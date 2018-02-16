Турция поссорилась с тремя странами за один день; Эрдоган жжёт?

АВТОР

Бывший турецкий премьер-министр Ахмет Давутоглу 10 лет назад провозгласил внешнеполитическую доктрину "ноль проблем с соседями". С приближением "Арабской весны" концепция начала давать сбои. Турция поссорилась не только с Сирией, Израилем, Россией, но даже со своими союзниками по "антиасадовской коалиции" в лице ЕС, США и Саудовской Аравии.

Инцидент с российским Су-24 несколько отрезвил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделавшего Давутоглу "козлом отпущения" плохих отношений Анкары с внешним миром. Однако неоосманская политика, которую после отставки Давутоглу продолжает Эрдоган, сохраняет риск новых трений.

"Османская пощечина" для американского генерала

В течение почти одного дня произошли события, приведшие к охлаждению отношений сразу с тремя странами: Грецией, Израилем и Соединенными Штатами. Хотя в случае с США было бы правильнее говорить об углублении уже имеющейся пропасти между ними и Турцией.

13 февраля Израиль в лице спецслужбы "Шин Бет" обвинил Турцию в поддержке ХАМАС.

Напомним, что в декабре Эрдоган собрал в Стамбуле саммит исламских государств, осудивший признание Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. Еще ранее под давлением Турции Израилю пришлось демонтировать металлоискатели на входе к мечети Аль-Акса.

В случае с Грецией и США инициатива исходила скорее от турецкой стороны. 13 февраля Эрдоган адресовал почти унизительные слова в адрес командующего американской коалицией против ИГИЛ в Сирии Пауля Е. Функа.

Те, кто говорят, что дадут жесткий ответ (операции Турции в Манбидже), наверно, в своей жизни никогда не получали османскую пощечину", - заявил Эрдоган.

Под "османской пощечиной" понимается удар, который янычары Османской империи наносили открытой ладонью, приводивший порой к летальному исходу. Напомним, ранее американский генерал пригрозил жёстким ответом, если турки двинутся на подконтрольный курдам сирийский город Манбидж, где размещены американские военные.

Фото: www.globallookpress.com

Активизация встреч глав МИД Турции и США, советников президентов и министров обороны говорит о повышенных рисках. Приведут ли споры в северной Сирии к развалу трещащего по швам союза? Немецкий политолог турецкого происхождения Али Озкёк считает маловероятным сценарий, при котором Вашингтон введет санкции в отношении Анкары.

Турция слишком важна геополитически. Можно сказать, что Турция является крупнейшим неплавающим авианосцем в Евразии из-за ее геополитического значения. Южный фланг НАТО может рухнуть, как недавно заявил бывший американский адмирал Джеймс Ставридис. Кроме того, никто не хочет, чтобы экспансионирующая Турция превратилась во врага".

Берлинский политолог считает, что США сами могут пойти на уступки, передав Турции Манбидж. Озкёк обосновывает такое развитие тремя факторами:

1) боязнь американцев ещё больше подтолкнуть Эрдогана в сторону Кремля;

2) стратегически Манбидж более важен для Анкары, чем для Вашингтона;

3) готовность Турции к большему военному риску, чем США.

При этом уступки Пентагона будут лишь стимулировать аппетиты Эрдогана.

"Если США выйдут из Манбиджа, это может спровоцировать Турцию на то, чтобы занять следующую территорию в Тале Абьяде, к востоку от реки Евфрат, что превратило бы территорию YPG/SDF (курдов) в швейцарский сыр", - отметил Озкёк.

Островки раздора

В тот же день, 13 февраля, Эрдоган в самой жесткой форме раскритиковал Грецию за инцидент, произошедший тремя днями ранее в Эгейском море.

Эти греки опять попутали, к сожалению. Подобное уже происходило. Греческие катера приближались и отдалялись от Кардака", - заявил Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов.

Греческая сторона ответила в более мягкой форме. Премьер-министр Алексис Ципрас и МИД страны назвали действия Анкары "нарушением международного права", подрывающими турецко-европейские отношения. Хотя бывший министр иностранных дел Теодорос Пангалос, занимавший этот пост в 1996-1999 годах, не поскупился на резкие выражения, "переплюнув" даже Эрдогана. Комментируя инцидент, он сказал: "Хороший турок – это мертвый турок. У них нет чувства справедливости".

А. Ципрас. Фото: www.globallookpress.com

Напомним, 11 февраля в районе спорных островков Кардак (в греческом варианте - Имиа) турецкий катер протаранил греческий, помешав грекам возложить венок на место, где в 1996 году при крушении вертолета погибли трое греческих военных. Отмечается, что сам министр обороны Греции Панос Камменос собирался возложить венок на кардакские скалы, но ему помешали турецкие военные. В результате столкновения была повреждена кормовая часть греческого судна, и его пришлось буксировать в порт Лероса.

Микроскопические и необитаемые островки Имия поставили в 1996 году Турцию и Грецию на грань войны. Обе страны высадили свой десант и водрузили там свои флаги. После того, как с разницей в две недели в районе островов потерпели крушение турецкий и греческий вертолеты, накал страстей дошел до предела. Однако при посредничестве Вашингтона конфликт между двумя странами НАТО удалось замять.

Разборки Афин и Анкары не ограничиваются островками в Эгейском море. Более серьезной можно считать проблему Кипра, разделенного на греческую и турецкую части. В 1974 году, когда Греция собиралась присоединить населенный турками и греками остров, Турция высадила десант на северную часть Кипра. Взяв под свой контроль почти 36% территории острова, Анкара провозгласила независимую Турецкую Республику Северного Кипра.

Отголоски того конфликта слышны до сих пор, особенно после того, как в Средиземном море обнаружили крупные запасы газа. 9 февраля под предлогом военных маневров корабли ВМС Турции заблокировали плавучую буровую платформу итальянской нефтяной компании ENI.

Пусть никто не думает, что мы не замечаем попытки авантюристов относительно поиска месторождений газа у берегов Кипра", - заявил Эрдоган, пригрозив ENI не становится инструментом "в играх" Никосии.

МИД Греции считает действия Турции нарушением суверенных прав Кипра, а место бурения – кипрской "исключительной экономической зоной".

США обложили Турцию со всех сторон

Комментируя проблемы во взаимоотношениях Турции с США, Грецией и Израилем, турецкий историк Мехмет Перинчек говорит о взаимосвязи этих событий. По его мнению, США через своих союзников в лице Израиля и Греции пытаются приструнить Эрдогана.

"Главный партнер США в регионе – Израиль, а его главный наемник – РПК, PYD и YPG (курдские партии и военные образования). Не случайно они называют Курдистан вторым Израилем. Если одной рукой США в нашем регионе является террор фундаменталистов, то другой – террор сепаратистов".

Профессор Стамбульского университета отмечает, что США использовали ИГИЛ, чтобы легитимировать курдских сепаратистов. Что касается столкновений в Эгейском море, эксперт считает, что в этом вопросе Афины действуют "в фарватере" Вашингтона.

"США хотят окружить Турцию не только со стороны Сирии и Ирака, а еще со стороны Греции и Кипра. Кипрский, эгейский и сирийский – это не отдельные вопросы, все это части американских планов", - сказал Перинчек.

Удастся ли Турции вырваться из объятий "американской анаконды", будет зависеть, в том числе, от того, как будут развиваться ее отношения с Россией. Поставки российских С-400 – первый шаг, дающий Анкаре выйти из НАТО, чьи ПВО все ещё обеспечивают безопасность турецкого воздушного пространства.

---

https://tsargrad.tv/articles/rekord-jerdogana-turcija-possorilas-s-tremja-stranami-za-odin-den_111471