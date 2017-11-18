Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 ноября 2017

Военные поражения, которые терпят боевики ИГИЛ в Ираке и Сирии, вынуждают джихадистов менять тактику и дислокацию. Уже в обозримом будущем база террористов может переместиться в Афганистан, где власти давно не справляются с радикалами. Появление центра ИГИЛ у границ постсоветского пространства опасно и для России — часть контингента исламистов на новых территориях составляют этнические узбеки.

В 2017 году выходцев из Средней Азии многократно задерживали в России органы правопорядка по обвинению в подготовке терактов. Некоторые из арестованных были связаны с международными исламистскими сетями. Варианты развития событий после краха ИГИЛ* — в материале РИА Новости.

Джихадисты вербуют узбеков

В 2014 году ИГИЛ контролировало обширные территории на границе Сирии и Ирака, создавая угрозу главному городу региона — Багдаду. На пике своего могущества сторонники халифа аль-Багдади смогли заручиться поддержкой исламистских группировок в Африке и Средней Азии, получив от тех клятву верности.

Сегодня именно выжившие региональные отделения преступной группировки представляют собой наибольшую опасность. К ним стремятся примкнуть джихадисты, которые не собираются отказываться от вооруженной борьбы.

В разговоре с РИА Новости преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов рассказал, что Афганистан, географически близкий к постсоветскому пространству, становится главным центром сумевшего сохраниться ИГИЛ.

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«Ситуацию, сложившуюся в этой стране, можно назвать тупиковой. Ни государственные власти, ни их противники из движения „Талибан“* не имеют ресурсов для того, чтобы справиться с ИГИЛ. Сторонники „халифата“ обеспечили себе контроль над потоками наркотрафика и контрабанды в отдельных частях страны, поэтому экономически неуязвимы. В обозримой перспективе афганское ИГИЛ выглядит стабильно: ему почти ничто не угрожает ни с военной, ни с хозяйственной точки зрения. Именно к этой группировке могут присоединиться некоторые разбитые в Сирии и в Ираке джихадисты», — отмечает Лукьянов.

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Афганские силы безопасности после операции против боевиков ИГИЛ в провинции Нангархар

Для отделения ИГИЛ, укрепившегося в Афганистане, характерна ставка на этническое разнообразие и массовое привлечение добровольцев извне — интернационализацию джихада. Раскол между движением «Талибан» и этой группировкой нередко проходит по племенному признаку.

Опасная тенденция: афганские узбеки и таджики, соплеменники которых живут на территории бывшего СССР, присоединяются к ИГИЛ, чувствуя дискриминацию со стороны пуштунского большинства. Через этот канал влияние сторонников «халифата» может протянуться и до России.

Последний большой теракт: что готовит ИГИЛ

Наряду с афганским сценарием, предполагающим миграцию на Восток, существует и другой вариант развития событий. Приверженцы ИГИЛ могут направиться и на Запад, чтобы совершить последний в истории своей организации крупный теракт.

В ноябре 2017 года информационные ресурсы группировки выступили с угрозами в адрес Римско-католической церкви, пообещав ее атаковать. Называли даже место, где якобы будет нанесен удар, — Ватикан.

Исламистские группы действительно часто выбирают знаковые даты для совершения вылазок. Так, в 2016-м теракт в Берлине произошел на рождественском базаре в преддверии праздника. В том же году исламист совершил массовое убийство на День независимости Франции. В 2015-м для атаки тоже была выбрана «говорящая дата» — так называемая черная пятница 13 ноября.

© РИА Новости / Захари Шойрер

Полицейские на месте теракта в Берлине. 19 декабря 2016

Вместе с тем остается неясным, достаточно ли у ИГИЛ сил для последней атаки. По мнению Григория Лукьянова, крупный теракт сторонников «халифата» в обозримом будущем маловероятен либо случится там, где его не ждут. Кроме того, опасность может прийти с неожиданной стороны.

«На сегодняшний день ИГИЛ разгромлено, а возможностей нанести удар в Европе у него не так и много. У организации был мощный аппарат управления, но, слава богу, он разрушен.

Совсем другое дело — Аль-Каида*, в последнее время чрезвычайно окрепшая. Из конкуренции с ИГИЛ наследники Бен Ладена вышли сильнее, чем были.

Сегодня лидерство в международном террористическом подполье принадлежит именно им. Сетевая структура с ослабленным центральным руководством оказалась эффективнее, чем „халифат“, сделавший ставку на фигуру своего лидера», — резюмирует эксперт.

Он считает, что стоит ждать теракты к христианским праздникам не в Европе, а там, где легче действовать джихадистам, — в Африке.

Что будет с Ираком и Сирией?

По оценке Госдепа, освобождение всех территорий, занятых ИГИЛ, может произойти уже в ближайшее время — до конца года. Однако возвращение прежних властей не гарантирует, что мирная жизнь начнется заново. В 2000-е на территориях, вошедших затем в состав ИГИЛ, действовала группировка «Аль-Каида в Ираке»*, заручившаяся поддержкой части местных жителей.

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Третье возвращение джихадистов на те же земли вполне возможно, если власти страны, в большинстве своем шииты, будут подвергать дискриминации суннитское меньшинство.

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Операция против ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор

В комментарии РИА Новости директор Центра по изучению стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров предположил, что пессимистичный сценарий вновь может оказаться на повестке дня.

«Если будут приняты меры политического характера по отношению к населению, которое поддерживало ИГИЛ, то ответом станет партизанская война, а в перспективе — появление второго ИГИЛ», — полагает эксперт.

Багдасаров напоминает, что «через подобное уже проходили американцы». С точки зрения востоковеда, Ираку и Сирии предстоит сложный «инкубационный период» восстановления мирных связей между различными общинами страны, итог которого неизвестен.

На опасность возрождения исламистской угрозы в прежних формах указывает и тот факт, что после разгрома ИГИЛ подавляющая часть его сторонников не будут арестованы или задержаны. Как в Сирии, так и в Ираке у властей отсутствуют организационные ресурсы для таких мер.

Немалая часть бывших боевиков останется в Ираке и Сирии, скрывшись в потоках беженцев или временно примкнув к более умеренным исламистским организациям. В случае негативного развития событий восстановление ИГИЛ или его аналога станет лишь вопросом времени.

Игорь Гашков

*Запрещенные в России террористические организации