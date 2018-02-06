Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 февраля 2018

Большинство крупных западных СМИ, среди которых Daily Mail и Time, опубликовали материалы, посвященные пилоту российского штурмовика Су-25 майору Роману Филипову, который был сбит 3 февраля при облете зоны деэскалации «Идлиб» в Сирии и погиб, подорвав себя гранатой во время боя с террористами.

Новость активно обсуждалась читателями. Так, к статье на Daily Mail пользователи оставили более двух тысяч комментариев, в самых популярных из которых, собравших тысячи отметок «мне нравится», говорится о смелости погибшего пилота.

«Покойся с миром, приятель. Смелый мужчина и настоящий солдат. Готов поспорить, его память будут чтить в России, а не критиковать в прессе и судить, как это сделали бы у нас», — пишет Sandman.

«Смелый человек, в отличие от крыс, с которыми он сражается», — считает SunlundMakesMeBarf.

Многие вспомнили героическое боевое прошлое России.

«Русские сохранили характер своих дедов, которые прошли Вторую мировую войну. Крепкие ребята. Можете представить себе, чтобы современное поколение „неженок“, растущее сейчас на Западе, смогло им что-то противопоставить?» — спрашивает talibasher.

«Цивилизованный мир должен поднять тост в его честь! Хорошая работа, ты заставил свою страну и весь мир гордиться тобой. Прямо как твои деды во время войны», — пишет Nik Rexna.

Ряд пользователей недоумевают, как у террористов оказались ПЗРК, способные сбить штурмовик.

«Где они достали такие ракеты? Это самое пугающее в этой истории. Они могут перейти на гражданские самолеты. А мы только и делаем, что обвиняем Асада», — замечает Lukas.

«Интересно, а не Обама ли поставлял эти переносные зенитные системы?» — спрашивает PeterM_Williams.

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