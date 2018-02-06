Коммунисты опять будут краснеть: лондонская недвижимость Павла Грудинина

Вчера миллиардер от коммунистов Павел Грудинин признался, что его сын всё-таки владеет испанской виллой почти за миллион долларов. Хотя ранее Грудинин и его команда всячески отрицали существование заграничной собственности, оформленной на семью владельца агрохолдинга.

«Единожды солгавший, кто тебе поверит?», - писал Козьма Прутков. Действительно, кто теперь поверит Грудинину, тем более что из его лжи уже можно составлять подборку.

Наверняка, в скором времени миллиарды Грудинина, которые он тщательно скрывает, проявят себя не только в Испании. Всё-таки огромные средства, выводимые за границу клубничным дельцом, должны оставить следы.

Как известно, многие богатые россияне любят вкладывать средства в британскую недвижимость. Лондонские городские власти даже били своеобразную тревогу в этой связи. Скупая элитную недвижимость в центре британской столицы, российские миллиардеры вызвали неограниченный рост её цен.

В последнее время власти Великобритании решили навести в этой области порядок. Не можешь объяснить происхождение средств?! Тогда твои счета будут заморожены, а недвижимость арестована. А как обстоят дела у Грудинина с недвижимостью в Лондоне?

Оказывается, неплохо. Это можно проверить. Полная тезка жены Павла Грудинина Ирина Грудинина является счастливой обладательницей дома в британской столице.



Полный тезка учредителя фирмы Грудинина «ТТ-Девелопмент» Александр Федоров тоже прикупил себе там недвижимость.



Что ж, неплохие вложения. Вот только британские власти скоро опубликуют подробную информацию о реальном владельце домов, оформленных на Грудинину и Федорова. После этого коммунисты опять будут вынуждены краснеть, пытаясь отмазать представляющего их капиталиста. Лучше надо было прятать, Павел. Или ты всё-таки специально уничтожаешь КПРФ?!