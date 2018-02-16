Евгений Спицын о культе личности и докладе Хрущева
19:06. 16 февраля 2018 Просмотров - 134 Один комментарий Опубликовал: brahman
Эфир "Радио России" программа "Пятидневка"
============================================================================
Рекомендуем:
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
============================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
loading...
О культе личности Сталина. “У семитов существовал культ бога Молоха, в раскалённую утробу которого семиты бросали живых младенцев. Эти несчастные младенцы не были жертвами самого Молоха, но его “культистов” (тех, кто создавал культ). Без них не было бы ни Молоха, ни жертвоприношений. Сталин был тем “Молохом”, прикрываясь “культом” которого иудеи истребляли своих собственных врагов под видом “жертвы богу”. И удобно и безопасно – и отвлекает внимание дурачков – “гуманистов” от тёмных и кровавых деяний самих культистов”. Из книги Парадоксы истории. В.Ушкуйник.