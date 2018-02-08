А.Д. Григорьев про микроволновое излучение

Хронометраж:

0:21 – О школьных годах и поступлении в ЛЭТИ

12:02 – О студенческой практике и военных сборах

22:28 – Про увлечения.

38:27 – О сетях 5 поколения и истории сотовых сетей.

55:45 – Про изобретение радио и проблемы развития связи.

1:08:22 – Применение микроволнового излучения.

1:22:32 – Вредно ли излучение от устройств связи?



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com