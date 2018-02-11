Хорошо погуляли

7 лет назад в Египте был свергнут Мубарак.Военные его поддерживающие были частично отстранены от власти, как часть "сил тьмы"."Демократическая" оппозиция, включая эмигрантов из США рассчитывала на волне Тахрира въехать во власть.Но египетский народ явно хотел не демократии, так и к власти на свободных и демократических выборах пришли "Братья-мусульмане", которые начали заигрывать с Ираном.Военные, которых отодвинули от власти вместе с Мубараком вновь понадобились, так как результаты свободных и демократических выборов (ради которых собственно все формально и затевалось) многим не понравились.Теперь уже они на стороне "сил света" армия осуществила военный переворот, убив многократно больше людей, чем погибло при подавлении волнений на площади Тахрир.Демократически избранный лидер "Братьев-мусульман" приговорен к пожизненному заключению, часть движения ушла в подполье и занялась терроризмом.Спустя 7 лет военные вновь полностью контролируют Египет (кроме Синая). Уголовные дела против Мубарака закрыты.Зато как погуляли…

Источник: colonelcassad.livejournal.com