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Хорошо погуляли

09:31. 11 февраля 2018 Просмотров - 231 Один комментарий Опубликовал:


7 лет назад в Египте был свергнут Мубарак.
Военные его поддерживающие были частично отстранены от власти, как часть "сил тьмы".
"Демократическая" оппозиция, включая эмигрантов из США рассчитывала на волне Тахрира въехать во власть.
Но египетский народ явно хотел не демократии, так и к власти на свободных и демократических выборах пришли "Братья-мусульмане", которые начали заигрывать с Ираном.
Военные, которых отодвинули от власти вместе с Мубараком вновь понадобились, так как результаты свободных и демократических выборов (ради которых собственно все формально и затевалось) многим не понравились.
Теперь уже они на стороне "сил света" армия осуществила военный переворот, убив многократно больше людей, чем погибло при подавлении волнений на площади Тахрир.
Демократически избранный лидер "Братьев-мусульман" приговорен к пожизненному заключению, часть движения ушла в подполье и занялась терроризмом.
Спустя 7 лет военные вновь полностью контролируют Египет (кроме Синая). Уголовные дела против Мубарака закрыты.
Зато как погуляли…

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 2011, арабская весна, Египет, мубарак
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Один комментарий»

  • 1237 943
    Валерий 11 февраля 2018 в 12:32 Ссылка Пометить
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    Все как везде и как всегда: США, мягко говоря, обкакались в своих начинаниях, и с гордо поднятой головой отошли в сторону. А в результате – реки крови, страна раздирается в клочья внутренними противоречиями, население бежит, появляются террористические группировки. и такой сценарий повсеместно. Если бы это не было системой, американцев можно бы пожалеть: “Ну, тупые”, как говорил Михаил Николаевич. Но, нет, не тупые они, а злонамеренные, прикидывающиеся дурачками. США – империя зла ! Вот где реальный Мордор, вот откуда гниль по всему миру….

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