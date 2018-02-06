У США сломалось оружие возмездия

Составители доклада подчеркивают, что российскому руководству удалось "снизить инфляцию и сократить бюджетный дефицит, при этом сохранив низкий уровень государственного долга".

Единственное яркое пятно в этой довольно грустной для любителей прогнозов о скором коллапсе России картине — это заявление составителей доклада о том, что "экономические перспективы России остаются приглушенными из-за структурной слабости российской экономики и санкционного давления США и ЕС". Это довольно обидная констатация, если смотреть на вещи с точки зрения Вашингтона, который привык к возможности уничтожить любую экономику планеты с помощью финансовых санкций. В российском случае получилось разве что "приглушить экономические перспективы". Стоит отметить, что устойчивость российской экономики к текущим и будущим санкциям также отметило американское рейтинговое агентство Moody's, которое при всем желании нельзя заподозрить в симпатиях к России или российскому руководству. В интервью агентству Рейтер директор Moody's Кристин Линдоу заявила: "Согласно нашему анализу, экономика и государственные финансы в хорошем состоянии и могут справиться с новыми санкциями", чем немало удивила многие российские деловые СМИ, привыкшие собирать просмотры и лайки на сообщениях о скорой кончине российской экономики.

Минфин США считает, что санкции в виде запрета на приобретение или владение российскими государственными облигациями американскими юридическими лицами нанесет определенный ущерб российской финансовой системе, однако в докладе сразу же делается уточнение, что "у России есть масштабные связи в реальном и финансовом секторах экономики с глобальным бизнесом и инвесторами", а значит, действие санкций затронет глобальную финансовую систему в целом, и от них пострадают американские финансовые компании. Более того, в списке последствий подобных санкций в качестве финального пункта фигурирует "российская месть в адрес американских интересов".

Составители доклада о санкциях жалуются на то, что от их введения пострадает конкурентоспособность американских компаний по управлению активами, и тут нужно разъяснить причины, по которым это представляет для США серьезную проблему. Дело в том, что мировое влияние американских финансовых структур определяется не только и не столько их собственными капиталами, сколько тем, что американские финансовые структуры управляют циклопическими по объемам инвестиционными портфелями богатых людей и компаний со всего мира.

Для иллюстрации масштаба феномена достаточно привести следующее сравнение: активы под управлением только одной крупной американской финансовой компании BlackRock в июле 2017 года составляли 5,68 триллиона долларов, а федеральный бюджет США за 2017 год — 4,17 триллиона долларов. Американские финансовые компании аккумулируют под своим управлением капиталы со всего мира — в том числе под гарантии того, что они будут инвестироваться максимально эффективным образом. Это не предполагает принятия решений для удовлетворения больного эго и геополитических хотелок сенаторов и конгрессменов. Как справедливо указывает американский Минфин, введение санкций против российских облигаций, которые считаются очень привлекательным активом для международных инвесторов, приведет к тому, что американские финансовые компании будут проигрывать конкурентную борьбу за клиентов. На США свет клином не сошелся, и очевидно, что клиенты будут забирать деньги из управления американских финансовых структур и перевозить в Европу, Азию или вообще куда угодно, где инвестируют по критерию "где ожидается большая прибыль", а не по критерию "что нравится сенатору Маккейну". С учетом того, что североамериканские финансовые компании сейчас управляют активами примерно на 47 триллионов долларов, потеря даже нескольких процентов клиентов в пользу Европы, Сингапура или Гонконга будет очень чувствительна для США в пересчете на конкретные миллиарды. В некотором смысле происходит удушение геополитических амбиций вашингтонского истеблишмента той самой "рукой свободного рынка", которую воспел в своих трудах классик эСоставители доклада указывают на то, что негативные последствия введения новых антироссийских финансовых санкций для американского финансового сектора могут быть купированы, если Евросоюз примет аналогичные санкции, но даже в этом случае негативные последствия будут лишь "частично смягчены". С учетом того, что Евросоюз фактически принудил США отказаться от санкций против "Северного потока — 2" с помощью угроз введения антиамериканских ответных санкций, шансы на то, что Евросоюз проявит солидарность с США в плане новых ограничений, направленных против российского финансового рынка, — мизерны. В этом контексте неудивительно, что Минфин США не возлагает особых надежд на этот сценарий и даже не предлагает сенату и конгрессу США как-то повлиять на европейских политиков. Более того: логично предположить, что европейские компании по управлению активами будут в восторге от возможности "угнать" клиентов и активы у своих американских конкурентов. Еще до публикации доклада по санкциям американское агентство Блумберг провело несколько интервью с европейскими финансистами, которые управляют инвестиционными фондами в Великобритании и странах ЕС, и пришло к выводу, что в случае введения американских санкций против российского госдолга европейские инвест-фонды "пришлют Трампу благодарственную открытку за санкции против российских облигаций". кономической теории Адам Смит.