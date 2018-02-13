Стан Ефам.

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… Поскольку, по моему мнению, «иной путь» Моисея пролегал в Абиссинию, то в Ветхом завете должны присутствовать наименования природных географические объектов этой страны. Официальный язык Эфиопии амхарский. Основа его древний Гызе (гэзе – геэз — гыэз) или Тигре.



Сегодня здесь это язык используется христианами Эфиопии в церковной службе.



Я обратил внимание на соответствие наименований многих гидронимов и топонимов этой страны с русскими.



Приведу несколько примеров соответствий. Лалибелла – принц, далее царь Эфиопии (12 век). Город Роха, в котором родился Лалибелла, в настоящее время носит его имя. Это священный город эфиопов. Лал/и + бел/ла. В русском языке, как правило, удвоенные звуки преобразуются в один. Лал, в древнерусском языке, драгоценный камень — топаз, изумруд. Бел, здесь как определение совершенства.



Белый свет, белый день, белый гриб, беловодье. Белый, значит чистый, безупречный, совершенный. Или имя верховного божества Ваала — Белбога русской мифологии. Имею право перевести – Лалибелла – совершенный изумруд. Или, Лалибелла – драгоценность Ваала (Белбога). Озеро Тана – самое большое озеро Эфиопии, исток Голубого Нила. «Тоня», у русских, место рыбной ловли. Место, где закидывается невод, глубокое место, бездна, яма. За/тон – место отстоя судов, речная бухта. Кроме этого можно отметить, что корень д – н (т – н) входит в названия рек России и славянской Европы: Дон, Дунай, Днепр, Днестр. Название африканской страны Судан, реки Иордан, озера Тана (Дана) из того же ряда.



По утверждению Геродота, имя Даная — египетского царя дальнего предка Геракла, происходит от египетского слова «dni» означающее «распределять (воду), орошать».

Река Тэкэзе – текучая, течение, ток. Названия водных потоков в русском языке: стремнина, дон, лоб, омь, вода, река, ток, течение, ручей, обь и пр. Самая большая река — морской залив в Португалии, в Лиссабоне – Тежу. Теж/у = теч/у – теч/ь. Самая большая река в Испании зовется Тахо. Тахо=техо=течо, также — течь. Имя реки Тигр может произноситься как Тиг/р — тик-тек = теч. О возможной замене в разных языках согласных х — ц – к – г – ж — ч / джь смотри на стр. 7. Стало быть Тэкэзе, Тежу, Тахо и Тигр одинаковые понятия, означающее течение воды, реку. Озеро Звай – зов, звать, заговаривать, очаровать, призывать. Прекрасное, видно озеро, раз так названо. Тиссисат. Деревня у водопадов на Голубом Ниле. Тисс — теснина, ущелье, русло горной реки (стиснутая, тискать). См. река Тиса в Карпатах, где живут русины. Сат = сад — деревня, селение. Смотри наименование поселений в современной Молдове. Селение в теснине (ущелье). Тана Киркос. Остров на озере Тана. Киркос. Кир+кос. Кир, в чтении слова справа налево, рик – рак – раг. Отсюда, « раготать – ловить рыбу (арханг, кем)». Словарь Фасмера. «Кос (также в чтении справа налево) = cок = сак — рыболовная сеть». Словарь Фасмера. Под/сак – термин обозначающий сачок рыбака. Киркос — место лова рыбы рыболовными сетями. Река Омо. Таких же названий в мире и в России, в том числе, немало. Река Омь в Архангельской области России, Река Омь в Омской области России с городом Омск. Ома – Китай. Ома – Британия. Омуль в Байкале. Слово не требует особых усилий в понимании смысла. Омыть – мыть, омут, муть, мочить. Вода. Колодец Дыре. Дыра в земле. Гора Дуро в Эфиопии – 1973 м. «Дури – непроходимые места» в названиях географических объектов на территории СССР. См. словарь « Народных географических названий» Э. М. Мурзаева. «Русско – амхарский словарь». Составители Э. В.Ганкин и Кеббеде Деста. В дальнейшем нужно иметь в виду, что корпус народных географических названий данного словаря, которыми будем пользоваться для перевода наименований объектов Абиссиния – Эфиопии на современный русский язык, сформирован, в значительной степени, именно на территории СССР. Дурной, в значении дикий, плохой, негодный. Непроходимая гора. Источник Давати. Не пересыхающий, постоянно действующий . От «давать» воду. Река Гэнале на всем протяжении практически прямая, без изгибов. Это хорошо видно на карте. Канал. Основа термин Кан (ган). В языках народов СССР, Китая, Индии это канал, река, рыть. Ганг, например. Или гана. Что на санскрите означает «объединитель». Река Канал. . Рис 1. Карта ОziExplorer 500-b36-4. Селение Боса. Объяснений не требуется? Также, вероятно, и с названием деревни Коша, т.е. кошара – место ночевки скота на пастбище. А рядом просто напросто Село. Рис 2.Карта ОziExplorer 500-b36-4.

Горкую, хижина на горной тропе. Горькая. Урага, пересыхающая (сезонная) река на склоне горы с большим перепадом высот. Ураган. Ураганная. Соломо, поселение на склоне горы. Наверное, здесь много посевов зерновых культур, после уборки урожая которых, остается солома. Руки, селение на горной тропе Даримо, селение на тропе. От слова дарить. Сарей, сарай. Селение на тропе. Тулу, селение Тула. Неприметное, скрытое, невидное. Горная река Декуя – дикая. Падает с высоты 2100м до высоты 1400м на расстоянии 15 км. Поселок Хароша. Хороший поселок. Поселение Марохо – Морока. Поселение Химора – Химера (кикимора). Не к ночи будет помянуто, как и предыдущее. Река пересыхающая (сезонная) Напейка. Напейся. Поселение Тутчас. Гора Северный Лоуринетом (Лорусия). Лорусия – Русия. В современном Израиле на улице можно услышать такое выражения «Лех бэхаза раза ЛАРУСИЯ, руси масриах», что в переводе означает: «убирайся в свою Россию, вонючий русский ». Масриах=насриах=насра/х. Добавить нечего. На топографических картах этого региона множество подобных, легко понимаемых нами, без перевода, названий. Но много больше таких, что требуют определенных знаний того, как произносятся и читаются звуки в различных языках народов мира. Небольшой словарик совпадений по звучанию и смыслу слов амхарского и русского языков см. в конце текста.







Стан Ефам.

Здесь вроде легко читается. Ефам = ефан = е/фин = фин/ишь – конец пустыни? Но это неверно. Каждый стан, как мы уже говорили, отстоит от другого на расстоянии 170 -180 км. Недельный, 5 – 6 дней, переход со скотом при 1 — 2 днях отдыха. Этот режим сохранился до сих пор у многих народов в форме рабочих и выходных дней недели. Значит, стан Ефам должен находиться в 100 – 120 км от побережья Нила. В пустыне, на древнем караванном пути, пересекающем нильскую излучину от 4 к 6 порогу. От Донголы, Эль – Деббы, Корти, к Абу – Дом, Керти. Стартовать через пустыню нужно отдохнув, напив и накормив скотину. Когда изучаешь топографическую карту этого района (500к – Е36 – 3gif), то приходит понимание того, что караванный путь через излучину Нила на самом деле не тропа, а транспортный коридор, когда то достаточно увлажненный. О чем свидетельствуют сухие русла рек (Вади эль – Мелик) и наличие большого количества высохших и действующих колодцев, построенных на расстоянии 6-10 км друг от друга.



Здесь мы находим место, где на расстоянии около 110 км от Нила (Ондурман) и 110 -120 км от Нила (Корти) расположен колодец Фанга. Он до сих пор обозначается как действующий, даже на крупномасштабных картах. См. Рис. 54. Здесь и находился стан Ефам. Ефам=е/фам(н) = фан. Производные словообразования от «фан»; Фонтан – струя воды под напором. Фынтыне (молд) – колодец, ключ, родник. Fintina (рум) – то же. Fons (латин.) – источник, ключевая вода. Танё (ненецк) – речка.Фонтебло. Фонтанка и пр. Ефам – ключ, колодец. Или просто ВОДА. Ниже на карте колодец Фанга. Рис 16.1. Весь путь от Нила (Корти) до Нила (6 катаракт) проходит вблизи или по вади, сухим руслам рек, судя по их размерам, когда то мощным притокам Нила. Вади это сухое русло.



Мукаддам = Мук + дам. «Мук — омут, углубление под крутыми берегами, водоварот». В. Даль. «Дам – дом, здание (тюрк. и др.).Дам/ла – тип колодца с малым дебитом (туркм.)». Место воды или место колодцев.



Очень интересна надпись Di.Baiuda., расположенная севернее того места, где находиться колодец Фанга. Латиницей здесь прописано слово ВОДА. На современных картах прописано колодец Байюда. Байюда = Вайюда = Вауда = или на русском произноситься просто «Вода». Расположение его оазис Эль – Газали в пустыне Баюда в Северном Судане на полпути от Корти до 6 –го катакракта.



И на современной и на старинной карте рис. 67. в одном и том же месте на Вади – Мукаддам обозначены исключительные по своим свойствам и значимости водные объекты. Рис.16.1. 500к – Е36 – 3gif . WWW.OziExplorer.com В подтверждении этого привожу часть старинной русской карты из собрания Национальной библиотеки СПБ. Рис.16.2. Карта » Африка и Аравия по новейшим источникам генерального штаба русской армии. Составлена генералом бароном Клауфорсом». … Синий круг примерное расположение стана ЕФАН. В красном овале надпись «Степь». Жёлтой чертой обозначен вади – Мукаддам. Вверху карты видны русло вади Абу – Дом и, обозначен караванный путь с многими колодцами. А может быть Вади – Мукаддам это древнее русло Нила, по какой-то причине или изменившего свой ход на поверхности земли, или исчезнувшего с поверхности земли. Но подземный его путь остался неизменным.



В августе 1958 г. с помощью радиоизотопов была обнаружена река, текущая под Нилом. Ее среднегодовой расход воды в 6 раз больше, чем у Нила, — 500 куб. километров..



Нильский остров Элефантина считалась священным местом пребывания бога Хнума. Египтяне полагали, что под Элефантиной есть таинственная пещера, где находится исток Нила. Хнум жил в пещере расположенной под островом и управлял водами Нила, вытекавшими, как считали древние, оттуда.

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Помещая два отрывка из обширного исследования "«Иной путь»", мы отнюдь не считаем, что все утверждения автора небеЗспорны.Однако усилиями неравнодушных и пытливых исследователей отечественной и мировой истории вскрывается всё больше и больше таких фактов, которые находятся в явном противоречии с академическими версиями истории.Если же приглядеться поближе к североафриканскому региону, то выясняется, что роль Эфиопии в мировой истории явно искажена. Похоже на то, что ранее земли Абиссинии были населены представителями белой расы. И недаром в российской () и европейских культурах часто упоминается не только Египет, но и Эфиопия.Более того, многие удивятся, но до сих пор в Эфиопии исповедуют… православное христианство!Матричное же проявление роли Эфиопии в мировом историческом процессе – появление в России своего пророка с эфиопскими корнями: А.С. Пушкина.(Постулаты словообразования представлены здесь .)

Источник: ss69100.livejournal.com