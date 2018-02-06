УСТИНОВСКИЙ КАНЬОН: ЛОВУШКА ДЛЯ МАМОНТА

Устиновский каньон – двадцатиметровые отвесные известняковые стены, возрастом около 300 миллионов лет, протянувшиеся на пару километров вдоль излучины реки Миасс. Поверхность каньона сплошь усеяна небольшими пещерами и гротами. В одной из таких пещер, более ста лет назад, участник Уральского общества любителей естествознания обнаружил укрытие охотников каменного века, внутри которого были найдены кости животных, а также каменные наконечники стрел, кремневые ножи и несколько орудий труда изготовленных из камня.

Охота древнего человека на мамонта. Источник: http://wildfrontier.ru

Именно после публикации заметки в краеведческих трудах «Доисторические времена в Уральских горах», научное сообщество стало проявлять интерес к столь необычной находке. Оказалось, что несколько тысячелетий назад каньоны были крайне удачно адаптированы древними охотниками, использовавшие данную территорию в качестве ловушки. Суть охоты была простой: люди гнали животное к обрыву, животное падало с 20-ти метровой высоты, если выживало, то его добивали, а если погибало при падении, то тут же разделывали тушу, после чего распределяли добычу между всеми участниками промысла. Более подходящего места для столь быстрой и относительно безопасной охоты во всей округе было не найти, так что сама природа позаботилась о древних уральцах обеспечив возможность стабильной добычи мяса и шкур диких животных.

Устиновский каньон

Первые серьезные исследования каньона, как места базирования пещерных охотников, начались лишь в конце ХХ столетия. До этого ученые проявляли интерес по большей степени исключительно к строению известнякового карьера, в этот период было открыто порядка 50 пещер и гротов. Проявили свой интерес к огромным запасам известняка и местные промышленники, направившие на разведку геологическую партию…

На краю обрыва

В 1989 году в пещере - «Устиновский навес», под руководством ученых из Института истории и археологии Уральского отделения Академии наук, была проведена экспертиза костных останков, которые удалось обнаружить на месте предположительного расположения «мясного цеха» по разделке туш. Оказалось, что среди образцов костей присутствуют чуть ли не все виды млекопитающих плейстоценового периода: от мамонта и шерстистого носорога, до зайцев и даже сурков! Видимо, нащупав успешный алгоритм действий, обеспечивающий эффективную охоту, пещерные люди решили, что аналогичным способом будут добывать всё подряд, а не только массивных животных. Только вот непонятно каким образом древние подгоняли к обрыву сурков и зайцев, ведь их не только нужно было правильно загнать, но в и в целом было необходимо догнать, что сделать весьма сложно.

В.И. Юрин в процессе раскопок пещеры. Источник:https://tainyurala.ru

С 1990 года в Устиново работает один из самых известных специалистов по исследованию пещер палео-спелео-архео-зоолог Владимир Иванович Юрин. Благодаря его титанической работе и колоссальному опыту в поиске заваленных пещер, за относительно короткий срок, он смог обнаружить в районе правого берега каньона еще 31 объект, причем, с перспективой дальнейшей разработки. Владимир Иванович, как он позже отмечал в беседе, уверен, что в обрушенных пещерах можно найти много интересных и уникальных археологических артефактов: костей животных, орудий труда и даже вооружение древних охотников. Остается лишь ждать, когда в плотном графике В.И. появится свободное окно для организации археологических работ в каньоне и наконец-то приступить к научно-исследовательским изысканиям.

В начале нулевых над уникальным памятником природы нависла серьезная угроза. Промышленники из Миасса решили воспользоваться огромными запасами известняка и заполучив разрешение на разработку данного месторождения, стали готовиться к обустройству каменного карьера, что привело бы к неминуемой гибели уникального историко-природного объекта. Если бы не старания южноуральских экологов, то мы бы гарантировано лишись каньонов. Долгие годы сутяжничества и изрядно потрепанные нервы все же привели к желанной цели. В 2007 году объект получил статус памятника природы, так что теперь находится в полной безопасности, а любая промышленная деятельность на его территории отныне запрещена законом.

Такой знак можно увидеть на территории каньона

Устиновские каньоны в скором времени могут стать достаточно популярным туристическим объектом, сюда уже регулярно возят туристов и приезжают самостоятельные путешественники выходного дня. Место довольно интересное и необычное, точнее сказать, отличающееся на фоне типичных уральских пейзажей. При этом дорога к каньону доступна даже для легкового транспорта. Главное заранее разметьте маршрут по карте или навигатору, чтобы случайно не заблудиться по пути.

При подъезде к карьеру будьте внимательны, не повторите незавидную судьбу мамонтов, свалившись с двадцатиметрового обрыва. Там где проселочная дорога заканчивается нужно остановиться и пройти пешком, обрыв начинается внезапно и издали его можно не заметить, тем более, если решите проехать к достопримечательности в сумерках или же ночью.

ЛЮБУШКИН Андрей || «Таинственный Урал»

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https://zen.yandex.ru/media/tainyurala/ustinovskii-kanon-lovushka-dlia-mamonta--5a707da279885e9a3051c5ef