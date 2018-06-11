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Михаил Хазин. О безусловном доходе

15:13. 11 июня 2018 Просмотров - 78 Один комментарий Опубликовал:

Тема безусловного дохода, который платит бюджет той или иной страны своим гражданам (или который предполагается платить) у некоторых людей вызывает сильное возбуждение. И по этой причине возникает естественный вопрос: откуда такая идея возникла и для чего. Я, разумеется, не претендую на то, что знаю всё и вся, но свое мнение по этому вопросу у меня есть.

Мне кажется, что дело тут в противоречиях между либеральной и консервативной идеологиями. Дело в том, что либеральная идеология принципиально отрицает право общества на наведение справедливости. И для конкретного гражданина, и для общества в целом. У них (либералов) эта идея вызывает просто животную ненависть, все должно быть исключительно усилиями отдельных граждан, которые должны «свободно» конкурировать друг с другом. Желающие, кстати, могут «свободно» поконкурировать с частными банками (или частными рейтарскими компаниями) в судах. Так что идея эта представляется дико абстрактной и в реальности неосуществимой — но либералы борются за нее отчаянно.

Почему? Да просто вспомним старую шутку, что «демократия — это власть демократов». В каждой шутке есть определенная доля шутки, а все остальное — это серьезно, так что если немножко изменить эту фразу, то звучать она будет так: «Либерализм — это власть финансистов». Ну, а власть финансистов это вещь достаточно неприятная, тут даже никто спорить не будет.

Так вот, идея общественного перераспределения денег, в том числе через государство, финансистам страшно не нравится. Они искренне не любят «лузеров», которые не могут положить в их институты, в банки, страховые компании, пенсионные фонды и так далее, серьезные деньги. Эти люди им только мешают, поскольку настаивают на своих правах (реализация которых требует от них денег), что-то там смеют обсуждать и так далее. Ну действительно, что за бред, когда люди, которые даже не могут положить в банк 2-3 миллиона долларов, начинают рассуждать об экономической политике, налогах и правах? Ну согласитесь, это же бред какой-то!

Ну а дальше все просто. Поскольку основная задача перераспределения доходов через бюджет — поддержка социальной политики, то нужно сделать ее реально конкурентной, то есть — коммерциализировать. А для этого нужно полностью отменить все бесплатные государственные социальные сервисы, типа образования, медицины или поддержки детей и их родителей. Ну, действительно, о какой справедливости можно говорить, государство может заниматься только коррупцией. А потому — нужно все сделать платным, то есть максимально честным. А те, кто платить не могут, им, так и быть, нужно дать из бюджета денег. Но не на те сервисы, которые им необходимы и которые они сами себе обеспечить не могут, а просто по головам. Вот есть у тебя голова — получи в зубы денюжку и просто плати сам за все услуги.

А как определить сумму, которую нужно заплатить? А просто взять общую стоимость некоторого объема услуг и разделить ее на число жителей. Если таких денег в бюджете нет, то нужно уменьшить объем услуг.  И, с точки зрения либералов, ситуация станет максимально справедливой. При этом, правда, образуется ряд проблем. Первая: люди существа слабые, а в молодости еще и безответственные. И вместо того, чтобы эти деньги тратить на медицинскую страховку они, пока молодые, начинают их тратить на развлечения и гаджеты. Потом, когда прихватит, возникает желание ситуацию переиграть, но денег уже требуется куда больше. А поддержки государства и общества уже не будет …

Далее, если денег хватает на еду, то возникает феномен «африканства», когда можно вообще не работать, а ждать, когда с пальмы упадет кокос. если ветра нет, то кокосы не падают и, соответственно, неурожай. Но в рамках безусловного дохода падает точно. И полностью исчезает даже мысль, что на жизнь нужно зарабатывать трудом. Возникает колоссальное количество бездельников, с которыми потом совершенно непонятно, что делать. Но поскольку безусловный доход они тратят на потребление, то и больше от них ничего финансистам не нужно. Консерваторам нужно, поскольку такие люди крайне негативно влияют на общество в целом. Но либералы консерваторов сильно не любят. В общем, идея безусловного дохода это абсолютна антиавраамическая идея, противоречащая и христианству, и исламу, и иудаизму. 

В-третьих, если спрос на платные услуги увеличится, то и цены вырастут. Так что реально доступная сфера услуг для обычных граждан уменьшится еще сильнее, с того уровня, который был задан изначально. Так что разрыв в доходах между богатыми (читай — либералами-финансистами) и бедными только вырастет. А значит, влияние простых людей на ситуацию в обществе еще более упадет, что для богатых финансистов только хорошо. 

В общем, делаю окончательный вывод, о том, что сама по себе такая идея является совершенно вредительской, с точки зрения нормального развития любого общества. Неприятностей от нее может быть очень много, пользы — да в общем, никакой. Если не считать торжества либеральной идеи, конечно. Поэтому я исхожу из той мысли, что идея безусловного дохода нужна только банкирам, для усиления их влияния на общество и любой нормальный человек с такой идеей должен активно бороться.

Автор: Михаил Хазин 

Источник: https://khazin.ru/articles/6-jekonomika/59439-o-bezuslovnom-dokhode

Приложение: 
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Источник: pravosudija.net

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Один комментарий»

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    Satana666 11 июня 2018 в 15:44 Ссылка Пометить
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    Безусловный доход есть, но его забирают криминальные элементы во власти. Сейчас власть воровская, бывает власть ментовская, была власть советская, но отказались от неё.

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