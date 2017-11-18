Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 ноября 2017
- 14:41 Разгромленное ИГИЛ ползёт к границам бывшего СССР (ФОТО).
- 12:31 Химическое вето.
- 08:49 СМИ: Дамаск попросил Россию полностью закрыть воздушное пространство над САР.
- 08:30 Россия в ООН наложила вето на японскую резолюцию о расследовании химических атак в Сирии.
- Вчера 22:51 В Екатеринбурге открыли памятную доску в честь погибшего в Сирии военного советника (ФОТО).
Разгромленное ИГИЛ ползёт к границам бывшего СССР (ФОТО)
Военные поражения, которые терпят боевики ИГИЛ в Ираке и Сирии, вынуждают джихадистов менять тактику и дислокацию. Уже в обозримом будущем база террористов может переместиться в Афганистан, где власти давно не справляются с радикалами. Появление центра ИГИЛ у границ постсоветского пространства опасно и для России — часть контингента исламистов на новых территориях составляют этнические узбеки.
В 2017 году выходцев из Средней Азии многократно задерживали в России органы правопорядка по обвинению в подготовке терактов. Некоторые из арестованных были связаны с международными исламистскими сетями. Варианты развития событий после краха ИГИЛ* — в материале РИА Новости.
Джихадисты вербуют узбеков
В 2014 году ИГИЛ контролировало обширные территории на границе Сирии и Ирака, создавая угрозу главному городу региона — Багдаду. На пике своего могущества сторонники халифа аль-Багдади смогли заручиться поддержкой исламистских группировок в Африке и Средней Азии, получив от тех клятву верности.
Сегодня именно выжившие региональные отделения преступной группировки представляют собой наибольшую опасность. К ним стремятся примкнуть джихадисты, которые не собираются отказываться от вооруженной борьбы.
В разговоре с РИА Новости преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов рассказал, что Афганистан, географически близкий к постсоветскому пространству, становится главным центром сумевшего сохраниться ИГИЛ.
Читайте также: Отправка армии Казахстана в Сирию: плюсы, минусы и истерика у прозападных сил
«Ситуацию, сложившуюся в этой стране, можно назвать тупиковой. Ни государственные власти, ни их противники из движения „Талибан“* не имеют ресурсов для того, чтобы справиться с ИГИЛ. Сторонники „халифата“ обеспечили себе контроль над потоками наркотрафика и контрабанды в отдельных частях страны, поэтому экономически неуязвимы. В обозримой перспективе афганское ИГИЛ выглядит стабильно: ему почти ничто не угрожает ни с военной, ни с хозяйственной точки зрения. Именно к этой группировке могут присоединиться некоторые разбитые в Сирии и в Ираке джихадисты», — отмечает Лукьянов.
© AFP 2017 / Noorullah Shirzada
Афганские силы безопасности после операции против боевиков ИГИЛ в провинции Нангархар
Для отделения ИГИЛ, укрепившегося в Афганистане, характерна ставка на этническое разнообразие и массовое привлечение добровольцев извне — интернационализацию джихада. Раскол между движением «Талибан» и этой группировкой нередко проходит по племенному признаку.
Опасная тенденция: афганские узбеки и таджики, соплеменники которых живут на территории бывшего СССР, присоединяются к ИГИЛ, чувствуя дискриминацию со стороны пуштунского большинства. Через этот канал влияние сторонников «халифата» может протянуться и до России.
Последний большой теракт: что готовит ИГИЛ
Наряду с афганским сценарием, предполагающим миграцию на Восток, существует и другой вариант развития событий. Приверженцы ИГИЛ могут направиться и на Запад, чтобы совершить последний в истории своей организации крупный теракт.
В ноябре 2017 года информационные ресурсы группировки выступили с угрозами в адрес Римско-католической церкви, пообещав ее атаковать. Называли даже место, где якобы будет нанесен удар, — Ватикан.
Исламистские группы действительно часто выбирают знаковые даты для совершения вылазок. Так, в 2016-м теракт в Берлине произошел на рождественском базаре в преддверии праздника. В том же году исламист совершил массовое убийство на День независимости Франции. В 2015-м для атаки тоже была выбрана «говорящая дата» — так называемая черная пятница 13 ноября.
© РИА Новости / Захари Шойрер
Полицейские на месте теракта в Берлине. 19 декабря 2016
Вместе с тем остается неясным, достаточно ли у ИГИЛ сил для последней атаки. По мнению Григория Лукьянова, крупный теракт сторонников «халифата» в обозримом будущем маловероятен либо случится там, где его не ждут. Кроме того, опасность может прийти с неожиданной стороны.
«На сегодняшний день ИГИЛ разгромлено, а возможностей нанести удар в Европе у него не так и много. У организации был мощный аппарат управления, но, слава богу, он разрушен.
Совсем другое дело — Аль-Каида*, в последнее время чрезвычайно окрепшая. Из конкуренции с ИГИЛ наследники Бен Ладена вышли сильнее, чем были.
Сегодня лидерство в международном террористическом подполье принадлежит именно им. Сетевая структура с ослабленным центральным руководством оказалась эффективнее, чем „халифат“, сделавший ставку на фигуру своего лидера», — резюмирует эксперт.
Он считает, что стоит ждать теракты к христианским праздникам не в Европе, а там, где легче действовать джихадистам, — в Африке.
Что будет с Ираком и Сирией?
По оценке Госдепа, освобождение всех территорий, занятых ИГИЛ, может произойти уже в ближайшее время — до конца года. Однако возвращение прежних властей не гарантирует, что мирная жизнь начнется заново. В 2000-е на территориях, вошедших затем в состав ИГИЛ, действовала группировка «Аль-Каида в Ираке»*, заручившаяся поддержкой части местных жителей.
Читайте также: Гениальный ход Москвы: Курды выходят из-под контроля США и отдают нефть России и Асаду
Третье возвращение джихадистов на те же земли вполне возможно, если власти страны, в большинстве своем шииты, будут подвергать дискриминации суннитское меньшинство.
© AFP 2017 / Stringer
Операция против ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор
В комментарии РИА Новости директор Центра по изучению стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров предположил, что пессимистичный сценарий вновь может оказаться на повестке дня.
«Если будут приняты меры политического характера по отношению к населению, которое поддерживало ИГИЛ, то ответом станет партизанская война, а в перспективе — появление второго ИГИЛ», — полагает эксперт.
Багдасаров напоминает, что «через подобное уже проходили американцы». С точки зрения востоковеда, Ираку и Сирии предстоит сложный «инкубационный период» восстановления мирных связей между различными общинами страны, итог которого неизвестен.
На опасность возрождения исламистской угрозы в прежних формах указывает и тот факт, что после разгрома ИГИЛ подавляющая часть его сторонников не будут арестованы или задержаны. Как в Сирии, так и в Ираке у властей отсутствуют организационные ресурсы для таких мер.
Немалая часть бывших боевиков останется в Ираке и Сирии, скрывшись в потоках беженцев или временно примкнув к более умеренным исламистским организациям. В случае негативного развития событий восстановление ИГИЛ или его аналога станет лишь вопросом времени.
Игорь Гашков
*Запрещенные в России террористические организации
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Химическое вето
Коротко по голосованию в СБ ООН по Сирии, где Россия в очередной раз наложила вето на антисирийскую резолюцию.
Фабула достаточно простая – было два проекта резолюции по продлению миссию ОЗХО, которая работала в Сирии в контексте расследования химической провокации в Хан-Шейхуне. РФ предлагала отказаться от однозначных оценок, указывая на очевидные признаки фабрикации боевиками "химической атаки", которые использовались для обвинений в адрес Асада. США и Ко, российский вариант отвергли и пытались через СБ ООН протащить резолюцию в обвинительном ключе, где подразумевалось. что виноват Асад. Россию это понятное дело не устроило, было наложено вето и с сегодняшнего дня ОЗХО формально прекращает работу в Сирии. Кроме России, против проголосовала Боливия. Китай воздержался.
Вполне понятно, что провокация в Хан-Шейхуне http://colonelcassad.livejournal.com/3370698.html использовалась американцами для усиления давления на Асада и фабрикации предлога для нападения на авиабазу Шайрат (что использовалось для демонстрации силы во время встречи Трампа с Си Цзиньпином), при этом особо доказательствами не утруждались. За прошедшие месяцы так внятно и не смогли объяснить, зачем Асаду это вообще было нужно, когда Эль-Латаминский выступ, и тот же Хан-Шейхун, бомбили как до "химической атаки", так и после. Как ВВС Сирии, так и ВКС РФ. Нет ни одной разумной причины, по которой Асад должен был бы захотеть так подставится, прекрасно зная, что США изыскивают повод, чтобы обвинить его в использовании ОМП. Собственно, именно с подачи России Асад в свое время избавился от хим.оружия, чтобы у США не было повода напасть на Сирию, пользуясь теми же предлогами, которые использовались для нападения на Ирак. Но как видим, даже если ты уничтожаешь 100% своего хим.оружия, это не спасает тебя от конструируемых обвинений, которые легко фабрикуются путем имитации химических атак и последующей пропагандистской кампании в западных СМИ, хотя даже там, выходили материалы, где разоблачалась подобная стратегия.
Статья Луизы Бойл в британском издании Daily Mail от 30 января 2013 года, которая показывает, откуда растут ноги у истории с бомбардировкой Шайрата.
США "поддержали план нанести по Сирии химическую атаку и свалить вину на режим Асада"
Электронные письма, просочившиеся в Сеть, возможно, доказывают, что Белый дом одобрил применение химического оружия в Сирии, пишет таблоид The Daily Mail. "В такой атаке можно было бы обвинить режим Асада, что, в свою очередь, подтолкнуло бы к применению иностранных войск в пострадавшей стране", – поясняет журналистка Луиза Бойл.
Итак, в понедельник было опубликовано сообщение, где цитируется переписка по электронной почте "двух высокопоставленных сотрудников британской компании Britam Defence, выполняющей заказы правительства" (формулировки издания). "В письмах излагается план, "одобренный Вашингтоном", и разъясняется, что Катар профинансирует повстанцев в Сирии, с тем чтобы они применили химическое оружие", – говорится в статье.
В декабре Обама заявил, что США не потерпят применения Асадом химического оружия против сирийцев. "По данным Infowars.com, письмо от 25 декабря отправил директор Britam по развитию бизнеса Дэвид Гулдинг, оно было адресовано Филипу Доути, основателю компании", – говорится в статье.
Газета цитирует само письмо:
"Фил… У нас есть новое предложение. Снова насчет Сирии. Катарцы предлагают соблазнительную сделку и клянутся, что идея одобрена Вашингтоном.
Мы должны будем доставить в Хомс CW (аббревиатура, которая может означать chemical weapon – "химическое оружие". – Прим. ред.), химический снаряд (в оригинале g-shell) советского происхождения из Ливии, подобный тем, которые должны иметься у Асада. Они хотят, чтобы мы направили наших украинских сотрудников, которые должны говорить по-русски и сделать видеодокумент.
Честно говоря, я не считаю, что это хорошая идея, но суммы предлагаются огромные. Каково твое мнение?
С уважением, Дэвид".
https://colonelcassad.livejournal.com/3346579.html – цинк
ОЗХО в этой связи заняло сервильную позицию, подыгрывая США, хотя сама же ОЗХО в 2013-м году отчиталась, что 100% хим.оружия Сирии вывезено из страны и уничтожено, а сама организация получила Нобелевскую премию за это. Но времена изменились, про это они предпочли забыть и начали подыгрывать американцам, делая вид, что хим.оружие у Асада есть, при этом факты наличия хим.оружия у боевиков и планы по организации провокаций с хим.оружием – последовательно игнорировалоись. Собственно, именно на это намекал МИД РФ, когда заявлял, о фундаментальных недостатках в работе миссии ОЗХО. Но на эти возражения просто закрыли глаза и тупо выставили резолюцию в заведомо не проходном виде.
Россия естественно ветировала данный проект, после чего США разразились истерикой, что Россия покрывает Асада и факты применения хим.оружия против мирного населения. Точно также США себя вели и во время уже позабытой кампании по поводу разбомбленного конвоя ООН под Алеппо, когда проамериканские СМИ заранее обвинили Россию в этом. Позднее правда выяснилось, что ООН так и не нашла доказательств причастности России, но кого и когда волновали такие мелочи. Логика информационной войны идущей в интересах поддержки операций в Сирии, ясно не способствует разборчивости в средствах, что уже не раз проявлялось в практике американской пропаганды применительно к сирийской войне.
Данное вето и последующие обвинения со стороны США, показывают, что американцы не отказались от планов давления на Асада, рассчитывая использовать протухшую тему "хим.оружия" для давления на Дамаск и его союзников. Фактура и логика тут не важна, стоит задача повесить на Асада ярлык "военного преступника", для чего и продолжается настойчивая кампания по обвинению Асада в применении химического оружия. В числе прочего, у данной кампании есть и достаточно приземленные цели – если не получается свалить Асада, можно как минимум ослабить его позиции перед грядущими переговорами о межсирийском урегулировании. Плюс ко всему, активизация темы химического оружия, служит для США поводом перевести внимание с российских обвинений о сотрудничестве США с ИГИЛ и фактической оккупацией американскими войсками части территории Сирии. Россия в свою очередь ясно дала понять, что продолжит поддерживать Асада доступными дипломатическими средствами, торпедируя планы связанные с легализацией провокации в Хан-Шейхуне.
Таким образом, несмотря на формально-согласованную совместную декларацию России и США по Сирии, на практике мы видим, что сохраняются очень серьезные противоречия, которые проявляются во всех плоскостях идущего противостояния.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
СМИ: Дамаск попросил Россию полностью закрыть воздушное пространство над САР
Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб делится информацией о том, что Дамаск обратился к России с просьбой закрыть воздушное пространство страны с помощью новейших систем ПВО. По словам Рияда, такого рода публикации появились в израильских СМИ. В частности, на телеканале «Канн 11» журналист Гали Коэн подготовил репортаж о том, что Россия с использованием своих зенитных ракетных комплексов способна повлиять на действия Израиля. В материале утверждает, что идея о закрытии воздушного пространства была поддержана ливанскими и иранскими властями.
Отмечено, что Израиль опасается того, что Россия может закрыть воздушное пространство не только непосредственно над Сирией, но и над восточной частью Средиземноморья, где находятся российские военные корабли на ротационной основе и где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ Тартус (Сирия).
Эксперты объясняют озабоченности Израиля тем, что после разгрома террористической группировки ИГИЛ (*запрещено в РФ) «Хизбалла» может начать продвижение в сторону израильских границ. Также достаточно напряжёнными на сегодняшний день являются взаимоотношения между Израилем и Ливаном. Это притом что нередко удары по сирийской территории самолёты ВВС Израиля наносят именно из воздушного пространства Ливана.
По сообщению сирийского журналиста, израильская военная авиация на неделе нанесла очередной удар по территории САР, что привело к гибели четверых военнослужащих 42-й бригады сирийских вооружённых сил.
Рияд Фарид Хиджаб утверждает, что закрытие воздушного пространства над Сирией и восточным Средиземноморьем помогло бы решить несколько проблем, включая главную – поставить заслон несанкционированному вторжению авиации третьих стран, наносящей удары по правительственным силам САР, борющимся с терроризмом.
Напомним, что ранее в США фактически отказались от предложения МО РФ по совместному нанесению авиаударов по ИГИЛ (*), а Израиль отверг предложение по поддержке создания зон деэскалации.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Россия в ООН наложила вето на японскую резолюцию о расследовании химических атак в Сирии
Японский проект резолюции СБ ООН о техническом продлении работы совместного механизма ООН и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) на 30 дней заветирован Россией.
«Результаты голосования следующие: 12 голосов „за“, два „против“, один воздержавшийся.
Проект не был принят в результате негативного голосования постоянного члена Совета», — заявил председатель Совета Безопасности ООН в ноябре.
Россия и Боливия проголосовали «против» представленного Японией проекта документа, Китай воздержался.
Накануне Совет Безопасности не смог договориться о продлении мандата экспертов, расследовавших применение химоружия в Сирии. Россия заветировала американский проект резолюции, против него проголосовала также Боливия, при этом Китай и Египет воздержались.
В свою очередь семь стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции, проект не получил требуемого большинства голосов.
Сразу по окончании заседания Япония распространила в Совбезе ООН проект резолюции о техническом продлении работы СМР.
Таким образом, полчаса назад Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии формально прекратил свою работу. Срок полномочий комиссии истек в 08:00 (мск).
«Некоторый персонал еще останется для решения административных вопросов, но мандат комиссии более недействителен», — заявил журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Разумеется, в США уже обвинили Россию в том, что она якобы «не уважает стандарты международного поведения в отношении использовании химического оружия», наложив вето на американский проект резолюции о продлении работы СМР в Сирии.
«16 ноября Россия наложила вето на продление мандата СМР, вновь защитив режим (президента Сирии Башара — прим. ред.) Асада и террористов, которые используют химическое оружие в Сирии.
Наложив вето на продление работы СМР, Россия послала четкий сигнал о том, что она не ценит жизни жертв атак с применением химического оружия или не уважает адекватные стандарты в отношении международных подходов к использованию такого оружия», — говорится в распространенном вечером в пятницу по местному времени заявлении Белого дома.
В нем также отмечается, что США «не перестанут настаивать на том, чтобы Совет Безопасности ООН продлил мандат СМР с тем, чтобы он мог продолжить свою важную работу по выявлению лиц, совершивших атаки с использованием химоружия, вершить правосудие за жертв и посылать четкий сигнал о том, что использование химических оружия не будет оправдано никем и нигде».
Читайте также: Европейский Суд признал неприемлемыми десять жалоб против России
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Екатеринбурге открыли памятную доску в честь погибшего в Сирии военного советника (ФОТО)
Мемориальная доска в честь погибшего в Сирии российского военного советника подполковника Алексея Бучельникова открылась в пятницу на территории школы № 105 в Екатеринбурге, где он учился, передает корреспондент РИА Новости.
Увековечили память героя
Ранее Минобороны РФ сообщало, что Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск. Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков. Подполковник Бучельников получил смертельное ранение. Погибший был награжден посмертно орденом Мужества.
Одноклассник Алексея Максим Глазунов выступил с предложением увековечить память героя. Идею поддержали власти и военные ведомства.
«Я считаю, что, во-первых, и родина должна знать своих героев, и ученики, которые учатся в этой школе, должны знать, что в этой школе учился герой, который отдал свою жизнь за их светлое будущее. Он всегда находится в наших сердцах», — сказал Глазунов журналистам в пятницу.
Алексей Бучельников вместе с сослуживцами
По его словам, установка мемориальной доски — это самое малое, что можно сейчас сделать в память об Алексее, для его родных и близких. Максим рассказал, что был сделан макет мемориальной доски, он был согласован в военкомате. Военные помогли максимально быстро пройти все необходимые согласования. Доску было решено открыть ко Дню ракетных войск и артиллерии, который празднуется 19 ноября.
В пятницу прошел торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски Бучельникову. Педагоги и учащиеся школы прочитали стихи на патриотическую тематику. Родные погибшего, представители властей и военных ведомств, а также школьники возложили цветы к мемориальной доске. Был организован просмотр биографического слайд-фильма о Бучельникове. Также собравшиеся посетили учебный класс, в котором он учился.
Ведущие митинга рассказали, что Бучельников родился 25 июля 1978 года. С 1985 по 1995 годы Алексей обучался в екатеринбургской школе № 105, по окончании которой стал курсантом Екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища. Закончив училище в 2000 году, Бучельников начал военную карьеру.
Его путь — от командира гаубичного самоходно-артиллерийского взвода до командира дивизиона 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Алексей награжден за отличия в военной службе орденами первой, второй, третьей степени.
«Алексей Михайлович был моим братом. Он был сыном, мужем и отцом. Он был отличным другом. И боль от его потери останется всегда в наших сердцах», — сказала сестра погибшего Ольга Еремеева.
Учитель русского языка и литературы, классный руководитель Алексея Надежда Базина сообщила журналистам в пятницу, что установка мемориальной доски — это очень значимое событие.
«Это наш долг — отдать дань уважения, дань памяти его родителям. Родители Алексея живут рядом со школой. Вот здесь подняться по лестнице, и будет дом его родителей. Здесь его друзья, его одноклассники, здесь его родные. И это нужно и им, ведь они отдали родине самое дорогое — сына, и чтобы родина помнила его. Это нужно нам, учителям, потому что трудно воспитывать только на литературных и исторических примерах.
Жизненные примеры всегда детей более впечатляют. Потом, это современные примеры, это недалекое прошлое. Это нужно детям, чтобы было на кого равняться», — отметила преподаватель.
Она добавила, что о герое будут рассказывать ученикам школы. Также им покажут фильм об Алексее.
«Чтобы каждый знал, каждый помнил, каждый гордился им», — сказала Базина.
Воспоминания одноклассников
Глазунов рассказал журналистам, что в школе был дружен с Бучельниковым, но потом жизнь их раскидала. Военный служил в разных уголках страны, и общение с другом детства стало редким. «Но дружеские отношения остались», — отметил Максим.
Он рассказал, что помнит своего друга веселым, жизнерадостным, лучезарным, Алексей «всю жизнь был вот такой же, как на этой фотографии» на мемориальной доске.
Одноклассник Алексея и сокурсник по военному училищу Андрей Чеботарев рассказал журналистам, что у Бучельникова было много друзей.
«Дружили все вместе — была футбольная команда дворовая. И процентов 70–80 ребят команды поступили (в военное училище) и практически все доучились», — отметил Чеботарев, уточнив, что Алексей закончил училище с красным дипломом.
Погибший в Сирии военный советник Алексей Бучельников
Друзья увлекались теннисом, шахматами, ездили на соревнования. «Он был компанейский. Если его где-то просили поучаствовать, то он всегда первый был», — рассказал Чеботарев.
На выбор професии повлиял военрук
Базина сообщила журналистам, что в Бучельникове «было очень много артистизма».
«По жизни он был веселый человек, обладающий великолепным чувством юмора, зажигательный. Поэтому в моем представлении он должен был пойти куда-то в гуманитарные вузы. И никто не думал, что он пойдет в военное училище», — отметила педагог. По ее словам, у Алексея также были математические способности.
«Он успевал на уроке решить свой вариант и еще соседние варианты. Математик от Бога, физик, технарь. Учителя физики, математики прочили ему хорошее, большое будущее, агитируя его пойти в (Уральский государственный) университет на матмех или в УПИ (Уральский политехнический институт, ныне оба вуза объединены в один Уральский федеральный университет — ред.)», — подчеркнула Базина.
Но Алексей выбрал военную профессию и в старших классах начал целенаправленно готовиться к поступлению в военное училище: занимался спортом, изучал общественные науки. И осуществил свою мечту стать военным.
Классный руководитель Алексея рассказала, что в его семье военных не было. Но на выбор Бучельникова повлиял его учитель по начальной военной подготовке.
«В то время одним из самых уважаемых предметов была начальная военная подготовка, и наш учитель по начальной военной подготовке очень много времени уделял ребятам. Они стояли на посту № 1 у вечного огня, они ездили на военные сборы. Наша школа дружила с танково-артиллерийским военным училищем, и курсанты часто у нас бывали в школе. Проводили и „Орленок”, и „Зарницу”. Возможно, такое очень тесное общение с курсантами военного училища вдохновило его», — уточнила педагог.
Учительница вспоминает, что Алексею «все давалось легко». «Он легко учился, он легко сходился с людьми. И, кажется, бежал по жизни легко и просто», — отметила преподаватель.
Она добавила, что на похоронах офицеры части, в которой служил Бучельников, давали о нем «очень высокие отзывы», говорили, что на военно-технические олимпиады и соревнования отправляли именно Алексея.
«Потому что он всегда умел правильно ориентироваться в любой ситуации. Мгновенная реакция! И время показывало, что те решения, которые он принимал, были самые правильные», — рассказала Базина.
Читайте также: Европейский Суд признал неприемлемыми десять жалоб против России
К оглавлению | Источник: rusvesna.su