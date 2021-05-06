Научно-фантастический роман В. А. Обручева, написанный в 1924 году, впервые опубликованный в 1926 году.

На заседании Русского географического общества докладчик рассказывает о поисках барона Толля, отправившегося с экспедицией на мифическую землю Санникова. Неожиданно один из присутствующих ссыльный студент Матвей Горюнов восклицает: «А всё-таки она существует!» Академик Шенк просит Горюнова задержаться, последний приводит свои доводы о земле Санникова, пристанище улетающих на север птиц, место обитания пропавших онкилонов и единственно возможного места, где могли спастись Толль и его спутники. Получив поддержку и финансовую помощь от академика Шенка, Горюнов формирует экспедицию в составе двух своих товарищей, также ссыльных студентов Семёна Ордина и Павла Костякова и двух опытных промышленников — казака Капитона Никифорова и якута Никиты Горохова (брата пропавшего без вести спутника барона Толля).

Исполнитель: Илья Прудовский

Земля Санникова (приключения, реж. Альберт Мкртчян , Леонид Попов, 1973 г.)