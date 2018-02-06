45 лет назад вышел популярный фильм «Земля Санникова», созданный по мотивам научно-фантастического романа Владимира Обручева. Мало кто из поклонников творчества писателя знает, что его основной деятельностью была наука, а идею романа он привез в начале ХХ века из экспедиции по Якутии.Именно там писатель от местных жителей услышал красивую легенду о цветущем архипелаге островов, затерянном в бескрайних просторах Северного Ледовитого океана. В подтверждение своих слов якуты указывали Обручеву на стаи птиц, улетавших на север в сторону ледяных торосов Арктики.Аборигены верили, что и племя онкилонов, которое впоследствии ученый описал в своей книге, однажды отправилось вслед за птицами: великий шаман «указал народу путь на эту землю». В 1924 году Обручев завершил роман, опубликованный в 1926 году под названием «Земля Санникова, или Последние онкилоны».Писатель даже не подозревал, что этот край был известен еще древним грекам под именем Гиперборея. Именно о ней как о прародине гиперборейцев и всего человечества упоминается в некоторых древних духовных трактатах.Однако, несмотря на многочисленные попытки, обнаружить ее пока никому не удалось. Впрочем, возможно, эта группа островов являлась вовсе не легендарной Гипербореей, а выступавшим из воды Хребтом Ломоносова, некогда погрузившемся в Северный Ледовитый океан. Впрочем, не стоит строить догадки, лучше обратиться к реальным событиям прошлого.Оказывается, в России действительно жил промышленник и купец Яков Санников. Как опытный делец он стремился найти поставщиков дешевой пушнины. Объехав множество северных островов, однажды в ясную погоду купец увидел далеко-далеко на горизонте некую землю.Не высящиеся ледяные торосы, а именно чернеющие вершины гор неизвестной земли. На вопрос, заданный местным жителям, о том, что это виднеется вдали, купец получил странный ответ. Ему объяснили, что это действительно земля, но добраться до нее нет никакой возможности.Раздосадованный Санников не единожды пытался попасть на загадочную землю, но тщетно. Каждый раз его собачьи упряжки, удалившись на приличное расстояние от материка, вынуждены были поворачивать обратно, столкнувшись с ледяными торосами и широкой полыньей.Окончательно расстроившись, купец написал письма, рассказывающие о новой земле, в Москву и Санкт-Петербург. Исследователь предположил, что таинственная суша может оказаться не только группой островов, но даже небольшим материком с теплым климатом.Ко всеобщему удивлению, Российская Академия наук благосклонно отнеслась к записке Санникова, ведь ранее он уже открыл два неизвестных до этого острова — Столбовой и Фадеевский.Надо сказать, все, кто соприкасался с тайной земли Санникова, подпадали под ее загадочное очарование и безоговорочно верили в ее существование. Первым на практике пытался проверить догадку Санникова адмирал П.Ф. Анжу.Члены его экспедиции тоже увидели на горизонте очертания неизвестной земли, наняли у местных жителей собачьи упряжки и отправились в путь. Однако их, как ранее и Якова Санникова, постигла неудача: они уперлись в ледяные торосы, за которыми оказалась широкая полынья, заставившая полярников повернуть обратно.В то же время, любопытство исследователей подогревали рассказы рыбаков и моряков о загадочной земле. Исследователи утверждали, что при приближении к полюсу становится значительно теплее.Эдуард Васильевич ТолльВ 1900 году к неизвестной земле была отправлена крупная экспедиция. Возглавил ее геолог и путешественник Эдуард Васильевич Толль. Путешествие длилось три года. Благодаря своим недюжинным организаторским способностям барон Толль собрал на шхуне «Заря» группу бывалых полярников и вместе с ними отправился из Санкт-Петербурга на поиски новой земли.Вскоре путешественники действительно увидели на горизонте очертания земли, но добраться до нее не смогли. Безоговорочно веривший в положительный исход дела барон не упал духом, он бросил шхуну и на собачьих упряжках, как и многие его предшественники, отправился на поиски.Участники экспедиции Толля на борту шхуны «Заря»Предполагалось, что «Заря» заберет путешественников спустя два месяца с острова Новый. Однако шхуна оказалась заперта во льдах, острые льдины пропороли ей борт и образовали серьезную течь. «Заре» пришлось возвращаться в порт Тикси, ближайший к месту аварии.Толля стали искать лишь спустя год, в 1903 году. На его поиски был направлен будущий адмирал Александр Колчак. Спасательная экспедиция прибыла на остров Беннета, к которому ранее на собачьих упряжках отправился Толль.Там Колчак обнаружил зимовье полярника в отличном состоянии. Казалось, люди лишь ненадолго покинули его, чтобы вскоре вернуться. Но ни Толля, ни его помощников обнаружено не было. Может, они нашли заветную землю и поселились на ней навсегда?Было бы странно, если бы поиски удивительной земли не продолжились в XX веке. Тем более, что у исследователей появилось много новых возможностей. Но и сегодня ясности в этом вопросе не больше, чем в начале прошлого века.Когда автор этой статьи лично беседовал с одним контр-адмиралом, в советское время командовавшим на Северном флоте атомной подводной лодкой, тот недвусмысленно дал понять, что в Арктике до сих пор существует множество белых пятен.Острова могут как появляться, внезапно поднимаясь из воды, так и опускаться в океан. Ничего более конкретного адмирал сказать не мог. Последние исследования, в ходе которых могла бы быть обнаружена Земля Санникова, проводились в 1930-е годы ледоколом «Садко».Шхуна «Заря» в бухте Тикси, 1912Судно тщательно изучило Арктику вблизи Новосибирских островов, где Санников видел очертания своей Земли, но безрезультатно. В 1937 году по инициативе академика Обручева была проведена даже воздушная разведка, но и она не дала ничего, как и космические снимки, сделанные позже.Итак, Земли Санникова нет — это факт. Но как же быть с утверждениями Якова Санникова и барона Толля, которые видели очертания неизвестной земли? Куда могла испариться легендарная неизвестная земля?Первая версия достаточно прозаична. Не исключено, что суша, которую действительно наблюдали как моряки, так и жители северных островов, постепенно погрузилась под воду. Только, вряд ли она успела это сделать за 30-50 лет, хотя на архипелаге Новая Земля есть остров, ежегодно теряющий до 20 метров береговой линии.Нетрудно посчитать, что за тридцать лет он потеряет более шестисот метров, однако не исчезнет же совсем. А на Земле Санникова, как уверяли аборигены и полярники, имелись черные горы. Значит, острову с горами надо больше времени, чтобы навсегда погрузиться в морскую пучину.Впрочем, ученые, изучающие оптические феномены, уверяют, что вблизи больших материков и крупных островов иногда появляется так называемая полоса слияния. Нередко подобные миражи видят в море Лаптевых около Новосибирских островов, как раз там, где Санников впервые заметил свою землю. Вполне вероятно, что земля, которую видел Санников – это хрономираж, призрак существовавшей некогда суши.Вторая версия, активно обсуждаемая любителями мистики, – это параллельные миры. Действительно, физики уже доказали, что эти миры существуют, а некоторые из них даже соприкасаются друг с другом посредством неких «кроличьих нор».Возможно, утверждают приверженцы этой версии, Земля Санникова, так же как Винланд у скандинавов, Дильмун у шумеров, острова Блаженных у греков, — это ни что иное, как миры, проявляющиеся в нашей реальности благодаря искривлению пространства.В наше время начался активный процесс таяния льдов Арктики. У этого явления много минусов, например, затопление ряда прибрежных городов по всему миру. Но с другой стороны, когда сойдет арктический лед, человечество доподлинно узнает, существовала ли Земля Санникова на самом деле и имела ли она отношение к легендарной Гиперборее.

Источник: nashaplaneta.su