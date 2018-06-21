Гринпис. Что скрывается под зелёной „крышей”?

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Не прошло и нескольких лет, как на канале „День”, наконец, сообразили: где в управлении России таится главная угроза. Ведь это даже не столько Медведев или Силуанов, а те, кто подобными персонажами владеет и направляет их деятельность по разрушению России.Речь, как многие догадались, идёт о т.н. глобальных неправительственных организациях. Вот об этом весьма насыщенно в коротком ролике Фефелова с Фурсовым.У многих коллег, в том числе и у меня, возникли большие проблемы с публикацией новых записей в ЖЖ. Уже подано несколько десяток заявок в службу поддержки.

Источник: ss69100.livejournal.com