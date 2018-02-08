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А.Д. Григорьев про микроволновое излучение

15:38. 8 февраля 2018 Просмотров - 286 Нет комментариев Опубликовал:

Хронометраж:
0:21 – О школьных годах и поступлении в ЛЭТИ
12:02 – О студенческой практике и военных сборах
22:28 – Про увлечения.
38:27 – О сетях 5 поколения и истории сотовых сетей.
55:45 – Про изобретение радио и проблемы развития связи.
1:08:22 – Применение микроволнового излучения.
1:22:32 – Вредно ли излучение от устройств связи?

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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