цивилизации и воспитание в них приверженности невольничьим «идеалам», которые целенаправленно насаждают поработители (на это работает весь поток «голивудчины» на телевидении и система образования); а кроме этого — замещение коренного населения регионов страны инакокультурными мигрантами, как из других регионов России, так и из зарубежья.

Поэтому архитектура государственной власти постсоветской России построена под решение именно этих задач (дерусификация и эксплуатации криптоколонии) таким образом, чтобы она была неспособна нести полную функцию управления. Это выражается в том, что:



Центробанк РФ на основании действующей конституции и законодательства о нём ни за что перед государственной властью и обществом России не отвечает, и при этом с момента принятия конституции РФ 1993 г. безнаказанно проводит вредительскую эмиссионную и кредитную политику, способствуя деградации науки, системы образования, реального сектора экономики и в целом — способствуя экономическому геноциду населения1 (см. выше демографическую карту мира — взята из интернета, характер демографической ситуации, показанный на ней для РФ, подтверждается другими публикациями);



депутаты Госдумы за 25 лет её существования:





либо не в состоянии понять, что страна живёт под властью тирании глобальной ростовщической корпорации, узурпировавшей банковское дело,



либо служат этой тирании по убеждению как продажные безыдейные наёмники,



и потому вне зависимости от их убеждений препятствуют изменению конституции и прочего законодательства так, чтобы они сделали возможным инновационное развитие экономики и экономическое обеспечение развития общества и разрешения демографической проблемы;



никто из депутатов Думы не является народным избранником , поскольку никого из них люди не выдвигали кандидатами в депутаты; все прошедшие в Думу по партийным спискам — избранники партийного руководства и спонсоров партий, а одномандатники — ставленники спонсоров их избирательных кампаний;



депутаты реально — легализовавшиеся коррупционеры, поскольку их «зарплаты» и пенсии многократно превосходят зарплаты и пенсии в реальном секторе, и они обеспокоены прежде всего тем, чтобы их доходы и льготы (оплачиваемые за государственный счёт) не были снижены (редкие законодательные инициативы такого рода не проходят);



конституцией и законодательством не предусмотрены меры, позволяющие отозвать депутатов, утративших доверие избирателей, отстранить от должностей чиновников, утративших доверие граждан;



статьёй 13 часть 2 криптоколониальная конституция РФ запрещает государственную идеологию, т.е. запрещает оглашать цели политики, пути и средства их достижения, и соответственно — уничтожает определённость государственного управления, создавая тем самым основания для безнаказанного саботажа политического курса, провозглашаемого главой государства;



статьёй 15 часть 4 провозглашается верховенство международного права (договоры РФ с другими государствами) над законами РФ;



ссылки в этой и в других статьях конституции РФ на «общепризнанные принципы и нормы международного права» — вообще юридический вздор потому, что нет в природе этих самых «общепризнанных принципов и норм международного права»: разные государства признают одни договора и конвенции и отвергают другие, не говоря уж о том, что одни и те же договоры и конвенции могут по-разному истолковываться и саботироваться даже в том случае, если государство их подписало и они ратифицированы (США, Великобритания, государства Евросоюза дают множество примеров такого рода на протяжении многих десятилетий, а то и столетий);



правоохранительная система (следствие, прокуратура, адвокатура и суды) — вообще обособившаяся от общества «элитарная» корпорация, контроль над которой и чистка которой от злоупотребляющих властью (доходящих до безнаказанных убийств подследственных в СИЗО) со стороны граждан невозможны ни в какой форме: такого рода юридически легальных процедур нет, а писать жалобы членам этой корпорации на действия их же коллег — часто оказывается себе дороже; статистика приговоров по статьям УК РФ за преступления против правосудия ни депутатам, ни обществу не предъявляется, даже если такие случаи имеют место в правоприменительной практике то, СМИ о них не сообщают ни на федеральном, ни на региональном уровне, что воспринимается в обществе как господство принципов «ворон ворону глаза не выклюет», «рука руку моет…».1



Кроме того, за четверть века действия нынешней конституции РФ в стране не сложился управленческий корпус (работники всех органов государственной власти на всех уровнях пресловутой «вертикали власти»), который хотя бы начал выводить страну на путь инновационного развития, и потому нет никаких причин уповать на то, что «мудростью» Думы, правления Центробанка, Минэкономразвития и Правительства в целом страна в ближайшее время совершит культурно-экономическое чудо1: этого не позволяют нравственность, ложное образование в области социологии, политологии и экономики, которое все они получили.

Причины этого в том, что в кадровой политике постсоветской государственности России выражается «врождённая мораль» стадно-стайной обезьяны вида «Человек разумный», которая порождает культурные оболочки и продолжения в виде этики родоплеменного строя. В условиях родоплеменного строя назначение на руководящие должности и трудоустройство в «престижных» сферах обусловлено:



не творческим потенциалом личности, не знаниями и профессионализмом, не нравственно-этическими качествами (совестливостью, честностью),



а единственно — принадлежностью к тем кланам, которые захватили контроль над теми или иными «престижными» сферами деятельности и оргштатными структурами в органах государственной власти или в бизнесе.



Мог ли В.В. Путин оказать воздействие и взять под свою власть кадровую политику либо нет? — вопрос к нему.



Обвинять его в том, что это — результаты его умысла и проводимой им кадровой политики, — оснований нет, поскольку это всё происходит в русле исторически сложившейся психодинамики общества, которая не может измениться мгновенно; но впечатление такое, что кадровая политика не во власти президента: он только утверждает в должностях тех кандидатов, которых представляют ему на утверждение кланы, некоторым образом выработав предварительно свой консенсус относительно назначения определённых людей на те или иные должности, а потом В.В. Путин только публично выражает своё удивление, когда те или иные чиновники «накосячат», но «накосячившие» и после этого продолжают замещать своими тушками должности на государственной службе и в бизнесе2.

Т.е. в практике государственного управления указания и решения главы государства игнорируются избыточно часто, решениями и указаниями главы государства кланы манипулируют по своему усмотрению. Это уже стало системным фактором — игнорировать принятые президентом решения и указания, что уже нашло своё выражение в «фольклоре»1. К настоящему времени в России сложилась огромная и сложная в управлении бюрократическая машина со своими внутренними правилами и принципами, которая «живёт своею жизнью».



Поэтому на протяжении двух последних десятилетий время от времени, но регулярно-систематически происходит так, что глава государства что-то говорит, а потом ничего не происходит или происходит прямо противоположное им сказанному.

Дело в том, что декларации (указания и решения) сами по себе не приводят к изменениям в системе государственной власти и в жизни общества. Воплощение решений в жизнь осуществляется посредством процессов, а процессы осуществляют люди, а людям свойственны индивидуальные особенности, которые выражаются в погрешностях в понимании и исполнении цепочки «решение — процесс — результат», а также — и в саботаже политики, происходящем вследствие либо нежелания, либо неумения делать порученное дело.



В ходе организации процессов объективно возникают субъектно-объектные отношение, а главным фактором становится принцип соответствия субъекта управления объекту управления. А дальше безальтернативный народный контроль «практика — критерий истины» и его результат:



либо утрата доверия государственной власти и политикам персонально;



либо доверие государственной власти и политикам персонально, сотрудничество граждан и органов государственной власти, влекущие успех политики.



Но уповать на то, что найдётся «Пиночет всея Руси», который организует государственный переворот, восстановит суверенитет, накажет злодеев и идиотов и облагодетельствует своею политикой всех «настоящих патриотов», — тоже нет оснований: прежде, чем заговор дойдёт до стадии готовности к осуществлению проекта, он будет выдан ФСБ теми или иными его же участниками даже в том случае, если ФСБ не вычислит его самостоятельно на основе технологий «BigData»: примером тому итоги заговоров, в которых реально либо по версии оперативных разработок, не предъявленных обществу, участвовали кандидаты в «Пиночеты всея Руси» — Л.Я. Рохлин и В.В. Квачков.



Т.е. государственный переворот может произойти только в том случае, если закулисные кураторы ФСБ дадут ФСБ приказ «смотреть на подготовку государственного переворота сквозь пальцы» либо «деятельно в нём соучаствовать в качестве руководящей и направляющей силы» (так КГБ в послесталинские времена руководил подготовкой потенциала будущей перестройки, но в ходе самой перестройки не всё пошло так, как планировали они, их коллеги из ЦРУ и закулисные кураторы обеих спецслужб).

И в наши дни в России некому сказать «Есть такая партия!», как это сделал В.И. Ленин в июне 1917 г. на первом Всероссийском съезде Советов, а потом подтвердить свои слова делами, взяв в свои руки всю полноту государственной власти: нет ни такой партии, ни социальных групп в обществе, из которых такая партия могла бы возникнуть2.

Кроме того, обществу России с былинных времён свойственна такая «национальная забава»: если страна идёт к жесточайшему кризису или уже в нём погрязла и находится на грани гибели, то всех тех, кто работает на то, чтобы не допустить кризиса или вытащить страну из катастрофы, — надо осмеивать, тиранить, держать в тюрьмах и ссылках, а ещё лучше — убить.



Если этого сделать не удаётся, и такие люди всё же смогли предотвратить кризис или вытащить страну из катастрофы, то по смерти их надо оклеветать, а в ранг героев и святых возвести идиотов и негодяев — тех, кто вверг страну в катастрофу или вёл к ней.

И это утверждение подтверждается и фольклором, и фактами истории.

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Внутренний Предиктор СССР

11 марта — 02 апреля 2019 г.

2 Что примечательно, в Японии эту проблему очень хорошо осознают и весьма эффективно защищают свою исторически сложившуюся управленческую культуру и методологию управления от вмешательства и воздействия извне. Это наиболее наглядно иллюстрируется феноменом так называемых вернувшихся юношей (кикоку сидзо) — японских детей, которые некоторое время учились за границей, пока их отцы работали в заморских офисах своих компаний. Образование, полученное за границей ( кроме приобретения знаний по техническим и естественнонаучным дисциплинам ), обычно служит препятствием для работы в системе социального управления Японии.



Причина этого в том, что подростки, вернувшиеся на родину и продолжающие здесь своё образование, воспринимаются как неблагополучные дети. Мало того, что их не ценят за объём и новизну тех знаний и опыт, которые они по возвращении привносят в японские средние школы и университеты, они ещё сталкиваются и с явной неприязнью окружающих, а в классе их часто изводят насмешками и разными выходками.



В результате «в них неизменно поселяется чувство своей испорченности. Проблема настолько серьёзна, что пришлось создать особые школы для перековки их в нормальных японцев. Их учителя жалуются, что они задают слишком много вопросов . За явное нежелание бесконечно и везде соблюдать школьные правила их клеймят как потенциальных нарушителей общественного порядка. Их заставляют следить за своей походкой и манерой смеяться, так как по этим признакам их могут тотчас же принять за изгоев в собственной стране. Компании стараются не принимать тех, кто жил за границей, опасаясь, что их поведение может расстроить работу коллектива» (К. ван Вольферен. Загадка власти в Японии. Русский исторический журнал. — С. 205-273: http :// dawk . grandevid . ru / atlasy / num -3520. php ). Наряду с этим в Японии в июне 2015 г. ввели запрет на преподавание ряда гуманитарных дисциплин в вузах страны. «Министр образования Хакубун Шимомура направил в 86 государственных университетов Японии письмо, в котором призвал их сосредоточиться на областях знаний, «лучше отвечающих потребностям общества», то есть — сократить или и вовсе отменить учебные программы по гуманитарным и социальным наукам.



Лучшие университеты страны — Токийский и Киотский — отказались подчиняться декрету, однако издание Times Higher Education сообщает, что 17 вузов объявили о закрытии гуманитарных программ, а еще девять согласились их сократить; университеты не будут готовить юристов, экономистов, политологов, социологов и других специалистов-гуманитариев» (Соломонова И. Япония отменила гуманитарные науки. Почему это важно? // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://republic.ru/posts/56806 . Дата обращения: 30.01.2018). Это — акт, направленный на восстановление интеллектуального суверенитета страны, защита управления от воздействия на него вздора гуманитарных дисциплин, сложившихся в культуре региональной цивилизации Запада.

3 См. монографию: Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М. «Экономика инновационного развития».

Редакция 2015 г. по ссылке:

http://www.kpe.ru/files/pdf/2015/Ekonomika_innovatsionnogo_razvitia_Velichko_Efimov_Zaznobin.pdf ;



редакция 2017 г. издана в издательстве «Концептуал», см. по ссылке: https://konzeptual.ru/catalogsearch/result/?q=экономика+инновационного+развития .



1 «Если русские вымирают, значит это кому-то нужно», — Л.В. Шебаршин (1935-2012), начальник Службы внешней разведки СССР. Но сказав это, он не стал указывать на тех, кому это нужно, кем и как осуществляется геноцид.

1 При этом ни в обществе, ни в среде профессиональных юристов нет общепризнанного понимания того, что процессуальные кодексы (в том числе и уголовно-процессуальные)предназначены не только для того, чтобы изобличить преступника, но прежде всего — для того, чтобы было невозможно юридически безупречно обосновать обвинение и осудить реально невиновных. И это — не допустить обвинения и обвинительного вердикта в отношении невиновных — главное в предназначении процессуальных кодексов, включая и УПК РФ. Если кто-то полагает, что преступник должен предстать перед судом даже в результате систематических нарушений УПК, то убеждённые в этом должны быть счастливы, если они сами или их близкие предстанут перед судом по вымышленному обвинению и получат приговоры за преступления, которых они реально не совершали (а совершили другие) или даже за преступления, которых не было вовсе. Если процессуальные кодексы нарушаются следствием, то следствие либо не профессионально, либо ведётся по заказному обвинению. Если прокуроры и судьи видят в деле нарушения процессуальных кодексов, то они тоже либо не профессиональны, либо в доле со следствием. Если же процессуальные кодексы в чём-то препятствуют эффективному ведению следствия, то их необходимо совершенствовать. При этом возможно, что расследование преступлений разных категорий, в силу специфики этих преступлений невозможно на основе одного процессуального кодекса, вследствие чего необходима разработка специфических кодексов для расследования преступлений каждой из категорий. Такие специфический процессуальные кодексы могут дополнять некий базовый процессуальный кодекс, но могут образовывать самостоятельный свод процессуальных кодексов государства. Но в любом случае нарушение процессуального кодекса — о сути своей — разновидность государственной измены, поскольку все нарушители действуют от имени государства, а выгодополучателями являются геополитические противники и конкуренты государства.

1 Напомним, что катастрофу лета 1941 г. и полёт Ю.А. Гагарина разделяют несколько менее 20 лет, в течение которых имели место: разгром Германии, разгром Японии, восстановление разрушенного народного хозяйства в течение одной пятилетки, создание ядерного оружия и его носителей, перевооружение армии и флота. Н.С. Хрущёв к этим успехам отношения не имеет, поскольку это всё — социальная инерция периода суверенного сталинского большевизма, наследие которого не смогли до конца разрушить ни перестройка, ни последующие «гениальные реформы» Е.Т. Гайдара и А.Б. Чубайса и их кукловодов.

2 Весьма характерный эпизод имел место 9 декабря 2016 г. «Возмущение Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека вызвало постановление суда, в котором гражданин привлекался к ответственности за обращение в прокуратуру. «От таких вещей, когда я смотрю, у меня просто волосы оставшиеся дыбом встают.



Что это такое? Вы совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно, — возмутился президент. — В постановлении суда написано: такой-то, фамилия, и дальше — «совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру» (Письмо, от которого волосы Путина встали дыбом: https://www.gazeta.ru/social/2016/12/08/10413389.shtml ; видео по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=K-M1Oonjrr4 ). Хотя В.В. Путин говорит: «… надо будет попросить и Генерального прокурора, и председателя Верховного суда с этим просто разобраться… это… я уж не знаю там насчёт предвзятости, но насчёт квалификации, это точно, вопрос возникает, конечно…», однако официального публичного отчёта о результатах запроса так и не последовало, а сам эпизод большинством уже забылся. О событиях, связанных с этим эпизодом, см. репортаж НТВ: https://www.ntv.ru/video/1368728 . Если факты, сообщаемые в этом репортаже, соответствуют действительности, то много кто в Липецке и области должны сесть за преступления против правосудия. Но никаких данных о расследовании преступлений против правосудия и приговорах по выявленным преступлениям нет. А по этой ссылке: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=oKLhq2yfE5E — версия Липецкого областного суда. Как можно понять из слов председателя Липецкого областного суда, — имела место только неточность формулировки, а именно: «путём написания заявления в Липецкую областную прокуратуру», — но в само́м заявлении, направленном в прокуратуру, были клеветнические утверждения в адрес судьи и оскорбления, что и является составом преступления; в остальном же вся документация по этому уголовному делу оформлена безупречно и соответствует событиям, вменяемым в вину, что и подтверждено решениям судов в Ростове и Верховным судом. Однако комментарии к этому видео свидетельствуют о том, что презумпция доверия правоохранительной системе, включая и её судебную компоненту, в России не существует: её уничтожили сами правоохранители своими систематическими безнаказанными злоупотреблениями властью и нарушениями УПК РФ и прочих законов. Т.е. по-прежнему действует концепция взаимоотношений государственной власти и общества, описанная Иосифом Волоцким, которой следовал Иван Грозный: что бы ни делала государственная власть — подвластные должны это смиренно перетерпеть и не в праве роптать и сопротивляться даже, если власть греховна. А ведь было и дело банды Цапков, после которого губернатор Краснодарского края А.Н.Ткачёв не только не вылетел с государственной службы, но продолжал делать в ней карьеру, содействуя своему клановому сельхоз-бизнесу. И это не единственные «странности» в кадровой политике постсоветской государственности России.

1 Семён Слепаков. Песня российских чиновников: https://www.youtube.com/watch?v=GXz0iG82jOo (публикация 2013 г.).

2 Истинную, а не мифологизированную «верными петровцами» историю Концептуальной партии «Единение» тоже надо знать.

ВП СССР



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Окончание части следует.

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