Ничего личного, просто геополитика: Карабахский опыт для Донбасса

То, о чём раньше говорили эксперты, аналитики и знатоки карабахской войны, стало явным

Российская Федерация не стала вмешиваться в конфликт на стороне Армении по причине того, что Ереван так и не признал независимость Нагорного Карабаха. Соответственно, несмотря на то, что Азербайджан пользовался непосредственной поддержкой Турции, Москва не стала вступать в войну, так как международное право и соглашение об ОДКБ не предполагали такого исхода событий. В данном случае Россия поступила исключительно согласно международным документам.

Интервью Путина

Официальная позиция Кремля читалась и ранее, но когда её озвучивает глава государства, любые сомнения отпадают. Владимир Путин дал интервью журналистам ВГТРК, в котором вся беседа строилась вокруг конфликта в Нагорном Карабахе. Красной нитью шёл тезис о непризнании НКР Арменией. Несколько раз президент России упоминал этот факт, а в конце интервью подчеркнул главную причину, почему российские военные не приняли участие в войне на стороне армянских подразделений.

«Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, с точки зрения международного права, что и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики. Договор ОДКБ «О коллективной безопасности» предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны-участницы этого договора. На территорию Армянской республики никто не покушался. Это не давало нам никакого права принять прямое участие в этих боевых действиях», — ответил Путин на вопрос журналиста об обязательствах стран-участниц ОДКБ.

Следовательно, Кремль не нарушил своих обязательств перед Арменией. Выходит так, что Ереван не вправе утверждать, что Россия бросила его один на один с более грозным соперником и его ещё более могущественным союзником.

А что же с Донбассом?

Так или иначе, несмотря на множественные отличия ситуаций в НКР и ЛДНР, невольно приходится проводить аналогии, представлять, что может случиться, если украинское государство всё-таки решится на попытку повторить азербайджанский опыт.

На эту тему в своём Telegram-канале рассуждает основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский. По его мнению, если следовать логике интервью Владимира Путина, то Крым защищён признанием Сирией, Афганистаном, Венесуэлой, Арменией. Но о Донбассе такого сказать нельзя.

Ходаковский упомянул, что в своё время могло состояться признание ЛДНР Сирией, но в конечном итоге этого не произошло.

«А как с нами? А мы признаны Южной Осетией, которая признана Россией, — это идёт в зачёт? Были попытки договориться с Асадом о признании, и попытки удачные — Асад дал своё согласие. Но дальше дело не пошло… Хочется верить, что причина нашего непризнания в том, что мы слишком «маленькие», как сказал некогда Владислав Сурков. Если уж признавать, то, как минимум, в границах прежних областей», — написал Ходаковский.

В своём предыдущем материале, посвящённом примеру Нагорного Карабаха для Донбасса, я вспоминал пятидневную войну в Южной Осетии, которая должна быть отрезвляющим фактором для «партии войны» в Киеве. Этот же пример вспомнил в интервью Владимир Путин.

«В своё время после преступных, без всякого сомнения, действий бывшего грузинского руководства — нанесения ударов по нашим миротворцам в Южной Осетии — Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии», — напомнил российский лидер.

Это, конечно, косвенно, но даёт возможность сделать вывод, что Россия может и не следовать дословно букве международного права. Формальным поводом для принуждения Саакашвили к миру была атака на российских миротворцев. Но даже в этом случае Москва могла себя повести, как это было сейчас с Арменией, но Кремль не стал оставаться в стороне, и российские подразделения дали отпор грузинским агрессорам.

Данный случай вновь отсылает к событиям, которые привели к власти Никола Пашиняна. В Москве никто не забыл о майдане в Ереване и лозунгах, которые озвучивали митингующие. В связи с этим — исключительно дотошное следование всем международным документам. Ничего личного, просто геополитика.

В Донбассе учли опыт Нагорного Карабаха

Но всё же в Донбассе опыт карабахского конфликта дал повод задуматься, в том числе об обороне на случай обострения конфликта со стороны ВСУ.

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своём Telegram-канале после того, как также порассуждал на тему повторения ситуации НКР в ЛДНР, сообщил, что силовые структуры Республик принялись к укреплению второй линии обороны на случай агрессии со стороны украинских подразделений. По информации репортёра, на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе вновь начались перестрелки, вопреки официальным заявлениям.

«Так ли заморожен конфликт? По-моему, нет. На фронте реально стреляют. То ли киевская власть опять выдала своим военным индульгенцию на стрельбу, либо военные забили на Зеленского болт, или же закончился срок каких-то внутренних украинских эмбарго на ведение огня… И, пару слов о защите Донбасса. Учитывая Карабахский опыт, за создание второй линии обороны теперь взялись Народные милиции. Вот тут появился и бетон, и брёвна, инженерная техника. И учения начались: МВД, МЧС, Минздрав и т.д. (отражение украинской агрессии). И весьма подготовленные части в Народных милициях есть: вот, на днях я видел, как поднимается по учебной тревоге ОДНА ГРУППА разведывательного батальона «Спарта» в Донецке», — рассказал Сладков.

Кроме того, Сладков уверен, что Россия не останется в стороне, что может привести к тому, что Республики Донбасса могут выйти на границы бывших Донецкой и Луганской областей. В связи с этим, если вспомнить предположение Ходаковского насчёт размера ЛДНР, этот факт и обострение конфликта из-за действий киевских властей могут стать причиной долгожданного признания со стороны Российской Федерации. Благо, прецеденты в современной истории есть.

Денис Григорюк, Аналитическая служба Донбасса

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Командование ВСУ применяет новую тактику: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Павла Фоменко. За прошедшие сутки украинская сторона три раза нарушила первый пункт Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением перемирия. На горловском направлении боевики 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты проводили инженерные работы в районе н. п. Жованка. Также наши системы видеонаблюдения зафиксировали два факта нарушений на мариупольском направлении. Боевики батальона морской пехоты 36-й бригады проводили инженерные работы на позициях в районе н. п. Водяное. Факты нарушений доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер. Боевики 72-й бригады ВСУ в нарушение третьего пункта дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня осуществили перемещение четырех реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» на железнодорожную станцию Дружковка и 21 танка «Т-72» на железнодорожную станцию Константиновка. Также наблюдатели Миссии ОБСЕ подтвердили информацию о размещении разведывательно-дозорной машины (БРДМ-2) из состава 54-й бригады в жилом районе н. п. Авдеевка. Пьяный «ВСУшник» выстрелом в затылок убил «побратыма» на Донбассе (ФОТО) Вместе с тем украинские формирования продолжают минирование территории, угрожая жизни и здоровью местного населения и международных наблюдателей. Так, в районе н. п Троицкое группа украинских саперов из состава 18-го батальона 35-й бригады дополнительно установила 50 противотанковых мин рядом с уже имеющимся минным полем, состоящим из 320 мин. Призываем находящихся в зоне «ООС» представителей ОБСЕ и ООН обратить внимание на совершаемые преступления украинскими подразделениями в отношении жителей Донбасса. Кроме этого, командование штаба «ООС» с целью обвинения Республики в препятствовании полетам БЛА СММ ОБСЕ изобрела новою тактику провокационных действий. Так, мобильным группам отдельных батальонов РЭБ ВСУ, а также ротам РЭБ, входящим в состав бригад морской пехоты, объявлено о премировании в размере от 3 до 5 тысяч гривен за подавление сигналов управления БЛА СММ ОБСЕ, осуществляющего полет над территорией ДНР. В погоне за денежным вознаграждением боевики роты РЭБ 36-й бригады ВСУ разместили станцию «Буковель-АД» в районе н. п. Талаковка вблизи линии соприкосновения. Из-за создаваемых станцией РЭБ помех жители близлежащих населенных пунктов Коминтерново, Октябрь и Ленинское отмечали нестабильную работу радио и телевидения на протяжении суток. Между тем во 2-м батальоне 72-й бригады ВСУ, находящегося на полигоне Широкий Лан в ожидании отправки в зону «ООС», зафиксирована вспышка кишечно-инфекционных заболеваний. Отмечается, что 45 военнослужащих пожаловались командиру 72-й бригады Богомолову на функциональные расстройства желудка, повышение температуры тела и тошноту. В настоящее время в батальоне проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Предварительно установлено, что пищевое отравление военнослужащих произошло по причине поставки в подразделение продуктов питания с истекшим сроком годности. При этом ответственное должностное лицо за организацию питания — заместитель командира батальона по тылу, начальник тыла капитан Билошин — больше недели отсутствует на службе. Отмечается конфронтация между командиром 54-й бригады Майстренко и находящимся в его подчинении командиром националистического батальона «Айдар» Власенко. Причиной конфликтной ситуации стал не согласованный с комбригом Майстренко вывоз из зоны «ООС» партии оружия и боеприпасов для боевиков «Правого сектора»*. Как мы сообщали ранее, для расследования обстоятельств по данному факту комбриг назначил комиссию. В ходе проверки подразделений батальона «Донбас» комиссией штаба 54-й бригады выявлен схрон с боеприпасами в здании заброшенного дома культуры г. Авдеевка. В числе обнаруженного: противопехотные мины (ПОМ-2) — 16 ед., 20 шт. гранат ВОГ-17, 50 шт. запалов к гранатам и 25 шт. гранатометов. Нашими источниками в управлении СБУ по «Донецкой области» подтверждается информация о том, что осуществляемая Власенко контрабанда оружия и боеприпасов в глубь страны проводится с негласного разрешения заинтересованных в этом сотрудников СБУ. Поэтому с целью демонстрации своей работы и скрытия факта незаконной деятельности, пропагандисты СБУ традиционно, выдавая за большой успех, рапортуют об обнаружении тайника ополчения ДНР. *Запрещенная в РФ экстремистская организация.

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ВСУ провели странную переброску вооружения и техники на Донбасс (ВИДЕО)

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александра Мазейкина. За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано. Анализ поступающей нам информации от наших источников в штабе ОТГ «Север» свидетельствует о росте числа правонарушений и преступлений, совершаемых украинскими боевиками в отношении мирного населения. Так, в 30 бригаде 16 ноября на позицию мотопехотного батальона в районе н.п. Попасная прибыл командир батальона Петренко для проведения разбирательства по факту привлечения гражданских лиц для дооборудования взводного опорного пункта, а также пропажи государственного флага Украины. В ходе проведения разбирательства было установлено, что флаг был снят с позиций гражданскими лицами, которые таким образом решили выразить недовольство из-за принуждения к инженерным работам. Кроме того, боевиками 80 бригады для оборудования дополнительного блок-поста в районе н.п. Счастья был привлечен местный житель с личным трактором, которому заместителем командира по тылу 80 бригады за выполненную работу было обещано возместить дизельное топливо в двойном размере. Однако до настоящего времени, ссылаясь на работу комиссии по переводу ВВТ на зимний режим эксплуатации, топливо так и не было передано. Исходя из доклада заместителя командующего по морально-психологическому обеспечению штаба ОТГ «Север», уровень морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ продолжает снижаться. Очередной случай самоубийства произошел вчера в 132 отдельном разведывательном батальоне: в районе населенного пункта Пурдовка совершил суицид один военнослужащий. Прибывшая в подразделение комиссия штаба «ООС» установила, что данный военнослужащий неоднократно обращался к командованию батальона с просьбой предоставить ему отпуск по личным обстоятельствам по причине заболевания матери коронавирусной инфекцией и необходимостью присутствия дома по уходу за отцом. Но меры со стороны командования батальона приняты не были. С целью сокрытия нахождения военной техники ВСУ в населенных пунктах, боевики продолжают препятствовать мониторингу БЛА СММ ОБСЕ. Так, от источника в 59 бригаде нам стало известно, что командир бригады Шаповалов отдал указания мобильной группе РЭБ 20 батальона осуществлять подавление сигналов БЛА Миссии. За каждый подавленный беспилотник малого радиуса действия комбригом объявлено вознаграждение в размере 3 тысяч гривен, большого радиуса действия — в размере 5 тысяч гривен. Примечателен тот факт, что если беспилотник ОБСЕ будет подавлен после пересечения линии соприкосновения и на подконтрольной Народной милиции территории, будет выплачиваться дополнительная премия в размере 2 тысяч гривен. Эти факты в последующем будут использованы украинскими боевиками для обвинения НМ ЛНР в провокациях против ОБСЕ. Нашей разведкой отмечено прибытие 16 ноября на железнодорожную станцию Рубежное вооружения и техники самоходно-артиллерийского дивизиона 92-ой отдельной механизированной бригады. Более 50 процентов техники прибыло в неисправном состоянии, технику с платформ стаскивали волоком, в связи с чем было повреждено пять железнодорожных платформ. На данный момент сотрудниками железнодорожной станции подготовлены акты технического состояния ж/д платформ с суммой причиненного ущерба для дальнейшей их отправки в 92 бригаду и ОК «Восток». Кроме того, после прибытия 14 ноября в зону «ООС» и перемещения 1 батальона 92 бригады в н.п. Лоскутовка, боевики разместили технику на территории фермерского хозяйства, не принимая во внимания отказ владельца фермы. С целью исключения придания огласки данного факта, для работы с собственником фермы командование батальона сообщило информацию в СБУ. Призываем представителей международных организаций принять меры к боевикам ВСУ для недопущения противоправных действий в отношении мирных жителей.

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