ТОШНОТА. Пара слов об официальном патриотизме

Знаете, как говорят о душе: никто её не видел, где она находится — никто не знает, но у всех периодически болит. Это как тот самый суслик, которого тоже никто не видит, но он есть. Однако, помимо сусликов и душ, существует ещё масса вещей такого же неведомого свойства. Причём, зачастую, ещё более неведомого, чем эти две.

Одна из таких потрясающих вещей — патриотизм. Все о нём говорят, но что он такое, никто размышлять даже и не думает. А патриотизмов ведь бывает много. И различные версии даже в рамках одной страны могут сильно отличаться друг от друга. Я не стану говорить обо всех. Сегодня мои мысли о том его издании, которое навязывается в качестве «главного», «основного» и «единственно возможного».

И натолкнул меня на эти мысли самый, казалось бы, неожиданный повод. В кои-то веки раз включил я родное федеральное телевидение и увидел там рекламу одной из не менее федеральных сетей мобильной связи. Суть рекламы была в следующем: некий космонавт на орбите доблестно сообщает, что эта самая связь ловит даже в космосе. Звучит это очень патриотично и могуче — мол, смотрите, какие мы.+

И тут прямо под этим космонавтом вспыхивает надпись, общий смысл которой сводится к следующему: «кроме Крыма и Севастополя». Что называется, oops… И весь патриотический пафос ролика сдувается, как, извините, надутое воздухом средство контрацепции.

И знаете, что мне напомнил этот ролик? Всё остальное он мне напомнил. Военные парады, демонстрации новых танков, рассказы о чьей-то там невообразимой доблести, картинки с надписью «Эту страну не победить!» (распространяемые очень обильно отнюдь не гражданскими сетевыми персонажами), отчёты о достижениях, разговоры о «вставании с колен». Ect, ect, ect! И у всего этого внизу ненавязчивая приписка: «кроме Крыма и Севастополя». И кроме Донбасса. И кроме Олимпиады. И кроме ещё целой кучи разных вещей. Которыми гражданину России теоретически надо бы гордиться, но вот как-то не получается. А знаете, что является фундаментом любого патриотизма? Гордость. Именно она. Ну, ещё любовь, однако это чувство иррациональное и говорить о ней сейчас смысла нет. А вот гордость, напротив, рациональней некуда. И на ровном месте она не возникает никогда.1

А коли так, то я вдруг задался вопросом — а на чём вообще сейчас базируется т.н. «официальный патриотизм» РФ? Именно он. Потому, что на чём базируется, скажем, мой личный патриотизм, как гражданина и человека, я в курсе. Но, почему-то, с патриотизмом официальным он конфликтует, причём, довольно жёстко. И я точно знаю, что я такой не один.

Так почему так? В чём причина? Она в том, что гордость (как явление, опять же, рациональное) не приемлет обмана. И если начинать требовать от кого-то гордости там, где её возникнуть не может в принципе — в итоге и возникнет её полная противоположность. Либо откровенная, либо прикрытая слоем лицемерия разной степени толщины. Ну, или возникнет острое психическое расстройство, как на территории Украины. Когда просто чёрное станет белым, и на том всё закончится. Но, правда, побочные эффекты в этом смысле возникнут такие, что никто не обрадуется, но то такое. Сегодня речь не о бывшем государстве Украина. Так вот, если гражданам сказать или намекнуть, что жажду гордости они должны, конечно же временно, отложить в сторону, то здесь возникнут ещё более интересные эффекты. Ну, во-первых, гражданское «коллективное бессознательное» реагирует на такие вещи, как организм, которому приказывают резко бросить курить. Ты никак не объяснишь организму, что ему это надо, какие бы великие и судьбоносные доводы ты не приводил — для него это комфортная среда. Та, в которой ему нормально. И на все твои «логичные доводы» и «хитрые планы» он, в итоге, отреагирует только одним — жёсткой ломкой. И ты можешь сколько угодно обвинять организм в непатриотичности — поверь, ему плевать. Он знает, что прав. Причём, знает бессознательно. И твоё мнение его не особо интересует. Более того, он считает его деструктивным, и непатриотичный изменник для него — ты.

Но, предположим, организм этот от чего-то лечится: его лишили не только табака и алкоголя, но и сладкого, солёного, острого, а, в добавок, ещё и заставили стать веганом. Так вот, если организм «знает» о том, зачем это нужно — он будет реагировать лояльно. Вы будете смеяться, но человеческий организм, когда это очень надо — довольно сознательная система. Точно так же, как гражданское общество. Но если оно, это общество, перестаёт понимать, ЗАЧЕМ — вот здесь уже может начать рушится всё. А с этим «зачем» возникают проблемы. Потому, что гражданское общество видит, ЗАЧЕМ это тем, кто является инициатором данных ограничений. И ему вполне заметно, что их личные мотивы невообразимо далеки от патриотических.

Видит оно это, скажем, на примере той же Олимпиады и того же спорта в целом. И как-то не вдохновляется. И попытки сделать крайними спортсменов здесь мало что меняют.

Гражданское общество (которое является организмом государства) вполне замечает, что спортивный вопрос был попросту сдан ради личного удобства спортивных чиновников и личного же спокойствия остальной части правящей элиты. Сдан врагу, смею заменить. И никаких «высших государственных интересов» за этим не стояло. Что, вообще-то, совершенно замечательно, учитывая, какую огромную ставку пропаганда «официального патриотизма» делает именно на спортивный патриотизм. И насколько глубоко на тот спортивный патриотизм подвязана целая куча других вопросов (таких, как тихо клокочущая «дружба народов», к примеру). Так вот, друзья, по результатам олимпийского позорища эта подпорка «официального патриотизма» выбита полностью. Давайте смиримся с этим фактом. Ну, а теперь, раз уж мы заговорили об этих подпорках, то упомянём ещё одну. Ту, на которой всё держалось крайние года четыре. Я говорю о Крыме и Русской Весне в целом. Напомню, что ситуация, сложившаяся в сфере нашего патриотизма, тогда была названа «крымским консенсусом».

Благодаря ему народ забыл про всё: коррупцию, общественную несправедливость, даже про ту же «дружбу народов». На почве которой, до начала Русской Весны, в РФ происходило такое, по поводу чего все тихо хватались за голову. И тут вдруг все отложили распри и присоединились к общему патриотическому подъёму. Подчёркиваю — именно отложили. Причём, недалеко. Но время идёт, и люди видят деликатно-стыдливое «кроме Крыма и Севастополя». И не только в области мобильной связи они это видят. Ещё и в банковской сфере, к примеру. Видят вальяжного и развязного г-на Грефа, в откровенно хамской манере отвечающего на вопрос представителя ИА «Новороссия» о том, почему государственный Сбербанк отказывается работать в Крыму, который Россия.

Так я не понял — Крым наш, ребята? Положим, что для себя я на этот вопрос ответил уже давно, но я не имею никакого отношения к «официальному патриотизму» и его «официальным патриотам». А г-н Греф имеет. Равно, как и представители мобильных операторов, которые в Крыму работают только в роуминге. Ну, хорошо, граждане, давайте предположим, что мобильные операторы у нас частные (мысленно улыбаюсь) и работать «в белую» они в Крыму не хотят, ибо тогда все их международные договорённости полетят вверх тормашками. Я даже не буду спрашивать, по какой причине они не сделали специальных цен на роуминг для Крыма.

У нас же капитализм, не забыли? И коли государство закрывает глаза на то, что на его крымских гражданах по-скотски наживаются — они и будут наживаться. Сама по себе сознательность в них не проснётся. И я даже не буду интересоваться, почему государство всей своей мощью не гарантирует своим мобильным операторам поддержку и защиту от нападок международных шакалов. Ведь это же его территория, не правда ли? Раз уж его «лучшие представители» не защитили спортсменов, то чем наши «телефонисты» лучше. Но у меня другой вопрос: кроме частных (улыбаюсь ещё раз) мобильных операторов у нас есть ещё и государственный «Ростелеком» — так где он? А он под тем же половичком спрятался, вместе со всеми остальными официальнопатриотическими тараканами. Почему? Да потому, что у него акции котируются в Лондоне. И я бы даже понял их горести и печали, если бы не одно «НО». Так вы о чём говорите с нами, драгоценные граждане: о патриотизме или об акциях в Лондоне? А коли так, то главный вопрос звучит следующим образом: какое отношение мой патриотизм имеет к вашим акциям, ребята?

Если бы речь действительно шла о патриотизме и интересах нации, то вы бы дрались и за статус Крыма, и за спортсменов. Рвали бы всех зубами. А коли вы этого не делаете, то какого, извините, чёрта, вы требуете от людей патриотизма? Мне одному кажется, что вы пытаетесь меня обмануть? Полагаю, что нет — не только у меня такие подозрения. То есть здесь ситуация выглядит так: меня просят поступиться моей гордостью ради чужих акций. Именно так всё и происходит, потому, что никакого интереса государства и нации в этом нет даже близко. Максимум, это корпоративный интерес отдельных структур (которые из государственных давно превратились в коммерческие), минимум — отдельных их представителей. Ну, а если кто-то вот в ЭТО серьёзно верит — это уже не патриот. Это лох. Уж извините за ополченскую прямоту. Кто-то хочет становиться данным словом из трёх букв? Сами себе на этот вопрос ответьте.

И знаете, что самое замечательное? Кроме спорта и Крыма «официальный патриотизм» уже очень долго ни на что не опирался. Вообще. В принципе. Нет, он, конечно, вовсю эксплуатировал наше великое прошлое. Правда, и это он делал коряво и бездарно, одной рукой восхваляя русскую историю, другой — поливая её грязью. Полагаю, вы все прекрасно понимаете, о чём я. Привело это к тому, что официальный исторический лубок жестоко высмеивается, причём, не делает этого только ленивый. Но даже если б у него всё получалось прекрасно, то смею напомнить: настоящий, полноценный патриотизм — это гордость не только за прошлое, но, так же, за настоящее и будущее. А только и исключительно прошлым гордиться может только какое-нибудь деградировавшее, вырождающееся племя в джунглях Амазонки. Или какая-нибудь Литва. У которой весомое прошлое есть, а настоящего и будущего нет и не предвидится. Так что ещё остаётся Литве? Но вот только ни Литва, ни дикари из амазонских джунглей не претендуют на сверхдержавный статус. Они и в мыслях не держат требовать от своих граждан патриотической мобилизации для существенных целей и задач. А РФ без этого не может. Потому, что любая русская государственность (даже такая… эээ… скромная, как сейчас) может быть или сверхдержавной, или никакой. Ну, так для подобных целей и официальный патриотизм должен быть несколько другим.

Каким именно? Он должен апеллировать к неким НАСТОЯЩИМ вещам. Тем, которым можно гордиться ДЕЙСТВИТЕЛЬНО. Ну, если таковые есть, конечно. Вот только в исполнении нынешнего патриотического официоза это всё напоминает ту самую бочку мёда, в которую стыдливо добавляют маленькую ложку гадости, делающую негодной в пищу всю бочку. Как в случае со всё той же припиской «кроме Крыма и Севастополя» — смотришь и понимаешь, что не стоит за этим, на самом деле, ничего, кроме гнилого лицемерия и чьей-то алчности. При том, что Крым действительно наш и в том нет никаких сомнений. Вот и выходит, что Крымом гордиться можно, но как-то не получается. О Донбассе я вообще молчу. А если начать говорить сейчас о спортивной гордости, то можно и вовсе получить по лицу от «воодушевлённых» сограждан. И что остаётся? Сирия?

Хочу, чтобы меня правильно поняли: у меня нет никаких вопросов к нашим ребятам, выполняющим там свой воинский долг. Более того, я считаю, что наше военное вмешательство там было необходимо, равно как и необходимым является наше присутствие в том регионе. И мне абсолютно плевать, кто и по каким мелкотравчатым причинам будет сейчас пытаться с этим спорить. НО! Ввести войска в Сирию, не введя их в Новороссию — это даже не грустно. Это смешно. И это обесценивает любые сирийские успехи. И на политическом, и на психологическом уровне. Про уровень идеологический я вообще молчу. Остаётся только великое прошлое. Но нынешний «официальный патриотизм» не имеет к нему никакого отношения. Тем более что, если так уж разобраться в вопросе — отстаивает он это прошлое примерно так же, как спортсменов и статус Крыма. А больше ничего и нет.

Так чем мне прикажете гордиться, господа «официальные патриоты»? Берёзками? Так, извините, я не дендрофил. Они мне нравятся, конечно, но не до такой степени, чтобы ради них я защищал вас. И всё то, что вы тут понавыстраивали. Или мне ради «стабильности» это делать? Но стабильность всего того, что я выше перечислил, как-то не воспламеняет у меня жажду священного самопожертвования. А ведь «официальный патриотизм» в любом государстве (и здоровом, и не очень) выполняет очень важную функцию — он объясняет гражданам, почему, в случае наступления суровой поры, они должны всё это защищать. Почему, в случае, скажем, оранжевого путча, они должны выйти на улицы и разорвать гадов голыми руками. Почему, в случае экономического спада в результате внешних санкций, они должны не бастовать, а трудиться, стиснув зубы, как это уже двадцать лет делают граждане Северной Кореи. Вы что думаете, они из страха это делают? Злого Кима боятся? Ага. Щас. Вы, главное, им самим этого не скажите. И ещё очень много точно таких же «почему», не говоря уже о прямой внешней агрессии. А как «официальный патриотизм» всё это обеспечит, если за ним, по факту, не стоит ничего, кроме лицемерия?

Это хороший вопрос. Нет, нельзя сказать, что он вообще ни на кого не опирается. Есть очень существенный слой граждан, которые будут думать и считать так, как им скажет официальнопатриотический телевизор (aka интернет). К примеру, сегодня жители Донбасса — это братья, которым надо помочь. А завтра эти же «помощники» говорят, мол вы «хохлы» и сами разбирайтесь. И честно признаются, что их точка зрения колеблется вместе с генеральной линией. А то и напрямую говорят, что руководствуются «темниками». Ну, так это не граждане. Это быдло. Ещё раз прошу прощения за прямоту и откровенность. А быдло защищать что-либо не выходит. Оно, максимум, выходит пограбить и помародёрствовать. Опираться на него — не самая лучшая стратегия. Хоть какую-то осмысленность это приобретает только в одном случае — если другой доступной опорной базы у официальной патриотической пропаганды уже просто нет. Но тогда всё и вовсе печально.

Так что же он, в итоге, из себя представляет, этот нынешний «официальный патриотизм»?

У Жана-Поля Сартра есть роман «Тошнота». Где описывается то чувство, которое вызывает у человека отврат, фальшь и лицемерие. Ложь, в которую поверили сами лжецы. Высшая степень мерзости, когда сами лицемеры убедили себя в том, что их лицемерие — это и есть искренность. Тошнота — это та самая эмоция, которую сие вызывает у человека, ещё не потерявшего душу. Вот примерно то же самое я испытываю, когда этот «официальный патриотизм» вижу и слышу. По сути, нынешние его исполнители идут по стопам своих коллег из Империи Романовых периода окончательного декаданса. И если ознакомиться с тем, что писали обо всём этом современники, то с удивлением можно обнаружить, что тогда эмоции у людей были абсолютно такими же, как те, что сейчас описываю я. И можно ли что-то с этим сделать до того, как Господь в очередной раз потеряет терпение, я не знаю. Что ж, будем оптимистами. Мало ли, а вдруг Создатель наоборот будет в хорошем настроении и подарит нам очередной Крым, вместо очередной Цусимы? Но пока наш «официальный патриотизм», призванный вызывать воодушевление, вызывает лишь тошноту. И её причиной является отнюдь не головокружение от успехов.