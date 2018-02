Под зелёной «крышей»…

Источник: zavtra.ru

Законодательные органы нескольких регионов страны поддержали обращение Архангельского областного Собрания депутатов в Министерство юстиции РФ о проведении проверки деятельности «Гринпис» на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации.

О роли «Гринписа» в политике глобальных элит беседуют эксперт Института динамического консерватизма Константин Черемных и писатель Дмитрий Перетолчин.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Константин Анатольевич, партии «зелёных» оказывают очень сильное политическое влияние на мировой истеблишмент. Почему так происходит?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Когда наш читатель или слушатель воспринимает слово «Гринпис», ему говорят, что это экологическая организация. Но в любом английском тексте будет сказано, что это «environmental organization» («environment» — окружающая среда).

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. В чём разница?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. В том, что экология — наука, а энвайроментализм или экологизм — это мировоззрение, философия, идеология. Это такие же разные вещи, как научные исследования и пропаганда.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Тогда надо поговорить о догматах этой идеологии.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Любая идеология имеет свою историю. Если мы говорим об энвайроментализме, то в XX веке было несколько ключевых событий, которые сыграли роль в его формировании. Первое из них — возникновение движения «New Age» на рубеже 1950/1960 гг., второе — это доклад Римского клуба «Пределы роста», и третье — возникновение и утверждение на уровне ООН теории глобального потепления.

Как это работает в политике? В 2014 году к регулярной ежегодно происходящей сессии Генассамблеи ООН был приурочен обычно происходящий отдельно климатический саммит, после чего был созван очередной саммит Евросоюза, и на этом саммите была утверждена «Программа 20-20-20», означающая процент сокращения атмосферных выбросов.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. На самом деле, эта идея влияет на регулирование промышленности …

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Идеи сначала влияют на мышление элиты. Приведу конкретный пример. Ещё с 1940-х гг. Джона Рокфеллера Второго почему-то начинает интересовать тема национальных парков больше, чем тема нефтяной индустрии, в которой он работает. А затем один за другим члены рокфеллеровского семейства начинают утрачивать интерес к той отрасли, где они сделали свой капитал, и увлекаются темой, которая ещё не называется «пределами роста», а просто численностью народонаселения, то есть той темой, которой занимался Томас Мальтус. В итоге утверждается догмат о том, что традиционных энергетических ресурсов, которые необходимы для того, чтобы содержать всё население Земли, осталось всего на сто лет.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Это произошло в Римском клубе?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, в докладе «Пределы роста» в 1972 году. Но это ещё не было завершением всей конструкции. Конструкция завершилась тогда, когда возникла теория глобального потепления. Почему это важно? Дело в том, что энвайроментализм как философия апеллирует к очень многим течениям: религиозным, философским, сектантским. Общие черты этих течений состоят в том, что человек приравнивается к животным. Если говорить о религиозных направлениях, то там речь идёт о переселении души человека в душу дерева или лягушки и т. д. Но то, что о человеке и его жизни надо заботиться не больше, чем о судьбе лягушки или, не дай Бог, нельзя раздавить комара, — это ещё не конечная стадия философии энвайроментализма. А конечная стадия наступает тогда, когда утверждается, что именно углекислота, создаваемая человеком, а не кем-нибудь, является источником того страшного бедствия, которое губит Землю и все живые существа на ней. Человек приравнивается к источнику греха перед природой. Человек больше не должен управлять природой, он должен только каяться, биться лбом об стену перманентно за то, что он вообще что-то изменяет в природе.

С того момента эта философия становится религией, но по сравнению с авраамическими религиями перевёрнутой вверх ногами: то, что там является ценностью, здесь становится антиценностью.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Антисистемой?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, и эта законченная идеология начинает применяться в геополитике.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. А каковы инструменты, конкретные организации?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Сначала в Великобритании возник «Международный союз за консервацию природы (IUCN)» Джулиана Хаксли. Потом «Всемирный фонд дикой природы», потом всем нам известный «Гринпис» и множество других организаций. Можно называть их НКО, в которые вовлечены миллионы людей в разных странах мира, и они представляют собой очень внушительную силу по количеству занятых там добровольцев. Это важно, потому что добровольцы работают за идею, бесплатно, и это удобно. Это в рамках любой идеологии существует, но когда всё это направлено против человеческого развития, то понятно, каким должен оказаться конечный результат.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. В итоге это направлено на контроль над экономикой?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Это зависит от политической конъюнктуры. Например, Соединённым Штатам, если они хотят реиндустриализироваться, применять эту философию у себя в стране сейчас невыгодно.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Но выгодно применять в Европе, чтобы убить конкурента.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, но я бы начал не с Европы, а с Китая, с которым в этом отношении США работают давно. Те события в Китае, которые привели к восстанию на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, состояли не только в том, что Компартию Китая критиковали за застой или какие-то репрессии. Очень важным элементом была кампания против строительства гидроэлектростанции «Три ущелья». Была выпущена книга-бестселлер, которая называлась «Янцзы, Янцзы», и эта кампания была гораздо мощнее и громче, чем, например, кампания против поворота рек в Советском Союзе. Другое дело, что у китайского партийного руководства оказалось больше чувства самосохранения, чем у советского руководства.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Вы говорили, что сначала идеями заражают элиту…

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, и если бы не было Горбачёва в качестве генерального секретаря, то не было бы и второй фазы перестройки, в том числе закрытия проектов Ростовской АЭС, Петрозаводской АЭС и т. д. А главное, посмотрим, куда Горбачёв ушёл после?

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. «Всемирная хартия Земли»?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, «Хартия Земли». Он считается одним из её авторов, хотя на самом деле там большую роль сыграл Морис Стронг, заместитель генерального секретаря ООН. А структура, которая была подарена Горбачёву? Она существует до сих пор и называется очень торжественно: «State of the World Forum». Для понимания: «State of the Union address» — это ежегодное обращение президента США к американцам. А тут — «Мировой форум». То есть Михаил Сергеевич, когда ему предлагали возглавить такую организацию, в собственном представлении чувствовал себя человеком более важным в мире, чем Джордж Буш-старший. Но это уже вопрос персональной манипуляции, и в итоге он не получил той роли, на которую рассчитывал.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Конечно. Но кто же всё-таки придумал философию энвайроментализма?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Если мы откроем в англоязычной Википедии слово «энвайроментализм», то сразу увидим имя Томаса Мальтуса, который писал экономические труды и делал тот самый вывод, к которому вернулся потом с помощью рокфеллеровского семейства Римский клуб.

В том же перечне мы найдём источники из разных философий, прежде всего, джайнизма. Эта религия была включена в девять главных религий мира супругом британской королевы Елизаветы II принцем Филиппом, большим сторонником этой философии.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Который хочет родиться в следующей жизни смертоносным вирусом! Заметьте, не деревом и не лягушкой.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да. Джайнизм исповедует 0,4% населения Индии, и хотя Индия — многонаселённая страна, но и для Индии, и для мира это не так много, чтобы зачислять её в определяющие, ведущие религии. Ещё одной опорной точкой энвайроментализма является исмаилизм — секта, отделившаяся от шиитского ислама.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Но для нас экологическое движение олицетворяется прежде всего организацией «Гринпис».

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, так это воспринимается в нашей стране, поскольку эта организация действовала у нас и вызывала большее количество скандалов, чем другие структуры. Но «Гринпис» — одна из многих массовых структур в энвайроменталистском движении. Называть эту организацию экологической неправильно, ведь, как мы говорили, экология — это наука. Мы же не можем сказать, что есть, например, какое-нибудь зоологическое движение.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Но декларируемая позиция «Гринписа» — это охрана природы.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Декларируемая позиция «Гринписа» менялась на протяжении его существования. Вспомним, с чего они начинали в 1969 году, когда этого названия ещё не было. А начинали они с очень благородной и тогда одобряемой советской стороной борьбы против ядерных испытаний. Потом вдруг эта тема была замещена темой защиты китов, которая долго держалась, а затем эта структура присоединилась ко многим другим в общей борьбе против энергетики ядерной и энергетики традиционной, углеводородной.

И не случайно Патрик Мур, один из основателей «Гринписа», который потом из него вышел, сказал: «Когда я вступал в эту организацию, я думал, что она ради людей, а потом я понял, что она против людей».

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Это очень многослойное заявление.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Это осознание той реальной миссии, которую несут эти организации, а вместе с ними и самые разные организации другого плана, которые могут называть себя правозащитными или борющимися за свободу религий или каких-то территорий.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. А есть ли основания полагать, что они в буквальном смысле против людей?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Давайте рассуждать. От того, что в 1972 году в докладе Римскому клубу было сказано: через сто лет истощатся запасы ресурсов, — можно плясать в разных направлениях. Надо бы дать слово учёным, специалистам, а не философам. Пусть они разберутся, поищут, докажут, что действительно ресурсы кончаются. Если это так на нашей планете, давайте осваивать другие планеты, космическое пространство. Но вместо этого предлагается ничего не строить, ничего не добывать, меньше ездить на автомобилях и, в конечном счёте, меньше дышать.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Кто-то из британских политиков предлагал повесить на людей счётчики…

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, Дэвид Милибэнд, который в Великобритании занимал пост министра экологии, прежде чем стать министром иностранных дел.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. А какова роль «Гринписа» в этом международном движении?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. В 2009 году исполнительным директором, то есть главной фигурой «Гринписа», стал Куми Найду — человек южноафриканского происхождения, в прошлом борец против апартеида. Он не занимался до этого ни китами, ни нефтяными компаниями. Но этого правозащитного активиста пригласили, и он возглавил «Гринпис». Помимо этого он ещё организует «Всемирный призыв за климатическую акцию». Речь идёт о пресловутой климатической катастрофе, которая является завершением философии энвайроментализма. В этой катастрофе винят человека, который загрязняет природу. Неважно, что есть вулканы, которые выделяют углекислоту, есть животные, которые выделяют углекислоту. Они не виноваты! Виноват только и исключительно человек!

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. И это окончательная постановка вопроса…

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, это окончательная постановка вопроса: человек есть зло. Это и понял Патрик Мур.

Если говорить об общемировом тренде, то энвайроментализм или экологизм — это только один из элементов политики глобальных структур. Возьмём того же Куми Найду. Где мы ещё находим это имя? Мы находим его в составе консультативного совета «Транспаренси Интернешнл».

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Организации, которая якобы борется с коррупцией?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, причём это борьба прицельная. Это своего рода кампанейщина, когда составляется досье на определённых лиц и т. д. Этим объясняется, например, то обстоятельство, что нападение на газпромовскую платформу «Приразломная» не исчерпалось самим нападением. Одновременно в западной прессе появились публикации о том, что якобы Газпром приобрёл основание этой платформы не совсем легальным образом, а значит, тут наверняка есть коррупция. Собирается досье на сотрудников Газпрома и т. д. Если мы посмотрим, какие ещё персонажи сидят рядом с Куми Найду в этом совете, то увидим Тавакуль Карман — «звезду» «Арабской весны» в государстве Йемен. Она принадлежит к партии «Ислах», которая является частью движения «Братьев-мусульман». Это движение не в чести по самым разным причинам не только в Египте, но и у нас, и во многих других странах. Радикальная часть «Братьев-мусульман» смыкается с очень опасными структурами на Синайском полуострове.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Можно ли в какой-то степени говорить, что за «Гринписом» стоят те же силы, что и за «Братьями-мусульманами»?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Главный вопрос: почему в одной и той же структуре присутствуют люди, которые занимаются досье, люди, которые занимаются защитой природы, и люди, которые занимаются общественным возбуждением, что ведёт к массовым убийствам и гражданской войне — например, в Йемене, где она идёт с тех пор, как там началась «Арабская весна»? Тавакуль Карман — главная персона, которая должна за это отвечать! А она сидит благополучно рядом с господином Найду, и что-то они координируют! Сидит там же Джессика Тухман-Мэтьюз из Международного фонда Карнеги за мир. Какой мир они хотят построить путём такого координирования? Вот вопрос, который мне кажется самым принципиальным.

В этом же консультативном совете присутствует директор «Crown Agents» — компании, которая существует в Великобритании с 1833 года. Это британский аналог американской USAID. Только в 1997 году «Crown Agents» стала негосударственной формально, но названия своего, «Агенты Короны», не изменила:. Любопытно, что несколько лет назад Яценюк договаривался с ними, чтобы эта структура взяла в управление украинские таможни.

А если мы посмотрим, какие фонды всё это спонсируют, то может возникнуть ещё больше вопросов. Например, «Aga Khan foundation». У Ага-ханов, королей несуществующего королевства исмаилитов, довольно специфическая репутация даже в плане того, как они ведут себя с собственными единоверцами.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Они даже принимали участие в обрушении Советского Союза.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, и в обрушении СССР, и в создании благоприятной среды для операций с наркотиками в странах, прилежащих к Афганистану.

Есть целый куст структур, которые присваивают себе некие титулы глобальных организаций. Например, Глобальная комиссия по наркотической политике, которая громко заявила о себе во время «Арабской весны». Её состав почти полностью совпадает с «The Elders» («Старейшинами») — группой ветеранов политики, бывших президентов и т. п. То есть наркотическое лобби и правозащитное лобби пересекаются удивительным образом в лицах.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Но «Гринпис» с наркотиками всё-таки не пересекается?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Сам «Гринпис» нет, но та же группа «The Elders» была основана в ЮАР, и я думаю, что Куми Найду не может не быть знаком с этими персонажами. Из ЮАР ещё происходит Международный совет по транзитной юстиции, который занимается вопросами собственности, в том числе — культурных ценностей, в тех странах, где происходит «свержение диктаторов», например, Музея в Ираке.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Сегодня в этой связи возникает много вопросов и по Ираку, и по Ливии, и по Тунису, и по Египту… А возможна ли связь «Гринписа» с разведывательными структурами?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Если общественная структура, возникшая по инициативе снизу, как «Гринпис», со временем входит в истеблишмент, то появляются группы лиц, которые занимаются контактами с разными политическими и разведывательными структурами. Тем более что такие инструменты, как «Гринпис» или «Транспаренси Интернешнл», очень удобны тем, что там есть живой энтузиазм и волонтёрство. Есть много людей, которые занимаются сбором информации (которая может являться материалом для разведки) бесплатно, от души. Это очень экономично.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. То есть «Гринпис» — это организация, которая не совсем занимается охраной окружающей среды?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Она, как минимум, участвует в тех же кампаниях, которыми одновременно занимаются правозащитные организации, возбуждая общественные настроения в той стране, в которой они работают. «Гринпис» — очень удобный инструмент, поэтому он и дальше будет востребован.

От редакции.

В сложившихся условиях «Гринпис» меняет тактику. Теперь его активисты стараются под «крышей» российских природоохранных организаций попасть в государственные программы, например, под эгидой АСИ — Агентства стратегических инициатив при Президенте РФ. Эти программы позволяют им проводить семинары и тренинги для российских учителей, работников экопросвещения заповедников и национальных парков и даже участвовать в создании школьных учебников и видеоуроков, подминая при этом под свой энвайроментализм и правозащитничество традиционные устремления русских и других народов России к гармонии с природой.

Рис. Геннадия Животова

