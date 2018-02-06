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ХАЗИН: ФЕНОМЕН РЕЙТИНГА ГРУДИНИНА

13:41. 6 февраля 2018 Просмотров - 712 8 коммент. Опубликовал:

scale_600

Михаил Леонидович Хазин — российский экономист, аналитик, политолог, блогер, теле- и радиоведущий, статистик. Проводя опрос среди радиослушателей был шокирован результатами.

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8 коммент.»

  • 1603 1136
    София 6 февраля 2018 в 16:08 Ссылка Пометить
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    Никакого шока, а закономерность! Народ больше не может терпеть бандитский капитализм в стране и поэтому поддерживает смену конституционного строя государства на социальное.

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  • 426 206
    Калерия 6 февраля 2018 в 16:22 Ссылка Пометить
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    Неужели вы , София, такая наивная?! Никому не может нравится современная ситуация, но обещания Грудинина звучат, как полная шизофрения и популизм. Прямо нашёлся, наконец, тот кандидат, который за всё хорошее, против всего плохого. А как он собирается это осуществлять, где возьмёт честные и неподкупные кадры и куда денет зарвавшуюся элиту, он это вам рассказал? Про остальные вещи вообще молчу!

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  • 3520 563
    nikolay 6 февраля 2018 в 16:45 Ссылка Пометить
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    Мы, представители русских национальных организаций, призываем бойкотировать так называемые “выборы президента” в марте 2018 г.

    С февраля 1917 года, более ста лет, Россия не имеет законной власти. В стране правят террористы, убийцы, самозванцы, воры, маньяки и сумасшедшие, периодически сменяя друг друга. Все они крайне далеки не только от русского народа, но и его интересов. Более того: ни один внешний враг не наносил русскому народу столько потерь и столько горя, как эти правители, всегда выдающие себя за исполнителей народной воли.

    Их преступными усилиями наша страна расчленена на целый ряд псевдогосударственных образований, разорвавших единое тело русского народа. В результате чего русский народ превратился в крупнейший разделенный народ мира. Причем нынешние правители усердно отмывают и облагораживают своих предшественников ‒ террористов захвативших власть в стране в 1917 году.

    Самозванцы, правящие различными кусками России, превратили ее в свою личную собственность, вывозя из страны ее богатства триллионами долларов.

    Прикрытием всех этих преступлении против русского народа и являются так называемые «выборы», на которых шутовским образом «выбираются» все те же лица, несущие ответственность за разграбление и разчленение страны.

    Участие в «выборах» предполагает признание права устроителей их проводить.

    Мы, русские патриоты, такого права ворам и преступникам не давали!

    Для нас важно также, что ни один из представленных на сцене кандидатов не имеет никакого отношения к русскому народу и не ставит своей целью защиту его интересов.

    Таким образом, участие в фарсе «выборов» только подкрепляет легитимность режима клептократов и отдаляет дело освобождения России от воров, ибо все самозванцы, правившие и правящие, здесь, руководствуются формулой – «Не важно как проголосуют, важно, как подсчитают».

    Россия Освободится Нашими Силами (РОНС),

    Союз Христианского Возрождения (СХВ),

    Русское Имперское Движение (РИД),

    Национально -Консервативное Движение (НКД).

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      Владимир nikolay 6 февраля 2018 в 17:45 Ссылка Пометить
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      Жидовская уловка. Нацисты (не путать с националистами) по своей тупости льют воду на жидовскую мельницу.

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      VaSya nikolay 6 февраля 2018 в 20:07 Ссылка Пометить
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      Вот украинцев мы будем слушать? Делать на больше не чего? Вы на своих украинских сайтах выступайте.

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    любопытный 6 февраля 2018 в 20:02 Ссылка Пометить
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    Слушала выступление Грудинина по тв. Он там сказал, что если придет к власти, то означает, что к власти придет партия КПРФ, Зюганов станет председателем правительствп, а что ведь документы правления компартии ни кто не отменял и верховный совет так же и конституцию не запретили, а другую конституцию рф отменят, может ни зря Путин поменял в войсках обращение военных – Служу России

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    Dml Ldm Яра 6 февраля 2018 в 19:47 Ссылка Пометить
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    Грудинин победил в интернете это очень радует. Сейчас этот успех надо вынести за рамки пространства интернета и у нас появится шанс избрать П.Н Грудинина руководителем по возрождению Руси. (слово пРезидент не признаю).

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