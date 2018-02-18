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Классный руководитель… Боль сердца

20:09. 18 февраля 2018 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: telegra.ph

На сегодняшний день классный руководитель в школе — самая удивительная должность. С одной стороны, все знают кто это, но как организована его работа знают немногие. Попробуем приоткрыть завесу туманности…

Итак, классный руководитель по существу — это главное ответственное лицо от школы, обеспечивающее взаимодействие с семьей и курирующее ребенка в учебной, внеурочной и воспитательной работе. Это именно тот, зачастую единственный человек в школе, который знает о ребенке всё: его учебные успехи или неудачи и их причины, знает семейную обстановку (в той части, которую готова сообщить школе сама семья), знает об устремлениях и хобби ученика, знает его характер и его отношения в коллективе. Хороший классный знает кто кого любит, кто на кого обижается и за что, у кого складываются отношения с учителями, а у кого нет… Хорошая «классуха» — это не просто учитель — чаще всего это Главный Учитель, куда более значимый для ребенка, чем даже директор школы или инспектор из комиссии по делам несовершеннолетних, это Паша из «Пацанов» для трудного ребенка и дедушка для «Чучела» из одноименных фильмов.

Но, как это ни удивительно, именно эта должность в школе сегодня раздается по разнарядке, а не по принципу доверия ответственности за детей класса лучшим учителям. Не зря родился печальный профессиональный анекдот, гласящий о том, что в ответ на предложение бандита «отдай часы!» в темном переулке учительница кричит «возьми классное руководство, часы оставь, Ирод!». Если вы не учитель, или никогда не были классным руководителем, вы вряд ли поймете всю глубину народного сарказма. Дело в том, что, в отличие от учебной нагрузки, считаемой по учебным аудиторным часам, классное руководство со всей её ответственностью и количеством разнонаправленных задач, оценивается нашими чиновниками от образования в виде единой выплаты в размере, внимание (!!) 870 рублей в месяц (речь о сумме федеральной субсидии и в некоторых случаях субъекты РФ и отдельные директора школ находят способ доплатить классрукам, но это — исключение из правил).

Конечно, чиновники возразят: у нас нет такой профессии в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих отрасли образования, а значит мы не можем платить классному руководителю по ставке учителя. Это правда, нет такой должности. Но функция-то есть? При том, что, например, далеко не во всех школах есть так называемые «Тьюторы», уже в 2000-х годах появившиеся в этом замечательном справочнике, а классного руководителя как не было, так и нет. При том, что без классных руководителей школа не может существовать, а без тьюторов очень даже обходится.

Так может, восстановим справедливость и признаемся официально, что должность классного руководителя существует?

Вообще говоря, тема справедливости в отношении классных руководителей сегодня стоит в школах особо остро. И тут вопрос не только в нищебродской оплате их труда, в которой, как в зеркале отображается отношение государства к этой роли в школе. Более важный вопрос заключается в том, что все: управленцы от образования, родители, представители всевозможных организаций, взаимодействующих со школой, по умолчанию почему-то считают, что классные руководители должны честно и добросовестно отрабатывать свою функцию. Вовремя сдавать отчеты и списки, организовывать внеурочную деятельность и контролировать питание учащихся во время пребывания в школе, организовывать и проводить воспитательную работу, ездить на выезды и экскурсии, при этом нести ответственность за жизнь и здоровье подопечных, вести учет успеваемости и отрабатывать с отстающими их проблемы, разруливать возникающие конфликты, работать со сложными семьями, выходить в адреса при возникновении проблем… Да, вы правильно поняли — все это за 870 рублей в месяц, часто без всякой поддержки со стороны администрации школы, в режиме потенциальной конфликтности со стороны родителей и коллег-учителей… Вы бы стали это делать, признайтесь честно?

А ведь как бы хотелось, чтобы классные руководители отбирались бы из лучших учителей и боролись бы за право быть руководителем класса, чтобы они имели полномочия и права в нужный момент защитить интересы своих подопечных, имели бы достойную оплату своего труда и всемерную поддержку со стороны школы, занимаясь этой работой не по остаточному принципу… И да, тогда бы с них можно было что-то спрашивать и чего-либо требовать. А пока есть то, что есть: государство продолжает ехать, свесив ножки, на плечах тех, кто не бросает детей и вынужденно берет на себя эту неблагодарную и очень ответственную работу, куда более ответственную, чем отчитать часы по предмету…

А ведь успешный и любимый детьми классный руководитель это не функционер, это человек, искренне, всей душой любящий как своих детей, учеников класса, болеющий за них и проживающий с ними большую часть их школьной жизни! Далеко не все из нас готовы любить чужих детей, а классный руководитель это должен делать, как бы, априори, по должности. Много мы найдем людей, способных к такому самопожертвованию? А если их немного — почему мы не ценим хорошего классного руководителя?

К слову сказать, в связи с тем, что должности такой не существует, то на классных руководителей никого и нигде не готовят (краткосрочные курсы повышения квалификации не в счет). Нет даже соответствующих учебных модулей в программе профессионального обучения учителя, где будущему специалисту давали бы знания, связанные со спецификой этой работы. Просто удивительно: уроки музыки или ИЗО вести без спецподготовки нельзя, а классное руководство «навесить» на любого штатного сотрудника школы (даже не учителя) — нет никаких проблем.

Честно говоря, совершенно непонятно, почему люди, которые становятся руководителями в отрасли образования и пришедшие на свои посты зачастую именно из школ, зная эту самую вопиющую несправедливость по отношению к классному руководителю не понаслышке, на протяжении всех последних лет реформ образования никак не озаботятся проблемой организации работы этой категории сотрудников школы. Решаем более насущные вопросы, такие как организация антикоррупционного воспитания и введение курса основ финансовой грамотности? Ясно, это важнее, вопросов нет.

И ведь, что самое интересное — эта проблема, до ее решения на федеральном уровне (что тоже вполне возможно, на что указывает появление должности все тех же «тьюторов»), может регулироваться и на местном уровне. Достаточно просто политической воли местных властей и профессиональной честности по отношению к коллегам со стороны чиновников комитетов образования и директоров школ. И простого понимания, что именно классный руководитель — это и есть лицо школы в глазах общества, это именно тот человек, с кем это самое общество (родители и сторонние по отношению к школе организации) имеют дело. И если классный руководитель «не дорабатывает», значит не дорабатывает вся система образования!

Может пора поправить что-то?

М.Ю. Богданов

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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