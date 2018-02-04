Сибирский красный генерал – барон фон Таубе

Барон фон Таубе Александр Александрович



Дата рождения: 9 (21) августа 1864

Место рождения Павловск, Петроградская губерния, Российская империя

Дата смерти январь :1919 (54 года)

Место смерти Екатеринбург, РСФСР

Православный.

Из дворян.

Выходец из старинного шведско-немецкого рода фон Таубе, известного с XIII века, католик, одна из ветвей которого (прибалтийская — остзейская) оказалась на службе у российского престола.





Из семьи инженера.

Отец, Александр Фердинандович (19 августа 1834 — 12 июля 1897), выпускник института Инженеров путей сообщения.

Мать, Анна Яковлевна, урожденная Буторова (1833—1916).

Братья — Михаил (15 мая 1869 года, Павловск — 29 ноября 1961 года, Париж) — российский юрист-международник, историк, государственный деятель.

Яков (род. 24 августа 1865) и его близнец Борис (1865—1941) — военные.

Георгий (21 июня 1867 — 25 марта 1868).

Сергей (род. 19 августа 1870), инженер-путеец, оставшийся после революции на родине, получил звание Заслуженный железнодорожник СССР.

Образование А.А. Таубе получил во 2-й С-Петербургской военной гимназии.

В службу вступил 01.09.1881 года.

Окончил Михайловское артиллерийское училище (1884).

Выпущен Подпоручиком (ст. 14.08.1884) в 3-ю артиллерийскую бригаду.

Позже служил в 23-й артиллерийской бригаде.









Фото: Барон фон Таубе Александр Александрович. 1888 год. Поручик (ст. 07.08.1886).

Окончил Николаевскую академию ген. штаба (1891; по 1-му разряду).

Штабс-Капитан (ст. 22.05.1891).

Состоял при Московском Военном округе. Старший адъютант штаба 3-й пехотной дивизии (26.11.1891-17.09.1892).

Обер-офицер для особых поручений при штабе 17-го армейского корпуса (17.09.1892-28.06.1893).

Капитан (ст. 28.03.1893).

Помощник старшего адъютанта штаба Казанского Военного округа (28.06.1893-01.03.1894).









Фото: Барон фон Таубе Александр Александрович. 1895 год. Обер-офицер для поручений при штабе Казанского Военного округа (01.03.-04.05.1894).

Старший адъютант штаба 1-й пехотной дивизии (04.05.1894-11.06.1896).

Цензовое командование ротой отбывал в 3-м пехотном Нарвском полку (20.10.1894-23.10.1895).

Старший адъютант штаба 13-го армейского корпуса (11.06.1896-07.01.1897).

Старший адъютант штаба Иркутского Военного округа (07.01.-13.02.1897).

Штаб-офицер для поручений при Командующем войсками Омского Военного округа (13.02.1897-26.09.1899).

Подполковник (ст. 13.04.1897).

Заведывающий передвижениями войск по ж.д. и водным путям Туркестанского района (26.09.1899-25.10.1901).

Цензовое командование батальоном отбывал в 4-м Туркестанском стрелковом батальоне (02.06.-02.10.1901).

Полковник (ст. 01.04.1901).

Начальник штаба 1-й пехотной дивизии (25.10.1901-04.10.1904).











Фото: Барон фон Таубе Александр Александрович. 1904 год. Был прикомандирован к кавалерии (20.06.-20.07.1903).

Участник русско-японской войны 1904-05 г.г.

Командир 3-го пехотного Нарвского полка (04.10.1904-07.10.1907).

Генерал-майор (ст. 06.12.1907).

C 07.10.1907 начальник военных сообщений Иркутского Военного округа (до 15.09.1914).

Начальник этапно-хозяйственного отдела штаба 10-й армии (15.09.-19.10.1914) и 1-й армии (19.10.1914-31.01.1915).

Контужен в голову 21.12.1914 в бою у фольварка Тартак-Болимовский и представлен к Георгиевскому оружию.

Командующий 5-й Сибирской стрелковой дивизией (31.01.-26.07.1915), с которой участвовал в оборонительных боях у Жерардова, Прасныша, крепости Новогеоргиевск, Холма и отступлении на Влодавские позиции.

Генерал-лейтенант (пр. 28.05.1915; ст. 15.02.1915; за отличия в делах…).

Награжден Георгиевским оружием (21.06.1915).

Состоял в резерве чинов при штабе Двинского Военного округа (26.07.1915-01.01.1916; очевидно после ранения).

Начальник 121-й пехотной дивизии (01.01.-25.03.1916) в период ее формирования в районе Риги до выступления на фронт.

Состоял в резерве чинов при штабе Петроградского ВО (25.03.-31.05.1916).

СПРАВКА О БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛА А. А. БАРОНА ТАУБЕ В 1914—1916 г.г.

1. С 14 сентября по 7 октября 1914 г.— начальник этапно-хозяйственного отдела X армии.

По этой должности ведает подготовкой всего тыла армии в отношениях артиллерийском, инженерном, интендантском, этапном, транспортном, почтово-телеграфном, санитарном и ветеринарном.

За подготовку всей операции в Августовских лесах в конце сентября представлен к ордену Св. Анны I степени с мечами, который и пожалован высочайшим приказом 20 января 1915 г., но без мечей.

2. С 7 октября по 27 ноября 1914 г.— начальник этапно-хозяйственного отдела I армии.

Подготовка всего тыла армии, действующей западнее Варшавы, между реками Равкой, Бзурой и Вислой, имея центр у Сохачева.

3. С 28 ноября 1914 г. по 16 июля 1915 г.- начальник 5-й Сибирской стрелковой дивизии.

За этот период:

а) с 4 декабря 1914 г. по 3 января 1915 г.-—во II армии упорная оборона позиций по р. Равке, между городами Скерневицы и Жирардовом, защищавших Варшаву. Особенно сильные бои за фольварк Могелье с 24 по 31 января; рекогносцируя эти позиции 21 декабря у фольварка Тартак- Болимовский, контужен разрывом тяжелого снаряда в голову и правую часть тела.





















Исполняющий дела начальника штаба Омского Военного округа (с 31.05.1916).











Фото: Омск. Дни Февральской революции. 1917 год. 17.02.1917 утвержден в должности начальника штаба того же Военного округа.

«ныне закон — воля народа».









Фото: Омск. Первый учредительный съезд Западно-Сибирского совета крестьянских депутатов. 25-30 марта 1917 года.







В апреле 1917 г. он поддержал предложение омских большевиков о передаче управления войсками военно-окружному комитету и на местах — гарнизонным комитетам, что дало возможность революционным силам взять солдатские массы из-под влияния враждебного революции командования.

Подписал приказы о коллегиальном управлении войсками (15.05.1917), введении "Положения о Военно – окружном комитете" (Воком) (05.06.1917), передаче 25% полковых сумм Советам (11.06.1917).









Фото: Омский военно-окружной комитет и командование военного округа. Сидит крайний справа А. А. Таубе. 1917 год. После Февральской революции 1917 сторонник демократической республики. Таубе занял жестко-республиканские позиции сказав, чтоВ апреле 1917 г. он поддержал предложение омских большевиков о передаче управления войсками военно-окружному комитету и на местах — гарнизонным комитетам, что дало возможность революционным силам взять солдатские массы из-под влияния враждебного революции командования.Подписал приказы о коллегиальном управлении войсками (15.05.1917), введении "Положения о Военно – окружном комитете" (Воком) (05.06.1917), передаче 25% полковых сумм Советам (11.06.1917).

Вопреки мнению военого министра А.Ф. Керенского, назначен Советами и Вокомом и. о. начальника войсками округа (05.07.1917).



На 2-м съезде Советов Западной Сибири (11-20.08.1917) "Дело генерала Таубе" рассматривалось как политический вопрос: борьбы революционно – демократических органов власти на местах с посягательством реакционной военщины и стоящего за нею Временного правительства.





Фото: Празднование дня Международной солидарности трудящихся в Омске. 1 мая 1917 года. По настоянию Керенского военная прокуратура выдала ордер на арест Таубе.На 2-м съезде Советов Западной Сибири (11-20.08.1917) "Дело генерала Таубе" рассматривалось как политический вопрос: борьбы революционно – демократических органов власти на местах с посягательством реакционной военщины и стоящего за нею Временного правительства.

Присланный Керенским на смену Таубе, командующий войсками округа был под охраной отправлен из Омска как корниловец.

Вызванный в Петроград Таубе подвергся домашнему аресту военоенным министром А.И. Верховским (нач. 10.1917).







Фото: Военное руководство Омского военного округа после установления Советской власти. 1917 год. Из Омска был направлен ультиматум о возвращении Таубе на пост с заявлением, что в противном случае Воком отдаст распоряжение не признавать приказов военного министра.



После Октябрьской революции один из первых военачальников, перешедших на сторону Советской власти.

Возвратился в Омск, где занимался демобилизацией старой армии.





Фото: Омск. Демонстрация в поддержку республики. 1917 г.

После Октябрьской революции А. А. Таубе вместе с руководителями омских большевиков усиленно работает над укреплением отрядов Красной гвардии, проводит в жизнь мероприятия, связанные с демобилизацией старой армии.



Уже в марте — апреле 1918 г. из Омска на борьбу с Семеновым и Дутовым уходят первые красноармейские части, сформированные при активном участии А. А. Таубе.





Фото: Военно-окружной комитет, утвержденный III Западно-Сибирским съездом Советов. А. А. Таубе сидит третий справа. С февраля 1918 г. Таубе целиком отдается работе по созданию боеспособной Красной Армии.Уже в марте — апреле 1918 г. из Омска на борьбу с Семеновым и Дутовым уходят первые красноармейские части, сформированные при активном участии А. А. Таубе.

Руководил борьбой против атамана Г. М. Семёнова. После выступления Чехословацкого корпуса член Сибирского верховного военного командования.

Длительность и упорство сопротивления Сибирской Красной Армии военные специалисты противоборствующей стороны приписывали «умелому руководству главковерха советских войск в Сибири опытному генштабисту и боевому генералу барону Таубе» («Архив Русской революции», т. 9, Берлин, 1923, с. 260).

В 03.1918 переведен в Иркутск.

С 1918 добровольно в РККА.

С 04.1918 начальник Главного штаба Сибвоенкомата (объединявшего Иркутский, Омский и Приамурский Военные округа ).

В связи с высадкой 5 апреля 1918 г. во Владивостоке японского десанта, А. А. Таубе спешно разрабатывает план обороны Сибири от интервентов.

Под его руководством проводится подготовка красных офицеров, формируются и отправляются подразделения на фронты в Забайкалье против Семенова и на запад — против Гайды.

С 06.1918 начальник Главного штаба командования РККА в Сибири, руководил борьбой с частями чехословацкого корпуса и отрядами атамана Семенова в Забайкалье.

После падения Советской власти в Сибири, в конце августа 1918 г. А. А. Таубе получил задание от руководителя сибирских большевиков Н. Н. Яковлева пробраться через белогвардейский фронт в Москву, для доклада В. И. Ленину о положении в Сибири, но 2 сентября 1918 года был арестован белогвардейцами в Бодайбо и приговорён военно-полевым судом в Екатеринбурге к смертной казни.

От предложений «публичного отказа от большевизма» и обещанных ему высоких постов в белогвардейских войсках (вплоть до командования Сибирской армией Колчака) отказался. На предложение одного из лидеров мятежа Чехословацкого корпуса Р. Гайды о сотрудничестве ответил:

- Мои седины и контуженные ноги не позволяют мне идти на склоне лет в лагерь интервентов и врагов трудящейся России.



Умер в январе 1919 года, закованным в кандалы в одиночной камере от сыпного тифа.

Семье в 1923 году назначена пенсия и выделена одна стипендия в вузе.



Награды:

Св. Станислава 3-й ст. (1898)

Св. Анны 3-й ст. (1904)

Св. Владимира 4-й ст. (1905)

Св. Владимира 3-й ст. (06.12.1910)

Св. Станислава 1-й ст. (16.06.1912)

Св. Анны 1-й ст. (ВП 01.1915)

Георгиевское оружие (21.06.1915)

Св. Владимира 2-й ст. (06.12.1916).





Фото: Почтовый конверт СССР с изображением А.А. Таубе.







Фото: Памятная коллекционная монета с изображением А.А. Таубе. 2015 год."Завод ювелирных и памятных знаков Мега Пауэр" В Омске в его честь названа улица Таубе.







Фото: Мемориальная доска А.А. Таубе. г. Омск, улица Таубе дом 7А.





Источники:

Сибирский красный генерал. В. С. Познанский. Новосибирск, 1972 (2-е изд. — 1978).



Доклад окончен.



– цинк grwar.ruДоклад окончен. https://stariy-voin.livejournal.com/63763.html – цинк В Омске на здании, в котором размещался штаб округа (ныне — Музей боевой славы омичей), установлена мемориальная доска в его честь.

Первый в России генерал старой царской армии, добровольно вставший на сторону пролетариата;не только активный участник, но герой борьбы за Советскую власть в Сибири;и, наконец, великий патриот социалистической Родины, предвосхитивший на четверть века легендарный подвиг Д.М. Карбышева.Имя этого Человека- Александр Александрович Таубе.Сибирским красным генералом называли его современники.Белогвардейцы вкладывали в эти слова презрение и ненависть к представителю высшей военной касты, добровольно перешедшему в лагерь большевиков.Борцы за Советскую власть произносили их с гордостью и любовью, подчеркивая духовную близость с товарищем по делу.

Источник: colonelcassad.livejournal.com