Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 февраля 2018
- 09:25 «Настоящий герой»: читателей западных СМИ восхитило мужество пилота Су-25 (ФОТО).
- 09:18 О поставках вооружений Талибану и “Ан-Нусре”.
- 08:08 Госдеп: Россия вновь «прикрывает» власти Сирии после химатак.
- 07:45 Появились сообщения о решении России закрыть для Турции небо над Сирией.
- 02:45 Применение ПТРК в Африне.
- Вчера 23:27 Коротко по Сирии. 05.02.2018.
- Вчера 19:36 Главнокомандующий ВКС РФ рассказал о подвиге российского летчика майора Романа Филиппова.
«Настоящий герой»: читателей западных СМИ восхитило мужество пилота Су-25 (ФОТО)
Большинство крупных западных СМИ, среди которых Daily Mail и Time, опубликовали материалы, посвященные пилоту российского штурмовика Су-25 майору Роману Филипову, который был сбит 3 февраля при облете зоны деэскалации «Идлиб» в Сирии и погиб, подорвав себя гранатой во время боя с террористами.
Новость активно обсуждалась читателями. Так, к статье на Daily Mail пользователи оставили более двух тысяч комментариев, в самых популярных из которых, собравших тысячи отметок «мне нравится», говорится о смелости погибшего пилота.
«Покойся с миром, приятель. Смелый мужчина и настоящий солдат. Готов поспорить, его память будут чтить в России, а не критиковать в прессе и судить, как это сделали бы у нас», — пишет Sandman.
«Смелый человек, в отличие от крыс, с которыми он сражается», — считает SunlundMakesMeBarf.
Многие вспомнили героическое боевое прошлое России.
«Русские сохранили характер своих дедов, которые прошли Вторую мировую войну. Крепкие ребята. Можете представить себе, чтобы современное поколение „неженок“, растущее сейчас на Западе, смогло им что-то противопоставить?» — спрашивает talibasher.
«Цивилизованный мир должен поднять тост в его честь! Хорошая работа, ты заставил свою страну и весь мир гордиться тобой. Прямо как твои деды во время войны», — пишет Nik Rexna.
Ряд пользователей недоумевают, как у террористов оказались ПЗРК, способные сбить штурмовик.
«Где они достали такие ракеты? Это самое пугающее в этой истории. Они могут перейти на гражданские самолеты. А мы только и делаем, что обвиняем Асада», — замечает Lukas.
«Интересно, а не Обама ли поставлял эти переносные зенитные системы?» — спрашивает PeterM_Williams.
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О поставках вооружений Талибану и “Ан-Нусре”
О снабжении боевиков в Афганистане и Сирии, а так же про украинский след в истории с Су-25.
Совсем недавно госсекретарь США Рекс Тиллерсон огульно обвинил Российскую Федерацию в том, что она снабжает оружием движение «Талибан».
Для малообразованного населения США, индоктринированного конформизмом, любые, но четко произнесенные слова политиков от «вашингтонского обкома» воспринимаются как истина.
Однако для остальной образованной, цивилизованнной части населения планеты Земля глава американской внешней политики тем самым расписался в незнании истории собственного государства — Соединенные Штаты оказывают целенаправленное влияние на происходящее в Афганистане уже на протяжении почти сорока лет.
Г-н Тиллерсон, рекомендуем почитать, хотя бы на досуге, мемуары Милтона Бирдена — бывшего резидента ЦРУ в Пакистане в 1986-1089 гг. Книга называется «Главный противник». Так вот, в ней Бирден откровенно и достаточно подробно рассказывает об участии ЦРУ в событиях в Афганистане в 1980-х годах. Там, кстати, есть и воспоминания о том, как специалисты из Лэнгли финансировали, обучали и вооружали моджахедов, в числе которых был и мулла Омар — будущий первый лидер «Талибана».
Известно, что в те годы ЦРУ вооружило террористическую организацию «Талибан» ПЗРК «Стингер» конкретно для уничтожения советской авиации и ее летчиков. Тот же Бирден на праздновании 50-летия ЦРУ с воодушевлением рассказывал ветеранам «плаща и кинжала», как вместе с террористами из «Талибана» убивал в Афганистане русских офицеров.
Так что, справедливости ради, Тиллерсону следовало бы признать, что американцы сами «выпустили из бутылки талибского джинна».
Кроме того, Тиллерсон мог бы вспомнить, как в 2011 году США продали Азербайджану большую партию оружия на сумму $1,6 млрд. Поставка была осуществлена не напрямую, а через Израиль, с целью скрыть участие в этой сделке американцев, поскольку они официально являются участниками Минской группы по мирному урегулированию карабахского конфликта. Иезуитское воплощение Вашингтоном классического «Si vis pacem, para bellum» — «Хочешь мира — готовься к войне»…
Впочем, нынешний госсекретарь может свалить все эти грехи на своих предшественников…
Но ведь уже с согласия нынешней администрации США курируемая ЦРУ Служба безопасности Украины в лице ее Департамента контрразведки через украинские ОПГ осуществляет поставку вооружения, в том числе ПЗРК, в Сирию. Оно, в частности, уже использовано в провинции Идлиб против Су-25 ВКС России подконтрольными тому же Вашингтону сирийскими «оппозиционерами», убившими российского летчика.
http://www.segodnia.ru/content/197927 – полностью здесь
1. Касательно Талибана, то конечно США оказались в несколько затруднительной ситуации, так как орудие, которое они создавали и вооружали для борьбы против СССР, в долгосрочной перспективе вышло из под контроля и обрело военно-политическую субъектность. И за 17 лет очередной афганской войны Талибан деятельно доказал, что США при всех огромных ресурсах и вложениях не смогут выковырять его из горных и сельских районов, вынудив Вашингтон искать мира с талибами на компромиссных условиях. Холодная война США и РФ актуализировала сценарий, который не лишен исторической иронии. С учетом того, что Талибан открыто поддерживает контакты с Китаем и Россией, а те в свою очередь имеют интерес в том, чтобы США убрались из Афганнистана, появляется возможность для зеркального сценария, когда бывшее американское орудие для борьбы против СССР, может получать вооружение извне для борьбы против США. Отсюда и периодические истерики Госдепа на тему того, что Россия уже вооружает Талибан, чтобы тот более эффективно убивал американских солдат. На деле, это ничем не доказано, но зато хорошо иллюстрирует нежелание США оказаться в ситуации, когда Талибан начнет воевать против США с внешней подпиткой, что существенно повысит для США издержки оккупации Афганистана. Особенно эти опасения усилились после того, как начали ухудшаться отношения США и Пакистана, на территории которого фактически действует тыловая инфраструктура Талибана (причем не секрет и связи талибов с пакистанской военной разведкой). Попытки США играть в моральность, конечно смешны, с учетом того, что своего нынешнего противника они создавали сами. Поэтому объявляя Китай и Россию своими противниками, США должны быть готовы, что ответные меры (в том числе и в Афганистане), могут им не понравиться, но сейчас не время для нежностей.
2. Относительно версии с украинским следом ПЗРК, то пока в открытых источниках нет точных данных о моделе ПЗРК, который использовался для атаки на Су-25 и о канале его попадания на территорию Сирии. Стоит помнить, что у "Ан-Нусры" и до этого были ПЗРК награбленные у сирийской армии или перекупленные у других террористических группировок. В основном это были позднесоветские образцы + китайские FN-6. В 2013-2015 годах из них было сбито несколько самолетов и вертолетов ВВС Сирии. С учетом того, что против "Ан-Нусры" вертолеты и штурмовики использовались достаточно ограничено, а против высотных бомбардировщиков ПЗРК не эффективны, у боевиков просто не было возможностей для их системного применения. Актуализация применения штурмовиков для поддержки наступления САА в районе Дахура, создало возможности для применения оставшихся ПЗРК (или завезенных под эти цели с территории других стран). Турция если и использовалась, то скорее всего как страна-транзитер. Касательно страны отправления, то наиболее вероятные источники – Ливия, Украина, Болгария, Сербия, Саудовская Аравия. Стоит так же помнить, что при прекращении поставок на "Ан-Нусру", через Турцию в Сирию продолжает поступать оружие для группировок связанных с ССА и "Ахрар-аш-Шам". При этом та же "Ахрар-аш-Шам" жаловалась, что в ходе кровавой междоусобной борьбы с "Ан-Нусрой", в которой погибло несколько сотен боевиков и десятки полевых командиров с обеих сторон, "Ан-Нусра" украла у "Ахрар-аш-Шам" существенные объемы вооружений (включая ПЗРК). "Украла" или "приняла при передаче" вопрос не до конца ясный, но это также может рассматриваться как один из каналов получения ПЗРК "Ан-Нусрой". В целом, у "Ан-Нусры" были различные возможности получить ПЗРК на протяжении последних лет, причем нет данных ни о их количестве, ни о том, сколько их осталось у группировки на данный момент.
3. Относительно украинского следа, то помимо основного канала поставки вооружений в Сирию через балканские страны (см. материалы Диляны Гайтанджиевой https://colonelcassad.livejournal.com/3959443.html), украинское оружие также попадало в Сирию (можно вспоминить смешной ролик, где боевики ИГИЛ ругаются на камеру, что украинское оружие "не очень", демонстрируя в том числе неработающий ПЗРК). Нелегальные поставки оружия из/через Украину осуществляются через Одесский порт. А потом чудесным образом начинают серийно взрываться склады боеприпасов, которые подозревались в том, что их единицы хранения нелегально поставляются за рубеж.
Фактически, в документе указывается. что МОУ организовало взрывы в Балаклее, чтобы уничтожить следы исчезновения со складов огромного количества различных боеприпасов приготовленных к формальному списанию, перепроданных в третьи страны (причем. не обязательно на Ближний Восток).
Разумеется, если США используют для своих целей такие страны как Болгария, Сербия и Чехия для организации канала поставки вооружений террористам в Сирию, то такую черную дыру как Украина не использовать для организации каналов подпитки боевиков было бы упущением.
Уровень коррупции и полная зависимость СБУ от США, обеспечивают необходимые условия для организации этой деятельности в рамках реализации секретных программ ЦРУ по вооружению боевиков в Сирии с использованием стран Восточной Европы.
Полагаю, со временем фактов на эту тему будет появляться еще больше. Поэтому когда США кого-то начинают поучать на тему поставок оружия, им конечно надо внимательно посмотреть, чем они сами занимаются.
Ну а вопрос, откуда взялся этот ПЗРК у "Ан-Нусры", так же со временем будет разрешен.
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Госдеп: Россия вновь «прикрывает» власти Сирии после химатак
Госдепартамент США во вторник вновь обвинил Россию в том, что она «прикрывает» власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия.
«В прошлом месяце госсекретарь (США Рекс Тиллерсон) в Париже обратил внимание на то, что Россия несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленное количество сирийцев, пострадавших от химического оружия с тех пор, как она была вовлечена в ситуацию в Сирии. Прикрывая сирийский режим от ответственности, Россия не выполняет свои обязательства», — говорится в заявлении госдепартамента, поступившем в РИА Новости.
В нем подчеркивается необходимость безоговорочного прекращения использования химоружия всеми сторонами в Сирии.
В заявлении также выражается обеспокоенность Вашингтона по поводу сообщений о «применении сирийским режимом хлора против невинных мирных граждан, на сей раз в провинции Идлиб в районе Саракеб».
«Это уже шестая атака, о которой сообщалось за последние 30 дней. Мы призываем мировое сообщество поднять свой голос и использовать все возможности для оказания давления на режим (президента Сирии Башара) Асада и его сторонников с целью прекращения использования химического оружия и привлечения виновных к ответственности», — отмечается в документе.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в Париже по вопросам противодействия «безнаказанному» использованию химоружия, заявил, что сирийские власти 22 января якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы «продолжает использовать химоружие».
В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.
МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.
Сообщения о новых химических атаках в Сирии стали появляться на фоне проведения целой серии международных консультаций о необходимости расследования подобных преступлений.
В ноябре 2017 года Россия заблокировала продление мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) для выработки нового формата работы следователей. Российский постпред при ООН Василий Небензя пояснял, что продление мандата СМР возможно только при исправлении фундаментальных недостатков в его работе.
Российский дипломат также заявлял, что Москва предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия и подготовила соответствующий проект резолюции. Но США выступили против него и предложили восстановить СМР, заявила тогда в ответ постпред США при ООН Никки Хейли.
В мае 2017 года российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщил, что местные жители и оппозиция в Сирии заявили о постановочных съемках с последствиями обстрелов с использованием «отравляющих веществ» в населенных пунктах Саракеб и Джиср-эа-Шугур в провинции Идлиб. ЦПВС отмечал, что «консультантами» таких съемок были операторы, снимающие для «Аль-Джазиры».
В том же месяце ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщал со ссылкой на свои местные источники и очевидцев, что в окрестности Идлиба приехала группа «Белых касок» для проведения съемок. По данным телеканала, «были привлечены насильно люди из поселения Саракеб, мероприятие сопровождалось группой одного из спутниковых арабских телеканалов». «Аль-Маядин» отмечал, что, «по всей видимости, готовилась постановка химической атаки».
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Появились сообщения о решении России закрыть для Турции небо над Сирией
Россия закрыла воздушное пространство Сирии для Турции, заявила турецкий аналитик Амберин Заман со ссылкой на американские источники.
Заман сообщила в Twitter, что Анкара больше не может проводить в Сирии воздушные военные операции.
Кроме того, со ссылкой на турецких экспертов Заман сообщает, что Турция действительно не осуществляла авиаудары, чтобы не мешать российским операциям – предположительно, речь идет о российских авиаударах в Идлибе.
В субботу российский штурмовик Су-25 сбили из ПЗРК в районе Идлиба. Пилот самолета Роман Филипов погиб в бою, подорвав себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Погибший летчик был асом штурмовой авиации.
Ответственность за атаку признала террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра». Ответным ударом ликвидировали более 30 боевиков.
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Применение ПТРК в Африне
Карта-схема указывающая районы, где курды из ПТРК поражали турецкую бронетехнику и объекты.
21 января – из ПТРК "Конкурс" поражен "Леопард 2А4"
28 января – из ПТРК "Конкурс" поражен пограничный полицейский участок
30 января – из ПТРК "Туфан" (серийный иранский ПТРК) поражен "Леопард 2А4"
31 января – из ПТРК "Конкурс" поражены бульдозер, пограничный полицейский участок и неидентифицированная цель
3 февраля – из ПТРК "Конкурс" поражены "Леопард 2А4", бульдозер и неидинтифицированный танк (скорее всего М-60 Sabra)
4 февраля из ПТРК "Конкурс" поражены пограничный полицейский участок и бульдозер.
PS. И еще интересная деталь – в Африн на 3 автобусах и 90 автомобилях едет курдская пехота из Рожавы. Так как проехать туда можно лишь через территорию Асада, то это может означать, что переговоры курдов с Асадом развиваются. Вполне понятно, что просто так курдов бы в Африн не пропустили, осталось узнать, на какие уступки Дамаску им пришлось пойти. Сам конвой визуально значителен – по приблизительный подсчетам там до 1500 человек пехоты, но без тяжелой бронетехники. Условно можно натянуть на легкую пехотную бригаду. Для укрепления фронта в горах вполне подойдет, особенно если вместе с колонной был осуществлен завоз ПТРК.
Также стоит отметить, что турки официально опровергли вбросы про то, что Россия закрыла для Турции сирийское небо. Воздушная операция турецких ВВС продолжается и Россия пока туркам препятствий не чинит. Вчера в Хатае был замечен российский военно-транспортный борт, что вероятно связано с переговорами по поводу обмена и вывоза в Россию тела майора Филипова.
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Коротко по Сирии. 05.02.2018
Коротко по событиям на северо-западе Сирии.
1. Дахурский котел.
Последние 3 дня наметилась активизация действий САА и союзников по ликвидации группировки ИГИЛ окруженной к юго-востоку от Дахура. С нескольких направлений ведется достаточно неспешное наступление, которое приводит к сжиманию кольца окружения. Местность тут не благоприятствует обороне (равнина и холмы с редкой жилой застройкой), плюс у боевиков недостаточная плотность войск для удержания фронта по всему периметру, что дает возможность САА и Ко использовать преимущество в силах для растягивания и без того жидкой обороны боевиков, которая основана на мобильной завесе, опирающейся на редкие населенные пункты. Естественно, что после артподготовки и авиаударов, механизированные части САА и иранских прокси постепенно перемалывают противостоящие им части "черных", которые несколько недель назад упустили последнюю возможность вырваться из котла. Свою полезную работу по уничтожению боевиков "Ан-Нусры" ИГИЛ выполнил и теперь пришла пора убрать с доски этот некогда полезный фактор.
2. Наступление на Саракиб.
Активизация операции по уничтожению Дахурского котла совпала с замедлением продвижения в направлении Саракиба, где боевики усилили оборону за счет резервов и предприняв ряд контратак, отбили у САА немного ранее утерянных территорий. До Саракиба сейчас 13 километров.
Стоит также отметить, что турки таки доехали до Аль-Ииса после дополнительных согласований. Скорее всего после ликвидации Дахурского котла и выравнивания фронт к западу от Дахура, мы увидим создание анонсированной еще прошлой осенью линии деэскалации.
3. Африн.
"Оливковая ветвь" развивается достаточно неспешно. Турки ожидаемо пытаются соединить все свои вклинивания в Африн, дабы взять под контроль границу Сирии и Турции. В этом они постепенно достигают успеха, но темпы продвижения не очень высоки. Помимо продвижения на северо-западе Африна, турки сегодня приросли территорией к западу от горы Барсая, которую они захватили после недельных боев. Стоит отметить, что большие потери "зеленых" и низкая пробивная мощь пехоты "боевиков" вынудили турок более активно использовать свои механизированные подразделения, что ожидаемо привело к росту потерь в людей и технике. За последние 3 дня турки потеряли больше людей, чем за предыдущую неделю. Повторяется ситуация с Аль-Бабом, когда турки сначала пытались действовать руками "зеленого" мяса, а когда выяснилось, что против "черных" оно не тянет, были вынуждены бросить в наступление личный состав мех.бригад, что позволило решить поставленную политическим руководством задачу, но стоило туркам существенных потерь в людях и технике. Так и в Африне. Активизация действий турецкой армии позволила туркам продвигаться там. где спасовали боевики, но это будет стоить туркам существенных потерь. Впрочем, Эрдоган явно готов оплатить этот кровавый вексель.
Курды продолжают придерживаться стратегии на затягивание операции, медленно отходя под натиском превосходящих сил противника. Впрочем, с учетом неблагоприятной для Африна международной обстановки, выигрыш времени может оказаться бесполезным, если на международной арене ничего не поменяется.
Судя по тому, что линия Таль-Рифат – авиабаза Менаж практически не атакуется (кроме авиаударов и артиллерийских обстрелов), этот район входит в некие договоренности Турции и России. Иначе непонятно, почему в районе Азаза и Маре собиралась крупная группировка, которая так и не ударила, а часть ее сил были переброшены для штурма горы Барсая.
PS. На заглавной фотографии курдское кладбище бойцов YPG поврежденное турецким артиллерийским обстрелом.
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Главнокомандующий ВКС РФ рассказал о подвиге российского летчика майора Романа Филиппова
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