Коммунисты опять будут краснеть: лондонская недвижимость Павла Грудинина
Вчера миллиардер от коммунистов Павел Грудинин признался, что его сын всё-таки владеет испанской виллой почти за миллион долларов. Хотя ранее Грудинин и его команда всячески отрицали существование заграничной собственности, оформленной на семью владельца агрохолдинга.
«Единожды солгавший, кто тебе поверит?», - писал Козьма Прутков. Действительно, кто теперь поверит Грудинину, тем более что из его лжи уже можно составлять подборку.
Наверняка, в скором времени миллиарды Грудинина, которые он тщательно скрывает, проявят себя не только в Испании. Всё-таки огромные средства, выводимые за границу клубничным дельцом, должны оставить следы.
Как известно, многие богатые россияне любят вкладывать средства в британскую недвижимость. Лондонские городские власти даже били своеобразную тревогу в этой связи. Скупая элитную недвижимость в центре британской столицы, российские миллиардеры вызвали неограниченный рост её цен.
В последнее время власти Великобритании решили навести в этой области порядок. Не можешь объяснить происхождение средств?! Тогда твои счета будут заморожены, а недвижимость арестована. А как обстоят дела у Грудинина с недвижимостью в Лондоне?
Оказывается, неплохо. Это можно проверить. Полная тезка жены Павла Грудинина Ирина Грудинина является счастливой обладательницей дома в британской столице.
Полный тезка учредителя фирмы Грудинина «ТТ-Девелопмент» Александр Федоров тоже прикупил себе там недвижимость.
Что ж, неплохие вложения. Вот только британские власти скоро опубликуют подробную информацию о реальном владельце домов, оформленных на Грудинину и Федорова. После этого коммунисты опять будут вынуждены краснеть, пытаясь отмазать представляющего их капиталиста. Лучше надо было прятать, Павел. Или ты всё-таки специально уничтожаешь КПРФ?!
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Виктория как ты не поймёшь, все это козни ВВП, он обманным путем купил недвижимость за границей и оформил на близких ПНГ, и самое главное по подлому не предупредил ПНГ. Только не понимаю как он догадался что ПНГ будет баллотироваться в президенты.
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Да не, это козни ПНГ, он купил, обманным путём РФ и Путину подсунул. А Путин не виноват, он даже не догадывался о такой провокации. Должны наследники Российской империи подъехать после выборов, им и сдаст РФ на вечное монашерское хранение. Срок давности 100 лет после выборов наступает, так что нужно торопиться.
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“Вчера миллиардер от коммунистов Павел Грудинин признался,” что трахал Виктория Соколова проститутка предоставляющая анальный секс. Это конечно не возбраняется Путиным Владимиром Владимировичем, он же разведёный и не в таких оргиях участвовал, хотя его замок в Моннако с бассейном даже не представляет его богатства, это как вам хвастаться ладой калина, а его друзья Ротенберг например Платон для сына придумал. Тепернь сын Ротенберга получает доход. Голосовать нужно за Путина. Очень нужно. Фёдоров.
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Опять соколова кричит – Воолкии.. Воолкии..
Нищеброда пусти во власть всю страну будет стремиться сделать нищебродами. То что Грудинин не нищеброд- это только плюс. Есть категория людей которая обеспечив себя и о окружении- людях помнит и их подтягивает, и о людях не забывает, к ним Грудинин относится. А есть те, для кого люди – гойское стадо, которое кроме 282 статей, кредитов под 20%, обложений налогом все и вся не чего более не заслуживающие.
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Гои! Голосуй за Путина!
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Иногда жену полезно отправить к чёрту на кулички лишь бы по ногами не мешалась.
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Да,но не всякий имеет дом в лондонах чтоб ее туда отправить.)))
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Кроме путина и его команды практически почти никто.
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Дядюшка Зю после каждой такой новости только кряхтит да попёрдывает…
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Это точно.
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Соколова отличная *****! Рекомендую. Сосёт как пылесос.
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С Путиным у Соколовой не сложилось, но он ей предложил пиарить его. И она его пиарит, три раза в день огромным дидло пиарит.
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Не завидуй!
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Почему не пишут сколько Путлер и ЗАО Медведопед & Co всего имеют? По сути ничего не изменится, щупальцы жидовского спрута обьяли весь земной шар! Одни воры на других сменятся… Для России нужно жёсткое тоталитарное управление и диктатура настоящего русского патриота + расстрелы за наркотики кражи, изнасиловаия развращение детей, похоже как в китае. Украл выпил в тюрьму….романтика
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Ты уже выпил. В тюрьму!
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я то в тюрьму, но замест вас на Руси с такой политикой будут жить китайцы уже скоро…
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Не хочу ни с кем спорить. Это заказ для очернения народного кандидата. Путиноиды в панике.
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Чего там очернять,все заработано непасильным трудом.)))))Но я думаю что в панике и сам грудинин,ведь наверняка куплен еще и дом для любовницы в париже,а если об этом узнает жана.)))))
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Вы за базар отвечаете?
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Степаныч, зиг!
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Дежавю???
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Соколова похоже слабый троль. Не удивила. Вот вилла на Марсе, да с виноградниками. Это да!!! У дорогих друзей олигархов и упырей чиновников такого нет.
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Вика!
Вы уже потеряли давно доверие у форума. Пересмотрите свои перлы. Посерьёзней работайте.
1.Когда переходите на “ты” с явно старшим и незнакомым человеком – это явный моветон, а по-русски невоспитанность.
2.При публикации копий документов, будьте так добры, делайте их читаемыми.
3.Каждое высказывание необходимо подкреплять железобетонными фактами (документами), не от агентства ОГГ.
4.Фотография ПНГ под заголовком. Ну и что, что он скривился? Может он лимон перед этим съел? Или Вы её для эмоционального сопровждения текста поместили?
Я совсем не сторонник ПНГ, но такой подход со стороны журналистов вызывает сочувствие и раздражает.
Есть что сказать по существу – говорите, но не высасывайте из пальца.
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Неудержимый, кремлёвский понос. Пургена обожрались видимо.
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Огласите весь список , пожалуйста …..
у кого и что нажито праведным трудом так сказать, в поте лица своего .Можно не скромничать и по всем кандидатам пройтись , включая их лучших друзей и родственников . Было бы интересно сравнить … правда , а почему бы нет ?
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Про виллу Путина в Марбелье(Испания) площадью 400 м2 и участком в 4 гектара, стоимостью 16 млн. фунтов, яхту “Олимпия”, стримостью 35 млн. долл., коллекцию эксклюзивных часов, стоимостью 22 млн. долл., не указанных в его сегодняшней декларации – поведай нам, продажная кремлеботка Вика.
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А какие у Вас есть доказательства? Вы за базар готовы ответить? Очко своё ставите?
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Зачем ему вилла в Испании,если надо он ее(испанию)итак присоединит вежливыми человечками.)))))
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А Вы своё очко готовы поставить за базар?
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Вот зачем тебе новая версия гугль переводчика васьия,ты же выглядишь с ней как полный идиот.)))))Надо правильно говорить не очко,а очки,и не в теннисе,а через которые смотрят.)))))
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Ой, я яндекс пользоваться.
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Здрав буде, Степаныч.
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И тебе большой пиндостанский физкульт привет.)))))
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Ходить матрёшка в лес медведь балалайка русский баня лосось?
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Короче хочется завершить серию беспомощных агитаторов за клубничного бессеребренника,он чист яко ангел,ну немножко стянул денег выделенных на строительство показушной швейцарии у самих кукловодов,думал что прикроют его в случае чего.)))Каким местом он думал когда не просчитал даже простейшей ситуации,ведь все тайное рано или поздно становиться явным,я думаю даже его кураторы оху.ли от такой наглости простого председателя.)))Вообщем будем посмотреть далее такую подставу всей этой крутой махинации перед выборами якобы “достойного притендента” самому ВВП.)))
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Ну заверши. Завершилка то выросла?
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Завершилка не растет пиндостанец,она приходит,причем необратимо,в компании с песцом.)))