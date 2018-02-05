Где люди на старых фото?
10:06. 5 февраля 2018 Просмотров - 882 6 коммент. Опубликовал: brahman
На YouTube канале "История. Здравый смысл и никакой магии." сегодня опубликован очередной ролик.
Так вот, при просмотре этого ролика у меня возникла мысль, которая по мере просмотра только укреплялась.
Ролик начинается с разссмотрения вот этой фотографии:
А теперь давайте попробуем ответить на вопрос: А что же мы на самом деле видим на данной фотографии?
А видим мы то, что называется "изба", происходящее от слова "избыть", то есть, переждать. Другими словами, мы видим временные, на спех построеные жилища. Причём именно временные, а не постоянные. Мне приходилось бывать во многих наших уральских деревнях, в которых до сих пор сохранились старые дома, которые были построены во второй половине 19-го века, то есть, примерно в то же время, которое мы видим на этой и других фотографиях. Так вот, те дома выглядят совсем по другому. Это именно капитальные дома, хоть и деревянные, часто построенные на каменном фундаменте. В них всегда есть не просто печь, а хорошая, большая печь, которая является основой для построения дома. То есть, эта печь стоит в центре, причём тоже на фундаменте, а весь остальной дом построен уже вокруг этой печи таким образом, чтобы она обогревала все имеющиеся в доме помещения. Также мне встречались большие дома, с большим количеством помещений, которые уже невозможно было расположить вокруг одной единственной печи. Поэтому в таких домах было сразу несколько печей. Одна главная, большая, и ещё одна или даже две небольших, чтобы отапливать те помещения, которые не примыкают в главной печи. Причём это не какие-то дворянские усадьбы или купеческие дома, а именно дома, в которых жили обычные люди. Кстати, таких добротных домов много в деревнях, где живут или жилитак называемые "староверы". То есть, хорошие, качественные дома, а не подобные покосившиеся избы, в те времена строить уже умели.
Тогда почему же мы видим на этом, а также на многих других фотографиях, какое-то кривое и косое убожество, крытое непонятно как и чем?
А потому, что это строилось на спех, как временное жильё, чтобы что-то переждать, "избыть". Возможно, пережить последствия какого-то недавно произошедшего события, например войны или катаклизма. На самом деле, то, как выглядят эти люди и их дома, больше похоже на какой-то концентрационный лагерь, куда этих людей согнали в спешке. И очень возможно, что произошло это именно потому, что они являются проигравшими в войне, поэтому их выгнали из тех городов, в которых они ещё недавно жили, согнали в концентрационные лагеря и заставили работать на земле уже в качестве рабов. А сделали это те, кто в этой войне победил, и кто сейчас занял и живёт в их городах.
А та "элита", которая сейчас управляет страной, это оккупационные власти на данной территории. И именно поэтому большая часть элиты говорит то, на французком, то на неменцком, то на английском языках, но только не на русском. При этом, само собой, что есть ещё какая-то часть местных русских, которые перешли на сторону оккупантов. Сами они толком не говорят на иностранных языках, но детей отдают учится в лицеи, где их уже учат говорить на языке окупантов.
По этой же причине якобы "российская" армия у нас одевается то в немецкие мундиры, то в английские, то в французкие, но только не в русские, которые у нас существовали во времена того же Ивана Грозного, и которые, кстати, были весьма удобны и практичны как военная форма одежды. Видимо по этой же причине на большинстве картин о военных действиях 18-19 веков войска изображены не в боевой, а в парадной форме, в которой на самом деле никто не воевал. Просто тот, кто эти картины рисовал, никогда не видел ральных боёв, а видел этих амых военных только в парадной форме во время различных построений и смотров. То есть, все эти картины являются фальшифками, написанными на заказ. Чтобы это понять, достаточно сравнить эти картины с фотографиями, которые были сделаны во время реальных войн, например той же 1-ой мировой в начале 20-го века.
То есть, то, что мы видим на фотографиях второй половины 19-го века практчиески пустые города, это вид оккупированных городов, из которых местное население было согнано в концентрационные лагеря, типа того, что мы видим на приведённых выше фото. Население просто обратили в рабов, назвав "крепостные крестьяне". И тогда становится логичным и понятным законодательство того времени, по которому у оккупантов, то есть правящих слоёв, были одни права, а у захваченного и обращённого в рабов населения, совсем другие права.
А равзе не тоже самое происходило на тех территориях, которые были оккупированы нацистами во время Второй мировой войны? Да ровно тоже самое. И концентрационыне лагеря, и понижение оккупированного населения в правах, и местные предатели, которые перешли на сторону оккупантов и превратились в местную элиту нижнего уровня. Сценарий всегда один и тот же. Только в войне 1941-1945 года победили мы, а не нацисты. А вот в войне, которая произошла в середине 19-го века, судя по тем фактам, которых набирается всё больше, к сожалению, мы проиграли. И именно поэтому у нас была полностью переписана и искаверкана история. С одной стороны, победители начали переписывать эту историю под себя. А чуть позже, когда в начале 20-го века произошла революция, то новая элита, среди которых было очень много представителей или потомков той старой элиты, которая перешла на сторону оккупантов, решили вообще скрыть сам факт этого поражения, чтобы тем самым скрыть факт предательства и перехода на сторону оккупантов их самих или их предков.
Так вот, при просмотре этого ролика у меня возникла мысль, которая по мере просмотра только укреплялась.
Ролик начинается с разссмотрения вот этой фотографии:
А теперь давайте попробуем ответить на вопрос: А что же мы на самом деле видим на данной фотографии?
А видим мы то, что называется "изба", происходящее от слова "избыть", то есть, переждать. Другими словами, мы видим временные, на спех построеные жилища. Причём именно временные, а не постоянные. Мне приходилось бывать во многих наших уральских деревнях, в которых до сих пор сохранились старые дома, которые были построены во второй половине 19-го века, то есть, примерно в то же время, которое мы видим на этой и других фотографиях. Так вот, те дома выглядят совсем по другому. Это именно капитальные дома, хоть и деревянные, часто построенные на каменном фундаменте. В них всегда есть не просто печь, а хорошая, большая печь, которая является основой для построения дома. То есть, эта печь стоит в центре, причём тоже на фундаменте, а весь остальной дом построен уже вокруг этой печи таким образом, чтобы она обогревала все имеющиеся в доме помещения. Также мне встречались большие дома, с большим количеством помещений, которые уже невозможно было расположить вокруг одной единственной печи. Поэтому в таких домах было сразу несколько печей. Одна главная, большая, и ещё одна или даже две небольших, чтобы отапливать те помещения, которые не примыкают в главной печи. Причём это не какие-то дворянские усадьбы или купеческие дома, а именно дома, в которых жили обычные люди. Кстати, таких добротных домов много в деревнях, где живут или жилитак называемые "староверы". То есть, хорошие, качественные дома, а не подобные покосившиеся избы, в те времена строить уже умели.
Тогда почему же мы видим на этом, а также на многих других фотографиях, какое-то кривое и косое убожество, крытое непонятно как и чем?
А потому, что это строилось на спех, как временное жильё, чтобы что-то переждать, "избыть". Возможно, пережить последствия какого-то недавно произошедшего события, например войны или катаклизма. На самом деле, то, как выглядят эти люди и их дома, больше похоже на какой-то концентрационный лагерь, куда этих людей согнали в спешке. И очень возможно, что произошло это именно потому, что они являются проигравшими в войне, поэтому их выгнали из тех городов, в которых они ещё недавно жили, согнали в концентрационные лагеря и заставили работать на земле уже в качестве рабов. А сделали это те, кто в этой войне победил, и кто сейчас занял и живёт в их городах.
А та "элита", которая сейчас управляет страной, это оккупационные власти на данной территории. И именно поэтому большая часть элиты говорит то, на французком, то на неменцком, то на английском языках, но только не на русском. При этом, само собой, что есть ещё какая-то часть местных русских, которые перешли на сторону оккупантов. Сами они толком не говорят на иностранных языках, но детей отдают учится в лицеи, где их уже учат говорить на языке окупантов.
По этой же причине якобы "российская" армия у нас одевается то в немецкие мундиры, то в английские, то в французкие, но только не в русские, которые у нас существовали во времена того же Ивана Грозного, и которые, кстати, были весьма удобны и практичны как военная форма одежды. Видимо по этой же причине на большинстве картин о военных действиях 18-19 веков войска изображены не в боевой, а в парадной форме, в которой на самом деле никто не воевал. Просто тот, кто эти картины рисовал, никогда не видел ральных боёв, а видел этих амых военных только в парадной форме во время различных построений и смотров. То есть, все эти картины являются фальшифками, написанными на заказ. Чтобы это понять, достаточно сравнить эти картины с фотографиями, которые были сделаны во время реальных войн, например той же 1-ой мировой в начале 20-го века.
То есть, то, что мы видим на фотографиях второй половины 19-го века практчиески пустые города, это вид оккупированных городов, из которых местное население было согнано в концентрационные лагеря, типа того, что мы видим на приведённых выше фото. Население просто обратили в рабов, назвав "крепостные крестьяне". И тогда становится логичным и понятным законодательство того времени, по которому у оккупантов, то есть правящих слоёв, были одни права, а у захваченного и обращённого в рабов населения, совсем другие права.
А равзе не тоже самое происходило на тех территориях, которые были оккупированы нацистами во время Второй мировой войны? Да ровно тоже самое. И концентрационыне лагеря, и понижение оккупированного населения в правах, и местные предатели, которые перешли на сторону оккупантов и превратились в местную элиту нижнего уровня. Сценарий всегда один и тот же. Только в войне 1941-1945 года победили мы, а не нацисты. А вот в войне, которая произошла в середине 19-го века, судя по тем фактам, которых набирается всё больше, к сожалению, мы проиграли. И именно поэтому у нас была полностью переписана и искаверкана история. С одной стороны, победители начали переписывать эту историю под себя. А чуть позже, когда в начале 20-го века произошла революция, то новая элита, среди которых было очень много представителей или потомков той старой элиты, которая перешла на сторону оккупантов, решили вообще скрыть сам факт этого поражения, чтобы тем самым скрыть факт предательства и перехода на сторону оккупантов их самих или их предков.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com
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За что я люблю Brahmana, за непредсказуемость тем! Полный спектр от весьма сомнительных до гениальных!
Интересно, в какой раздел поставить эту статью?!
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В раздел – “Идиотизм”.
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Интересная мысль, и вполне логичная… Но, в таком случае, всё очень печально. Несчастную Россию и её население еврейские захватчики из ЕВРЕопы и америки рвали и рвут на куски без передыху. И тогда стократно возрастает значение сталинского периода…
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Ну на снимках явно не деревни, бросается в глаза сразу отсутствие заборов и огородов, больше похоже на бараки в лагере.
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Да, больше похоже на бараки, тем более, если бы там жили, то хотя бы крыши соломой покрыли. А потом автор сказал, что изъято 7000 негативов, может вот на них о было показано настоящее богатство и культура, но их изъяли, а почему оставили эти?
Что бы мозги заморочить нам.
Ну вот, что интересна, крыша, видно, что специально построена с уклоном вперёд, не завалена она, у нас в деревне я такой дом видела, там зимой под окошками снег не так заметает
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Глупая статья. Основана на догадках, а не на реальных знаниях и анализе эпох. На огромной территории России у народов ее населявших разная культура строительства жилых домов. Автор сравнил бы еще с европейской традицией строить дома…;)) И да, жаль во времена Суворова не было фотографии. Да что там Сувоврова – бери дальше Ивана Грозного – Герасимову делать было бы нечего…
Не надоело внушать необразованным о “геноциде”, “ядерных войнах” и прочей лабуде?
Заказ выполняете?
Чей?
Платят не плохо?