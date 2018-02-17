Как охотились на мамонтов?

Причина исчезновения таких крупных млекопитающих как мамонты на сегодняшний день доподлинно не установлена. Высказываются различные версии, среди которых, например, такие как исчезновение кормовых пастбищ в силу их массового затопления, массовое вымирание из-за вспышки заболевания, человеческий фактор и др. Не исключено, что вымирание было вызвано сразу несколькими факторами.

Наверняка многим знакомы рисунки изображающие охоту древнего человека на этих гигантских животных путем загона их к обрыву с последующим сбрасыванием или же забивание попавшего в заранее выкопанную яму мамонта копьями и камнями. Казалось бы, что все логично. Однако все ли так просто? Во-первых, мамонты обитали на равнинах, а не на горных склонах, откуда их можно было бы сбросить (хотя случаи охоты путем загона к обрыву, например, лошадей, зафиксированы). Во-вторых, сколько усилий нужно приложить, что бы выкопать яму соответствующего размера орудиями труда эпохи камня в условиях вечной мерзлоты Ледникового периода и к тому же быть уверенным, что жертва туда попадет?

В целом об охоте на мамонтов известно не много, хотя изделия из кости мамонта находят в достаточном количестве. Некоторые исследователи склоняются к мнению, что человек эпохи палеолита использовал преимущественно так называемые «кладбища мамонтов», возникавшие в силу естественных причин. Среди таких причин называются резкие подъемы воды, селевые потоки на определенном ландшафте, которые за короткий промежуток времени могли стать причиной массовой гибели животных. Этим то и пользовался древний человек. Другие настаивают на том, что люди в палеолите все же охотились на крупных животных.

Как показывают данные археологии, в те времена имели место быть оба варианта. Так, например, предполагается, что люди, оставившие стоянку Сунгирь эпохи верхнего палеолита (находится во Владимирской области России), были охотниками на мамонтов. Находки памятника Сунгирь по разным данным оцениваются от 25-28 до 34 тыс. лет. Это одна из самых богатых и известных стоянок древнего человека. В погребениях и поселениях в большом количестве найдены кости мамонта, а также изделия из них.

Захоронение эпохи палеолита

Археолог Виктор Глазов, обнаруживший в 1969 году парное погребение с двумя детьми (мальчик 12-13 лет и девочка 9-10 лет) описывал, что погребенные располагались голова к голове в центре жилища, на месте очага в вытянутом положении. Кроме украшений, в погребении присутствовали копья длиной 1,7 и 1,1 м, изготовленные из цельного бивня мамонта, дротики, кинжалы, огромное количество бус из бивня, нашитых когда-то на одежду, браслеты и перстни из бивня, сверленые клыки песца, прорезные диски, имевшие ритуальное значение, «жезлы» из бивня и рога.

Реконструкция погребения Сунгирь

Реконструкция костюма мужчины из погребения Сунгирь

1-5 – шилья; 6 – плоское остриё; 7, 8 – мотыгообразные орудия; 9 – долотовидное орудие. Сунгирь. Фото с сайта www.strf.ru

1, 3 – наконечники; 2, 4 – заготовки наконечников. Сунгирь. Фото с сайта www.strf.ru

Бивневые орудия из погребений стоянки Сунгирь: 1,2 – «жезлы-выпрямители»; 3 – «ретушёр». Фото с сайта www.strf.ru

Конечно, находки из костей мамонтов находят и на других археологических памятниках. Так, например, ярко выделяется археологический комплекс Костёнки в Воронежской области. На стоянке Костёнки-1 археологами было найдено шестое левое ребро мамонта с застрявшим в нем кремнёвым наконечником. Находку датируют в пределах 22-24 тыс. лет назад. Исследователи Н.Д. Праслов, Д.Ю. Нужный, М.В. Саблин провели практически целое расследование по факту этой находки. Так, они отмечают, что шестое левое ребро мамонта (представлена верхняя его часть длинной 53 см) с застрявшим наконечником должна была быть прикрыта лопаткой и попасть в него можно только сзади в момент движения животного. Наконечник вошел в кость под углом 45 градусов на глубину 1,8 см. В случае если охотник стоял, а мамонт двигался (или тоже стоял), то выстрел или удар под лопатку пришелся почти в упор сзади с расстояния около одного метра. Если же охотник находился чуть ниже (сидел в засаде, например), то дистанция могла составлять до полутора метров. При добивании лежащего животного удар или выстрел мог наноситься с расстояния до двух с половиной метров.

Ребро мамонта с застрявшим наконечником

Кремнёвые наконечники граветтского типа

Другая находка - позвонок мамонта из сибирского местонахождения Луговское в Западной Сибири имеет пробоину от двухпазового наконечника, оснащенного лезвиями из микропластин. Исследователи полагают, что бросок легкого копья или дротика с помощью копьеметалки был произведен снизу и спереди животного. Дистанция, как считают исследователи, могла составлять около 2–5 м при броске стоя и не более 8 м при броске с колена.

Лук и стрелы, как средство охоты, вероятно, могли использоваться как дополнительное, вспомогательное оружие. Как вариант для поражения глаз, области головы или других наиболее уязвимых мест.

"Жезл" с изображением оленя и пицы, служивший по разным оценкам атрибутом человека высокого социального статуса или копьеметалкой. Существуют и другие предположения. Пещера Мас-д’Азиль (Франция)

Просверленный жезл с изображением глухаря из пещеры Мас-д’Азиль

Представление о методах охоты на мамонтов могут дать и этнографические данные. А именно то, как современные аборигены Африки охотятся на слонов. Один из его видов – саванный слон, на сегодняшний день является самым крупным наземным млекопитающим и не многим уступает размерами шерстистому мамонту. Так, например, пигмеи охотятся на слонов несколькими способами. В некоторых случаях охотник подбирается к слону почти в упор и наносит сильный удар копьем в брюхо. В других случаях удар наносится в ногу между пальцев или же несколько охотников, подобравшись на близкую дистанцию, наносят удары по ногам, повреждая сухожилия. Это делается для того чтобы не дать слону возможности перейти в атаку, тогда слон либо валится на землю с перерезанными сухожилиями, либо пытается убежать. В последнем случае пигмеи преследуют его (иногда даже несколько дней) пока слон не будет убит.

В другом случае охотник, подкравшись, пронзает копьем брюхо слона и оставляет его там. Слон, убегая еще больше раздирает рану торчащим копьем.

В других ситуациях аборигены охотятся на слона и на другую крупную добычу большими группами. Когда жертва загнана, ее забрасывают и забивают копьями.

Также известно, что пигмеи обрубают хобот, раненому слону, дабы тот быстрее истек кровью. К слову, хобот считается особым деликатесом и есть его могут только мужчины-охотники, тогда как женщины не имеют права на это.

Причем нужно заметить, что охотятся пигмеи небольшими группами по 2-5 человек. Происходит это не так уж и часто. Охота на слона требует больших навыков и ловкости.

Пигмеи

Конечно, было бы не совсем корректно переносить приведенные данные из жизни охотников Африки на жизнь охотников Евразии эпохи палеолита, хотя бы потому что африканцы охотятся в других условиях, да к тому же с острыми железными наконечниками копий. Однако общие принципы охоты на древних животных становятся более понятными, хотя вопросов по-прежнему остается много.

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https://zen.yandex.ru/media/history_of_weapons/kak-ohotilis-na-mamontov-5a26cafd1410c3c927f57253