ХАЗИН: ФЕНОМЕН РЕЙТИНГА ГРУДИНИНА
13:41. 6 февраля 2018 Просмотров - 712 8 коммент. Опубликовал: jackomb
Михаил Леонидович Хазин — российский экономист, аналитик, политолог, блогер, теле- и радиоведущий, статистик. Проводя опрос среди радиослушателей был шокирован результатами.
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Никакого шока, а закономерность! Народ больше не может терпеть бандитский капитализм в стране и поэтому поддерживает смену конституционного строя государства на социальное.
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София посмотрите это видео,дежавю правда.https://nnils.livejournal.com/3403620.html
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Неужели вы , София, такая наивная?! Никому не может нравится современная ситуация, но обещания Грудинина звучат, как полная шизофрения и популизм. Прямо нашёлся, наконец, тот кандидат, который за всё хорошее, против всего плохого. А как он собирается это осуществлять, где возьмёт честные и неподкупные кадры и куда денет зарвавшуюся элиту, он это вам рассказал? Про остальные вещи вообще молчу!
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Мы, представители русских национальных организаций, призываем бойкотировать так называемые “выборы президента” в марте 2018 г.
С февраля 1917 года, более ста лет, Россия не имеет законной власти. В стране правят террористы, убийцы, самозванцы, воры, маньяки и сумасшедшие, периодически сменяя друг друга. Все они крайне далеки не только от русского народа, но и его интересов. Более того: ни один внешний враг не наносил русскому народу столько потерь и столько горя, как эти правители, всегда выдающие себя за исполнителей народной воли.
Их преступными усилиями наша страна расчленена на целый ряд псевдогосударственных образований, разорвавших единое тело русского народа. В результате чего русский народ превратился в крупнейший разделенный народ мира. Причем нынешние правители усердно отмывают и облагораживают своих предшественников ‒ террористов захвативших власть в стране в 1917 году.
Самозванцы, правящие различными кусками России, превратили ее в свою личную собственность, вывозя из страны ее богатства триллионами долларов.
Прикрытием всех этих преступлении против русского народа и являются так называемые «выборы», на которых шутовским образом «выбираются» все те же лица, несущие ответственность за разграбление и разчленение страны.
Участие в «выборах» предполагает признание права устроителей их проводить.
Мы, русские патриоты, такого права ворам и преступникам не давали!
Для нас важно также, что ни один из представленных на сцене кандидатов не имеет никакого отношения к русскому народу и не ставит своей целью защиту его интересов.
Таким образом, участие в фарсе «выборов» только подкрепляет легитимность режима клептократов и отдаляет дело освобождения России от воров, ибо все самозванцы, правившие и правящие, здесь, руководствуются формулой – «Не важно как проголосуют, важно, как подсчитают».
Россия Освободится Нашими Силами (РОНС),
Союз Христианского Возрождения (СХВ),
Русское Имперское Движение (РИД),
Национально -Консервативное Движение (НКД).
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Жидовская уловка. Нацисты (не путать с националистами) по своей тупости льют воду на жидовскую мельницу.
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Вот украинцев мы будем слушать? Делать на больше не чего? Вы на своих украинских сайтах выступайте.
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Слушала выступление Грудинина по тв. Он там сказал, что если придет к власти, то означает, что к власти придет партия КПРФ, Зюганов станет председателем правительствп, а что ведь документы правления компартии ни кто не отменял и верховный совет так же и конституцию не запретили, а другую конституцию рф отменят, может ни зря Путин поменял в войсках обращение военных – Служу России
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Грудинин победил в интернете это очень радует. Сейчас этот успех надо вынести за рамки пространства интернета и у нас появится шанс избрать П.Н Грудинина руководителем по возрождению Руси. (слово пРезидент не признаю).