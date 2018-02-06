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Коммунисты опять будут краснеть: лондонская недвижимость Павла Грудинина

20:48. 6 февраля 2018 Просмотров - 606 37 коммент. Опубликовал:

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Вчера миллиардер от коммунистов Павел Грудинин признался, что его сын всё-таки владеет испанской виллой почти за миллион долларов. Хотя ранее Грудинин и его команда всячески отрицали существование заграничной собственности, оформленной на семью владельца агрохолдинга.

«Единожды солгавший, кто тебе поверит?», - писал Козьма Прутков. Действительно, кто теперь поверит Грудинину, тем более что из его лжи уже можно составлять подборку.

Наверняка, в скором времени миллиарды Грудинина, которые он тщательно скрывает, проявят себя не только в Испании. Всё-таки огромные средства, выводимые за границу клубничным дельцом, должны оставить следы.

Как известно, многие богатые россияне любят вкладывать средства в британскую недвижимость. Лондонские городские власти даже били своеобразную тревогу в этой связи. Скупая элитную недвижимость в центре британской столицы, российские миллиардеры вызвали неограниченный рост её цен.

В последнее время власти Великобритании решили навести в этой области порядок. Не можешь объяснить происхождение средств?! Тогда твои счета будут заморожены, а недвижимость арестована. А как обстоят дела у Грудинина с недвижимостью в Лондоне?

Оказывается, неплохо. Это можно проверить. Полная тезка жены Павла Грудинина Ирина Грудинина является счастливой обладательницей дома в британской столице.
1

Полный тезка учредителя фирмы Грудинина «ТТ-Девелопмент» Александр Федоров тоже прикупил себе там недвижимость.
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Что ж, неплохие вложения. Вот только британские власти скоро опубликуют подробную информацию о реальном владельце домов, оформленных на Грудинину и Федорова. После этого коммунисты опять будут вынуждены краснеть, пытаясь отмазать представляющего их капиталиста. Лучше надо было прятать, Павел. Или ты всё-таки специально уничтожаешь КПРФ?!

 

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37 коммент.»

  • 1267 919
    Sergeev 6 февраля 2018 в 21:00 Ссылка Пометить
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    Виктория как ты не поймёшь, все это козни ВВП, он обманным путем купил недвижимость за границей и оформил на близких ПНГ, и самое главное по подлому не предупредил ПНГ. Только не понимаю как он догадался что ПНГ будет баллотироваться в президенты.

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      VaSya Sergeev 6 февраля 2018 в 21:10 Ссылка Пометить
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      Да не, это козни ПНГ, он купил, обманным путём РФ и Путину подсунул. А Путин не виноват, он даже не догадывался о такой провокации. Должны наследники Российской империи подъехать после выборов, им и сдаст РФ на вечное монашерское хранение. Срок давности 100 лет после выборов наступает, так что нужно торопиться.

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  • 318 -42
    VaSya 6 февраля 2018 в 21:21 Ссылка Пометить
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    “Вчера миллиардер от коммунистов Павел Грудинин признался,” что трахал Виктория Соколова проститутка предоставляющая анальный секс. Это конечно не возбраняется Путиным Владимиром Владимировичем, он же разведёный и не в таких оргиях участвовал, хотя его замок в Моннако с бассейном даже не представляет его богатства, это как вам хвастаться ладой калина, а его друзья Ротенберг например Платон для сына придумал. Тепернь сын Ротенберга получает доход. Голосовать нужно за Путина. Очень нужно. Фёдоров.

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  • 1177 723
    алексей 6 февраля 2018 в 21:27 Ссылка Пометить
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    Опять соколова кричит – Воолкии.. Воолкии..
    Нищеброда пусти во власть всю страну будет стремиться сделать нищебродами. То что Грудинин не нищеброд- это только плюс. Есть категория людей которая обеспечив себя и о окружении- людях помнит и их подтягивает, и о людях не забывает, к ним Грудинин относится. А есть те, для кого люди – гойское стадо, которое кроме 282 статей, кредитов под 20%, обложений налогом все и вся не чего более не заслуживающие.

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  • 203 127
    Народ России 6 февраля 2018 в 21:28 Ссылка Пометить
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    Иногда жену полезно отправить к чёрту на кулички лишь бы по ногами не мешалась.

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  • 8223 7073
    Вячеслав 6 февраля 2018 в 21:52 Ссылка Пометить
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    Дядюшка Зю после каждой такой новости только кряхтит да попёрдывает…

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  • 322 -42
    VaSya 6 февраля 2018 в 21:56 Ссылка Пометить
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    Соколова отличная *****! Рекомендую. Сосёт как пылесос.

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  • 323 -43
    VaSya 6 февраля 2018 в 21:57 Ссылка Пометить
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    С Путиным у Соколовой не сложилось, но он ей предложил пиарить его. И она его пиарит, три раза в день огромным дидло пиарит.

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  • 369 208
    Облико Морале 6 февраля 2018 в 22:07 Ссылка Пометить
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    Почему не пишут сколько Путлер и ЗАО Медведопед & Co всего имеют? По сути ничего не изменится, щупальцы жидовского спрута обьяли весь земной шар! Одни воры на других сменятся… Для России нужно жёсткое тоталитарное управление и диктатура настоящего русского патриота + расстрелы за наркотики кражи, изнасиловаия развращение детей, похоже как в китае. Украл выпил в тюрьму….романтика
    ПЫСЫ Для модXератора: комментарий скопирован и сохранён на компютере, в случае удаления будет вновь загружен в эту ветку! Здоровья тебе!

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  • 1953 1394
    Колобуд Старовер 6 февраля 2018 в 22:24 Ссылка Пометить
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    Не хочу ни с кем спорить. Это заказ для очернения народного кандидата. Путиноиды в панике.

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    александр 6 февраля 2018 в 22:31 Ссылка Пометить
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    Соколова похоже слабый троль. Не удивила. Вот вилла на Марсе, да с виноградниками. Это да!!! У дорогих друзей олигархов и упырей чиновников такого нет.

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  • 1572 1407
    strelez 6 февраля 2018 в 22:41 Ссылка Пометить
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    Вика!
    Вы уже потеряли давно доверие у форума. Пересмотрите свои перлы. Посерьёзней работайте.
    1.Когда переходите на “ты” с явно старшим и незнакомым человеком – это явный моветон, а по-русски невоспитанность.
    2.При публикации копий документов, будьте так добры, делайте их читаемыми.
    3.Каждое высказывание необходимо подкреплять железобетонными фактами (документами), не от агентства ОГГ.
    4.Фотография ПНГ под заголовком. Ну и что, что он скривился? Может он лимон перед этим съел? Или Вы её для эмоционального сопровждения текста поместили?
    Я совсем не сторонник ПНГ, но такой подход со стороны журналистов вызывает сочувствие и раздражает.
    Есть что сказать по существу – говорите, но не высасывайте из пальца.

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  • 237 177
    Евгений 6 февраля 2018 в 22:46 Ссылка Пометить
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    Неудержимый, кремлёвский понос. Пургена обожрались видимо.

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  • 1406 1070
    sergej 6 февраля 2018 в 22:52 Ссылка Пометить
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    Огласите весь список , пожалуйста …..
    у кого и что нажито праведным трудом так сказать, в поте лица своего .Можно не скромничать и по всем кандидатам пройтись , включая их лучших друзей и родственников . Было бы интересно сравнить … правда , а почему бы нет ?

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  • 37 13
    Илья 6 февраля 2018 в 23:17 Ссылка Пометить
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    Про виллу Путина в Марбелье(Испания) площадью 400 м2 и участком в 4 гектара, стоимостью 16 млн. фунтов, яхту “Олимпия”, стримостью 35 млн. долл., коллекцию эксклюзивных часов, стоимостью 22 млн. долл., не указанных в его сегодняшней декларации – поведай нам, продажная кремлеботка Вика.

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  • 21329 10225
    Степаныч 7 февраля 2018 в 0:34 Ссылка Пометить
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    Короче хочется завершить серию беспомощных агитаторов за клубничного бессеребренника,он чист яко ангел,ну немножко стянул денег выделенных на строительство показушной швейцарии у самих кукловодов,думал что прикроют его в случае чего.)))Каким местом он думал когда не просчитал даже простейшей ситуации,ведь все тайное рано или поздно становиться явным,я думаю даже его кураторы оху.ли от такой наглости простого председателя.)))Вообщем будем посмотреть далее такую подставу всей этой крутой махинации перед выборами якобы “достойного притендента” самому ВВП.)))

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